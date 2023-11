Classement de puissance de la semaine 10 de la NFL 2023 : comment les 32 équipes se situent

Bienvenue à la semaine 10 de la saison 2023 de la NFL. C’est enfin la mi-saison ! Il y a eu trois matchs au cours du week-end mettant en vedette six équipes classées dans le top 11 du classement NFL Power de la semaine dernière. Les résultats de ces matchs ont eu un impact considérable sur notre top 10 cette semaine – et une équipe a été expulsée.

De plus, comme c’est la mi-saison, nos journalistes de NFL Nation nomment un MVP non-QB dans chaque équipe. Qu’il s’agisse des receveurs qui sont en passe de battre le record de réception, du défenseur n°1 de la défense n°1 de la NFL, d’un porteur de ballon qui a marqué un touché lors de 17 matchs consécutifs ou d’un centre fiable d’une équipe en difficulté qui est juste vraiment poli – nous listons un MVP qui n’est pas le quarterback de chaque équipe.

Voici le classement mis à jour, en commençant par le n°1 de la semaine dernière (et de cette semaine) – les Eagles de Philadelphie.

Notre panel composé de plus de 80 écrivains, rédacteurs et personnalités de la télévision évalue les performances des équipes de la NFL les unes par rapport aux autres, en les classant de 1 à 32.

Classement de la semaine 9 : 1

MVP non-QB : WR AJ Brown

Brown a été l’un des joueurs les plus marquants de la ligue au cours de la première mi-temps. Il est entré dans l’histoire en devenant le premier à totaliser plus de 125 verges sur réception lors de six matchs consécutifs. Il a également établi une nouvelle marque d’équipe pour le joueur le plus rapide à atteindre 1 000 verges sur réception (neuf matchs). “Il vit actuellement une période historique incroyable”, a déclaré le coordonnateur offensif Brian Johnson, “et cela témoigne de lui, de qui il est en tant que personne, du sérieux avec lequel il souhaite perfectionner son art et tirer le meilleur parti de ses opportunités.” – Tim McManus

Classement de la semaine 9 : 3

MVP non-QB : TE Travis Kelce

Les Chiefs ont plusieurs défenseurs qui jouent bien, mais Kelce a dans une large mesure dominé le jeu de passes alors que les autres receveurs étaient en difficulté. Il totalise 25 % des attrapés des Chiefs (57) et 24 % de leurs verges sur réception (597). Il est revenu d’une blessure à la cheville pour être un joueur clé dans la victoire de la semaine 5 contre les Vikings. –Adam Teicher

Classement de la semaine 9 : 4

MVP non-QB : MLB Roquan Smith

Il est le quart-arrière et le meilleur plaqueur d’une défense qui a accordé le moins de points dans la NFL cette saison, soit 13,8, soit une moyenne de deux points de moins par match que toute autre équipe. Smith est partout sur le terrain, enregistrant 87 plaqués, 1,5 sacs et 5 passes défendues. Ce qui ne peut être mesuré, c’est son impact en tant que leader vocal et émotionnel. Tout comme Ray Lewis il y a des années, Smith parle à l’équipe lors du dernier rassemblement d’avant-match sur le terrain. Il est le donneur de ton incontesté pour l’équipe. “Son énergie est contagieuse”, a déclaré le gardien des Ravens Kyle Hamilton. “Vous ne voulez pas être le gars qui ne correspond pas à son énergie lorsque vous êtes là-bas. Nous allons comme il va.” — Jamison Hensley

Classement de la semaine 9 : 2

MVP non-QB : WR Tyreek Colline

Hill pourrait être le MVP de toute la ligue, quelle que soit sa position. Le principal receveur de la ligue est sur le point de franchir la barre des 2 000 verges sur réception pour la première fois dans l’histoire de la NFL et reste sa principale menace sur le terrain. Bien qu’il ait atteint une part d’objectif plus élevée en 2023 que lors de sa saison précédente avec les Dolphins, il a montré qu’il pouvait gérer la charge de travail supplémentaire. L’offensive des Dolphins a un peu ralenti par rapport à son rythme de début de saison, mais Hill reste sur la bonne voie pour une autre nomination All-Pro dans la première équipe. — Marcel Louis-Jacques

Classement de la semaine 9 : 8

MVP non-QB : WR Amon-Ra St.Brown

Le receveur du Pro Bowl a été nommé l’un des six capitaines d’équipe pour la saison 2023 et a continué de s’appuyer sur un excellent début de carrière dans la NFL. St. Brown n’est peut-être pas la personne la plus bruyante dans le vestiaire, mais son éthique de travail et sa production parlent d’elles-mêmes. Il a disputé cinq matchs sur réception de 100 verges cette saison, aidant Detroit à prendre un départ 6-2 pour la première fois depuis 2014. Il a survécu à une maladie pour aider les Lions à battre les Raiders lors de “Monday Night Football” le 30 octobre. terminant avec six réceptions pour 108 yards. Des performances comme celle-là ont inspiré ses coéquipiers et le staff technique. “Ce n’était pas le meilleur qu’il ait ressenti, mais comme un vrai guerrier, il a tout simplement raté et il est parti”, a déclaré l’entraîneur Dan Campbell après le match. — Éric Woodyard

Classement de la semaine 9 : 6

MVP non-QB : OLB Josh Allen

Le porteur de ballon Travis Etienne Jr. (583 verges au sol, 8 touchés au total) pourrait également le mériter, mais Allen obtient le feu vert car la défense a étonnamment mené une attaque qui n’a pas fonctionné à un niveau constamment élevé en première mi-temps. Allen connaît la meilleure année de sa carrière (9 sacs) et a été à peu près toute la course aux passes des Jaguars. Ses 48 pressions QB sont plus de deux fois supérieures à celles de son coéquipier le plus proche (Travon Walker avec 22), selon NFL Next Gen Stats. Il a également aidé la défense contre la course à se classer au troisième rang de la NFL (79,3 verges par match). -Michael DiRocco

Classement de la semaine 9 : 11

MVP non-QB : DE Trey Hendrickson

Hendrickson est l’un des joueurs de ligne défensive les plus perturbateurs de la ligue. Il se classe 11e pour le taux de victoires de passes en tant que coureur de pointe (ESPN/NFL Next Gen Stats). Selon les données de suivi d’ESPN, Hendrickson a créé 9 sacs (cinquième parmi les défenseurs), 19 échecs (troisième plus) et 2 interceptions cette saison. Lorsqu’il subit une première pression, ses adversaires ne réalisent que 18,2 % de leurs tentatives de passe. — Ben bébé

Classement de la semaine 9 : 7

MVP non-QB : RB Christian McCaffrey

McCaffrey a décroché une première place dans la course au MVP de la ligue, mais une blessure oblique au cours de la semaine 6 a un peu ralenti cet élan. Pourtant, McCaffrey se classe parmi les trois premiers de la ligue pour les verges de mêlée par match (118), le total de touchés (13) et les verges au sol (652). Il a également marqué un touché lors de 17 matchs consécutifs (y compris les séries éliminatoires), ce qui le lie à Lenny Moore pour la plus longue séquence de l’histoire de la NFL. – Nick Waggoner

Classement de la semaine 9 : 5

MVP non-QB : WR CeeDee Agneau

Lamb est sur le point d’établir des records des Cowboys pour les attrapés (121) et les verges (1 751) en une seule saison, dépassant le Temple de la renommée Michael Irvin. Il a disputé des matchs consécutifs de 150 verges sur réception, le premier receveur de Dallas à faire cela depuis Miles Austin en 2009. Il compte 14 matchs sur réception de 100 verges au cours de sa carrière, derrière seulement Bob Hayes, membre du Temple de la renommée (15). ). Malgré l’attention supplémentaire de la défense, Lamb réalise toujours une tonne de jeux, qu’il soit aligné à l’extérieur ou dans la machine à sous. -Todd Archer

Classement de la semaine 9 : 12

MVP non-QB : DE Myles Garrett

Garrett est passé du statut de All-Pro éternel à celui de favori du joueur défensif de l’année de la NFL. Il est à égalité au deuxième rang de la ligue avec 9,5 sacs, à la tête de l’une des meilleures défenses de la NFL. Le mois dernier, Garrett est devenu le premier joueur de ce millénaire à terminer un match avec deux sacs, deux échappés forcés et un panier bloqué, alors qu’il a presque à lui seul mené les Browns à une victoire contre les Colts. Malgré plusieurs blessures à son attaque, Cleveland est au cœur des séries éliminatoires. Garrett est la principale raison. –Jake Trotter

Classement de la semaine 9 : 9

MVP non-QB : WR Stefon Diggs

Malgré toutes les incohérences qui ont tourmenté l’offensive des Bills cette saison, il est difficile d’imaginer où en serait l’unité sans Diggs. Il réalise constamment des jeux sensationnels, comme un gain de 34 verges lors du premier entraînement contre les Bengals qui a permis aux Bills de se déplacer vers le bas du terrain, et est sans doute l’interprète le plus fiable sur une attaque qui fait face à sa part de problèmes. Diggs mène l’équipe dans presque toutes les catégories de réception (70 réceptions pour 834 verges et sept touchés), et donner le ballon à Diggs est la recette du succès. –Alaina Getzenberg

Classement de la semaine 9 : dix

MVP non-QB : OLB Boye Mafé

Mafe serait le choix même si les quarts étaient inclus. Il a fait le plus grand bond en deuxième année parmi tous ceux de la brillante classe de repêchage 2022 des Seahawks, enregistrant un sac complet en six matchs consécutifs pour égaler la plus longue séquence de l’histoire de la franchise. En sept matchs, il a déjà doublé son total de sacs par rapport à sa saison recrue. Le limogeage de Mafe dimanche contre Baltimore a provoqué un échappé que Seattle a récupéré. Il se classe troisième dans PRWR parmi les joueurs de pointe cette saison, derrière seulement Micah Parsons et Myles Garrett, selon ESPN Analytics/NFL Next Gen Stats. – Brady Henderson

Classement de la semaine 9 : 14

MVP non-QB : EDGE TJ Watt

C’est une évidence. Personne n’a un impact plus important pour les Steelers que Watt. En huit matchs, Watt a réalisé 9,5 sacs – à égalité au deuxième rang de la NFL avec Garrett et Maxx Crosby – 2 échappés forcés, 3 échappés récupérés et 1 interception. Et l’un de ces échappés récupérés a été un scoop-and-score gagnant au quatrième quart de la victoire de Pittsburgh lors de la deuxième semaine contre les Browns. Sans Watt, les Steelers ne sont pas 5-3 ni au cœur de la course aux séries éliminatoires de l’AFC. – Brooke Prior

Classement de la semaine 9 : 15

MVP non-QB : WR Keenan Allen

Presque tous les joueurs des Chargers ont fluctué de mauvais à bons cette année, mais Allen, à sa 11e saison, a été l’un des joueurs les plus constants de l’équipe. Il est sur la bonne voie pour 1 530 verges cette saison, ce qui serait le record de sa carrière. Il compte actuellement 62 réceptions, 720 yards et 4 touchdowns. Lors d’une victoire contre les Vikings, Allen a lancé une passe de touché de 49 verges et a capté 18 passes pour 215 verges. L’entraîneur Brandon Staley a déclaré qu’Allen jouait ce poste “comme une forme d’art”. “Il a des trucs intangibles”, a déclaré Staley, “c’est difficile à trouver.” – Kris Rhim

Classement de la semaine 9 : 16

MVP non-QB : TE/QBTaysom Hill

Hill a commencé la saison en tant que TE et est quart-arrière parfois — mais pas assez pour qu’il soit disqualifié ici. Il a été le meilleur…