Et puis nous avons eu une pensée – peut-être que 2021 ne sera pas si mal. Après tout, c’est l’année Sexe et villeLe retour de a été finalement confirmé.

Après des années de spéculation sur la question de savoir si les fans verraient un jour Carrie Bradshaw and co. encore une fois, HBO Max a annoncé dimanche 10 janvier qu’un nouveau chapitre se dirigeait vers nous sous la forme d’une série de dix épisodes d’une demi-heure intitulée Et juste comme ça …

En vedette Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda), Kristin Davis (Charlotte) et malheureusement, mais comme prévu ne pas Kim Cattrall (Samantha), la nouvelle série Max Original sera toujours basée sur Candace Bushnellle livre bien-aimé de Darren Starsérie emblématique qui en résulte. Quant à ce qui attend les dames cette fois-ci – plus d’une décennie après notre dernière rencontre avec elles dans la suite du film de 2010 – attachez des Manolo Blahniks, versez-vous un cosmopolite et préparez-vous à ce que Carrie, Miranda et Charlotte naviguent « la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine », selon HBO Max.

Étant donné que la production ne devrait pas commencer à New York avant la fin du printemps, il semble peu probable que les fans reviennent dans le monde des femmes dans la Big Apple d’ici la fin de cette année, mais nous pouvons toujours savourer cette bonne nouvelle si nécessaire. Et, alors que la série promet l’amitié, une caractéristique de la série OG, nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander ce que « la réalité encore plus compliquée de la vie » dans la cinquantaine signifie pour leurs relations tout aussi célèbres.