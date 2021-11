Classement de puissance de la NFL : les cardinaux reviennent au n° 1 ; Les chefs, les patriotes se lèvent alors que les cowboys, les factures tombent pour la semaine 12

La semaine 11 dans la NFL a apporté des résultats plus imprévisibles. Si les développements des jeux avaient été prévisibles à tous les niveaux, cela aurait vraiment été une histoire.

La saison de parité 2021, sauvage et farfelue, a propulsé « n’importe quel dimanche » à un tout autre niveau. Chaque semaine, des bouleversements et des parvenus changent le paysage de la ligue en essayant de séparer ses meilleures équipes des pires.

En commençant par le n ° 1 (encore une fois), il y a plus de grands changements, plus de contremarches et de chutes, dans le classement de puissance de Sporting News de cette semaine. Voici comment SN voit les équipes s’empiler les unes contre les autres, de 1 à 32, jusqu’à la semaine 12 :

PLUS: Classement NFL mis à jour, photo des séries éliminatoires pour la semaine 11

Classement de puissance de la NFL

Getty Images

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/66/ce/rondale-moore-091921-getty-ftr_1cq5dxxcr4ntv19c17qt8vf4bg.jpg?t=3523260&w=500&quality=80



1. Arizona Cardinals 9-2 (classement précédent : 3)

Les Cardinals ont remporté un autre match sans Kyler Murray alors que Colt McCoy est devenu un super-sous à Seattle, beaucoup aidé par le jeu de course et la défense. L’équipe de Kliff Kingsbury s’est avérée plus complète que prévu ; il peut profiter d’un au revoir à la semaine 12 en sachant que Murray devrait être de retour de l’autre côté.

2. Packers de Green Bay 8-3 (2)

Les Packers ont fait de leur mieux pour vaincre les Vikings avec Aaron Rodgers qui s’est blessé à l’orteil. Le jeu de course a bien fonctionné avec AJ Dillon remplaçant Aaron Jones, mais la défense manque encore de jus pour ralentir constamment ses adversaires.

3. Titans du Tennessee 8-3 (1)

Ca c’était quoi? Les manières dépendantes de la course des Titans avec Derrick Henry les ont rattrapés contre les Texans alors qu’ils ne pouvaient pas se sortir des ennuis dans des conditions pluvieuses et venteuses. Ryan Tannehill ne peut pas se permettre de jouer comme ça parce que la défense n’est tout simplement pas assez bonne pour la surmonter.

4. Los Angeles Rams 7-3 (6)

Les Rams ont eu un congé pour se regrouper après leurs défaites contre les Titans et les 49ers. Ils ressemblent toujours à la même équipe de jokers limitée de la saison dernière sous Sean McVay. Des résultats récents ont montré que Matthew Stafford ne leur accorde pas de plafond plus élevé.

5. Boucaniers de Tampa Bay 6-3 (7)

Les Buccaneers ont une grande opportunité de fléchir lundi soir après la chute des Packers et des Cowboys dimanche. Ils devraient se sentir bien dans leurs chances de rebondir à domicile avec Tom Brady au centre après des défaites contre les Saints et Washington.

(Getty Images)

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/b9/73/tom-brady-110121-getty-ftrjpg_1cg97irzmtuh81qeyjq8ukst6m.jpg?t=-642276572&w=500&quality=80



6. Ravens de Baltimore 7-3 (8)

Les Ravens n’obtiennent aucun point de style pour avoir dominé les Bears, mais ils gagnent plus de crédibilité dans la rue pour avoir remporté un slugfest défensif. Le remplaçant de dernière minute Tyler Huntley s’est avéré capable en tant que remplaçant de Lamar Jackson. Créditez l’entraînement de John Harbaugh pour l’équipe qui a surmonté tant de blessures.

7. Chefs de Kansas City 7-4 (9)

Les Chiefs ont remporté quatre victoires consécutives, mettant ainsi un terme à leur impressionnant règne de novembre, en affrontant les Cowboys. La seule chose qui peut ralentir leur élan avec Patrick Mahomes et Andy Reid est leur au revoir à la semaine 12.

PHOTO DES CHIEFS PLAYOFF: KC redevient le favori du Super Bowl

8. Cowboys de Dallas 7-3 (4)

Les Cowboys se sont fait arnaquer à Kansas City sans Amari Cooper et après avoir perdu CeeDee Lamb à cause d’une commotion cérébrale. Dak Prescott a été laissé à la tête d’une attaque différente. Dallas a également montré beaucoup de bosses malgré une bonne performance défensive. Ils ont ensuite un défi d’une semaine avec les Raiders à domicile.

9. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 7-4 (10)

Les Patriots ont utilisé leur entraînement constant, leur base défensive et leurs prouesses pour tirer parti de l’attrition de l’AFC. Ils affichent de nombreux éléments gagnants familiers sous Bill Belichick, seul Mac Jones est maintenant aux commandes au lieu de Brady.

10. Chargers de Los Angeles 6-4 (11)

Les Chargers avaient besoin de tout le jeu dynamique de Justin Herbert et Austin Ekeler pour empêcher un retour furieux des Steelers dimanche soir. Leur récompense pour Brandon Staley qui trouve suffisamment de défense à la fin se rapproche des séries éliminatoires tout en restant à la traîne des Chiefs.

11. Billets de bison 6-4 (5)

Les Bills se sont mis en travers de leur chemin contre les Colts. La défense contre la course s’est soudainement flétrie et l’offensive dirigée par Josh Allen a connu une panne fondamentale. Ils ont atteint un carrefour de fin de saison de manière choquante après être tombés durement de « nouveaux favoris de l’AFC » à « près de coureurs de l’AFC ».

Getty Images

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/ab/80/joe-burrow-101121-getty-ftr_1ovhli4cerdya17o9f9dt1jhfs.jpg?t=1872883260&w=500&quality=80



12. Bengals de Cincinnati 6-4 (15)

Les Bengals sont sortis forts après leur laissez-passer, déclenchés par leur défense et leur jeu de course. Joe Burrow a bien installé tout le monde au début de la seconde moitié de la saison. Cincinnati a maintenant une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires.

13. Cleveland Browns 6-5 (16)

Les Browns n’ont pas tout à fait raison. Leur attaque est toujours à la recherche de plus de pop tandis que Baker Mayfield joue le jeu de course. Ses blessures l’affectent; ils font de lui un leader écrasant alors qu’il essaie de garder son équipe dans la course aux séries éliminatoires.

14. Vikings du Minnesota 5-5 (17)

Les Vikings pourraient être beaucoup plus élevés au classement NFC avec de meilleurs résultats lors de leurs matchs en une seule possession en début de saison, mais tout cela a été rapidement oublié avec les récentes victoires contre les Panthers, les Chargers et les Packers. La clé pour se qualifier pour les séries éliminatoires sera de rester constant pendant quatre trimestres à chaque match au cours des deux derniers mois.

15. Steelers de Pittsburgh 5-4-1 (13)

Les Steelers sont entrés à Los Angeles avec une défense en désavantage numérique et une attaque par la passe qui n’a pas pu suivre tout à fait. Ils doivent finir fort contre le reste de l’AFC Nord pour revenir aux séries éliminatoires après avoir remporté la division la saison dernière.

16. Colts d’Indianapolis 6-5 (19)

Les Colts chevauchent Jonathan Taylor et le jeu de course, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles pour Carson Wentz et la défense. L’équipe de Frank Reich fait une vague tardive pour une wild card de l’AFC et pourrait bientôt faire transpirer les Titans dans le Sud.

PLUS: Cinq statistiques folles des cinq TD de Jonathan Taylor contre Bills

17. Raiders de Las Vegas 5-5 (12)

Les Raiders ont fait de leur mieux pour que les choses fonctionnent sans Jon Gruden, mais l’adversité et le poids des autres problèmes sont devenus trop importants, en particulier avec Derek Carr qui ne joue pas bien et le jeu de course n’aide pas beaucoup.

(Getty Images)

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/d3/22/kyle-shanahan-020320-getty-ftrjpg_zg94z47z1pfnzp382uqn9gpc.jpg?t=206791928&w=500&quality=80



18. 49ers de San Francisco 5-5 (23)

Il s’avère que Kyle Shanahan peut entraîner. L’offensive bourdonne avec une meilleure santé et un Jimmy Garoppolo sur le point. La défense a commencé à réagir derrière Nick Bosa. Les 49ers ne sont pas encore revenus, mais ils sont sur le point de redevenir une équipe en séries éliminatoires.

19. Aigles de Philadelphie 5-6 (22)

Les Eagles commencent à le sentir avec Jalen Hurts et l’offensive après une période de ressentiment pour Nick Sirianni. La défense réagit à l’approche lourde de Sirianni. Ne dormez pas sur eux en volant un joker.

20. Saints de la Nouvelle-Orléans 5-5 (14)

Les Saints régressent vers la moyenne après avoir surperformé sous Sean Payton. Jameis Winston leur manque plus que prévu et cette version de l’offensive n’est pas la même lorsque Alvin Kamara et Taysom Hill n’obtiennent pas de touches clés. La défense contre la course doit également se rétablir rapidement.

21. Denver Broncos 5-5 (20)

Les Broncos n’ont pas joué au cours de la semaine 11, mais il devrait y avoir peu de confiance qu’ils se faufileront dans l’image des séries éliminatoires de l’AFC étant donné leur jeu de quart fragile et leur défense en ruine. Cela pourrait être le cas pour Vic Fangio au cours des deux derniers mois.

22. Panthers de la Caroline 5-6 (18)

Les Panthers ont eu plus d’étincelles de Cam Newton, mais leur attaque est toujours principalement alimentée par Christian McCaffrey. Ils ont l’air mieux de ce côté, mais malheureusement pour eux, la défense continue de décevoir pour Matt Rhule.

PLUS: Newton remercie les fans des Panthers pour leur « bon juju », explique la célébration du TD de 50 verges

23. Équipe de football de Washington 4-6 (25)

Washington pourrait avoir besoin de reconsidérer son avenir au QB étant donné la façon dont Taylor Heinicke joue dans le système de Scott Turner, surtout sachant qu’il a des armes clés dans le receveur large Curtis Samuel et l’ailier rapproché Logan Thomas. Heinicke fait pression pour terminer la saison en tant que partant, quel que soit le statut de blessure de Ryan Fitzpatrick.

24. Falcons d’Atlanta 4-6 (21)

Les Falcons n’ont pas marqué de point au cours de la semaine 11 et toutes les bonnes vibrations qui auraient pu exister avec Arthur Smith et Matt Ryan ont disparu derrière les limites du personnel offensif. La défense a également besoin d’une refonte supplémentaire.

(Getty Images)

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/5a/41/wilson-carroll-020514-getty-ftrjpg_1bhbqinbvkrhv19o1jwnk9f83e.jpg?t=1452671355&w=500&quality=80



25. Seahawks de Seattle 3-7 (24)

Russell Wilson et Pete Carroll n’obtiennent plus ce dont ils ont besoin pour gagner des matchs. L’attaque et la défense restent désynchronisées. À moins que les Seahawks ne remportent six de leurs sept derniers matchs, leur séquence de plus de 500 saisons à l’ère Wilson se terminera à neuf.

26. Géants de New York 3-6 (27)

Les Giants ont vu les Cowboys perdre au cours de la semaine 11, mais avec la victoire de Washington et des Eagles, il devient de plus en plus difficile pour eux de rester en dehors de la dernière place de la division après avoir terminé deuxième il y a un an. Le jeu des Buccaneers ressemble à un gros coup de grâce.

27. Dauphins de Miami 4-7 (28)

Les Dolphins sont sortis du tapis et peuvent maintenant tenter une fin respectable pour une saison de suivi décevante sous Brian Flores. C’est un bon signe que la défense fonctionne à nouveau comme l’épine dorsale.

28. Ours de Chicago 3-7 (26)

Les Bears ont perdu Justin Fields et ont ensuite fait de leur mieux pour survivre aux Ravens sans Jackson avec Andy Dalton, mais ils manquent simplement de puissance de feu et d’expérience lorsque des joueurs comme Allen Robinson, Khalil Mack et Eddie Jackson ne jouent pas. C’est tout sauf terminé pour Matt Nagy et le reste de l’équipe d’entraîneurs.

MISE À JOUR DES CHAMPS : Nagy n’a « aucune idée » du statut de QB

29. Houston Texans 2-8 (31)

Les Texans ont fait preuve de physique et se sont battus pour vaincre les Titans dans leur meilleure performance sous David Culley. Tyrod Taylor est un joueur et un leader ; quand il est là-bas, ils ne peuvent pas être considérés comme des jeux d’enfant.

(Getty Images)

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/93/ff/david-culley-092021-getty-ftr_kdg5cjsj6jmr1jkgyolsfgs0y.jpg?t=67862148&w=500&quality=80



30. Jaguars de Jacksonville 2-8 (29))

Les Jaguars ont été entraînés encore plus loin par une équipe de 49ers intelligente et bien entraînée qui comptait également de nombreux fans à Jacksonville. La régression de Trevor Lawrence et l’offensive devraient entraîner de gros changements pour l’An 2.

31. Jets de New York 2-8 (30)

Les Jets auraient dû jouer une défense plus inspirée pour Robert Saleh contre les Dolphins, mais leur talent limité est devenu difficile à surmonter. L’offensive a eu une petite étincelle de la part de Joe Flacco et Elijah Moore, mais perdre son collègue meneur de jeu recrue Michael Carter a fait très mal.

32. Lions de Détroit 0-9-1 (32)

Les Lions se sont encore une fois battus avec acharnement contre un adversaire de l’AFC North sur la route, mais cette fois, ils n’avaient même pas d’égalité à montrer. Ils devraient avoir une chance de se battre pour un joyeux Thanksgiving à domicile contre les Bears.