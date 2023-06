Classement de la Coupe du Monde Féminine FIFA 23 : les stars de l’USWNT dans le top 100

À quelques semaines de la Coupe du monde féminine 2023, EA Sports se prépare à déployer sa mise à jour pour le tournoi sur FIFA 23, qui sera disponible en tant que module complémentaire gratuit du jeu à partir de fin juin.

En prévision de la publication de la mise à jour, EA Sports a fourni une liste des 100 joueurs les mieux notés des équipes nationales qui participeront au tournoi, qui sera organisé conjointement par l’Australie et la Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août.

En tant que championnes en titre consécutives, l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) fait sentir sa présence dans le classement des joueuses de la Coupe du monde féminine 2023, bien que leur importance au sommet ne soit pas tout à fait ce à quoi on pourrait s’attendre.

La liste des 100 joueurs comprend bon nombre des plus grandes joueuses du football féminin, y compris certaines qui ne participeront pas à la Coupe du monde en raison d’une blessure ou d’autres circonstances.

Après avoir parcouru les joueurs les mieux notés, voici les principaux plats à emporter. Vous pouvez consulter la liste complète des 100 joueurs en bas de la page.

Lawson: l'inclusion de Rapinoe est vitale pour les jeunes joueurs de l'USWNT Sebi Salazar et Sophie Lawson discutent de l'inclusion de Megan Rapinoe avant ce qui sera sa quatrième Coupe du monde pour l'USWNT.

L’USWNT n’a qu’un seul joueur dans le top 10

Bien qu’il soit entré dans la Coupe du monde 2023 en tant que vainqueur des deux tournois précédents et au premier rang du classement mondial de la FIFA, l’USWNT ne peut prétendre avoir qu’un seul joueur occupant le top 10 des classements des joueurs FIFA 23 d’EA Sports.

Leur seul représentant est l’attaquant vétéran Alex Morgan, qui est classé quatrième avec une note globale de joueur de 90. Vous devez ensuite scanner jusqu’au 14e pour trouver la prochaine star de l’USWNT sur la liste dans l’attaquante des Portland Thorns Sophia Smith (87) , qui a marqué 12 buts en 29 matchs pour son pays à ce jour.

L’USWNT a 12 joueurs dans le top 100

C’est globalement une meilleure nouvelle pour l’USWNT, qui représente plus de 10% des 100 meilleures joueuses de la mise à jour de la Coupe du Monde Féminine FIFA 23. Avec 12 titres, ils ont le même nombre sur la liste que les coorganisateurs du tournoi, l’Australie.

Avec des notes globales de 90 et 87 respectivement, Morgan et Smith se classent au premier rang parmi leurs compatriotes devant Rose Lavelle (87), Mallory Swanson (87), Lindsey Horan (86), Becky Sauerbrunn (86), Megan Rapinoe (86), Alyssa Naeher (86), Aubrey Kingsbury (84), Trinity Rodman (83), Casey Murphy (83) et Kelley O’Hara (83), qui se situent tous entre la 23e et la 92e place.

Kingsbury, Murphy, Rodman et Smith figurent sur la liste bien qu’ils fassent partie des 14 membres de l’équipe USWNT 2023 qui font leurs débuts en Coupe du monde lors du tournoi de cette année.

L’Allemagne remporte le jeu des nombres

Bien que la douzaine de joueurs de l’USWNT dans le top 100 soit impressionnante, elle fait pâle figure par rapport à plusieurs de leurs rivaux du tournoi avec des nations internationales de poids lourds telles que la France (13) et les champions d’Europe, l’Angleterre (14), qui ont toutes plus de joueurs répertoriés.

Cependant, c’est l’Allemagne, double championne du monde, qui compte plus de joueurs dans le top 100 que tout autre pays, et avec une certaine marge. En effet, bien qu’aucun n’ait fait partie du top 10, pas moins de 17 membres de la formation empilée de l’entraîneur-chef Martina Voss-Tecklenburg ont fait partie des 100 meilleurs joueurs du match – menés par la capitaine et attaquante vedette Alexandra Popp (87) à N° 16.

Lena Oberdorf (87), Lina Magull (87), Svenja Huth (86), Lea Schuller (86), Sara Dabritz (85), Merle Frohms (84), Ann-Katrin Berger (84), Kathrin Hendrich (84), Tabea Wassmuth (84), Linda Dallmann (84), Felicitas Rauch (83), Klara Buhl (83), Sara Doorsoun-Khajeh (83), Laura Freigang (83), Marina Hegering (83) et Giulia Gwinn (83) complètent la liste.

Barcelone a-t-elle maintenant dépassé Lyon en tant que dirigeante du football féminin ? Sophie Lawson discute de l'évolution continue de Barcelone après avoir battu Wolfsburg 3-2 pour remporter la Ligue des champions féminine de l'UEFA.

Le Barça monte haut

L’Espagne ne compte que trois joueurs dans le top 100, mais Barcelone peut prétendre avoir un niveau de représentation beaucoup plus élevé avec quatre membres de son équipe figurant dans le top 10 et neuf dans le top 100.

Alexia Putellas est la joueuse la mieux classée du Barca à la deuxième place avec une note globale la plus élevée de 91. La superstar gagnante du Ballon d’Or est rejointe dans le top 10 par ses coéquipières Caroline Graham Hansen (90) de Norvège, Lucy Bronze d’Angleterre ( 89) et sa compatriote espagnole Irene Paredes (88).

Kerr en pole position

L’attaquante australienne Sam Kerr est en tête d’affiche en tant que joueuse la mieux notée dans la mise à jour de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 avec une note globale de 91. Kerr n’était pas à son meilleur avec Chelsea puisqu’ils ont remporté le titre WSL en 2022-23 ses 12 buts en championnat, son plus bas retour depuis 2017. Mais la joueuse de 29 ans est susceptible d’intervenir pour son pays alors qu’elle se prépare à devenir capitaine des Matildas lors de leur Coupe du monde à domicile.

Pour mémoire, les co-organisateurs néo-zélandais n’ont aucun joueur inclus dans le top 100.

Sam Kerr est à égalité au sommet des 10 joueurs les mieux notés au #FIFAWWC

Forte performance de la Norvège et de la France

Bien qu’ayant quatre joueurs dans le top 100, la Norvège peut se vanter d’en avoir trois dans le top 10, plus que toute autre nation concurrente. Caroline Graham Hansen (90), Ada Hegerberg (90) et Guro Reiten (88) sont les trois joueuses les mieux notées des Grasshoppers, tandis que la milieu de terrain Ingrid Syrstad Engen (84) se trouve un peu plus bas dans la liste au n ° 59.

La France est la seule autre nation à avoir plus d’une joueuse dans le top 10, la capitaine de longue date Wendie Renard (90) et l’attaquante du Paris Saint-Germain Marie-Antoinette Katoto (89) occupant respectivement les sixième et huitième places. Cependant, il convient de noter que Katoto a été exclue de la Coupe du monde féminine 2023 après avoir été forcée de s’absenter en raison d’une blessure au ligament croisé qu’elle a subie alors qu’elle jouait pour la France aux Championnats d’Europe de l’été dernier.

Le Brésil a du mal à suivre

Avec de nombreux membres de la vieille garde désormais à la retraite ou remplacés, le Brésil ne compte que deux joueurs dans le top 100 : l’attaquant de Kansas City Current Debinha (88) et le vétéran défenseur Tamires (83) les seuls Séléçao étoiles pour faire la coupe.

L’entraîneur-chef Pia Sundhage n’a pas encore annoncé son équipe pour la Coupe du monde 2023, il y a donc peut-être encore de l’espoir que l’attaquant barcelonais Geyse pourrait se glisser dans le top 100 lors de la dernière édition.