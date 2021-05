Classement de chaque grosse signature des meilleurs clubs européens

La pandémie de COVID-19 continue d’avoir un impact sur le monde du football et tandis que la fenêtre de transfert d’été s’ouvrira normalement dans toute l’Europe (tout comme la fenêtre de janvier), les budgets d’été des clubs devraient à nouveau être durement touchés.

Les clubs ont dépensé près de 1,5 milliard d’euros de moins (1,9 milliard de dollars) à l’été 2020 qu’au cours de la même période en 2019, selon la FIFA, tandis que Deloitte a signalé une baisse de 50% en activité en janvier 2021. Cependant, il y aura encore beaucoup de prêts, d’échanges, de transferts gratuits et même des accords permanents à surveiller.

Voici les notes de toutes les grandes offres estivales. Les articles les plus récents sont en haut ; chaque jour est dans l’ordre des frais de transfert les plus élevés. Si vous ne voyez pas de note pour un déménagement terminé, revenez plus tard. Tous les frais sont signalés sauf confirmation avec *.

1er juillet

RB Leipzig : B+

Bayern Munich : Un

Avec une clause de libération insérée dans son contrat, Leipzig ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher son défenseur vedette de partir. Upamecano n’a que 22 ans mais est devenu l’un des meilleurs jeunes joueurs d’Europe après avoir rejoint le FC Salzbourg en 2017 pour environ 10 millions d’euros. Le club a fait la paix en le laissant partir et va passer à autre chose.

Le Bayern a devancé le reste des meilleurs clubs européens pour décrocher le Français et devrait être très heureux. Il est encore en développement mais devrait être un bon ajout à leur équipe aux multiples talents car il était l’un des joueurs les plus convoités de cette fenêtre de transfert.

RB Leipzig : B+

Liverpool : un

Une autre star de Leipzig avec une clause libératoire réalisable insérée dans son contrat. Tout comme Upamecano, Konate n’allait pas rester longtemps au club avant de passer à l’une des meilleures équipes d’Europe. Leipzig a bien fait d’obtenir de gros frais de transfert et peut se reconstruire avec.

L’un des meilleurs jeunes défenseurs d’Europe, Upamecano a fait la une des journaux, mais Konate mérite également un grand coup. Liverpool a connu des difficultés cette saison mais devrait être prêt pour l’avenir si le joueur de 21 ans peut frapper le sol en Angleterre et rester à l’abri de toute blessure.

Schalke : C

Juventus : A-

La relégation de Schalke après une saison lamentable a assuré que cette décision serait toujours à l’ordre du jour. Son prêt à la Juventus en août 2020 a été une surprise, et le club allemand pourrait regretter de ne pas l’avoir retenu pour aider à lutter contre la baisse. Bien qu’avec les paiements à Schalke répartis sur trois ans, ils ont assuré leur avenir financier et pourraient également gagner 6,5 millions d’euros supplémentaires en compléments.

La Juve a réussi à tirer le meilleur parti du milieu de terrain américain et il a suffisamment impressionné pour décrocher un contrat jusqu’en juin 2025. Le manager Andrea Pirlo dit qu’il est désormais « plus professionnel qu’à son arrivée » et que ses niveaux de forme physique et de concentration se sont améliorés. . Il ne fera que se renforcer dans l’un des meilleurs clubs européens.

Ville de Man : B

RB Leipzig : B

« Il y a une grosse différence [between Man City boss Pep Guardiola and Leipzig’s Julian Nagelsmann]: L’un m’a donné confiance et m’a joué, et l’autre pas. [Guardiola] m’a tué. La confiance est tout pour moi. » Cette citation résume à peu près le temps d’Angelin à City, l’ancien international espagnol des moins de 21 ans ayant signé en 2013 mais passant la plupart de son temps en prêt. Il est parti pour le PSV en 2018 et a finalement commencé à montrer ses compétences mais La ville a utilisé sa clause de rachat de le ramener à l’Etihad, où il a été à nouveau prêté.

Heureusement, le joueur de 24 ans a eu deux périodes de prêt impressionnantes à Leipzig, qui ont suffi à les persuader de le signer définitivement. City a obtenu des honoraires décents, tandis que Leipzig a obtenu un joueur qui s’est révélé être un élément clé de leur équipe. Nous espérons juste qu’aucune clause de rachat n’est incluse cette fois.

Strasbourg : C

RB Leipzig : B+

Après avoir échoué à réussir à l’académie des jeunes de Marseille, deux saisons impressionnantes dans l’équipe première de Strasbourg en tant que jeune ont montré que Simakan était prêt à passer au niveau supérieur. Il est encore brut et en développement mais son style de défense est similaire à celui de Lilian Thuram et on ne peut s’empêcher de penser que Strasbourg aurait pu tenir un peu plus.

Laissez un joueur partir pour 42,5 millions d’euros et utilisez l’argent pour signer son remplaçant pour 15 millions d’euros ; Leipzig maîtrise les transferts. Le club a battu la concurrence de l’AC Milan pour décrocher le très apprécié Simakan, qui a beaucoup de potentiel et n’a encore que 21 ans. C’est un organisateur né qui devrait aider à combler le vide d’Upamecano.

Lille : C

Milan AC : B

Après avoir remporté la Ligue 1 cette saison, l’exode de Lille a commencé avec son gardien vedette alors que Maignan s’installait en Italie. Après s’être bâti une belle réputation en France, le bouchon de 6 pieds 3 pouces est parti à bon marché car son contrat devait expirer en 2022. Lille aura du mal à le remplacer par une qualité similaire.

Milan a réagi rapidement lorsqu’il est devenu clair que Gianluigi Donnarumma n’allait pas signer de nouveaux termes. L’international italien de 22 ans partira en transfert gratuit et Maignan est son remplaçant. Il ne gagnera pas les fans comme Donnarumma l’a fait lorsqu’il a fait ses débuts à l’âge de 15 ans, mais Maignan est un joueur solide qui peut aider Milan à surmonter la perte de sa plus grande jeune star.

jouer 1:51 Julien Laurens suggère que l’espoir de l’USMNT Bryan Reynolds se développera mieux à Rome qu’à la Juventus.

Note du FC Dallas : A

Note Rom : B-

Reynolds a été prêté à Rome en janvier, mais n’a joué qu’une poignée de fois depuis. Il n’a encore que 19 ans, donc l’obligation de 6,75 millions d’euros pour le signer (plus 5 millions d’euros de compléments) représente beaucoup d’argent et Dallas peut être satisfait de la façon dont ils l’ont amené à progresser dans sa carrière. Il va nous manquer, mais c’est mieux pour le joueur qu’il passe à autre chose.

La Roma a battu la Juventus contre l’arrière droit américain et le club lui offrira une voie plus claire vers la première équipe. Il a beaucoup à apprendre et n’est pas encore l’article fini, mais il a beaucoup de potentiel et Roma espère qu’il aura un impact similaire à celui de la star américaine McKennie à Turin.

Estudiantes : B-

Man City : B+

Un petit attaquant argentin agile, Sarmiento a eu la distraction importune des comparaisons avec l’intouchable Lionel Messi à gérer dans sa jeune carrière à ce jour. Il a fait ses débuts chez Estudiantes à l’âge de 16 ans en 2019 et n’a pas regardé en arrière depuis, impressionnant par son style de dribble et de course directe. Le club aurait pu le garder un peu plus longtemps pour voir comment il se développe, mais a choisi de prendre l’argent plus tôt.

C’est un peu un pari pour City et vous pouvez voir Sarmiento envoyé en prêt avant qu’il ne fasse une apparition dans l’équipe première de City. Mais les champions de Premier League n’ont pas dépensé beaucoup pour signer le joueur de 18 ans, ils pourraient donc en récolter les fruits s’il s’avère être deux fois moins bon que Messi.

Real Madrid : A+

Le Bayern sera furieux de ne pas avoir réussi à persuader l’un de ses meilleurs défenseurs de signer un nouveau contrat, mais Alaba, 28 ans, avait clairement un nouveau défi en tête. Madrid s’est doté d’un joueur de classe mondiale qui peut occuper plusieurs postes différents. Ils le paient beaucoup en salaires, mais l’absence de frais de transfert en vaut la peine. Si Sergio Ramos ou Raphael Varane partent, le club aura un remplaçant naturel.

RB Leipzig : A-

Tout joueur qui est passé par l’extraordinaire académie des jeunes de l’Ajax poursuit généralement une carrière décente. Le record de buts de Brobbey au niveau des jeunes l’a vu marquer 90 buts en 123 matchs au cours de son séjour au club, mais il était fatigué du manque d’occasions dans la première équipe et a choisi de voir son contrat avant de relever un nouveau défi. en Allemagne. Leipzig s’est peut-être doté d’une vraie star s’il peut continuer ce développement. Ils cherchaient un remplaçant pour Timo Werner (après avoir laissé Chelsea le signer pour 53 millions d’euros l’été dernier) et la polyvalence de Brobbey lui donne une dimension supplémentaire à l’avant. A 19 ans, l’attaquant a tous les atouts pour réussir.

OMAR RICHARD

Libérer

Bayern : B-

L’ancien arrière gauche international anglais U-21 a choisi de devenir la dernière jeune star à passer en Bundesliga en voyant son contrat au championnat Reading. A 23 ans, il a beaucoup de marge de progression mais c’est un peu un pari à prendre pour le Bayern. De toute évidence, le club allemand a été impressionné par ses compétences techniques et sa capacité à attaquer en tant qu’arrière latéral, mais il devra être exceptionnellement performant pour évincer Alphonso Davies de l’équipe.

Borussia Dortmund : B

Il faut beaucoup de courage pour changer de club à 17 ans, mais Coulibaly suit Dan-Axel Zagadou en rejoignant le Borussia Dortmund depuis le PSG et est un défenseur central gaucher. Le PSG n’a pu lui offrir aucune garantie en équipe première. Après s’être blessé au LCA à l’entraînement mi-février, il a choisi de partir à la fin de son contrat. Coulibaly a été aidé dans son développement par son compatriote français Presnel Kimpembe et Dortmund pourra certainement lui offrir les chances dont il a besoin, s’il peut montrer qu’il est à la hauteur du défi. « Je suis reconnaissant d’avoir passé du temps au PSG, mais il y a la bonne étape pour moi », a-t-il déclaré. « J’ai eu d’autres offres d’un autre club, mais j’ai tout de suite su que Dortmund était le bon choix pour moi. »