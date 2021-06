Classement des 10 meilleures équipes Duke de Coach K

L’entraîneur de Duke, Mike Krzyzewski, a annoncé mercredi sa retraite prochaine du basket-ball universitaire masculin, ce qui signifie que le plus grand entraîneur de l’histoire du sport sera sans doute absent après la saison 2021-22.

Au cours de sa carrière historique d’entraîneur de 46 ans au cours de laquelle le joueur de 74 ans a accumulé 1 170 victoires en carrière, un record de la NCAA, l’entraîneur K a eu des équipes remarquables qui ont façonné le jeu. Certaines de ces équipes ont sous-performé en ne remportant pas de championnats nationaux ou en atteignant les Final Fours. D’autres ont largement dépassé leurs attentes, comme l’équipe du titre national 2010 de l’entraîneur-chef en attente Jon Scheyer.

Voici un aperçu des 10 meilleures équipes Duke du mandat de Coach K au cours des quatre dernières décennies.

1. 1991-92 (34-2, champions nationaux). Ce n’est pas seulement l’une des meilleures équipes Duke de tous les temps, c’est l’une des meilleures de l’histoire de la NCAA. La formation de départ – Bobby Hurley, Grant Hill, Thomas Hill, Brian Davis et Christian Laettner – était chargée et chacune affichait une moyenne à deux chiffres. À une époque où rester à l’université était la norme, cette équipe des Blue Devils chargée de vétérans a battu ses adversaires par une moyenne de 15,4 points et a tiré à 54% sur le terrain. Les deux seules défaites ont été de deux en Caroline du Nord et de quatre à Wake Forest. Hurley s’est cassé le pied lors de la défaite contre les Tar Heels et n’a pas joué contre les Demon Deacons. Duke a battu les Fab Five du Michigan par 20 points pour répéter en tant que champions nationaux. Mais pas avant que Laettner n’ait réussi l’un des meilleurs tirs de l’histoire du basket-ball pour battre le Kentucky et envoyer l’équipe au Final Four.

2. 1990-91 (32-7, champions nationaux). Un appel serré pour être n ° 1. La défaite de cette équipe de Duke contre UNLV dans le Final Four est l’une des plus mémorables de l’histoire du basket-ball universitaire, car elle a mis fin à la séquence de 45 victoires consécutives des Runnin’ Rebels dirigés par Larry Johnson. Ayant perdu contre UNLV par 30 points lors du match pour le titre de l’année précédente, cette formation a ajouté Grant Hill à Hurley, un étudiant en deuxième année, et à Laettner, un junior. L’équipe a battu le Kansas dans le match pour le titre.

3. 1985-86 (37-3, vice-champion national). Les Blue Devils ont atteint le Final Four à trois reprises dans les années 1980, ce qui a commencé une série de plus de 30 ans comme l’un des meilleurs programmes du pays. Cette équipe de 37 victoires était la première et la meilleure d’entre elles, remportant les titres de la saison régulière et du tournoi de l’Atlantic Coast Conference avant de perdre contre Louisville lors du match de championnat national. La liste comprenait un tas de personnalités encore familières aux gens d’aujourd’hui – Johnny Dawkins, Tommy Amaker, Jay Bilas et Danny Ferry.

4. 1998-99 (37-2, vice-champion national). Un top cinq de Shane Battier, William Avery, Elton Brand, Trajan Langdon et Corey Maggette est entré dans le match de championnat national sur une séquence de 32 victoires consécutives, y compris une course parfaite à travers leur calendrier ACC (seule la défaite était contre Cincinnati). Mais les Blue Devils ont fini comme l’une des meilleures équipes à ne pas remporter de championnat alors qu’une équipe du Connecticut dirigée par Rip Hamilton et Khalid El-Amin s’est ralliée après la mi-temps pour donner à l’entraîneur Jim Calhoun son premier titre.

5. 2000-01 (35-4, champions nationaux). D’une manière ou d’une autre, Carlos Boozer a fini par devenir le meilleur pro de cette équipe. Mais les deux meilleurs joueurs étaient Jay Williams et Shane Battier. Prenez ensuite en compte le solide meneur de jeu Chris Duhon et le tireur d’élite Mike Dunleavy Jr. et vous obtenez l’une des meilleures attaques de l’histoire du basket-ball universitaire, avec une moyenne de 90,7 points. Battier a remporté le Wooden Award, mais c’est cette saison que Williams a commencé à s’épanouir pleinement. Les Blue Devils ont organisé un retour mémorable contre le Maryland lors du Final Four, puis ont repoussé une équipe difficile de l’Arizona dirigée par Richard Jefferson et Gilbert Arenas pour remporter le titre.

6. 2014-15 (35-4, champions nationaux). Pour autant de joueurs talentueux que l’entraîneur K a atterri dans l’ère unique au début de la décennie – Kyrie Irving, Austin Rivers, Jabari Parker – cette saison, il a eu l’un de ses meilleurs. Le grand homme Jahlil Okafor a été le joueur ACC de l’année en première année et avait un casting de soutien de Justise Winslow et Tyus Jones, qui ont joué comme un élève de la classe supérieure avec le vétéran de la zone arrière Quinn Cook. C’est également à ce moment-là qu’un jeune homme de l’époque, Grayson Allen, a été présenté au monde du basket-ball universitaire en général. Ses 16 points inattendus sur le banc dans le match pour le titre ont été crédités comme faisant la différence.

7. 2009-10 (35-5, champions nationaux). Pour toutes les grandes équipes Duke qui ont sous-performé, ce groupe a sûrement surperformé. Scheyer a connu sa meilleure saison en tant que senior lorsqu’il a dominé le pays en termes de ratio assistance/chiffre d’affaires. Kyle Singler et Nolan Smith étaient des juniors remarquables, et Lance Thomas, Brian Zoubek et Mason Plumlee étaient des acteurs. Les Blue Devils ont profité d’être la seule tête de série n ° 1 du Final Four et ont battu Butler dans une finale serrée.

8. 2001-02 (31-4, doux 16). Duke semblait destiné à aller dos à dos, mais les meilleures équipes ne remportent pas toujours le titre et cela a été prouvé par les Blue Devils de 2002. Williams, Boozer, Dunleavy, Dahntay Jones et Duhon étaient les meilleurs joueurs d’une équipe qui devrait affronter son rival de l’ACC, le Maryland, pour le titre national après avoir divisé les matchs en saison régulière. Mais Duke s’est effondré contre Indiana, perdant une avance de 17 points et n’a pas réussi à égaliser le score ou à gagner le match dans les dernières secondes lorsque Williams a raté un lancer franc. Boozer a raté le retrait et ce qui aurait dû être une saison de rêve à Durham s’est transformé en une fin de cauchemar.

9. 2018-19 (32-5, Élite Huit). Les étudiants de première année Zion Williamson et RJ Barrett étaient le meilleur tandem de Coach K au cours de la dernière décennie, et s’ils avaient remporté un titre, cela aurait pu donner à Laettner et Hurley et Battier et Williams une course pour leur argent. Mais la raison de leur classement élevé n’est pas seulement le talent – ​​ce qui équivaut aux deux premiers choix projetés lors du repêchage de la NBA en juin. C’est à cause de la façon dont ils se sont bien mélangés et ont amélioré chaque joueur de la liste. Cam Reddish, alors qu’il était un tireur régulier, était une troisième option solide et Tre Jones, le futur leader de l’équipe 2019-2020, « remue la boisson » comme Krzyzewski l’a déclaré aux journalistes cette saison-là.

10. 2003-04 (31-6, Final Four). Avec l’étudiant en deuxième année JJ Redick et la recrue Luol Deng les meilleurs joueurs de cette équipe, les Blue Devils ont terminé l’année 13-3 dans l’ACC, mais sont entrés dans le tournoi avec quatre défaites lors de leurs 10 derniers matchs. Ils ont redécouvert leur mojo et se sont dirigés vers le Final Four, avant de prendre une avance de cinq points avec Emeka Okafor du Connecticut prenant le relais avec 12 points consécutifs pour une victoire de deux points. Les seconds rôles de Shelden Williams et Duhon en ont fait l’un des meilleurs de Coach K.

Suivez le journaliste de basket-ball universitaire masculin Scott Gleeson sur Twitter @ScottMGleeson