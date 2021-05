Classement de l’argenterie des principaux clubs européens alors que l’UEFA dévoile le trophée de la Ligue de conférence Europa

La toute nouvelle compétition de clubs de l’UEFA, l’Europa Conference League, est devenue beaucoup plus réelle aux yeux des fans avant son lancement la saison prochaine lorsque le trophée lui-même a été dévoilé cette semaine.

Commencée en 2021-2022, la Conference League servira de compétition continentale tertiaire de l’UEFA, aux côtés de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

Tottenham Hotspur, l’AS Roma, l’Union Berlin, Anderlecht et le Stade Rennais feront partie des 32 clubs qui figureront dans la phase de groupes, la compétition étant principalement composée d’équipes qui ont terminé en dehors de la Ligue des champions et de la Ligue Europa dans leurs ligues nationales respectives. , ainsi que des vainqueurs de coupe sélectionnés dans des ligues européennes de rang inférieur.

Le nouveau trophée de l’Europa Conference League auquel les Spurs et leurs semblables concourront a également été révélé, l’UEFA présentant fièrement son dernier argenterie cette semaine. Debout un ruban de moins de 60 centimètres (2 pieds) de haut et pesant 11 kilogrammes (24 livres), le trophée se compose de 32 épines hexagonales – une pour chaque équipe de la phase de groupes – qui se tordent et se courbent vers le haut à partir de la base.

Selon l’UEFA, la forme en spirale des épines a été inspirée par « le vol d’un ballon de football alors qu’il se dirige vers le but », qui, selon eux, est « le moment ultime d’optimisme » pour tout fan. Nous pouvons prendre ou laisser le ténu soupçon de relations publiques, mais le trophée de la Ligue de conférence est assez beau d’une manière assez fade et inoffensive.

Voici comment il se compare au reste de l’argenterie que les clubs européens vont concurrencer pour soulever la saison prochaine.

20. Trophee des Champions

DENIS CHARLET / AFP via Getty Images

Alerte spoiler: les super coupes – généralement une pièce maîtresse unique entre les champions de la ligue de la saison précédente et les vainqueurs de coupe – ne se portent pas très bien ici. La version française est un grand trophée en forme de boîte à cannelures qui ressemble fortement au trophée de la Ligue Europa sans avoir aucune des fioritures subtiles qui ornent l’argenterie de deuxième corde de l’UEFA.

19. Supercoppa Italiana

Giuseppe Maffia / NurPhoto via Getty Images

Jouée chaque année entre les vainqueurs de la saison précédente de la Serie A et de la Coppa Italia, la Supercoppa ressemble à une majestueuse pièce d’argenterie ancienne bien qu’elle ne date que de 1988. C’est correct, mais tout ce célèbre style italien manque et ne rayonne vraiment pas. beaucoup de flair.

18. DFL-Supercoupe

Alexander Hassenstein / Getty Images

Le trophée de la super coupe allemande consiste en un ballon de football tenu en l’air par deux bras entrelacés – un en argent qui représente le championnat de Bundesliga et un en or pour représenter le DFB-Pokal. C’est un autre trophée du côté générique, mais le symbolisme est une belle touche.

17. Coppa Italia

Jonathan Moscrop / Getty Images

La Coupe d’Italie a subi de nombreux changements depuis qu’elle a été disputée pour la première fois en 1922, l’incarnation actuelle ressemblant à un grand gobelet épais et teinté d’or, parsemé des couleurs du drapeau italien. En toute honnêteté, cela ressemble à quelque chose que vos joueurs pourraient ramasser dans une scène cinématique à la fin d’une campagne réussie de la ligue principale de Pro Evolution Soccer.

16. Ligue de conférence Europa

🏆 Un nouveau membre de la famille pour 2021/22 – présentation du nouveau trophée de l’UEFA Europa Conference League. D’une hauteur de 57,5 ​​cm et d’un poids de 11 kg, le trophée se compose de 32 épines hexagonales qui se tordent et se courbent à partir de la base du trophée. – UEFA (@UEFA) 24 mai 2021

Il est difficile d’éviter les parallèles entre la Conference League et une version à prix réduit de la Ligue Europa lorsque le trophée ressemble à une version à prix réduit lui-même. Il peut être hexagonal plutôt qu’octogonal, mais la conception de base est très similaire et cela n’aide pas qu’il soit juste un peu plus petit, un peu plus léger, un peu plus simple et dans l’ensemble un peu moins impressionnant tout autour .

15. Supercopa de Espana

Joaquin Corchero / Europa Press Sports via Getty Images

L’un des nombreux trophées espagnols créés par les célèbres bijoutiers Federico Alegre de Madrid, la Supercoupe espagnole est un trophée trapu mais orné qui porte toujours les écussons du club des quatre côtés en compétition dans le mini-tournoi de mi-saison de cette année sur son piédestal en bois. Contrairement à de nombreuses compétitions, les vainqueurs de la Supercoupe sont autorisés à prendre possession de la coupe dès qu’ils la gagnent et même à la ramener chez eux la nuit s’ils le souhaitent.

14. Série A

Claudio Villa – Inter / Inter via Getty Images

Le trophée de la Serie A est un grand morceau de métal en forme d’entonnoir qui ressemble au genre de lampe d’éclairage voyante que vous pourriez trouver dans le hall d’un bateau de croisière. C’est une idée fausse courante que le trophée est surnommé le « Scudetto« ( » Little Shield « ), qui est en fait une référence au petit insigne en forme de bouclier que les clubs primés portent sur leurs maillots depuis le début des années 1920.

13. Super Coupe d’Europe

Harold Cunningham – UEFA / UEFA via Getty Images

La Super Coupe d’Europe originale (vers 1972) a certainement été à la hauteur de sa facture en étant véritablement énorme avec d’énormes poignées circulaires. Depuis lors, la taille de l’argenterie a considérablement diminué avant de subir un relooking élégant et moderne, avec un calice en argent surmonté d’une plaque de base en marbre portant la marque UEFA. Ayant rétréci à seulement 40 cm et 5 kg dans son incarnation précédente (le plus petit et le plus léger de tous les trophées de l’UEFA à l’époque), le design a été conservé mais la taille a augmenté en 2006, le trophée gonflant à 58 cm et 12 kg, en en accord avec le prestige accru accordé au jeu.

12. Bouclier communautaire

Andrew Couldridge / PA Images via Getty Images

Du côté large et donc un peu lourd une fois hissé au-dessus de la tête, le Community Shield est traditionnellement la première pièce d’argenterie proposée aux équipes anglaises chaque année, lorsque les champions en titre de la ligue affrontent les détenteurs de la FA Cup le dimanche avant le la saison prochaine commence. Cependant, Jose Mourinho est à peu près le seul manager à le compter sérieusement parmi ses trophées à la fin de la saison. Le trophée a subi plusieurs reprises depuis 1908-09, mais la conception de base reste la même, le bouclier actuel mesurant près de 60 centimètres de diamètre et prenant environ 130 heures de travail à la main.

11. Coupe de la Ligue

Matt McNulty – Manchester City / Manchester City FC via Getty Images

Aston Villa a soulevé le trophée inaugural de la Coupe de la Ligue en 1961 et plus de 50 ans plus tard, cette même pièce d’argenterie est toujours utilisée. Il y a eu des périodes où le trophée a été remplacé (par exemple, plusieurs sponsors du concours ont choisi de décerner leur propre trophée dans les années 1980), mais la conception d’origine de l’urne géorgienne à trois anses de 25 cm de haut a été rétablie peu de temps après.

10. Coupe de France

FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

La Coupe de France est un trophée très pittoresque, à l’ancienne et traditionnel, avec un petit chérubin angélique monté sur un vase en argent à deux anses. Comme quelque chose que vous pourriez apercevoir sur une étagère élevée dans le bar de votre club de cricket amateur local.

9. Copa del Rey

Pablo Morano / Agence BSR / Getty Images

Cinq trophées de la Copa Del Rey ont été utilisés depuis le début de la compétition en 1903, mais la coupe actuelle est une autre conception Alegre entièrement en argent. Il pèse environ 15 kg, mesure 70 cm de haut, base comprise, et se distingue par ses jolies poignées angulaires de style Art déco.

Après que Séville ait été autorisée à conserver l’ancienne coupe en 2010, une toute nouvelle Copa a été introduite pour la compétition 2011 – uniquement pour Sergio Ramos, le capitaine de l’équipe du Real Madrid, pour la laisser tomber accidentellement sous le bus de l’équipe lors du défilé de la victoire. La coupe a été remplacée puis réparée avant d’être exposée au musée du club du Real, mais les bosses causées par les doigts de beurre de Ramos sont toujours clairement visibles.

8. DFB-Pokal

Alexandre Simoes / Borussia Dortmund via Getty Images

La Coupe d’Allemagne mesure 52 cm de haut et pèse un peu plus de 6 kg. Plus important encore, environ 8 litres de liquide – par exemple, de la bière bavaroise – peuvent être contenus dans son bol, ce qui permet des libations de fête animées. Le trophée est en argent plaqué or et contient 42 pierres semi-précieuses, dont une grande néphrite verte gravée du logo DFB au centre. On estime qu’il vaut environ 100 000 €, mais la FA allemande insiste sur le fait qu’il s’agit d’un morceau « vraiment inestimable » de l’histoire du football.

7. Ligue Europa

Ina Fassbender / Piscine via Getty Images

Le trophée de la Ligue Europa est le plus lourd de tout l’argenterie de l’UEFA, pesant 15 kg malgré l’absence de poignées. Ceci est principalement dû au fait que la pièce de 65 cm de haut repose sur une base en marbre solide qui porte les drapeaux de chaque pays membre européen. Conçue et fabriquée par l’atelier Bertoni de Milan, la coupe voit un groupe de footballeurs stylisés tissés autour de la base, tous soutenant la coupe octogonale qui se dresse derrière eux.

6. Ligue 1

Sylvain Lefevre / Getty Images

Les vainqueurs de l’élite française se voient décerner un trophée constitué d’une seule balle lisse logée dans un étrange «pneu de secours» à six faces. C’est certainement différent. Officiellement nommé L’Hexagoal (un nom décidé par vote public), le trophée a été conçu et créé par l’artiste argentin Pablo Reinoso et attribué pour la première fois à Lyon, vainqueur de la Ligue 1 en 2006-07.

5. Bundesliga

Collection Sebastian Widmann / Bundesliga / Bundesliga via Getty Images

L’un des rares boucliers décernés aux vainqueurs de la ligue, le Meisterschale (« bouclier de champion », parfois familièrement appelé le « saladier ») est une assiette géante qui a été décernée aux champions allemands depuis 1949. Le trophée de 11 kg porte le nom de tous les vainqueurs de la ligue allemande depuis 1903 et a donc dû être agrandi deux fois, le plus récemment lorsqu’un autre anneau extérieur a été ajouté en 2009.

4. La Liga

JAVIER SORIANO / AFP via Getty Images

Le grand vieux Trofeo de la Liga est un impressionnant colosse en argent massif qui mesure environ 70 cm de haut, a une envergure de 60 cm et pèse le même poids qu’une petite voiture familiale (enfin, plus proche de 18 kg en réalité). Fabriqué par – vous l’avez deviné – Federico Alegre de Madrid depuis les années 1940, le design imposant n’a été modifié qu’une seule fois afin d’ajouter plus de stabilité à la base. Les vainqueurs de la ligue espagnole sont autorisés à conserver le trophée après l’avoir remporté cinq fois, auquel cas Alegre en produit une toute nouvelle version.

3. FA Cup

Michael Regan – La FA / La FA via Getty Images

Evocatrice et emblématique, la plus ancienne compétition de coupe au monde mérite un trophée à égaler. Si célèbre qu’elle est identifiable même par sa silhouette, la FA Cup actuelle est en fait la deuxième itération du trophée avec le premier – fabriqué à bas prix et connu sous le nom de « petite idole de l’étain » – utilisé jusqu’au début du 20e siècle, quand il a été remplacé par quelque chose avec un peu plus de grandeur et de durabilité.

2. Premier League

Michael Regan / Getty Images

Trophée emblématique en argent sterling surmonté d’une couronne dorée, le trophée de la Premier League est resté inchangé depuis sa première utilisation en 1992-93 et ​​est destiné à représenter trois lions, une image synonyme du football anglais.

Deux lions sont assis au sommet des poignées et, selon la Premier League elle-même, «lorsque le capitaine de l’équipe vainqueur du titre soulève le trophée et sa couronne d’or, au-dessus de sa tête à la fin de la saison, il devient le troisième lion. » Glorieusement stupide.

1. Ligue des champions

Michael Regan – UEFA / UEFA via Getty Images

Le grand est juste ça: grand. En fait, il mesure 73,5 cm de haut et pèse 7,5 kg, ce qui oblige souvent deux joueurs à le soulever au-dessus de la hauteur de la tête au moment du triomphe. Célèbre pour ses « oreilles » agrandies, le trophée de la Ligue des champions a mis 340 heures à être fabriqué à la main par le designer suisse Jurg Stadelmann en 1967, à l’époque où il était simplement connu sous le nom de Coupe d’Europe.

Auparavant, les clubs étaient autorisés à ramener le trophée à la maison après l’avoir remporté cinq fois au total ou trois fois de suite, mais cette politique a été modifiée en 2009 lorsque l’UEFA – vraisemblablement sous le poids d’un projet de loi sur les trophées démesuré – a décrété que les gagnants recevraient des répliques à la place.