Classement de puissance de la Coupe du monde féminine : les États-Unis débutent le tournoi en tant que n° 1

Il n’y a pas si longtemps, il n’y avait pas beaucoup d’appels pour faire des classements de puissance pour la Coupe du monde féminine.

Il était plus facile de simplement regrouper les équipes en niveaux, avec les États-Unis dans un seul au sommet, une demi-douzaine de nations rassemblées en dessous, puis tous les autres joyeusement pour la balade.

Eh bien, nous sommes en 2023, et beaucoup de choses ont changé même dans la période entre la dernière Coupe du monde et celle-ci.

Bien sûr, les Américaines sont toujours l’équipe à battre et méritent la première place dans ce classement – notre premier classement de puissance de la Coupe du monde féminine FOX Sports, qui sera mis à jour à la fin de chaque journée de jeu – mais c’est un jeu de balle différent maintenant .

Nommez-moi une équipe dans le tournoi, et je vous montrerai un programme qui a montré un certain niveau de progrès vers l’avant au cours du dernier cycle. Préparez-vous à ce qui pourrait s’avérer produire, du moins sur le papier, plus de bouleversements que nous n’en avons jamais vus auparavant.

« Il y a plus de ligues professionnelles dans le monde et les joueurs obtiennent des minutes constantes dans les matchs contre des adversaires de haut niveau », a déclaré la gardienne américaine Alyssa Naeher aux journalistes cette semaine à Auckland, en Nouvelle-Zélande. « [So] vous obtenez des centaines de joueurs capables de jouer au plus haut niveau chaque week-end … cela ne fera que développer le jeu et augmenter le niveau de jeu. «

CLASSEMENTS DE PUISSANCE — 19 juillet

États-Unis: Le favori pour une raison et motivé pour en faire trois de suite. Espagne: Rempli de talent et d’innovation, et une véritable force; aucune unité de milieu de terrain n’est meilleure. Angleterre: Jalais une revendication en tant que meilleure équipe du monde jusqu’à ce que le bogue des blessures frappe. Allemagne: N’a jamais manqué d’atteindre les quarts, en cherchera encore plus. Australie: Sous l’impulsion de Sam Kerr, cette équipe n’aura peur de personne à domicile. France: La génération dorée est partie, le coach Hervé Renard peut-il être la wild card ? Canada: Le champion olympique a traversé des turbulences hors du terrain, mais il est à l’épreuve du combat. Brésil: Marta continue, mais le plus gros impact pourrait venir de l’entraîneur Pia Sundhage. Pays-Bas: Le finaliste 2019 n’a pas progressé autant qu’il l’aurait souhaité. Japon: Toujours solide et professionnel, mais désespérément besoin d’un attaquant vedette. Suède: Une mauvaise forme récente pourrait affecter la confiance malgré une médaille d’argent olympique. Chine: Passé des années dans le marasme jusqu’à un triomphe émouvant en Coupe d’Asie. A ne pas négliger. Norvège: Les premières pionnières du football féminin espèrent une résurgence en 2023. Danemark: La première tâche est de survivre à un groupe délicat. Italie: Toujours à la recherche d’une percée au plus haut niveau. Nouvelle-Zélande: A besoin d’un bon départ pour susciter l’intérêt local. Irlande: Les nerfs seront mis à rude épreuve par le match d’ouverture contre l’Australie, pays hôte. le Portugal: La première apparition est une gracieuseté d’une ligne de fond résiliente. Suisse: Impressionné en atteignant le deuxième tour en 2015. Corée du Sud: A une fiche de 1-8-1 dans ses trois Coupes du monde. Colombie: Très compétitive lors des qualifications sud-américaines, et Linda Caicedo est électrisante. Jamaïque: La force en profondeur sera testée dans un groupe vicieusement coriace. Nigeria: Une puissance africaine, entraînée par l’Américain Randy Waldrum. Argentine: Cherchant à décrocher sa première victoire en Coupe du monde. Zambie: Amélioration rapide et un choix populaire pour provoquer un choc. Afrique du Sud: Champion de la Coupe d’Afrique des Nations mais en difficulté pour la forme. Haïti: Une équipe inspirante qui aura de nombreux neutres à ses côtés. Viêt Nam: Début de défi difficile contre le champion en titre. Maroc: Difficile de savoir à quoi s’attendre de cette équipe qui s’améliore rapidement. Costa Rica: La forme actuelle est un souci, tout comme le fait d’être dans un groupe aussi difficile. Philippines: Un effort impressionnant lors des qualifications donnera de l’espoir. Panama: Face à un grand pas en avant dans la qualité.

