Classement de la NFL : mise à jour de la photo des éliminatoires de l’AFC et de la NFC pour la semaine 13 de la saison 2021

La saison 2021 de la NFL est dans des semaines à deux chiffres et plus proche de la fin de son nouveau calendrier de 17 matchs. Il est à nouveau temps de vérifier le classement mis à jour et à quoi ressemble l’image des séries éliminatoires pour la semaine 13.

La ligue a conservé son champ de jeu élargi, avec 14 de ses 32 équipes (43,8 %) prêtes à se qualifier pour les dernières séries éliminatoires. Cela comprend 7 chacun de l’AFC et de la NFC, seules les têtes de série n ° 1 obtenant des laissez-passer en plus de l’avantage du terrain.

Qui serait, qui est toujours en lice et qui devrait penser à la saison prochaine ? Voici un aperçu complet :

CLASSEMENTS NFL POWER :

Les Patriots, les 49ers et les Buccaneers montent en flèche alors que les Rams et les Steelers dégringolent dans la semaine 13

Classement NFL pour la semaine 13

(Getty Images)

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/c7/e8/patrick-mahomes-darrel-williams-111421_14bsm3ac00xxg1nl2fx8g8suh1.jpg?t=568327493&w=500&quality=80



Photo des éliminatoires de l’AFC

Qui serait dedans ?

1. Ravens de Baltimore (8-3), première place, AFC Nord. Les Ravens se sont assurés de rester devant les Patriots dans la course à la tête de série no 1 et les Bengals pour la tête de la division en battant les Browns à domicile dimanche soir. Baltimore a encore une liste difficile à faire, mais trouve des moyens de gagner même lorsqu’il n’est pas à son meilleur de chaque côté du ballon. Les Ravens ont encore quatre matchs de division à jouer et deux redoutables ennemis de la NFC en attente. Horaire restant : au PIT, au CLE, vs GB, au CIN, vs. LAR, vs. PIT

2. New England Patriots (8-4), première place, AFC East. Les Patriots ont égalé le résultat des Bills de la semaine 12 pour revenir en tête de la division par un demi-match. Ils sont derrière les Ravens avec un pourcentage de victoires moindre après avoir joué plus de deux matchs. Leur victoire sur les Titans leur a également donné le bris d’égalité pour le n ° 2. Horaire restant : contre BUF, BYE, à IND, contre BUF, contre JAX, à MIA

3. Tennessee Titans (8-4), première place, AFC Sud. Les Titans ont glissé du n ° 1 avec leur défaite contre les Patriots, perdant un match complet derrière les Ravens et ne restant qu’un demi-match devant les Chiefs, qu’ils ont battus plus tôt dans la saison, avec les Bills. Les Titans n’ont toujours pas à s’inquiéter de la Horaire restant : BYE, contre JAX, à PIT, contre SF, contre MIA, à HOU

4. Kansas City Chiefs (7-4), première place, AFC West. Les Chiefs sont restés ici après avoir battu les Cowboys parce qu’ils ont perdu contre les Titans et les Ravens et que les Patriots ont également le record de conférence supérieur. Une victoire était énorme pour garder une longueur d’avance sur les Chargers. Les Chiefs obtiennent un au revoir bien mérité au cours de la semaine 12. Horaire restant : vs.DEN, vs. LV, à LAC, vs. PIT, à CIN, à DEN

5. Bengals de Cincinnati (7-4), deuxième place, AFC North. Les Bengals sont revenus en lice pour les jokers et les éliminatoires de division avec de grandes victoires consécutives clés contre les Raiders et les Steelers après le bye. Ils ont battu les Ravens sur la route plus tôt et peuvent finir en première place si les Ravens perdent contre les Browns. Ils détiennent le bris d’égalité pour cette place sur les Bills avec un meilleur dossier de conférence. Il ne reste rien de facile sur l’ardoise, cependant. Horaire restant : contre LAC, contre SF, à DEN, contre BAL, contre KC, à CLE

6. Buffalo Bills (7-4), deuxième place, AFC Est. Les Bills sont tombés ici après leur victoire sur les Saints parce que les Patriots ont répondu en prenant soin des Titans. Ils obtiendront leur tir pour attraper et dépasser les Patriots lundi soir prochain. À part la Nouvelle-Angleterre à deux reprises, Buffalo a un gros défi à relever contre Tampa Bay. Horaire restant : contre NE, à TB, contre CAR, à NE, contre ATL, NYJ.

7. Los Angeles Chargers (6-5), deuxième place, AFC West. Les Chargers ont gravement perdu contre les Broncos sur la route pour saisir une grande opportunité de maintenir le rythme avec la victoire des Bengals, des Raiders et des Bills. Ils obtiennent un face-à-face avec les Bengals avec une chance de progresser au cours de la semaine 13. Horaire restant : à CIN, contre NYG, contre KC, à HOU, contre DEN, à LV

Qui peut s’y rendre ?

8. Broncos de Denver (6-5)

9. Les aventuriers de Las Vegas (6-5)

10. Colts d’Indianapolis (6-6)

11. Cleveland Browns (6-6)

12. Steelers de Pittsburgh (5-5-1)

Les Raiders ont gagné pour s’aider eux-mêmes lors de la semaine 12, tandis que les Steelers et les Colts ont perdu pour prendre leur retard. Les Browns ont gâché une grosse occasion contre les Ravens dimanche soir, tandis que les Broncos ont profité de la leur contre les Chargers.

Qui est sur le point de sortir ?

13. Dauphins de Miami (5-7)

14. Jets de New York (3-8)

15. Texans de Houston (2-9)

16. Jaguars de Jacksonville (2-9)

Les Dolphins ont remporté quatre matchs consécutifs après un début de 1-7 dans une montée vers la respectabilité, mais c’est trop peu, trop tard pour une poussée en séries éliminatoires. Les Jets se sont séparés des deux derniers avec une victoire sur les Texans et ils jouent toujours aussi contre les Jaguars.

NFL PICKS SEMAINE 12 : Tout droit | Contre la propagation

(SN/Getty)

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/c7/7/murray-rodgers-getty-ftr_1tk4in9deupny1ts7pbvvyi73u.png?t=258147045&w=500&quality=80



Photo des séries éliminatoires NFC

Qui serait dedans ?

1. Cardinals de l’Arizona (9-2), première place, NFC West. Les Cardinals ont fait de leur mieux pour remporter une impressionnante victoire sur la route à Seattle une fois de plus sans Kyler Murray et DeAndre Hopkins. Ils sont déjà revenus ici après que les Packers aient perdu contre les Vikings lors de la semaine 11. Les Cardinals profitent d’un laissez-passer lors de la semaine 12. Horaire restant : au CHI, vs LAR, au DET, vs IND, au DAL, vs SEA

2. Green Bay Packers (9-3), première place, NFC Nord. Les Packers se sont occupés des affaires contre les Rams pour se déplacer à moins d’un demi-jeu des Cardinals inactifs, qu’ils ont battus, pour la tête de série. Dans le processus, ils ont également aidé les cardinaux à accroître leur avance dans leur division. Maintenant, ils peuvent se reposer. et j’espère que les cardinaux seront contrariés par les ours au cours de la semaine 13. Horaire restant : BYE, contre CHI, à BAL, contre CLE, contre MIN, à DET

3. Tampa Bay Buccaneers (8-3), première place, NFC Sud. Les Buccaneers ont profité de la victoire de la semaine 12 contre les Colts pour se rapprocher de la tête de série. Ils ont de nouveau sauté sur les Cowboys, qui ont perdu, et sont derrière les Packers pour le numéro 2 avec un record de conférence moindre. Tampa Bay avait grand besoin de la deuxième victoire consécutive après avoir perdu deux matchs consécutifs autour d’un laissez-passer avec Tom Brady ayant de rares problèmes d’interception. Horaire restant : à ATL, contre BUF, contre NO, à CAR, à NYJ, contre CAR

4. Cowboys de Dallas (8-4), première place, NFC Est. Les Cowboys sont restés ici après avoir battu les Saints lors de la semaine 13 sur la route lors du match NFC jeudi soir pour rebondir après leur défaite à domicile contre les Raiders lors de la semaine 12. Ils sont passés à seulement un match derrière les Packers et un demi-match derrière les Buccaneers, contre qui ils ont perdu lors de la semaine 1. Ils avaient besoin de la victoire pour créer une certaine séparation entre eux et Washington, le prochain adversaire, dans la division Horaire restant: à WAS, à NYG, contre WAS, contre ARI, à PHI

5. Los Angeles Rams (7-4), deuxième place, NFC West. Les Rams ont perdu leur troisième match consécutif et ils ont eu un résultat décevant avec plus de Matthew Stafford en difficulté après un laissez-passer à Green Bay. Ils ont maintenant deux matchs complets derrière les Cardinals et seulement un match devant les 49ers, qui Horaire restant : contre JAX, à ARI, contre SEA, à MIN, à BAL, contre SF

6. 49ers de San Francisco (6-5), troisième place, NFC West. Les 49ers ont battu les Vikings pour leur troisième victoire consécutive et quatre au cours des cinq derniers matchs, passant d’un départ lent à une solide position en séries éliminatoires pour Kyle Shanahan malgré le fait de jouer dans une division difficile. Ils ont sauté sur les Vikings et mis plus de pression sur les Rams pour le meilleur joker de l’Ouest. Ils obtiennent une autre pause avec les Seahawks à la dernière place avant un match clé entre les conférences sur la route contre les Bengals. Horaire restant : à SEA, à CIN, contre ATL, à TEN, contre HOU, à LAR

7. Équipe de football de Washington (5-6), deuxième place, NFC Est. Washington est entré dans la position finale des séries éliminatoires de la NFC lors d’un match sous .500 avec la victoire sur les Seahawks lundi soir pour clôturer la semaine 12 grâce à un record de conférence stellaire de 5-2. L’équipe de Ron Rivera n’est pas étrangère à ce genre de situation, ayant remporté la division avec un record de défaites en 2020. WFT n’est également qu’à deux matchs et demi de Dallas avec la série de saison encore en avance. Horaire restant : à LV, contre DAL, à PHI, à DAL, contre PHI, à NYG

Qui peut s’y rendre ?

8. Vikings du Minnesota (5-6)

9. Falcons d’Atlanta (5-6)

10. Aigles de Philadelphie (5-7)

11. Panthers de la Caroline (5-7)

12. Saints de la Nouvelle-Orléans (5-7)

13. Géants de New York (4-7)

14. Ours de Chicago (4-7)

15. Seahawks de Seattle (3-8)

Les Vikings sont tombés ici après avoir perdu à San Francisco et gagné à Washington lundi soir. Les Falcons ont battu les Jaguars pour sauter les Saints, qu’ils ont battus plus tôt sur la route. Les Eagles ont perdu contre les Giants, leur donnant le même record que la défaite des Panthers. La victoire des Giants leur a permis de sauter les Bears, qui ont battu les Lions à Thanksgiving. Les Seahawks ont terminé à moins d’un revirement miraculeux de six matchs. Les Saints, qui ont perdu contre les Eagles et les Panthers plus tôt, ont encore chuté après avoir perdu contre les Cowboys pour ouvrir la semaine 13.

Qui est sur le point de sortir ?

16. Lions de Détroit (0-10-1)

Les Lions ont recommencé à perdre de manière frustrante au cours de la semaine 11 après avoir obtenu une égalité après l’adieu au cours de la semaine 10. Cela n’a fait qu’augmenter avec leur dernière défaite rapprochée à l’adolescence contre les Bears à la maison à Thanksgiving.