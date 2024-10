Classement de 134 équipes de football universitaire après la semaine 8 : BYU ne peut plus être ignoré

Note de l’éditeur : L’Athletic 134 est un classement hebdomadaire de toutes les équipes de football universitaire FBS.

Il est temps de prêter attention à BYU.

Les Cougars sont invaincus et ont infligé à Kansas State et SMU leurs seules défaites de la saison. Pourtant, BYU reste en dehors du top 10 dans les sondages AP et Coaches. Mais pas ici. BYU occupe la 7e place dans l’édition de cette semaine de The Athletic 134.

Je suis surpris que les Cougars n’aient pas reçu plus d’amour. Ils sont invaincus à 7-0 et ont deux très bonnes victoires, toutes deux meilleures que les meilleures victoires de Iowa State (Iowa) et de plusieurs autres équipes autour de leur place dans les sondages. En fait, ils font partie de mon top 10 depuis des semaines.

C’est peut-être parce que BYU a joué deux fois le vendredi soir, ou parce que sa victoire 38-9 contre Kansas State avait lieu à 22h30 un samedi. Oui, les Cougars ont joué des matchs serrés et ont eu besoin d’un touché tardif pour battre Oklahoma State, mais cette équipe et surtout cette défense semblent légitimes, désormais 13e en verges par jeu autorisé.

Vous devez également en tenir compte car la seconde moitié du calendrier est gérable. BYU et Iowa State ne s’affrontent pas en saison régulière. Les Cougars ont déjà battu K-State et ne joueront pas 5-2 contre le Colorado. Si le Big 12 veut faire participer deux équipes aux éliminatoires du football universitaire, BYU en fera probablement partie.

Nous sommes à plus de la moitié de la saison et nous obtenons encore des résultats surprises qui bouleversent les classements. Voici l’édition de cette semaine de The Athletic 134.

1-10

Rang Équipe Enregistrer Précédent 1 7-0 1 2 6-1 3 3 6-0 4 4 7-0 6 5 5-1 5 6 6-1 2 7 7-0 8 8 6-1 12 9 6-1 11 10 6-1 9

La Géorgie glisse au n°2 après sa victoire au Texas, tandis que les Longhorns tombent au n°6 parce que leur meilleure victoire à ce stade est une équipe du Michigan en glissade ou un Oklahoma en glissade. La défaite des Bulldogs contre l’Alabama les maintient de la première place, surtout après que le Tide ait de nouveau perdu et ils sont désormais classés à côté de Boise State, que l’Oregon a battu.

Miami dépasse Ohio State après sa victoire à Louisville, mais le match Ohio State-Penn State dans deux semaines sera un autre match de remaniement.

Le Tennessee et LSU entrent dans le top 10 après que les Vols ont battu l’Alabama et que les Tigers ont battu l’Arkansas 34-10. Les CV du Tennessee et de LSU sont incroyablement égaux, mais le Tennessee a la meilleure meilleure victoire, donc les Vols ont un léger avantage.

11-25

J’avais été un peu sceptique quant au plafond de l’Indiana après avoir battu de mauvaises équipes, mais la rétrogradation 56-7 du Nebraska samedi m’a transformé en un croyant, plaçant les Hoosiers au n°11. La mauvaise nouvelle : le quart-arrière Kurtis Rourke est absent pour une durée indéterminée. avec une blessure au pouce. Mais le chemin vers 10, voire 11 victoires est là. L’État de l’Iowa perd deux places, principalement en raison des performances du Tennessee, du LSU et de l’Indiana le même jour où les Cyclones devaient se rallier tard pour survivre à l’UCF.

L’Illinois est le seul nouveau venu dans le top 25, de retour après une victoire de 21-7 contre le Michigan pour passer à 6-1.

26-50

Les équipes juste en dehors du top 25 ont subi toutes sortes de défaites cette semaine. En conséquence, Syracuse, UNLV, Caroline du Sud, Memphis, Army, Duke et Cincinnati font de grands sauts dans le top 35. Michigan State passe également au 39e rang après une victoire 32-20 contre l’Iowa. La prochaine étape est un match Michigan-MSU qui pourrait avoir des implications majeures pour les deux.

Est-ce bizarre qu’on ait arrêté de parler du Colorado alors que les Buffs sont devenus une équipe solide ? Le Colorado a une fiche de 5-2 et n°38 après une victoire de 34-7 contre l’Arizona, qui intervient après une défaite de dernière minute contre Kansas State et une victoire contre l’UCF. Ce serait un choc si le Colorado n’allait pas au bowling, ce qui constitue une autre amélioration pour l’entraîneur Deion Sanders.

Le n°46 Florida et le n°47 Virginia Tech entrent également dans le top 50 après avoir géré respectivement le Kentucky et le Boston College. L’Utah continue de glisser et s’accroche désormais au n°50 après avoir perdu contre TCU.

51-75

L’USC est tombé au 52e rang après avoir perdu une autre avance de 14 points et perdu au Maryland pour tomber à 1-4 dans le jeu Big Ten. Le n°53 Rutgers a perdu un choc contre l’UCLA et a quitté le top 50.

La Louisiane continue de se faufiler au sommet de la Sun Belt, désormais n°60 après avoir battu Coastal Carolina pour passer à 6-1 au total, tandis que Georgia Southern a pris le contrôle de la Sun Belt East en battant James Madison et passe au n°63 de N° 82. Toledo est au 68e rang après avoir battu le nord de l’Illinois.

Le n°65 NC State et le n°66 Cal sont les équipes les plus difficiles à classer. NC State a récemment perdu contre Wake Forest, mais s’est retourné et a battu Cal, qui a une fiche de 0-4 dans le jeu ACC par un total de neuf points. Si les Golden Bears pouvaient réussir un panier, leur bilan serait complètement différent.

76-100

Baylor passe au 76e rang après une surprenante victoire de 59-35 contre Texas Tech. L’État du Texas tombe au 77e rang après une défaite contre Old Dominion. Auburn a perdu une avance à deux chiffres contre le Missouri, tombant à 2-5 et glissant au n°80.

Le n ° 82, Western Michigan, est en fait au sommet du MAC à 3-0 après avoir battu Buffalo, qui a battu Toledo et NIU. Marshall passe au 81e rang parce que le Herd a remporté une victoire contre WMU et a battu Georgia State la semaine dernière.

Le bas du Power 4 se regroupe. Purdue est le plus bas du groupe au n°95, mais Florida State est juste devant au n°94 après avoir perdu contre Duke pour la toute première fois. Le n°93 de l’État du Mississippi a affronté la Géorgie et le Texas A&M de manière compétitive ces dernières semaines, tandis que Houston retombe au n°89 après une défaite de 42-14 contre le Kansas.

101-134

Le Nouveau-Mexique a remporté trois matchs de suite après un match nul 50-45 contre l’Utah State pour se hisser au 106e rang lors de la première année de Bronco Mendenhall. La victoire de l’UTSA contre Florida Atlantic ramène les Roadrunners au 110e rang.

L’UTEP a remporté sa première victoire de la saison, en battant la FIU, pour se hisser au 129e rang. Cela laisse au FBS seulement deux équipes sans victoire : Kennesaw State et Kent State.

