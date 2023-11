Classement de la ligne offensive de la NFL avant la semaine 10 | Actualités, classements et statistiques de la NFL

• Les Lions restent au premier rang : La ligne offensive des Lions se classe au troisième rang de la NFL en termes d’efficacité du blocage des passes sur neuf semaines. L’unité a permis 72 pressions sur 311 dropbacks, et aucune ligne offensive n’a autorisé moins de sacs.

• Les Colts se hissent parmi les cinq premiers : Le LT Bernhard Raimann n’a autorisé que 16 pressions au total sur 310 blocages de passes cette saison et se classe parmi les 10 premiers à sa position au classement général.

• Vous recherchez davantage de notes et de données ? Pour accéder aux statistiques PFF Premium, abonnez-vous maintenant !

Temps de lecture estimé : 16 minutes

Peu de choses sont plus importantes au succès d’une équipe que la qualité de sa ligne offensive. Des lignes désastreuses, ou même des discordances désastreuses de maillons faibles, peuvent déterminer l’issue d’une partie, tandis que des unités fortes confèrent un incroyable avantage à une attaque.

Nous surveillerons le jeu de la ligne offensive de la NFL tout au long de la saison tout en mettant en évidence les plus grands joueurs maillons faibles de chaque groupe. Avec la semaine 9 de la saison régulière 2023 de la NFL dans les livres, voici le classement hebdomadaire et le meilleur joueur de chaque unité.

Clé:

Texte rouge = maillon le plus faible

1. Lions de Détroit (Aucun changement)

Débutants projetés pour la semaine 10 :

LT Taylor Decker

LG Jonas Jackson

C Frank Ragnow

RG Halapoulivaati Vaitai

RT Penei Sewell



• Les Lions de Détroit étaient au revoir lors de la semaine 9.

• La ligne offensive des Lions se classe au troisième rang de la NFL en termes d’efficacité du blocage des passes sur neuf semaines. L’unité a permis 72 pressions sur 311 dropbacks, et aucune ligne offensive n’a autorisé moins de sacs.

Meilleur joueur : Penei Sewell

• Sewell a obtenu une note globale de 82,4, quatrième parmi 81 plaqués de qualification. Il est en passe d’obtenir sa meilleure note en carrière, même s’il a dû jouer à la fois comme bloqueur gauche et comme bloqueur droit cette saison.

2. Ravens de Baltimore (Aucun changement)

Débutants projetés pour la semaine 10 :

Lieutenant Ronnie Stanley

LG John Simpson

C Tyler Linderbaum

RG Kevin Zeitler

RT Morgan Moïse

• Le plaqueur droit Morgan Moses a raté le match de dimanche contre Seattle en raison d’une blessure et a été remplacé par Patrick Mekari.

• La note de blocage de passe de 88,6 de John Simpson s’est classée deuxième parmi tous les gardes au cours de la semaine 9. Le garde gauche n’a pas permis une seule pression sur 38 dropbacks contre les Seahawks.

Meilleur joueur : Tyler Linderbaum

• Après avoir connu des difficultés en tant que recrue, Linderbaum s’est considérablement amélioré en tant que bloqueur de passes au cours de la deuxième année. Sa note de blocage de passes de 82,9 se classe au premier rang à ce poste jusqu’à la semaine 9.

3. Falcons d’Atlanta (Aucun changement)

Débutants projetés pour la semaine 10 :

Lieutenant Jake Matthews

LG Matthieu Bergeron

C Drew Dalman

RG Chris Lindstrom

RT Kaleb McGary

• Le garde gauche recrue Matthew Bergeron a connu le meilleur match de sa jeune carrière contre les Vikings, puisqu’il n’a pas permis une seule pression sur 43 dropbacks. Il a mené tous les gardes dans la note de blocage des passes (89,8) au cours de la semaine 9.

• Le plaqueur gauche Jake Matthews a également conservé une liste parfaite en matière de protection contre les passes contre le Minnesota. Sa note de 91,0 en matière de blocage de passes a mené tous les joueurs de ligne offensive au cours de la semaine 9.

Meilleur joueur : Chris Lindström

• Lindstrom a obtenu une note positive sur 55 jeux de points cette saison, plus que tout autre joueur de ligne offensive de la NFL.

4. Colts d’Indianapolis (jusqu’à 2)

Débutants projetés pour la semaine 10 :

Lieutenant Bernhard Raimann

LG Quenton Nelson

C Ryan Kelly

RG Will Fries

RT Blake Freeland

• Le garde gauche Quenton Nelson a eu une performance inhabituellement médiocre en tant que bloqueur de course, avec sa note de blocage de course de 33,6 marquant un plus bas en carrière.

• Le centre Ryan Kelly a autorisé la pression sur 1,1 % des passes cette saison, le taux le plus bas parmi tous les joueurs de ligne offensive.

Meilleur joueur : Bernhard Raimann

• Raimann était une fois de plus le joueur de ligne offensive des Colts le mieux noté, puisqu’il a obtenu une note de 76,1 PFF contre les Panthers.

5. Eagles de Philadelphie (vers le bas 1)