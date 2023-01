Classement de puissance : les jeunes joueurs de l’Alabama ont Tide au sommet

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

Nous sommes peut-être à la mi-janvier, mais le niveau actuel de folie dans le basket-ball universitaire l’a fait sentir beaucoup plus tard dans la saison.

Samedi a apporté le dernier drame sur le terrain, avec 11 équipes du Top 25 AP subissant une défaite, égalant le record des équipes les plus classées à tomber en une seule journée. Les plats à emporter de ces résultats? Pour commencer, c’est que vous ne pouvez vraiment pas arriver à une conclusion complète sur la scène nationale en ce moment. Deuxièmement, cela reflète comment quelque chose comme la Caroline du Nord allant au match pour le titre national, ou Saint Peter’s et Oral Roberts faisant le deuxième week-end du tournoi NCAA, peut devenir réalité.

Nous disons qu’en entrant en mars, il s’agit des équipes les plus chaudes qui culminent au bon moment. Il y a plus qu’assez de candidats pour entrer dans cette colonne, et ça va être amusant de voir tout cela se comprendre. Un autre élément concernant les 11 équipes classées qui ont chuté samedi : neuf de ces défaites sont survenues sur la route, ce qui ne devrait pas surprendre. Il y a cependant quelques surprises et certaines équipes qui semblaient avoir le potentiel du Final Four ont été exposées ces dernières semaines. Nous y reviendrons dans nos plats à emporter après le top 15 mis à jour, qui a un autre remaniement.

Un rappel : ce sont des classements de puissance hebdomadaires. Ce n’est pas parce qu’une équipe a gagné un match que nous serons obsolètes et que nous les maintiendrons au même endroit.

1. Alabama (15-2)

Le Crimson Tide a remporté ses cinq matchs SEC par un total de 114 points. Après avoir battu une équipe LSU auparavant 12-4 106-66 samedi, Nate Oats et Bama obtiennent la première place. Brandon Miller est le meilleur étudiant de première année du basket-ball universitaire, et ce n’est pas proche. Pour une équipe commençant trois étudiants de première année, il est difficile de croire à quel point l’Alabama est en équilibre et en contrôle dans les matchs. Le transfert de l’Ohio, Mark Sears, a été un ajout inestimable.

2. Kansas (16-1)

KJ Adams Jr. a vraiment évolué dans le système de Bill Self et a été le héros de la victoire 62-60 de samedi contre Iowa State. Et en parlant d’étudiants de première année, Gradey Dick a été superbe pour les Jayhawks, obtenant un sommet d’équipe de 21 points lors de la victoire sur les Cyclones.

3. Houston (17-1)

Les Cougars ont traîné l’USF avec 13 minutes au compteur la semaine dernière, et bien qu’ils aient fini par gagner le match, il semble que nous n’ayons pas encore pleinement vu le meilleur de l’équipe de Kelvin Sampson. Marcus Sasser est parti pour 31 lors de la victoire contre les Bulls. Avec son leadership et ses prouesses de buteur, Houston peut battre n’importe qui.

4. Purdue (16-1)

Fletcher Loyer a inscrit un sommet en carrière de 27 points avec six triples – le plus par un étudiant de première année de Purdue dans un match de l’histoire du programme – alors que les Boilers ont dominé le Nebraska par 18 vendredi. Il s’agissait de la 400e victoire de Matt Painter à Purdue, qui tourne la page d’une confrontation à Michigan State lundi à 14 h 30 HE sur FOX.

5. UCLA (16-2)

Les Bruins ont remporté 13 matchs de suite et Jaime Jaquez Jr. joue comme un All-American. Il a affiché 23 points et 13 rebonds lors de la victoire de samedi soir contre le Colorado.

6. Texas (15-2)

Les Longhorns ont une fiche de 4-1 dans le difficile Big 12 après une victoire de 72-70 sur Texas Tech samedi. Merci à Rodney Terry, qui a fait un travail formidable en dirigeant le Texas à travers le drame et le licenciement de Chris Beard. Un facteur X pour les Longhorns ? Riz Sir’Jabari. Il a inscrit 18 points et quatre passes lors de la victoire de samedi contre les Red Raiders.

7. Gonzague (16-3)

Vous ne pouvez pas exagérer l’importance de L’impact de Julian Strawther sur l’équipe de Mark Few, qui a remporté 11 matchs de suite après une victoire spectaculaire d’un point à BYU jeudi soir. Pendant ce temps, Drew Timme affiche une moyenne de 21,5 points, 7,8 rebonds et 3,3 passes décisives par match.

8. Xavier (15-3)

Les Mousquetaires ont remporté 11 matchs consécutifs et Souley Boum est très bien dans la course du joueur de l’année Big East. Il mène la conférence avec 17,7 points par match, et dans les victoires sur Creighton et le n ° 25 Marquette la semaine dernière, le senior combiné pour 48 points, 14 passes et 15 rebonds.

9. Tennessee (14-3)

Nous avons vu les pièges potentiels pour les Volontaires être exposés samedi. Quand le Tennessee est en difficulté, c’est parce qu’il manque de puissance de feu sur le périmètre et que l’offensive stagne. Lors de la défaite à domicile contre le Kentucky, le Tennessee a tiré 3 en 21 depuis le centre-ville. Ils iront comme Zakai Zeigler et Santiago Vescovi.

10. État de l’Iowa (13-3)

Mais quoi! Les Cyclones ont perdu au Kansas samedi. Oui, je suis bien conscient, mais je ne vais pas frapper l’équipe de TJ Otzelberger pour avoir perdu un match par deux à Allen Fieldhouse dans lequel n’importe quelle équipe serait un outsider. Le gardien principal Gabe Kalscheur a été phénoménal la semaine dernière, combinant pour 48 points en deux matchs.

11. Virginie (13-3)

Le garde principal Armaan Franklin marque en moyenne 16 points par match sur la séquence de trois victoires consécutives des Cavaliers, et les Hoos sont classés parmi les 30 premiers en attaque et en défense de KenPom.

12. CGU (14-3)

Les Horned Frogs ont répondu à une défaite déchirante contre le Texas avec une performance dominante dans une victoire de 14 points contre l’État du Kansas. L’équipe de Jamie Dixon a marqué 26 points sur 20 revirements et Mike Miles, un gardien de calibre All-American, a affiché 13 points et 11 passes décisives.

13. Clémson (15-3)

Les Tigers de Brad Brownell ont une fiche de 7-0 dans le jeu de l’ACC et n’ont pas perdu depuis le 10 décembre ! La victoire de retour de 72-64 de samedi contre Duke a montré la ténacité défensive des Tigers, tandis que le grand homme PJ Hall a ouvert la voie avec 26 points et Brevin Galloway a atteint le sommet de la saison avec 17. Nous donnons à l’équipe de première place en l’ACC un créneau bien mérité.

14. Rutgers (13-5)

Les Scarlet Knights ont remporté sept de leurs huit derniers matchs. Ils se classent actuellement n ° 14 sur KenPom et n ° 10 sur Torvik, possédant la deuxième meilleure cote d’efficacité défensive ajustée du pays. Le transfert de tir de précision Cam Spencer a combiné pour 44 points en une semaine 2-0 pour l’équipe de Steve Pikiell, couronné par une victoire de vengeance contre Ohio State dimanche. Demandez à n’importe quel entraîneur des Big Ten, et ils vous diront que Rutgers est une vraie douleur à jouer en raison de son intensité défensive et de son physique.

15. État du Kansas (15-2)

Le Big 12 est une bête, et franchement, les Wildcats devaient subir une défaite samedi à TCU. Je les maintiens dans le top 15 parce que je crois que l’État du Kansas va vaincre le Kansas mardi soir à Manhattan. Les Wildcats seront-ils l’équipe la plus physique et chevaucheront-ils le duo composé de Keyontae Johnson et Markquis Nowell? Nous verrons.

Cinq autres plats à emporter autour du basket-ball universitaire :

Kentucky était l’histoire du week-end. Juste au moment où il semblait que les Wildcats devenaient incontrôlables, ils ont éliminé le Tennessee, 63-56. La victoire, la première victoire en quad un pour le Royaume-Uni de la saison, a produit un saut de 23 places pour les Wildcats dans le classement NET. John Calipari a-t-il révélé quelque chose que nous ne savions pas sur cette équipe ? Sont-ils sur le point de faire une grande course? Pompons les freins là-dessus.

Pour moi, samedi, il s’agissait d’Oscar Tshiebwe voulant que son équipe obtienne 15 points et 13 rebonds, et les Wildcats trouvaient une rotation qui pourrait donner des crises aux Volontaires. Jacob Toppin, CJ Fredrick, Antonio Reeves, Cason Wallace et Tshiebwe ont rendu difficile pour les volontaires de marquer, et ces cinq ont produit le meilleur basket-ball du Kentucky de la saison. Le Royaume-Uni était privé du meneur principal Sahvir Wheeler (épaule) et Daimion Collins (pied). C’est un signe encourageant pour cette équipe et une victoire avec kilométrage illimité, mais je n’ai quand même pas vu beaucoup de différence offensivement par rapport aux Wildcats. Nous verrons s’ils me prouvent le contraire, mais dire que cette victoire signifie le retour du Kentucky ? Je ne suis pas vendu là-dessus.

La première équipe de mon top 15 ? Illinois. Les Fighting Illini montrent des signes de progrès, remportant leurs trois derniers matchs et faisant preuve d’une réelle ténacité lors d’une victoire de retour contre l’État du Michigan vendredi soir. Les transferts de Baylor, Dain Dainja et Matthew Mayer, ont été énormes pour l’équipe de Brad Underwood. Dainja est un vrai facteur X pour cette équipe. Il y a des matchs où il a été silencieux, mais quand il arrive, cela change vraiment à quel point l’Illini peut être difficile à garder. Le grand homme est allé chercher 20 points et sept rebonds dans la victoire sur les Spartans sous-dimensionnés. Mayer a totalisé 19 points et six blocs dans la victoire. L’Illinois accueille l’Indiana jeudi à 20h30 HE sur FS1.

UConn et Arizona sont tous les deux en difficulté et des incohérences de jeu de garde sont présentes avec chacun. Les Huskies, qui ont commencé l’année avec une fiche de 14-0, ont perdu quatre matchs sur cinq et étaient tous mal en point dans une défaite de 85-74 contre St. John’s dimanche. Pendant ce temps, pour les Wildcats, une défaite éclatante de 87-68 contre l’Oregon samedi a entraîné 16 revirements, tandis que Kerr Kriisa et Courtney Ramey se sont combinés pour aller 6 en 22 depuis le sol. Pour Dan Hurley et Tommy Lloyd, les choses doivent être arrangées en zone arrière.

Dans une année cruciale pour Kevin Keatts et État CNle Wolfpack est sur la bonne voie pour revenir au tournoi NCAA. Le match de samedi contre Miami a été un suspense, alors que Terquavion Smith a marqué 20 points tandis que son compatriote de deuxième année, Ernest Ross, en a marqué 17 et neuf dans une victoire de 83-81 en prolongation. Keatts a une attaque équilibrée avec cinq joueurs avec une moyenne de 9,1 points ou plus par match, et le duo de Smith et Jarkel Joiner dans la zone arrière est une poignée pour les défenses adverses. J’achète des actions dans le Wolfpack en tant que dormeur du deuxième week-end dans le tournoi NCAA.

J’étais présent au Centre Cintas dimanche pour la victoire 80-76 de Xavier sur Marquette. Cela a servi de rappel de ce qu’est ce bâtiment lorsque les mousquetaires le font rouler. L’ambiance était hors des sentiers battus, et le buzz que Sean Miller a réinjecté dans un programme à la riche tradition ressort. Les fans ont également eu un coup de pouce supplémentaire sur leur marche, certains lors de leur premier arrêt sportif du match avant de se lancer dans le suspense des Bengals / Ravens Wild Card dimanche soir. Alors que XU a remporté son 11e match consécutif, je continue d’être impressionné par les Golden Eagles de Shaka Smart et en particulier par le meneur junior Tyler Kolek. Il est l’un des meilleurs gardiens du pays et sa capacité à créer des jeux pour ses coéquipiers est spéciale. Au cours des six derniers matchs de Marquette, Kolek a récolté 54 passes décisives pour seulement 11 revirements.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

