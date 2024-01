Classement de l’embauche du nouveau OC des Steelers Arthur Smith

Les Steelers de Pittsburgh ont fait des vagues mardi en annonçant qu’ils avaient embauché Arthur Smith, ancien entraîneur-chef de l’équipe. Faucons d’Atlanta, en tant que coordinateur offensif. Smith vient de terminer un mandat de trois ans en tant qu’entraîneur-chef des Falcons, avec une fiche de 21-30 au cours de cette période tout en agissant également en tant qu’entraîneur offensif de l’équipe.







La réaction des fans des Steelers à l’embauche ? Pas génial. Après tout, Smith n’a pas réussi à se classer dans le top 15 en termes de distance et de points avec un casting entouré de certains des meilleurs joueurs de mémoire de repêchage récent, notamment l’ailier rapproché Kyle Pitts, le receveur large Drake London et le porteur de ballon Bijan Robinson. – tous les 10 meilleurs choix sélectionnés dans les trois dernières classes de repêchage.

En toute honnêteté, il n’avait pas affaire au meilleur jeu de quart-arrière pendant son mandat d’entraîneur-chef à Atlanta, après avoir entraîné un joueur vieillissant. Matt Ryan (36 ans cette saison), vétérinaire lavé Marcus Mariota et recrue de troisième ronde 2022 Desmond Ridderqui a été mis sur le banc à plusieurs reprises cette saison en faveur d’un remplaçant en carrière Taylor Heinicke. Pourtant… compte tenu de la seule mise en garde que certains feraient pour défendre Smith – AKA, la situation du quart-arrière pendant son mandat d’entraîneur-chef – ce n’est pas une situation qui semblerait mieux favoriser les Steelers.

Après tout, les Steelers ne sont pas non plus placés au poste de quart-arrière. Ils se préparent actuellement pour une compétition de quart-arrière cette intersaison pour défier le quart-arrière de troisième année. Kenny Pickettune course comprenant potentiellement Maçon Rudolph (qui devrait arriver en agence libre cette intersaison) et tout autre outsider potentiel qu’ils pourraient apporter dans le mix. Comme le dit le vieil adage : « Si vous avez deux quarterbacks, vous n’avez pas de quarterback ! » ou quelque chose comme ça. Quoi qu’il en soit, ce n’est « pas génial, Bob !

Évaluer l’embauche d’Arthur Smith en tant que coordinateur offensif des Steelers est un défi. D’une part, Smith coche de nombreuses cases que Pittsburgh semblait désirer chez un coordinateur offensif. Expérience de jeu d’appel ? Vérifier! Et en grande quantité. Mike Tomlin a exprimé son désir de « maintenir les défenses déséquilibrées », et Smith, à son apogée, était certainement capable de le faire, après avoir orchestré l’une des attaques de passe les plus efficaces (mais à faible volume) de la ligue.

Au cours des saisons 2019 et 2020 de la NFL, les Titans ont mené la NFL à égalité avec une moyenne de 8,3 verges par tentative de passe, un sommet de la ligue de 12,7 verges par réussite et une note de passeur de 107,0 avec (principalement) Ryan Tannehill et Marcus Mariota susmentionné sous le centre – ni l’un ni l’autre n’avaient atteint le summum de l’efficacité à ce stade de leur carrière. Bien qu’elle ait tenté le deuxième moins grand nombre de tentatives de passes de la ligue au cours de ces deux saisons, l’offensive des Titans s’est classée septième avec 62 touchés par la passe au cours de cette période, se classant troisième de la ligue avec un taux de touché de 6,6 % et le quatrième taux d’interception le plus bas (1,6). %) parmi les équipes de la NFL.

En termes d’adéquation à ce que les Steelers veulent accomplir, l’offensive qu’il a installée pendant son mandat de coordinateur offensif avec les Titans crie absolument « Pittsburgh Steelers ». Exécutez le rocher tôt et souvent. Usure la défense. Utilisez le jeu-action. Générer de l’efficacité.

À ce stade de sa carrière, Pickett a été incroyablement limité dans son exposition au jeu d’action. En fait, il n’a tenté que 135 tentatives de passes au total en cours de jeu, ce qui le classe au 29e rang parmi les quarts-arrières de la NFL au cours des deux dernières saisons régulières et bon dernier parmi les quarts-arrières pour représenter plus de 68 % des baisses de leur équipe au cours de cette période. Il a cependant montré des signes d’amélioration de l’efficacité sous l’action de jeu, comme le font généralement la plupart des quarts-arrières.

Kenny Pickett : Jouer à l’action ou ne pas jouer à l’action

Kenny Pickett Jouer à l’action Aucune action de jeu Kenny Pickett Jouer à l’action Aucune action de jeu EPA par retour en arrière -0,14 -0,1 Succès% 40,80% 41,10% Yards par tentative 6.1 6.3 Note de passage 87,5 77.2 Achèvement% 69,30% 61,30% Taux de touché 1,75% 1,84% Taux d’interception 0,88% 2,00%

Le but de l’action de jeu, alors que le quart-arrière simule un transfert au porteur de ballon pour établir une cible en aval du terrain, est de donner à la défense un moment de pause. Le but est de donner au défenseur un moment d’incertitude ; Est-ce que ce jeu que je m’apprête à défendre est un jeu de course ou de passe ? Ce court moment d’incertitude peut signifier tout le monde pour un passeur, surtout si vous pouvez assez bien vendre ce concept avec un jeu de course solide. Kenny Pickett pourrait en bénéficier énormément, en particulier compte tenu de sa plus grande difficulté en tant que passeur sous la direction du coordinateur offensif Matt Canada – marquer des points au tableau d’affichage.

Donc. Bien qu’Arthur Smith n’ait peut-être pas été l’embauche « la plus sexy » des Steelers, il semble possible qu’étant donné la force du jeu de course avec Najee Harris et Jaylen Warren, espérons-le prêts à courir derrière une ligne offensive bien améliorée en 2024, Smith pourrait être le gars idéal pour diriger l’offensive de Pittsburgh. Son style offensif de football à l’ancienne et fracassant correspond à ce que les Steelers aiment : le courage, le dynamisme et le physique. Cela se marie bien avec leur investissement dans la défense (s’ils retrouvent leur état de santé antérieur après une saison quelque peu désastreuse).

Cette embauche, à sa valeur nominale, est notée entre un B et un B-. Cependant, si vous êtes un fan des Steelers dans l’espoir d’une étincelle d’ingéniosité à la Sean McVay ou Kyle Shanahan, vous vous cognez probablement la tête contre un mur. Même si ce n’est peut-être pas le type d’attaque qui élèvera Pickett, cela pourrait être le type d’attaque permettant de minimiser ses défauts… ce qui pourrait bien être ce que Pittsburgh attend de son jeune manager de jeu, jusqu’à ce qu’il soit prêt à entreprendre quelque chose de plus grand. .

Que pensez-vous de l’embauche d’Arthur Smith en tant que nouveau coordinateur offensif des Steelers ? Votez dans le sondage ci-dessous et faites-nous part de votre avis dans les commentaires !

