Classement de puissance de la semaine 5 de la NFL : les Buccaneers jouent sans Tom Brady ; Les Texans grimpent, les Steelers perdent sept places

Cette performance contre les Patriots était l’équipe que nous nous attendons à voir cette saison. La défense était spéciale et a mis la débâcle de l’Arizona dans le rétroviseur.

Aller à Green Bay et éliminer les Packers a été une performance impressionnante. Cette défense s’améliore de semaine en semaine.

À 3-1, ils mènent la NFC Sud après avoir battu les Saints sur la route. La défense s’est montrée forte et Baker Mayfield joue bien.

Ils ont remporté deux matchs consécutifs et CJ Stroud connaît un début impressionnant. DeMeco Ryans se révèle être un sacré entraîneur.

14



Bruns



Ils ont dû jouer sans Deshaun Watson contre les Ravens, et la recrue Dorian Thompson-Robinson a découvert ce qu’est le football de saison régulière. La défense n’était pas aussi bonne non plus. Le bye arrive à point nommé après cette défaite.

2