Classement de la signature du record de chaque club des Big Six de Premier League après le prêt d’Arsenal Nicolas Pepe à Nice

Nicolas Pepe a quitté Arsenal pour Nice en prêt après n’avoir fait aucune apparition pour eux jusqu’à présent cette saison. VALERY HACHE/AFP via Getty Images

La signature record de tous les temps d’Arsenal a quitté le club après moins de trois ans cette semaine – pour cette saison, au moins – avec Nicolas Pepe quittant le club de Premier League pour rejoindre l’équipe de Ligue 1 OGC Nice en prêt.

2 Connexe

Pepe, 27 ans, a déménagé à Nice après n’avoir fait aucune apparition pour les Gunners jusqu’à présent cette saison. Le club a dû souhaiter bonne chance à son ailier capricieux en annonçant la nouvelle jeudi, peu de temps avant qu’il ne soit présenté à ses nouveaux fans au stade Allianz Riviera avant le match retour des éliminatoires de l’UEFA Conference League de Nice contre le Maccabi Tel-Aviv.

L’international ivoirien est arrivé aux Emirats en août 2019, rejoignant Lille avec des frais de transfert élevés de 72 millions de livres sterling. Il a montré des éclairs sporadiques du talent qui ont convaincu les Gunners de dépenser ce montant pour lui, mais pour la plupart, il était un modèle d’incohérence frustrante qui lui a finalement coûté sa place dans la première équipe.

Il est peut-être parti pour de nouveaux pâturages, mais Pepe reste l’une des signatures les plus chères de l’histoire de la Premier League et l’un des nombreux récits édifiants en ce qui concerne les plus grands clubs de la ligue battant leurs propres records de transfert.

Voici un aperçu des plus grandes signatures faites par chacun des Big Six de la Premier League – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur – leurs points hauts et bas dans ces clubs et une note sur 10 pour leur contribution globale.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Arsenal : Nicolas Pepe (£72m de Lille, août 2019)

Nicolas Pepe est devenu aujourd’hui notre signature du record du club ! 🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ — Arsenal (@Arsenal) 1 août 2019

Rapide, léger sur ses pieds et très direct, Pepe semblait être un candidat parfait pour Arsenal lorsqu’il a signé de Lille à l’été 2019. L’ailier avait marqué 22 buts la campagne précédente et terminé meilleur buteur de Ligue 1 alors que Lille terminait deuxième. en 2018-19.

Étant donné que seuls deux membres de l’équipe des Gunners avaient marqué plus de six buts en championnat cette même saison, l’espoir était que Pepe allégerait une partie du fardeau du partenariat de grève Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. Cependant, alors que des scintillements momentanés de promesses ont suffi à garder la foule sur le côté, il s’est avéré largement décevant dès le départ à Arsenal, marquant seulement cinq buts en championnat et enregistrant six passes décisives en 31 matchs lors de sa première saison.

Avec Mikel Arteta prenant la relève en tant que manager au milieu de cette première saison, les choses se sont améliorées pour Pepe en 2020-21 quand il a marqué 10 buts en championnat et terminé avec 16 buts dans toutes les compétitions.

Cette brève reprise n’a pas duré car 2021-22 a vu l’ailier entrer avec un seul but en championnat et deux passes décisives en 20 matchs sous Arteta, avec l’émergence de jeunes talents offensifs comme Bukayo Saka et Gabriel Martinelli menant à la glissade de Pepe dans les franges .

Haute: Défiant un début de carrière peu impressionnant à Arsenal pour terminer deuxième meilleur buteur de sa deuxième saison.

Bas: Être entièrement exclu de l’équipe pour les trois premiers matchs d’Arsenal de la saison 2022-23.

Note : 4/10

Chelsea: Romelu Lukaku (97,5 millions de livres sterling de l’Inter Milan, août 2021)

La deuxième signature la plus chère de l’histoire de la Premier League, le retour prodigue de Lukaku à Chelsea l’été dernier après avoir viré l’Inter au titre de Serie A a été accueilli par une vague de fanfare mais a rapidement tourné au vinaigre après que la forme du Belge ait touché le fond environ cinq matchs.

L’attaquant a eu du mal à maîtriser l’approche offensive à trois volets de l’entraîneur Thomas Tuchel et, après avoir partagé sa frustration dans une interview télévisée en Italie, il est tombé si loin en disgrâce que l’Allemand a préféré jouer les milieux de terrain centraux à l’avant plutôt que son signature record du club.

Au total, Lukaku a joué 26 fois en Premier League en 2021-22, marquant seulement huit buts dans une mauvaise campagne qui l’a également vu se lancer dans une course de 10 matchs en championnat au cours de laquelle il n’a pas réussi à trouver le fond du filet.

Moins d’un an après son grand retour à Stamford Bridge, l’international belge assiégé a déjà été renvoyé à l’Inter, rejoignant l’équipe de Serie A dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison le mois dernier.

Haute: Marquer contre Arsenal pour son deuxième debutt pour Chelsea, puis deux fois dans une victoire 3-0 sur Aston Villa à son retour à Stamford Bridge deux matchs plus tard.

Bas: A défaut de marquer un seul but en Premier League entre le 29 décembre et le 7 mai, une période de jachère brutalement longue de 129 jours sans marquer de but en championnat.

Note : 2/10

Le Liverpool Football Club peut confirmer avoir conclu un accord avec Southampton pour le transfert de Virgil van Dijk. Histoire complète : https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU —Liverpool FC (@LFC) 27 décembre 2017

Le transfert de Darwin Nunez de Benfica pourrait battre le record existant de Liverpool si l’attaquant uruguayen déclenchait suffisamment de clauses pour pousser ses frais de transfert à 85 millions de livres sterling, mais pour le moment, l’honneur appartient toujours à Van Dijk.

Le Néerlandais avait fait ses preuves en Premier League avec Southampton avant que les Reds ne franchissent le pas, seulement pour voir le défenseur central cultivé se renforcer en tant que partie intégrante de leur célèbre ligne arrière inébranlable.

L’arrivée de Van Dijk a coïncidé avec l’une des périodes les plus réussies de l’histoire de Liverpool avec six grands honneurs remportés, dont la Ligue des champions en 2018-19 – l’année au cours de laquelle le défenseur a été couronné Joueur masculin de l’année de l’UEFA, Joueur de la PFA. Année et joueur de la saison en Premier League. Et il n’a toujours pas perdu de match de championnat à Anfield.

Haute: Gagner des titres historiques de Premier League et de Ligue des champions sous Jurgen Klopp en l’espace de seulement deux saisons.

Bas: Une vilaine blessure aux ligaments croisés lors du derby du Merseyside contre Everton en octobre 2020 qui a empêché le Néerlandais de jouer jusqu’en juillet suivant, manquant 45 matchs au total car les Reds ne pouvaient obtenir qu’une troisième place en championnat.

Note : 10/10

Manchester City: Jack Grealish (100 millions de livres sterling d’Aston Villa, août 2021)

IL EST LÀ! Nous sommes ravis d’annoncer la signature de @JackGrealish sur un contrat de six ans. Bienvenue à City, Jack ! 💙 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL – Manchester City (@ManCity) 5 août 2021

Grealish est devenu la signature de Premier League la plus chère de l’histoire lorsqu’il a quitté le club d’enfance d’Aston Villa afin de rejoindre les rangs de Manchester City l’été dernier. Malgré le prix extraordinaire, l’international anglais de 26 ans a trouvé des opportunités quelque peu limitées depuis lors, ne faisant que 23 départs en championnat pour City sous Pep Guardiola et inscrivant trois buts et autant de passes décisives.

C’est le début, mais Grealish a commencé la saison 2022-23 dans la même veine, jouant 90 minutes dans le premier match de City contre West Ham United, puis seulement 45 minutes contre Bournemouth nouvellement promu avant d’être exclu du match nul 3-3 contre Newcastle. Unis complètement (bien qu’une blessure mineure ait été plus tard citée comme raison).

L’ailier vif a été décent dans les patchs mais a encore beaucoup à faire avant de convaincre qui que ce soit qu’il est du calibre pour exiger des frais de transfert à trois chiffres.

jouer 0:44 Jack Grealish plaisante en disant que Pep Guardiola l’a signé pour Man City après avoir eu raison de Kyle Walker alors qu’il jouait encore pour Aston Villa.

Haute: Il a marqué à la fois lors de ses débuts en Ligue des champions et à domicile en Premier League pour City la saison dernière, mais sa contribution la plus mémorable pourrait être son rôle principal dans les célébrations du titre du club.

Bas: Cela a dû piquer d’être le joueur le plus cher d’Angleterre de tous les temps, et ne sortir du banc que lors du match retour d’une demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, puis les voir remporter le match nul en prolongation.

Note : 6/10

Manchester United : Paul Pogba (89,3 M £ de la Juventus, août 2016)

Il y a 5️⃣ ans aujourd’hui, Stormzy annonçait la signature de Paul Pogba pour #mufc. 🥶 Y a-t-il eu 𝒆𝒗𝒆𝒓 une vidéo d’annonce aussi bien que celle-ci ? pic.twitter.com/ijFxwN8E8E — UtdDistrict 🔰 (@UtdDistrict) 9 août 2021

Dans l’un des premiers transferts majeurs à commander sa propre campagne de médias sociaux à gros budget, Pogba est revenu à Manchester United de la Juventus à l’été 2016 dans un tourbillon de relations publiques audacieux et impétueux dont la bande-son a été interprétée par Stormzy.

C’était peut-être la réception la plus bruyante que le milieu de terrain français a reçue lors de son deuxième passage à Old Trafford après ce qui était alors un transfert record du monde, avec des performances incohérentes et une personnalité impétueuse contribuant à faire de lui l’un des nombreux boucs émissaires du bas reflux du club. Six saisons sont allées et venues à United, Pogba n’ayant pas réussi à convaincre ses sceptiques, bien qu’il y ait bien sûr eu quelques camées virtuoses émouvants qui ont suffi à convaincre certains de sa qualité durable.

Avec la fin de son contrat la saison dernière, il a été décidé qu’il serait préférable pour toutes les parties que le vainqueur de la Coupe du monde de 29 ans fasse une sortie tranquille, et bien sûr, il est retourné à la Juventus sur un transfert gratuit en juillet, immédiatement après quoi il s’est déchiré un ménisque à l’entraînement et s’est retrouvé exclu pendant deux mois.

Haute: Marquer contre l’Ajax en finale de la Ligue Europa pour soulever le trophée sous Jose Mourinho en 2016-17, couronnant ainsi une double saison victorieuse.

Bas: Pogba’s performance abjecte contre Liverpool en octobre 2021 cela doit sûrement être considéré comme sa pire nuit sous un maillot United. Après que son équipe ait concédé quatre buts en première mi-temps, le milieu de terrain est entré en jeu à la mi-temps mais n’a eu aucun impact, Liverpool prenant rapidement une avance de 5-0. Juste pour frotter davantage de sel dans la plaie, Pogba a ensuite été expulsé pour une fente à deux pieds sur Naby Keita avec une heure jouée à Old Trafford.

Note : 5/10

Tottenham Hotspur : Tanguy Ndombele (60 M £ de Lyon, juillet 2019)

✍️ Nous sommes ravis de vous annoncer la signature de Tanguy Ndombele de l’Olympique Lyonnais. 🇫🇷 Le milieu de terrain international français a signé un contrat avec le Club jusqu’en 2025.#BienvenueTanguy ⚪️ #COYS pic.twitter.com/5GhqGi1q5g — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 juillet 2019

Richarlison deviendra la signature du record de Tottenham une fois que le club aura fini de payer tous les ajouts inclus dans le transfert de l’attaquant brésilien d’Everton mais jusque-là Ndombele reste l’arrivée la plus chère des Spurs.

En disgrâce sous presque tous les entraîneurs avec lesquels il a joué, Ndombele n’a fait que 63 apparitions en Premier League au cours de ses trois années au club, marquant six buts. En effet, le milieu de terrain français a trouvé son inclusion limitée à seulement trois départs dans toutes les compétitions après qu’Antonio Conte a été nommé entraîneur-chef en novembre 2021.

Capable d’une distribution de précision, d’une excellente rétention de balle et de pauses de grange depuis le milieu du terrain, Ndombele n’a tout simplement pas été en mesure d’opérer avec suffisamment de cohérence pour convaincre l’un des cinq managers avec lesquels il a joué aux Spurs de sa capacité. Il n’est peut-être pas surprenant que le joueur de 25 ans ait été autorisé à rejoindre Naples dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison il y a un peu plus d’une semaine.

Haute: Il est difficile de regarder au-delà son but étonnant brillamment peu orthodoxe contre Sheffield United.

Bas: Ne pas gagner une seule minute sur le terrain pour les Spurs en Premier League à partir du lendemain de Noël 2021.

Note : 3/10