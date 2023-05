Classement de puissance: les tremblements de terre rappellent à la MLS que LAFC est humain

Cristian Espinoza et les Earthquakes de San Jose ont remporté une victoire décisive en battant LAFC devant 45 000 fans au Levi’s Stadium samedi. Darren Yamashita – USA TODAY Sports

Nous sommes encore début mai, mais le carnage des managers est officiellement en cours. Les New York Red Bulls se sont séparés de Gerhard Struber lundi et le Chicago Fire a largué Ezra Hendrickson peu de temps après. Ce n’est jamais amusant de voir quelqu’un perdre son emploi, mais les premiers licenciements de managers marquent un moment assez important dans une saison.

Il n’est plus trop tôt pour juger une équipe. C’est ce qu’ils sont et les clubs sont prêts à se juger eux-mêmes.

Maintenant, portons notre propre jugement.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Classement précédent : 1

Les Black and Gold ont si bien semblé cette saison qu’on vous pardonnerait d’oublier qu’ils équilibrent le jeu de la MLS et de la Ligue des champions de la CONCACAF, en tournant dans leur équipe et en jouant match à enjeux élevés après match à enjeux élevés qui exposerait la plupart des équipes. . Eh bien, ils ont finalement craqué ce week-end lors d’une défaite contre San Jose. Ils sont humains, après tout.

Classement précédent : 4

Peu d’équipes jouent de l’avant aussi bien que les Revs. Les équipes adverses le savent et cela leur met la pression. Toronto a cédé sous cette pression, offrant un but à Bobby Wood et laissant la Nouvelle-Angleterre traverser la frontière avec trois points en main.

Classement précédent : 2

Les Sounders peuvent trouver des excuses assez raisonnables comme des joueurs manquants et bricoler le système, mais rien n’explique vraiment perdre à domicile contre le modeste SKC. Ils ont maintenant disputé quatre matchs avec un jeu assez décevant. Il est temps pour eux de retrouver l’accélérateur.

Classement précédent : 3

La défense des Garys est revenue en forme avec une bonne performance contre DC, mais l’attaque n’est toujours pas tout à fait correcte. Pas tout à fait correct et livrer systématiquement des victoires fonctionnera pour le moment, cependant.

Classement précédent : 5

Nashville a renvoyé Chicago à la maison avec leur ego meurtri et leur entraîneur-chef sur le chemin du départ. C’était la performance consommée « nous sommes des prétendants et vous ne devriez pas être ici avec les grands garçons ».

Classement précédent : 6

City est allé à Dallas uniquement pour la foudre pour reporter le match.

Classement précédent : 9

Les Quakes ont bien joué toute la saison et ont les résultats à la hauteur, mais ce qui leur manquait, c’était une victoire décisive. Eh bien, ils l’ont certainement compris maintenant après avoir battu LAFC de manière convaincante. Le train de San Jose vole maintenant sur les rails.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Classement précédent : 7

Une semaine de congé a probablement été bonne pour l’équipage après quelques défaites décevantes.

Classement précédent : 8

Les bretelles de Josef Martínez ne frappent plus à Atlanta comme avant. Ils livrent également des L au lieu de W maintenant.

Classement précédent : 13

Devinez qui est invaincu en huit de suite après avoir battu le Minnesota ce week-end ? Oui, les Caps sont pour de vrai.

Classement précédent : dix

St. Louis allait être un test amusant pour Dallas jusqu’à ce que la foudre ruine les choses et fasse annuler le match.

Classement précédent : 15

Leur course en Ligue des champions de la CONCACAF a pris fin lorsque LAFC les a mordus une fois de plus, mais l’Union a obtenu un atterrissage en douceur dans le jeu MLS. Une victoire sur RBNY en a fait 10 invincibilité consécutive contre les boissons énergisantes autrefois puissantes.

Classement précédent : 11

Une défaite à Vancouver n’a rien de honteux, mais ce n’était même pas la vraie nouvelle du week-end au Minnesota. Emanuel Reynoso est de retour dans les villes jumelles et se réintègre dans l’équipe, donnant aux Loons un candidat légitime à la Coupe MLS.

Classement précédent : 12

Avoir deux jeunes défenseurs centraux comme Micael et Ethan Bartlow est une bonne base sur laquelle s’appuyer. Maintenant, ils attendent juste quelque chose de similaire à l’avant pour transformer des matchs comme le match nul de samedi avec RSL en victoires.

Houston était solide mais manquait dans des domaines clés lors de son match nul frustrant contre le Real Salt Lake samedi. Troy Taormina-USA AUJOURD’HUI Sports

Classement précédent : 16

Vous vous demandez ce qui aurait pu se passer si Sigurd Rosted n’avait pas retiré le ballon du pied pour offrir à la Nouvelle-Angleterre un but facile et laisser les Revs jouer devant, mais il l’a fait et Toronto n’a jamais vraiment trouvé de chemin.

Classement précédent : 19

Le Galaxy était, comme toujours, un gâchis, mais ce qui s’est démarqué samedi, c’est à quel point les Rapids étaient bien préparés pour capitaliser sur les erreurs de LA. C’est ce que Robin Fraser a construit dans le Colorado : une équipe cohérente et solide qui ne vous laissera pas tomber. Et ils ont pris trois autres points à cause de cela.

Classement précédent : 14

Perdre contre Montréal, c’est mal, mais les Lions alternent victoires et défaites depuis près de deux mois, alors c’était juste eux qui respectaient l’échéancier.

Classement précédent : 17

Une défaite à Charlotte laisse les Pigeons toujours sans victoire sur la route avec deux autres loin de New York sur le pont.

Classement précédent : 20

Une défaite à Cincy nous amène une fois de plus à nous demander où DC peut obtenir un peu plus de qualité pour les pousser dans une équipe confortable en séries éliminatoires, mais considérez où se trouvait ce club à cette époque la saison dernière. Nous parlions à quel point ils pouvaient être mauvais, pas à quel point ils pouvaient être bons. Les choses évoluent dans le bon sens.

Classement précédent : 21

La défaite 1-0 contre Philly a marqué la fin du temps de Struber en tant que patron des Red Bulls. Ils continuent à jouer au football de manière décente, mais ils ne marquent pas, ils ne gagnent pas et maintenant ils n’ont plus d’entraîneur.

Classement précédent : 22

Les Timbers sont bien meilleurs qu’ils ne l’étaient plus tôt cette saison, mais leur défensive est toujours un problème. C’est pourquoi ils ont dû se contenter d’un match nul 2-2 avec Austin alors qu’ils auraient très facilement pu gagner.

DIFFUSEZ FUTBOL AMERICAS SUR ESPN+ Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Classement précédent : 23

Le Vert a fait match nul à Portland et n’a toujours pas gagné depuis le 11 mars. S’ils ne battent pas Dallas à Austin la semaine prochaine, attendez-vous à ce que la chaleur monte.

Classement précédent : 18

Hendrickson a évité d’être le premier manager licencié cette saison de quelques heures seulement, mais c’est probablement peu réconfortant après la défaite 3-0 du Fire contre Nashville – ce n’était pas aussi proche que le score le suggérait – a mis fin à son sort à Chicago.

Classement précédent : 24

Le bon côté de commencer la saison aussi mal que RSL l’a fait, c’est qu’il n’y a nulle part où aller mais en hausse, et ils s’améliorent certainement. Ils étaient tout aussi bons que le Dynamo de Houston et ont maintenant des points sur quatre de leurs cinq derniers matchs.

Classement précédent : 27

La Couronne ne peut toujours pas défendre, mais peu importe quand ils attaquent comme ils l’ont fait en battant NYCFC.

Classement précédent : 26

Martínez a vu les Five Stripes sur le terrain et s’est vieilli de cinq ans. Tout ce que l’Inter avait à faire était de s’asseoir et de le laisser leur apporter trois points.

Classement précédent : 28

Ne regardez pas maintenant, mais le CFM est sur une séquence de trois victoires consécutives. Orlando était leur dernière victime et le moment ne pouvait pas être meilleur avec le Canadien Classique en fût.

Classement précédent : 25

Greg Vanney a échappé à de nombreuses critiques parce que Chris Klein a été le sujet mérité de toute la colère liée à Galaxy, mais ce n’est pas non plus comme s’il faisait du très bon travail. Le Galaxy est un gâchis dans tous les aspects et cela s’est montré lors de la défaite de samedi contre le Colorado, qui en avait marre de Chicharito avec le gâchis à Los Angeles.

Classement précédent : 29

La seule chose plus surprenante que le fait qu’il ait fallu 10 semaines à SKC pour remporter sa première victoire de la saison, c’est qu’ils ont finalement quitté le schneid contre Seattle.