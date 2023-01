Classement de puissance du basketball universitaire féminin: le Maryland se hisse dans le top 10

Le jeu de conférence a produit un certain nombre de matchs intenses entre les équipes classées cette semaine, de Colorado-UCLA à l’ouest à Duke – Virginia Tech sur la côte opposée, et plusieurs batailles Big Ten et Big 12 au milieu. Une équipe qui a commencé la semaine dernière au sommet de sa ligue – Ohio State – a perdu trois matchs de suite, tandis qu’une autre – Oklahoma – a perdu deux matchs. La plupart des conférences de pouvoir ont des liens au sommet de leur classement.

Mais toutes les équipes du top 25 ne sont pas confrontées à une concurrence aussi féroce au sein de leur ligue et, par conséquent, certaines d’entre elles disparaissent du radar à cette période de l’année alors qu’elles traversent les matchs de conférence. Le classement de puissance de cette semaine commencera par un enregistrement sur les équipes dont la domination est devenue presque routinière avec un mois avant les séries éliminatoires.

Notes sur les votes

• L’étalon-or de la domination dans la NCAA cette saison est évidemment la Caroline du Sud, mais cette semaine, nous allons nous concentrer sur un autre invaincu de la SEC : LSU. Les Tigers et Gamecocks sont les seules équipes invaincues restantes dans le pays, et LSU est facilement l’inclusion la plus surprenante de cette liste. Avec trois étudiants de première année (Flau’jae Johnson, Sa’Myah Smith et Last-Tear Poa) dans les huit premiers de la rotation ainsi que quatre transferts (Angel Reese, Jasmine Carson, LaDazhia Williams et Kateri Poole), c’est une merveille que les Tigres ont fusionné si rapidement.

Mais Kim Mulkey a une identité qu’elle veut pour ses équipes, et LSU s’en tient au scénario. Les Tigres martèlent la peinture et ne se contentent presque jamais de 3s; ils prennent environ 51 2 points par match – 27 de ceux au bord – contre 15 3 points.

Bien que les défenses sachent où elles veulent aller, les Tigres font toujours 63,4% de leurs tentatives sur la jante, soit environ 5,5% de mieux que la moyenne D1, selon CBB Analytics. Et si cela n’était pas assez difficile à gérer, ils rebondissent sur environ la moitié de leurs échecs, ce qui se traduit par huit seaux de deuxième chance supplémentaires par match. C’est un assaut constant au panier, mené par le candidat du joueur de l’année et la nouvelle double-double reine du LSU, Angel Reese. Reese est deuxième au pays pour les rebonds par match, mais première sur le verre offensif avec 6,3, et elle a trois coéquipières qui tirent chacune au moins deux planches offensives par nuit. LSU est physique, et il n’abandonne jamais une possession, l’une des raisons pour lesquelles il gagne des matchs SEC avec une moyenne de 25 points.

• Un autre pilier du Top 25 qui n’a pas eu le calendrier le plus difficile depuis que le calendrier a changé est Gonzaga. Contrairement à LSU, les Zags n’ont pas exactement le luxe de s’appuyer sur une offre globale pour atteindre le tournoi NCAA, donc toute sa saison de conférence est un exercice pour rester motivé et vif. Les Bulldogs doivent atteindre un sommet lors du tournoi de la West Coast Conference afin de prolonger leur saison jusqu’en mars, mais ils n’obtiennent pas une tonne de représentants contre des adversaires de haut calibre dans l’intervalle. L’équipe du WCC avec la note NET la plus élevée en dehors de Gonzaga est Portland, et les pilotes arrivent à la 81e place, pas assez bons pour obtenir une invitation à la grande danse. Cela signifie que les Zags ont la tâche peu enviable de ne pas pouvoir renforcer leur reprise de tournoi pendant le jeu de conférence tout en étant également vulnérables à une mauvaise défaite n’importe quelle nuit.

14 victoires consécutives ✅ pic.twitter.com/umTF3gcTTQ – Basket-ball féminin Gonzaga (@ZagWBB) 29 janvier 2023

Néanmoins, il vaut la peine d’apprécier l’attaque de Gonzaga, même si elle se heurte à des défenses moins que stellaires. Les Zags écrasent les adversaires à partir de 3 points, faisant près de 40%, même si un quart d’entre eux sont auto-créés plutôt que de catch-and-shoots. Le principal coupable est Brynna Maxwell, le transfert de l’Utah qui coule plus de la moitié de ses 5,6 3s par match pour mener la nation avec précision. Kaylynne Truong et Eliza Hollingsworth ont également été éclairées à distance, donnant à Gonzaga un coup de poing malgré sa pression de jante limitée. Lors de la dernière victoire contre Pepperdine, Maxwell – qui a frappé au moins un 3 points à chaque match cette année – a drainé six 3 consécutifs en seconde période.

• Middle Tennessee fait sa première entrée dans le classement de puissance alors qu’une autre équipe mène une série de victoires à deux chiffres, maintenant à 16 après avoir battu FIU. Les Raiders ont été superbes au sein de Conference USA, remportant chaque match à deux chiffres en 2023. Il n’y a pas de complaisance au sein de ce groupe, malgré la deuxième meilleure équipe de la ligue avec 141 au classement NET; il prend les adversaires au sérieux puis les décompose méthodiquement.

Les Raiders sont une équipe disciplinée. Ils gardent le rythme lent et ne retournent pas le ballon. Ils prennent beaucoup de 3 points pour dynamiser leur attaque; leur efficacité n’est pas grande, mais le volume aide. Quand ils cassent la peinture, ils tirent une tonne de fautes et effectuent plus de 20 lancers francs par match, soit 80%. Kseniya Malashka, leur meilleur buteur, sort du banc, ce qui semble curieux jusqu’à ce que vous réalisiez que cela témoigne de l’équilibre de la formation de départ. Il y a une aisance et un rythme dans la façon dont Middle Tennessee travaille ensemble; rien n’est précipité ou hors script.

• Terminons par quelques réflexions sur les nombreuses batailles classées de cette semaine. Indiana est le nouveau n ° 2 après des victoires dans le top 15 contre le Michigan et l’État de l’Ohio. Les Hoosiers sont chargés d’armes offensives. Mackenzie Holmes est la constante, enregistrant seulement deux matchs en dessous de 20 points en jeu de conférence. Contre les Buckeyes, c’est Yarden Garzon qui était l’option secondaire, marquant 20 points et représentant quatre des six 3 points d’Indiana. Grace Berger a pris le relais contre Rutgers, marquant sa première sortie de plus de 20 points de la saison sur seulement 11 tentatives de tir. Tenter de défendre les Hoosiers, c’est comme jouer à Whac-A-Mole; quelqu’un émerge toujours pour faire les grands coups.

• De l’autre côté de la médaille, cependant, se trouve l’État de l’Ohio, qui a finalement connu sa première défaite de la saison — et plus encore. L’entraîneur Kevin McGuff a déclaré aux journalistes après avoir perdu contre l’Iowa lundi que ses joueurs avaient bien géré la victoire et qu’ils devaient maintenant bien gérer la défaite. Cela n’a pas été le cas.

Les Buckeyes ont des problèmes à résoudre des deux côtés du ballon. Sans Jacy Sheldon, les adversaires sont à l’aise d’oser les gardes pour les faire payer, et Taylor Mikesell ne peut pas générer suffisamment d’attaque par elle-même depuis le périmètre. Rikki Harris a été un défenseur utile et Taylor Thierry peut se diriger vers le panier, mais ce n’est pas non plus un tireur; cela permet aux adversaires de boucher la peinture contre Cotie McMahon, en particulier les nuits où Rebeka Mikulasikova doit jouer moins de minutes pour obtenir un meilleur défenseur de poste sur le terrain.

Défensivement, Ohio State ne peut pas mettre sa presse en place assez souvent sans marquer et semble un peu mal à l’aise dans le demi-terrain. Indiana a mutilé les Buckeyes au bord et Purdue a fait de même à distance. Ils ne peuvent pas provoquer des fuites partout sur le terrain, mais c’est ce qui s’est passé cette semaine.

Trois défaites consécutives ne condamnent pas l’État de l’Ohio – ne cherchez pas plus loin que la Caroline du Nord, qui a perdu trois matchs consécutifs pour commencer le jeu de l’ACC, mais qui roule maintenant à nouveau et un seul match derrière Notre Dame et Duke pour la première place. Les Buckeyes méritaient toujours une place dans mon top 10 cette semaine, mais ils sont en état d’alerte s’ils ne changent pas les choses rapidement.

• Ailleurs dans le Big Ten, le Maryland revient dans mon top 10 après avoir battu le Michigan. Diamond Miller continue de tout faire pour les Terps. Elle est leur principal moteur offensif et est efficace en tant que telle, malgré le fait que le 3-ball ne soit pas tombé amoureux d’elle cette année. Et Maryland compte également sur elle pour défendre la meilleure menace offensive de son adversaire, que ce joueur soit un gardien ou un attaquant. Miller passe de garder une menace de périmètre hors de la peinture à couler un cavalier de milieu de gamme pull-up pour lapider un post-up à l’autre bout. Sa polyvalence est louable et elle a aidé les Terps à trouver de la cohérence après quelques écarts sauvages pour commencer l’année; Le Maryland a perdu un match lors de ses 11 derniers matchs, sur la route de l’Indiana.

• Félicitations à Taylor Robertson pour avoir établi le record de la NCAA pour les tirs à 3 points en carrière, une marque qui semblait inévitable dès le début de la saison, mais qui reste un accomplissement énorme. Le seul inconvénient pour Robertson est que sa marque historique a été une défaite contre l’État de l’Iowa qui a retardé l’Oklahoma dans sa course au titre du Big 12.

Le coup le plus doux du bal universitaire. https://t.co/kmHmS1Kyfn – Marchand Sabreena (@sabreenajm) 28 janvier 2023

Comme le sauteur de Robertson, l’attaque des Sooners est un plaisir à regarder, mais leur défense a été presque aussi douloureuse, en particulier leur penchant pour mettre les adversaires sur la ligne de faute. L’Oklahoma a commis 29 fautes, la 11e fois cette saison, les Sooners ont été sifflés pour au moins 20, y compris leurs quatre défaites.

(Illustration : Sean Reilly / L’athlétisme; photo de Diamond Miller : G Fiume / Getty Images)