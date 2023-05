Classement de puissance de la semaine 4 de l’USFL: la division sud montre ses muscles

RJ Jeune Analyste de football du FOX Sports College

Les New Orleans Breakers restent la seule équipe invaincue de la USFL porté à 4-0 grâce à une courte victoire sur le Généraux du New Jersey le weekend dernier.

Il reste à voir combien de temps les Breakers pourront tenir le coup, mais la concurrence ne manquera pas dans la division sud, qui semble être empilée. Trois des quatre meilleures équipes du classement de puissance de cette semaine résident dans le Sud, dont le champion en titre Birmingham au n ° 2.

Jetons un regard mis à jour sur la ligue avec notre dernière édition du classement de puissance USFL 2023.

1. Casseurs de la Nouvelle-Orléans (4-0, 2-0 en Division Sud)

La semaine dernière : Généraux vaincus, 20-17.

L’offensive des Breakers continue de présenter le porteur de ballon Wes Hills, qui a poursuivi sa performance de 191 verges au sol lors de la semaine 3 avec 159 verges de mêlée lors de la victoire contre le New Jersey à Canton dimanche.

Hills a marqué deux touchés précipités pour porter son total à huit en seulement quatre semaines de jeu. C’est un peu moins que la marque que le porteur de ballon du New Jersey Darius Victor a établie la saison dernière pour être nommé joueur offensif de l’année. Hills a été un bourreau de travail, avec 91 touches au total au cours des trois dernières semaines. C’est plus du double du prochain joueur le plus proche de la ligue au cours de cette période (Reggie Corbin du Michigan avec 44 touches).

La victoire a été massive pour l’entraîneur des Breakers, John DeFilippo, qui a qualifié la défense de Mike Riley de la meilleure qu’ils aient affrontée toute l’année.

2. Étalons de Birmingham (3-1, 1-1 dans le Sud)

La semaine dernière : Défait Maulers, 24-20.

La victoire n’était pas jolie, mais c’était assez bon pour que les Stallions reviennent dans la colonne des victoires après avoir subi leur deuxième défaite en saison régulière depuis le retour de l’USFL en 2022. La victoire a été scellée par l’ancien receveur de Clemson Deon Cain, qui a renvoyé un coup d’envoi de 95 verges pour le score gagnant au quatrième quart.

C’était le deuxième TD de retour de Cain de la saison, car il a bénéficié des efforts de la ligue pour augmenter les retours de coup d’envoi en ramenant le point de coup d’envoi à la ligne des 20 verges. L’USFL espérait qu’au moins 90% des coups d’envoi seraient renvoyés – ce nombre est actuellement légèrement inférieur à 94%, contre 79% l’année dernière.

Avec leur victoire contre Pittsburgh, les Stallions restent invaincus à Canton, Ohio, à 3-0 avant un affrontement de la semaine 5 avec Houston, un match qui a des implications pour les séries éliminatoires de la division sud.

3. Généraux du New Jersey (2-2, 2-0 dans le Nord)

La semaine dernière : Perdu contre les Breakers, 20-17.

Les Generals n’ont subi que leur quatrième défaite depuis le retour de l’USFL en avril dernier. Leurs 176 verges au sol contre la Nouvelle-Orléans ont été annulées par 105 verges de pénalités et un jeu de passes qui n’a amassé que 113 verges – avec 62 verges sur une passe de touché captée par Cam Echols-Luper – et trois sacs du quart-arrière De’Andre Johnson.

L’ancien LB du Wisconsin Chris Orr est à égalité en tête de la ligue pour les plaqués par match (10,3) pour la défense de score n ° 1 de la ligue.

4. Joueurs de Houston (2-2, 1-1 dans le Sud)

La semaine dernière : Beat Stars, 41-16.

Les Gamblers ont joué leur meilleur match depuis le retour de l’USFL en avril dernier avec une victoire retentissante contre Philadelphie au Ford Field samedi. L’équipe de Curtis Johnson était dirigée par l’ancien demi offensif de Floride Mark Thompson, qui s’est précipité pour 134 verges et trois touchés en seulement 13 courses.

Kenji Bahar a réalisé une troisième performance de passe consécutive de 200 verges avec une journée de passes efficace de 15 sur 21 pour 230 verges avec deux touchés. L’attaque de Houston a marqué au moins 30 points en trois matchs consécutifs – une marque qu’ils n’ont pas atteinte une seule fois la saison dernière.

Avec leur deuxième victoire en autant de semaines, les Gamblers se dirigent vers une confrontation cruciale de la division sud de la semaine 5 avec le champion en titre de l’USFL Birmingham au Protective Stadium.

5. Maulers de Pittsburgh (1-3, 1-1 dans le Nord)

La semaine dernière : perdu contre les étalons, 24-20.

Les Maulers ont fait peur aux champions en titre de l’USFL à Canton, mais ils n’ont pas réussi à subir leur troisième défaite en quatre semaines. L’incapacité de Pittsburgh à terminer les entraînements avec des touchés à l’intérieur de la zone rouge s’est avérée être la différence. Après être entrés trois fois dans la zone rouge contre les Stallions, les Maulers se sont contentés de buts sur le terrain à chaque déplacement. Pittsburgh n’a qu’un touché en 12 déplacements en zone rouge cette saison, soit un taux de réussite de 8 %.

Mais l’attaque par la passe a montré la vie avec Troy Williams derrière le centre, alors que le QB a complété 20 des 32 passes pour 210 verges, et est également allé pour 64 verges et un score au sol. Williams a participé à 41 des 49 jeux des Maulers (84%), y compris des passes et des courses.

6. Étoiles de Philadelphie (1-3, 0-2 dans le Nord)

La semaine dernière : Perdu contre Gamblers, 41-16.

Les Stars de Bart Andrus voudront peut-être oublier leur défaite contre les Gamblers. Il n’y avait presque rien qu’ils voudraient garder, y compris avoir le quart-arrière Case Cookus battu avec six sacs. Cookus a été limogé au moins quatre fois à chaque match cette saison, pour un total de 19. C’est sept de plus que l’équipe la plus proche (Pittsburgh).

La défensive des Stars a également connu des difficultés, notamment en accordant 463 verges le week-end dernier sur un incroyable 7,5 verges par jeu.

Avec six matchs à jouer, Andrus et les Stars ont du travail à faire pour se battre pour la deuxième place en séries éliminatoires dans le Nord, alors qu’ils occupent la dernière place de leur division.

7. Showboats de Memphis (1-3, 0-2 dans le Sud)

La semaine dernière : Beat Panthers, 29-10.

La défense de Memphis n’avait enregistré qu’un seul plat à emporter au cours des trois premières semaines de la saison et s’est classée dernière dans toutes les principales catégories défensives statistiques.

Mais contre les Panthers, la défense de Carnell Lake a pris vie avec trois plats à emporter, dont deux interceptions, lors de leur première victoire de la saison – deuxième des neuf derniers matchs de la franchise sous l’entraîneur de Memphis, Todd Haley. C’était aussi la première victoire pour quiconque portant un maillot Showboats depuis 1985.

Les Showboats ont également profité de la décision de Haley d’y aller en quatrième et troisième du Michigan 32 avec son équipe en avance de 16-10 au quatrième quart. Memphis a opté pour le quatrième essai plus que n’importe quelle équipe de la ligue cette saison (neuf) et a également le plus de conversions (cinq).

8. Panthères du Michigan (2-2, 1-1 dans le Nord)

La semaine dernière: Perdu contre Showboats, 29-10.

Ni Josh Love ni Carson Strong ne semblaient à l’aise au quart-arrière contre les Showboats, combinant pour compléter 19 des 27 passes pour seulement 134 verges et une interception chacun. Les échappés perdus de Love (sur un strip-sack) et du receveur large Joe Walker (sur un retour de coup de pied) se sont avérés indicatifs du score final.

Après huit plats à emporter au cours de leurs deux premiers matchs qui se sont soldés par deux victoires, la défense n’a réussi qu’un seul plat à emporter au cours des deux derniers matchs – les deux défaites.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’hôte du podcast « Le numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The Number One College Football Show » sur YouTube .