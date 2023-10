1. Eagles (7-1, la semaine dernière n°2) : AJ Brown plaide pour le titre de MVP.

2. Jaguars (6-2, n°3) : Une confrontation à San Francisco – et un aperçu potentiel du Super Bowl – arrive après leur congé.

3. Dolphins (6-2, n°4) : L’Allemagne remporte le meilleur match que la NFL ait jamais exporté, avec deux équipes parmi les cinq premières.

4. Ravens (6-2, n°6) : C’est la meilleure équipe de la meilleure division de la NFL.

5. Chiefs (6-2, n°1) : Les Chiefs développeront-ils une option viable dans le jeu de passes après Travis Kelce ?

6. 49ers (5-3, n°5) : Cette victoire contre les Cowboys semble remonter à très longtemps.

7. Cowboys (5-2, n°7) : Ils ont tranquillement développé le meilleur avantage sur le terrain de la ligue.

8. Lions (6-2, n°8) : La tête de série n°1 n’est pas impossible, compte tenu du calendrier.

9. Seahawks (5-2, n°9) : Nous découvrirons qui ils commencent à Thanksgiving, lorsque les 49ers arriveront en ville.

10. Bills (5-3, n°12) : Ils vont avoir les mains pleines à Cincinnati.

11. Bengals (4-3, n°18) : Les voici.

12. Jets (4-3, n°16) : Peu importe comment, du moment que vous gagnez.

13. Steelers (4-3, n°10) : Ils en gagneront et en perdront d’autres et seront finalement dans la course pour une place en séries éliminatoires.

14. Browns (4-3, n°11) : Si l’échange de Deshaun Watson rapportait des dividendes, ils se dirigeraient vers le Super Bowl.

15. Falcons (4-4, n°13) : S’ils veulent tenter leur chance en séries éliminatoires, ils doivent embrasser les montagnes russes Heineke.

16. Vikings (4-4, n°17) : La dévastation causée par la perte de Kirk Cousins ​​​​incitera-t-elle les autres à intensifier leurs efforts ou à abandonner ?

17. Texans (3-4, n°14) : Ils doivent apprendre à gagner les matchs qu’ils devraient.

18. Buccaneers (3-4, n°15) : Baker Mayfield fait de son mieux pour mettre cette équipe en lice.

19. Saints (4-4, n°25) : S’ils parviennent à trouver une certaine cohérence, ils peuvent remporter la division.

20. Colts (3-5, n°19) : Gardner Minshew obtient sa chance, mais il n’en a pas fait grand-chose ces derniers temps.

21. Chargeurs (3-4, n°22) : Ils ont finalement tout fait claquer. Peuvent-ils continuer ?

22. Titans (3-4, n°26) : Ils ont trouvé leur quart-arrière du présent et du futur.

23. Broncos (3-5, n°30) : Ils ont un long chemin à parcourir pour se qualifier pour les séries éliminatoires, mais ils prennent enfin un certain élan.

24. Rams (3-5, n°20) : Matthew Stafford a tenu le coup aussi longtemps qu’il le pouvait.

25. Commandants (3-5, n° 23) : Le bouton de réinitialisation se rapproche pour le nouveau groupe de propriété.

26. Raiders (3-5, n°21) : C’est moche et cela empire.

27. Packers (2-5, n°27) : Il est trop tôt pour abandonner Jordan Love, mais il n’est pas trop tôt pour commencer à se demander s’il est la réponse.

28. Bears (2-6, n°24) : Les Bears n’étaient pas prêts pour les heures de grande écoute.

29. Giants (2-6, n°29) : Peu d’équipes peuvent gagner avec QB3.

30. Panthers (1-6, n°32) : C’est un début. On a toujours l’impression que, pour cette saison, ils sont terminés.

31. Patriots (2-6, n°28) : Ils sont actuellement 16e sur 16 équipes au classement de l’AFC.

32. Cardinaux (1-7, n°31) : Ils continuent de concourir, mais ils continuent de perdre.