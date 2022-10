Classement de l’équipe de la Coupe du monde d’Angleterre: Ben White monte, Trent Alexander-Arnold glisse, Ruben Loftus-Cheek une nouvelle entrée | Nouvelles du football

Ben White peut capitaliser sur la blessure de Kyle Walker, la position de Harry Maguire semble de plus en plus précaire, tandis que les espoirs de Trent Alexander-Arnold et Jadon Sancho s’estompent. Le classement de l’équipe de la Coupe du monde Sky Sports England revient!

Le temps presse alors que Gareth Southgate se prépare à nommer son équipe préliminaire pour Qatar 2022 le 20 octobre et notre classement, mis à jour chaque semaine et composé des 40 meilleurs joueurs en lice, classe les derniers ascensions et chutes.

L’absence continue de Maguire pour Manchester United signifie que sa place dans l’avion est en danger et il y a aussi beaucoup de mouvement ailleurs, y compris Trois de nouvelles entrées.

Rejoignez-nous alors que nous parcourons les joueurs dans l’avion, ceux assis dans la salle d’embarquement avec leur carte d’embarquement en main et ceux coincés dans les embouteillages dans un taxi en route vers l’aéroport.

Maguire n’est plus dans l’avion

La semaine dernière, nous avons eu Harry Maguire au 14e de notre échelle, le défenseur central s’accroche à sa place dans l’avion en raison de son importance pour Gareth Southgate. Sans nouvelles d’un retour à la forme physique, cependant, il a glissé au 15e, le plaçant dans la salle d’embarquement.

Maguire n’a pas joué pour United depuis qu’il s’est apparemment blessé aux ischio-jambiers lors d’une performance semée d’erreurs lors du match nul 3-3 de l’Angleterre contre l’Allemagne à Wembley il y a deux semaines.

Il n’a pas du tout été impliqué dans la victoire 2-1 de United sur Everton dimanche, un rapport affirmant qu’il a été autorisé à se rendre au Portugal en vacances afin de “se vider la tête”. Le temps presse pour lui de retrouver la forme physique – et encore moins de retrouver la forme dont il a tant besoin.

Kieran Trippier (14e) est l’homme qui a dépassé Maguire, passant de la salle d’embarquement à l’avion après avoir impressionné à nouveau pour Newcastle lors de leur victoire 5-1 sur Brentford, récoltant une passe décisive avec son superbe centre pour le premier but.

Il y a aussi des hauts et des bas plus haut dans l’échelle, avec Rahim Sterling (6e) perdant deux places après avoir été mis au banc pour la victoire 3-0 de Chelsea sur les Wolves samedi.

Le joueur de 27 ans n’a plus trouvé le chemin des filets en Premier League depuis août, mais c’est une autre histoire pour Phil Fodenqui passe à la quatrième place après avoir encore marqué pour Manchester City lors de leur raclée 4-0 contre Southampton.

Coéquipier de Foden à Manchester City Pierres John a perdu quelques places à la 12e place, le manager Pep Guardiola révélant qu’il n’était toujours pas assez en forme pour participer à l’entraînement car il se débattait avec un problème aux ischio-jambiers.

White monte dans la salle d’embarquement

Quelle semaine pour Ben Blanc (25e).

L’homme d’Arsenal était en 32e position la semaine dernière mais de Kyle Walker blessure à l’aine, qui a vu le défenseur de Manchester City perdre 13 places, associée à son excellente forme, a considérablement amélioré ses perspectives de sélection.

Il semblait auparavant que jouer à l’arrière droit pour Arsenal avait diminué les espoirs de White pour la Coupe du monde, mais la blessure de Walker, qui fait de lui un doute majeur pour le tournoi, signifie que Southgate a soudainement besoin d’un joueur avec la polyvalence pour jouer là-bas ainsi qu’à l’arrière central. .

White, superbe lors de la victoire 3-2 d’Arsenal sur Liverpool, fait l’affaire.

L’ancien homme de Brighton est noté par Southgate après avoir fait partie de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020. Il est à l’aise dans une défense à trois, et il convient également de noter qu’il a été utilisé comme arrière droit lors de ses deux dernières apparitions en équipe nationale, contre la Suisse et la Côte d’Ivoire en mars.

White est le plus gros grimpeur de l’échelle de cette semaine, mais il n’est pas le seul joueur à mobilité ascendante dans la salle d’embarquement.

Jarrod Bowen (21e) a grimpé de quatre places après avoir marqué pour un deuxième match consécutif de Premier League lors de la victoire 3-1 de West Ham sur Fulham, tandis que Marcus Rashford (23e) a gagné cinq places après avoir mis sa piètre performance dans le derby de Manchester derrière lui avec une victoire victorieuse en Ligue Europa contre Omonoia Nicosia, et une autre brillante performance lors de la victoire 2-1 de United sur Everton dimanche.

Rashford est une nouvelle entrée dans la salle d’embarquement, tout comme celle de Newcastle Callum Wilson (26e), qui a de nouveau impressionné pour Newcastle, récoltant une passe décisive et semblant généralement dangereux lors de sa victoire 5-1 contre Brentford.

Conor Gallagherquant à lui, continue de sembler un bon pari pour gagner une place dans l’équipe de Southgate après avoir grimpé de deux places à la 24e place de notre classement après avoir de nouveau attiré l’attention lors de la victoire 3-0 de Chelsea sur les Wolves, montrant sa polyvalence en partant du côté droit côté de l’attaque de Graham Potter.

TAA, toboggan Sancho ; Loftus-Cheek l’une des trois nouvelles entrées

Image:

En espérant que leur taxi arrive à l’aéroport à l’heure





La dernière section de l’échelle, composée de joueurs espérant que leurs taxis arrivent à l’aéroport à temps, comprend trois nouvelles entrées cette semaine, avec Ruben Loftus-Joue (34e) le plus intrigant.

Le joueur de 26 ans est impressionnant sous le nouveau patron de Chelsea, Potter, et sa forme ne sera pas passée inaperçue auprès de Southgate, qui l’avait bien sûr dans son équipe pour la dernière Coupe du monde en Russie.

Plus de la même chose de Loftus-Cheek d’ici à l’annonce de l’équipe fera de lui une option tentante pour Southgate et le patron de l’Angleterre surveillera également Harvey Barnes (35e), qui retrouve la forme avec Leicester, et Dominic Calvert-Lewin (40e), qui revient tout juste de blessure pour Everton.

Ces joueurs, avec James Madison (29e), qui a marqué deux fois lors de la victoire 4-0 de Leicester sur Nottingham Forest la semaine dernière, semble faire des poussées tardives pour l’équipe de Southgate, mais d’autres s’éclipsent.

Tammy Abraham (27) et James Ward-Prowse (28e) semblent vulnérables alors que d’autres joueurs à leur place sont en meilleure forme, tandis que l’AC Milan Fikayo Tomori a également chuté (31e) après une prestation semée d’erreurs face à son ancien club de Chelsea la semaine dernière.

Trent Alexander-Arnold les perspectives semblent encore plus sombres, l’arrière latéral de Liverpool tombant à la 36e place après un autre après-midi cauchemardesque, cette fois contre Gabriel Martinelli d’Arsenal dimanche, sa mauvaise forme aggravée par une apparente entorse à la cheville.

Ce fut une autre mauvaise semaine pour Jadon Sancho (39e), aussi.

L’ancien ailier du Borussia Dortmund a été accroché à la mi-temps lors de la rencontre de Manchester United en Ligue Europa avec Omonoia Nicosia la semaine dernière et n’a même pas quitté le banc contre Everton dimanche.

Revenez la semaine prochaine alors que nous mettons à jour l’échelle une fois de plus avant que Southgate ne nomme son équipe.