Classement des 10 meilleures recrues de la NFL : Jayden Daniels, Malik Nabers

La classe de repêchage de la NFL 2024 a pris un bon départ jusqu’à la semaine 5 de la saison régulière 2024. Le quart-arrière des Commanders de Washington, Jayden Daniels, est sans aucun doute l’un des signaleurs les plus performants de la ligue, et le receveur Malik Nabers est devenu la principale cible des passes des Giants de New York. D’autres receveurs de premier tour font sensation auprès de leurs équipes respectives, tandis qu’une poignée de joueurs de ligne défensive perturbent déjà la ligne de mêlée de manière importante. Mais comment se situent les meilleurs joueurs de première année ?

Nous avons interrogé cinq analystes de la NFL – Matt Bowen, Kalyn Kahler, Jeff Legwold, Matt Miller et Jordan Reid – pour établir un classement consensuel des 10 meilleures recrues. Qui a piraté la liste ? Qui vient de rater ? Nos experts ont également choisi un candidat pour plus de temps de jeu, ont examiné de plus près la classe des quarts-arrières (y compris le premier buzz du MVP de Daniels) et ont nommé un joueur de fin de tour surperformant et un premier tour sous-performant.

Mais commençons par le top 10 sur cinq semaines, avec notamment une sélection unanime pour la première place.

Statistiques : 1 135 yards par la passe, 4 passes de TD, 2 INT, 4 TD au sol, 300 yards au sol

Rédigé : N°2 au classement général

Daniels a été tout simplement sensationnel pour Washington, aidant les Commanders à devenir la quatrième équipe au cours des 30 dernières saisons à débuter avec une fiche de 4-1 ou mieux après avoir été repêché parmi les deux premiers lors du repêchage de la même année.

Il a non seulement assumé le rôle de QB1 et a connu un succès immédiat, mais il a également établi des records en cours de route. Par exemple, il est le premier joueur de l’histoire de la NFL à dépasser les 1 000 passes et les 250 verges au sol lors de ses cinq premiers matchs. Et son pourcentage d’achèvement de 77,1 % est le meilleur de la ligue, quel que soit son mandat. -Reid

Statistiques : ​35 réceptions, 386 verges sur réception, 3 touchés

Rédigé : N°6 au classement général

Nabers a déjà eu un impact immédiat à New York, avec une moyenne de 95,2 yards sur réception par match, troisième du championnat derrière Nico Collins (113,4) et Ja’Marr Chase (98,6). Il s’agit d’un objectif de volume à trois niveaux, publiant déjà deux matchs avec 10 réceptions ou plus. Il a raté la semaine 5 en raison d’une commotion cérébrale, mais ses 35 attrapés sont le deuxième plus important lors des quatre premiers matchs en carrière d’un joueur dans l’histoire de la NFL (Puka Nacua en avait 39 en 2023).

Mais Nabers a aussi du jus pour jouer gros ; il est à égalité au cinquième rang de la NFL avec sept réceptions de 20 verges ou plus (en seulement quatre matchs joués). Il doit être considéré comme une star émergente, possédant les caractéristiques nécessaires pour opérer dans n’importe quel système offensif. — Bowen

Statistiques : ​28 réceptions, 313 verges sur réception, 1 TD

Rédigé : N°13 au classement général

Bowers est le leader des Raiders en matière de réceptions et de verges sur réception. Son Défoulement de 57 mètres sur la touche pour un touché dimanche – qui a commencé lorsqu’il a récupéré le ballon au-dessus de la tête de la sécurité des Broncos, PJ Locke – n’était qu’un aperçu de ce qu’il peut offrir à l’offensive des Raiders. Il s’est aligné sur tout le terrain cette saison, puisque Bowers et Dallas Goedert de Philadelphie sont les seuls ailiers rapprochés dans une mer de receveurs larges parmi les 25 meilleurs de la ligue en termes de verges sur réception par match (62,6). — Legwold

Statistiques : ​17 réceptions, 279 verges sur réception, 4 touchés

Rédigé : N°4 au classement général

Harrison a été à la hauteur du battage médiatique qu’il a reçu en quittant l’État de l’Ohio en tant que receveur générationnel. Après un début lent lors de la première semaine (un attrapé pour 4 verges), Harrison a arraché une série de matchs impressionnants avec quatre touchés et 275 verges.

Il fait en moyenne 19,6 verges par prise et vient tout juste de s’échauffer. À mesure que l’offensive des Cardinals se renforce, les chiffres d’Harrison continueront de s’améliorer. Il est la meilleure menace profonde de l’équipe et un véritable WR1, réussissant un attrapé décisif au cours de la semaine 5 pour aider à repousser les 49ers. — Meunier

Statistiques : ​22 plaqués, 1 sack, 1 échappé provoqué

Rédigé : N°19 au classement général

Verse a commencé sa carrière dans la NFL avec la tâche impossible d’aider à remplacer Aaron Donald dans la course aux passes des Rams, aux côtés de son compatriote recrue Braden Fiske. Malgré la fiche de 1-4 de l’équipe, Verse a été impressionnant au cours de cinq matchs. Il est quatrième au classement général pour le pourcentage de pression (17,3 %) et septième au classement général pour le taux de victoires de passes, battant ses bloqueurs 27,1 % du temps (la moyenne de la ligue est de 13 %).

La recrue défensive du mois devrait également avoir un total de sacs encore plus élevé – il a eu deux sacs annulés par des pénalités lors de la semaine 4 à Chicago. Et Verse voit déjà des équipes doubles, ce qui montre que les attaques adverses ont une saine peur de ses capacités. – Kahler

Statistiques : ​5 départs, taux de victoire de bloc de réussite de 95,5 %, taux de victoire de bloc d’exécution de 74,3 %

Rédigé : N°51 au classement général

En entrant dans le repêchage de 2024, il était clair que les Steelers avaient un énorme besoin au centre après avoir libéré Mason Cole en janvier. Pittsburgh a trouvé cette réponse immédiate au deuxième tour, puisque Frazier a sans doute été le meilleur joueur de ligne offensive recrue de cette classe. En cinq départs, Frazier possède le 20e meilleur PBWR. Les instincts, la force et la ténacité dont il a fait preuve en Virginie occidentale se sont tous transmis au début de sa carrière professionnelle. -Reid

Statistiques : 1 091 yards par la passe, 5 passes TD, 4 INT, 113 yards au sol

Rédigé : N°1 au classement général

Williams a progressivement montré un développement au cours de ses cinq premiers départs, et il vient de jouer son meilleur match en tant que professionnel lors d’une victoire de la semaine 5 contre les Panthers, lançant pour 304 verges et deux scores. C’était le deuxième match de Williams avec 300 verges par la passe ou plus, et il a enregistré ses cinq touchés en carrière au cours des trois derniers matchs.

En tant que créateur naturel, Williams a montré des éclairs sur la capacité de meneur de jeu qu’il apporte à ce poste, et il lance maintenant avec plus de rythme depuis la poche. La flèche pointe vers le haut ici pour le choix n°1 au classement général. — Bowen

Statistiques : ​10 plaqués, 2 plaqués pour perte, 0 sacks

Rédigé : N°38 au classement général

Sweat a toujours montré sa puissance au point d’attaque cette saison – il déplace les grands comme s’ils étaient petits. Sa performance de la semaine 4 contre les Dolphins – six plaqués, dont deux pour défaite – a été sa meilleure dans l’ensemble dans le travail parfois ingrat au plaquage nasal. Il a un solide taux de victoires par arrêt de 37 % cette saison, montrant sa capacité au milieu.

Certains évaluateurs de talent s’inquiétaient de l’endurance du joueur de 366 livres avant le repêchage, mais il a été occupé pour les Titans. Sweat a joué 72 % des clichés défensifs de l’équipe, augmentant progressivement chaque match jusqu’à un sommet de la saison de 78 % contre les Dolphins au cours de la semaine 4 (le Tennessee a eu un laissez-passer au cours de la semaine 5). — Legwold

Statistiques : ​22 réceptions, 397 verges sur réception, 3 touchés

Rédigé : N°23 au classement général

Il a peut-être été éclipsé par Nabers avant le repêchage de 2024 en tant que « autre » receveur du LSU, mais Thomas a été brûlant au cours des semaines 4 et 5 avec plus de 85 verges sur réception et un touché à chaque match. Thomas se sent à l’aise dans l’offensive de Jacksonville, et sa part cible le reflète. Il a inscrit au moins huit cibles lors de chacun des trois derniers matchs.

Avec une vitesse de 4,33 et un cadre de 6 pieds 2 pouces, Thomas devient rapidement la menace préférée de Trevor Lawrence sur le terrain. Il a l’apparence d’une recrue de touché à deux chiffres et l’avenir de l’équipe à ce poste. — Meunier

Statistiques : ​18 plaqués, 7 passes décisives, 0 INT

Rédigé : N°22 au classement général

Philadelphie avait désespérément besoin de s’améliorer dans le secondaire cette intersaison, et Mitchell a fait sa part, se classant troisième dans la ligue pour les ruptures de passes. Parce qu’il joue en face de Darius Slay Jr., il a été très ciblé cette saison (25) et maintient les receveurs à un taux d’achèvement de 52% alors qu’il est le défenseur le plus proche en couverture, selon les statistiques de la NFL Next Gen. Parmi les coins avec au moins 100 clichés de couverture et 20 cibles, ce taux de réussite se classe au 10e rang global. Il s’agit également d’une amélioration par rapport au taux d’achèvement de 60 % autorisé par James Bradberry IV en 2023. – Kahler

Je viens de rater

Joe Alt, OT, Chargers de Los Angeles : Alt a joué chaque claquement au tacle droit lors des trois premiers matchs des Chargers, mais il a subi une entorse au MCL lors de la troisième semaine contre les Steelers et devrait rater plusieurs semaines. Son taux de victoire de bloc de course de 75,9 % se classe au 12e rang parmi les joueurs avec au moins 160 snaps au tacle droit. — Legwold

Taliese Fuaga, OT, Saints de la Nouvelle-Orléans : Fuaga a joué chaque jeu au plaquage gauche lors de quatre des cinq matchs des Saints, y compris la défaite de lundi soir contre les Chiefs. Si vous comptez jouer dans l’offensive de Klint Kubiak, vous allez être en attaque, donc Fuaga n’a pas eu autant de sets de passes pures que les autres plaqués. Mais il a fait preuve de puissance et de rapidité, et il n’a pas cédé un seul sac cette saison. — Legwold

Laiatu Latu, DE, Colts d’Indianapolis : Malgré le classement des Colts au dernier rang en défense totale et au 31e rang contre la course, Latu a encore pris de l’ampleur ces dernières semaines. Il a connu sa meilleure journée lors de la défaite des Colts lors de la cinquième semaine contre Jacksonville avec six plaqués et un échappé forcé. Le pourcentage de snap count de Latu est passé de 39,5% lors des trois premiers matchs à 69,5% lors des deux derniers. Sa production (un sack et deux coups sûrs QB) devrait augmenter si les Colts le gardent sur le terrain. — Legwold

Nous avons également reçu les 15 meilleurs votes de nos panélistes : Kamari Lassiter, Dru Phillips, JC Latham, Xavier Worthy, Ladd McConkey, Bucky Irving, Braelon Allen, Tyler Nubin, Bo Nix, Will Reichard, Nate Wiggins

Jayden Daniels est-il un candidat MVP légitime ?

Certainement. Aucune recrue n’a remporté ce prix depuis Jim Brown en 1957, mais Daniels possède les commandants au sommet de la NFC Est. S’il dirige une équipe que tout le monde pensait encore en train de reconstruire jusqu’aux séries éliminatoires – et en particulier la tête de série de la NFC pour obtenir un laissez-passer – Daniels pourrait certainement être MVP. Nous parlons toujours du fait qu’il s’agit d’un prix narratif. Quel meilleur récit qu’une recrue remodelant complètement une franchise malheureuse ? Cela aide qu’il soit troisième en QBR (73,2) et premier en taux d’achèvement (77,1 %) également. – Kahler

À part Daniels, quelles sont les cinq premières semaines du QB rookie qui ont été les plus choquantes ?

Bo Nix, QB, Denver Broncos. Ce fut un jeu sporadique pour le choix n°12, qui est 25e pour le taux de réussite (61,8 %) et 30e pour les verges par tentative (5,2). Il a lancé 60 verges avec un taux de réussite de 48 % contre les Jets au cours de la semaine 4, puis a réalisé sa meilleure sortie de sa saison contre les Raiders avec 206 verges et deux passes de touché au cours de la semaine 5. Avant le repêchage, Nix et l’entraîneur de Denver, Sean Payton, étaient considérés comme un duo parfait, mais nous avons constaté des difficultés de croissance au début. -Reid

Quelle recrue pourrait voir plus de temps de jeu à mesure que la saison avance ?

Cooper DeJean, DB, Eagles de Philadelphie. Une blessure aux ischio-jambiers a forcé DeJean à s’absenter du camp d’entraînement, ce qui freine le développement de quiconque en tant que recrue. Il a vu 73 clichés sur les équipes spéciales, mais a été limité à seulement sept clichés en défense. DeJean possède les compétences polyvalentes nécessaires pour jouer plusieurs places dans le secondaire des Eagles, et Jeremy Fowler d’ESPN s’attend à ce qu’il commence la semaine 6 en raison des difficultés du coin nickel Avonte Maddox. Le choix de deuxième ronde a la possibilité de prospérer dans le système de Vic Fangio. — Bowen

Quel premier tour est sous-performant ?

Rome Odunze, WR, Chicago Bears. Odunze était mon receveur n°2 et mon joueur n°3 au classement général de la classe de repêchage, mais il n’a pas encore démontré les compétences qui ont fait de lui le choix n°9 en avril. En cinq matchs, il n’a totalisé que 15 attrapés, 206 verges et un touché. Son match de la troisième semaine contre les Colts – 11 attrapés pour 112 verges – montre son potentiel, mais Odunze est resté silencieux dans une attaque qui manque de meneurs de jeu. — Meunier

Quel joueur tardif est surperformant ?

Jordan Whittington, WR, Rams de Los Angeles. Nous avons vu quelques porteurs de ballon de quatrième ronde – Bucky Irving des Bucs et Braelon Allen des Jets – faire du travail, mais Whittington a tiré le meilleur parti de sa chance dans une rotation criblée de blessures. Le choix de sixième ronde (213e ​​au total) n’a pas encore réussi son premier touché, mais il a démontré un avantage physique dans son jeu avec 13 réceptions pour 151 verges au cours des deux derniers matchs.