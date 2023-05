Classement de puissance de la semaine 7 de l’USFL: Showboats, Stars streaking

RJ Jeune Analyste de football du FOX Sports College

A trois semaines de la fin USFL saison, les courses éliminatoires sont encore très en suspens.

À l’approche de la semaine 8, seuls les Stars de Philadelphie ont la possibilité de décrocher une place en séries éliminatoires, et ils ont besoin d’une victoire et de la défaite de deux de leurs adversaires de la division Nord pour le faire.

Les Stars ont remporté trois concours consécutifs pour accéder à cette position de leaders de division, se hissant au troisième rang de notre dernier classement de puissance en même temps.

Les Showboats de Memphis, quant à eux, ont fait encore mieux, prenant quatre matchs de suite pour se hisser à la première place.

Jetons un coup d’œil à la ligue avec notre dernière édition du classement de puissance USFL 2023.

1. Showboats de Memphis (4-3, 2-2 dans le Sud)

La semaine dernière : battre Houston, 23-20.

Les Showboats sont entrés dans le quatrième quart avec une avance à deux chiffres, ont fait exploser cette avance, puis sont revenus pour la gagner tard lorsque le quart-arrière Cole Kelley a trouvé l’ancien receveur du LSU Derrick Dillon sur une courte passe que Dillon a transformée en 64 verges, cassant les tacles. Attaque du YAC pour le score gagnant. J’imagine que « Whoop That Trick » d’Al Kapone a fait une autre apparition au stade après le TD.

Les Showboats ont remporté quatre matchs de suite, égalant les Breakers et les Gamblers pour la plus longue séquence de victoires cette saison. Tout d’un coup, les Showboats mettent des W dans la colonne comme Young Dolph met des mixtapes dans la rue.

Memphis est en fait le deuxième pire de la ligue à convertir les troisièmes essais cette saison (29%), mais les Showboats ont compensé cela en étant l’équipe la plus agressive et la plus efficace au quatrième essai, convertissant 71% de leurs 14 essais, un sommet de la ligue. .

Match de la semaine 8: contre les généraux, dimanche à 13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports.

2. Étalons de Birmingham (5-2, 2-2 dans le Sud)

La semaine dernière : battre la Nouvelle-Orléans, 24-20.

Les Stallions ont une fiche de 19-2 lorsqu’ils accordent 27 points ou moins, prouvant une fois de plus que la force de Birmingham est son rideau de fer. Le quart-arrière Alex McGough est venu avec 198 verges au total et deux touchés. En tant que leader de la ligue en matière de passes décisives et de points marqués, il monte un dossier pour les honneurs de MVP de la ligue.

L’ancien secondeur de l’Ohio Quentin Poling a retiré l’inscription des électeurs des Breakers et les a frappés avec 11 plaqués, trois pour une défaite, deux sacs et un échappé récupéré. Birmingham a récupéré la deuxième place au sommet comme Gucci Mane après Droptopwop.

Pendant ce temps, le porteur de ballon CJ Marable a émergé au cours des deux dernières semaines – avec une moyenne de 127 verges de mêlée, le meilleur de la ligue, dans une paire de victoires.

Match de la semaine 8 : vs Stars, samedi à 15 h HE sur NBC.

3. Étoiles de Philadelphie (4-3, 2-2 dans le Nord)

La semaine dernière : battre Pittsburgh, 37-31.

La vie est belle pour les Stars. Le quart-arrière Case Cookus et l’élargi Corey Coleman se sont trouvés sur le jeu le plus long de l’année pour l’attaque – un touché de 56 verges pour mener Philly devant les Maulers de Pittsburgh samedi dernier. Cookus a complété 18 sur 30 pour 235 verges avec deux touchés.

Les Stars ont eu quatre touchés offensifs samedi soir, égalant leur total des cinq matchs précédents combinés et sortant de leur funk offensif.

La victoire était la troisième consécutive de Philly et a mis la ville qui nous a amené Meek Mill en position de « Loc » jusqu’au titre de la Division Nord comme mes cheveux vers 2020. Avec une victoire contre Birmingham et des défaites du New Jersey et de Pittsburgh, les Stars peuvent décrocher la division ce week-end.

Match de la semaine 8: contre les étalons, samedi à 15 h HE sur NBC.

4. Casseurs de la Nouvelle-Orléans (4-3, 2-2 dans le Sud)

La semaine dernière : Défaite contre Birmingham, 24-20.

Les Breakers sont passés de Big Tymers à ressembler à une équipe qui lutte pour se lancer. Avec trois défaites consécutives, les Breakers doivent trouver le juju qui les a menés à un départ 4-0 et un remède à ce qui a mal tourné au cours de chacune des trois dernières semaines.

Les Breakers peuvent se consoler en sachant que leur jeu de passes était exceptionnel avec McLeod Bethel-Thompson très présent dans la conversation pour MVP. Il mène la ligue en passes tandis que l’ailier rapproché Sage Surratt la mène en verges sur réception.

Les roulements ont été un problème pendant la séquence de 3 défaites consécutives des Breakers, car ils ont abandonné les huit pires de la ligue au cours de cette séquence, contre les trois meilleurs de la ligue au cours de leur départ 4-0.

Match de la semaine 8: contre les Panthers, dimanche à 16 h HE sur FOX et l’application FOX Sports.

5. Joueurs de Houston (4-3, 2-2 dans le Sud)

La semaine dernière : Perdu contre Memphis, 23-20.

Malgré le jeu du quart-arrière Kenji Bahar (216 verges par la passe) et du porteur de ballon Mark Thompson (deux touchés précipités pour étendre son total de tête de la ligue à 11), les Gamblers ont perdu leur premier match depuis la semaine 3 – lorsque les Gamblers ont battu les Showboats avec 13 secondes restantes à jouer.

Cependant, les Gamblers penchent toujours vers une course en séries éliminatoires avec deux de leurs trois derniers matchs contre les rivaux de la division sud, Birmingham et la Nouvelle-Orléans. Il reste trois semaines pour le monter, nous montrer comment ils brillent et nous donner quelque chose qui va secouer un gros coffre Chevy.

Match de la semaine 8: contre Maulers, samedi à midi HE sur les États-Unis.

6. Panthères du Michigan (3-4, 2-2 dans le Nord)

La semaine dernière : battre le New Jersey, 25-22.

Les Panthers ont riposté comme le Motor City Cobra au Kronk, adoptant la philosophie de la ville – Detroit contre tout le monde.

Personne n’a personnifié cela plus que le quart-arrière Josh Love, qui a commencé 1 pour 5 pour six verges et a terminé 15 pour 24 pour 259 verges et trois touchés. Il n’a pas lancé un seul INT et a mis fin à une séquence de défaites d’un mois.

Une performance de cinq prises de 121 verges du large Joe Walker, une performance de 78 verges de Reggie Corbin et un retour de coup de pied de 97 verges pour TD de Kaden Davis pourraient tous être considérés comme des signes que les Panthers gagnent en vitesse I- 94.

Love a très bien joué dans les secondes mi-temps des deux derniers matchs, avec un total combiné de 18 en 28 pour 261 verges et quatre touchés. Sa note de passeur en deuxième mi-temps dans cette séquence est de 134,1, soit près du double de sa note de passeur en première mi-temps dans ces matchs (71,7).

Match de la semaine 8: contre Breakers, dimanche à 16 h HE sur FOX et l’application FOX Sports.

7. Généraux du New Jersey (2-5, 2-2 dans le Nord)

La semaine dernière : Défaite contre le Michigan, 25-22.

Les généraux ont minimisé trois de leurs titulaires en défense – le principal plaqueur Chris Orr, l’ailier défensif Tyshun Render et la sécurité Shalom Luani – et ont quand même réussi à entrer à la mi-temps avec seulement 6-3 samedi.

Après que le quart-arrière De’Andre Johnson ait été expulsé avec 8:34 à jouer après avoir reçu un coup violent à la tête, le quart-arrière Kyle Lauletta a mené l’attaque à un score d’égaliser le match, mais n’a pas réussi à convertir un quatrième et 12 tenter de conserver la possession.

Cette équipe de Jersey ressemble à une étrangère pour les fans des Generals, qui ont perdu quatre matchs de suite – tous de six points ou moins. Les Generals avaient une fiche de 7-1 dans les matchs à un score la saison dernière.

Match de la semaine 8: contre Showboats, dimanche à 13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports.

8. Maulers de Pittsburgh (2-5, 2-2 dans le Nord)

La semaine dernière : Défaite contre Philadelphie, 37-31.

Sortez le carton pour les Maulers de Pittsburgh, qui sont de retour à Blue Slide Park avec leur deuxième dérapage de deux matchs cette saison.

Mais cela cache le fait que les Maulers avaient l’air de finir Philly comme un pirogi au Frick Park Market. Ils ont traîné les Stars 34-31 avec 2:01 à jouer après une passe de 17 verges et un rattrapage de Troy Williams à Isiah Hennie pour mettre en place un quatrième et 12.

Un sac a mis fin à la tentative des Maulers de coller une chaise dans une place de stationnement des séries éliminatoires, mais je serais choqué s’ils ne montraient pas au cours des trois dernières semaines de cette saison la bonne façon de prononcer « Carnegie ».

Il y a eu sept touchés non offensifs dans la ligue cette saison et Pittsburgh en compte trois. Les Maulers sont la seule équipe avec un TD défensif, un TD de retour de botté de dégagement et un TD de retour de coup d’envoi cette année.

Match de la semaine 8 : vs Gamblers, samedi à midi HE sur les États-Unis.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’hôte du podcast « Le numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The Number One College Football Show » sur YouTube .