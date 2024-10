Classement de 134 équipes de football universitaire après la semaine 7 : pourquoi l’Oregon est en tête à la mi-saison

Note de l’éditeur : L’Athletic 134 est un classement hebdomadaire de toutes les équipes de football universitaire FBS.

S’il y a une leçon à tirer de la première moitié de cette saison de football universitaire, c’est que l’écart entre les meilleures équipes et les équipes de niveau intermédiaire semble aussi petit qu’il ne l’a été depuis très longtemps.

C’est une nouvelle semaine et nous avons encore un nouveau numéro 1 dans The Athletic 134. Bienvenue au sommet, Oregon.

Le raisonnement est simple : les Ducks sont invaincus et remportent l’une des deux meilleures victoires de la saison après avoir battu Ohio State 32-31 dans un thriller à Eugene. C’était la première victoire contre une équipe parmi les deux premières du sondage AP dans l’histoire de l’Oregon et la première vraie grande victoire du programme sous la direction de l’entraîneur Dan Lanning, une victoire qui était désespérément nécessaire. Le quart-arrière Dillon Gabriel a joué l’un des meilleurs matchs de sa carrière, le receveur Evan Stewart ressemblait au talent cinq étoiles avec lequel il est entré dans le football universitaire, et la défense a fait suffisamment de jeux.

Cette victoire place les Ducks aux commandes pour atteindre le match de championnat Big Ten et obtenir un laissez-passer au premier tour des éliminatoires du football universitaire. Et étant donné les surprises que nous avons vues jusqu’à présent cette saison, avoir un laissez-passer pourrait être énorme.

L’Oregon a dû revenir tard pour battre Boise State et a eu du mal avec le programme FCS Idaho au début de la saison. Peut-être que l’écart entre le n°1 de l’Oregon et le n°16 de Boise State n’est pas si grand. L’écart entre l’Alabama et Vanderbilt n’est peut-être pas si grand. Même la Géorgie n’a pas pu enterrer une équipe de l’État du Mississippi qui a été plâtrée par Toledo il y a quelques semaines. Qui sont les grandes équipes d’élite ? Je ne suis pas sûr qu’il y en ait un cette saison.

Que cette incertitude soit le produit de NIL, de transferts, de changements d’entraîneur ou d’une combinaison de tout cela, cela a été l’une des saisons de football universitaire les plus amusantes et inattendues depuis longtemps. Nous nous attendons à de nombreux samedis encore plus excitants, puis peut-être à des séries éliminatoires qui seront plus ouvertes que ce que nous avions initialement imaginé.

Voici l’Athletic 134 de cette semaine.

1-10

Rang Équipe Enregistrer Précédent 1 6-0 5 2 6-0 1 3 5-1 4 4 6-0 6 5 5-1 2 6 6-0 7 7 5-1 3 8 6-0 8 9 5-1 10 10 6-0 11

Mis à part l’élévation de l’Oregon au n°1, le grand changement ici est que l’Alabama passe du n°3 au n°7. J’ai eu beaucoup de chaleur pour avoir maintenu l’Alabama dans le top trois après sa défaite contre Vanderbilt. Mon raisonnement était que l’Alabama et la Géorgie étaient toujours au même niveau, et leur résultat face-à-face a éclairé ce classement. Pas plus. Après avoir à peine tenu bon pour une victoire 27-25 contre la Caroline du Sud, l’Alabama dégringole. Les Crimson Tide ont désormais joué cinq mi-temps consécutives de mauvais football depuis la mi-temps contre la Géorgie. Cette équipe va dans la mauvaise direction.

Vous pourriez inverser le numéro 4 de Penn State et le numéro 3 de la Géorgie, comme le font les sondages, et je ne discuterais pas avec vous. Les deux équipes ont une victoire contre une équipe avec un record de victoires. L’équipe de Géorgie est Clemson n°9, tandis que celle de Penn State est une équipe n°27 de l’Illinois qui a failli perdre contre Purdue ce week-end. La Géorgie a affronté deux équipes du top 10 ; Penn State n’a affronté aucune équipe dans mon top 25. Les deux ont remporté des victoires serrées contre des équipes de .500 (Kentucky, USC), et les deux ont eu un peu de mal contre une concurrence faible (Mississippi State, Bowling Green).

Ohio State tombe au n ° 5 parce que même si le match contre l’Oregon s’est joué dans les dernières secondes, le reste du curriculum vitae des Buckeyes n’a rien d’autre qui saute aux yeux comme celui de la Géorgie. L’écart entre ces cinq meilleures équipes est incroyablement petit, et nous aurons Texas-Georgia et Ohio State-Penn State dans les prochaines semaines pour le secouer à nouveau.

11-25

Le Tennessee tombe du top 10 au 12e rang après avoir eu besoin de prolongations pour battre la Floride à domicile. La seule victoire notable des Volontaires est survenue contre une équipe de l’Oklahoma en difficulté. Il est clair que l’offensive des Vols n’est pas ce que nous pensions qu’elle était au début de la saison. Boise State passe au n°16 après une victoire à Hawaï, principalement grâce à l’élévation de l’Oregon au n°1 et au passage de l’État de Washington au n°24. Pour faire suite à quelques bris d’égalité de propriétés transitives ici, la victoire de l’Arizona State contre l’Utah déplace les Sun Devils. mais Texas Tech a battu Arizona State et Wazzu a battu Texas Tech.

Invaincu, Pitt entre dans le top 25, jusqu’au n°20 après une victoire de 17-15 contre Cal. La victoire 20-13 de Vanderbilt au Kentucky propulse les Commodores au 21e rang.

26-50

Rang Équipe Enregistrer Précédent 26 5-1 30 27 5-1 24 28 4-2 32 29 4-2 25 30 5-1 26 31 4-2 22 32 4-2 21 33 4-2 34 34 5-1 35 35 5-1 36 36 4-2 37 37 3-3 40 38 5-1 42 39 3-3 33 40 4-2 65 41 5-2 47 42 3-3 41 43 3-3 38 44 4-2 39 45 4-3 43 46 4-2 44 47 4-2 46 48 3-3 45 49 4-2 48 50 6-0 57

Je voulais vraiment placer l’Arizona State dans le top 25, mais la situation de Texas Tech et de l’État de Washington expliquée ci-dessus a gardé les Sun Devils à une place. Le Michigan a chuté au 29e rang et a été devancé par l’Iowa en raison des deux derniers résultats de Washington (l’Iowa a battu les Huskies 40-16 une semaine après que les Huskies aient battu le Michigan). Le n°31 de l’Oklahoma et le n°32 du Nebraska ont également abandonné le top 25.

Le n°39 USC continue de baisser. Un jeu dans l’une de ces trois défaites aurait pu changer le résultat, mais les chevaux de Troie ont également une fiche de 5-8 lors de leurs 13 derniers matchs. Le Wisconsin passe au 40e rang après une superbe victoire 42-7 contre Rutgers.

Army passe au n°50 et est désormais au n°23 dans le sondage AP. J’ai reçu des critiques sur la position des Black Knights la semaine dernière. Ils n’ont pas été menés toute la saison, mais leurs six victoires se sont déroulées contre cinq équipes avec une ou deux victoires, plus une équipe du FCS. Navy, quant à lui, remporte une victoire contre Memphis 5-1 (plus trois équipes à une victoire et une équipe FCS). C’est la différence. La bonne nouvelle est que l’Armée a toujours 5-1 North Texas, Notre Dame et Navy au programme, et elle est bien placée pour participer au match pour le titre de l’AAC. Il y aura des opportunités de bonnes victoires.

51-75

Cincinnati passe au 54e rang après une victoire 19-13 à l’UCF. Le n°56 Louisiana-Monroe a désormais une fiche de 5-1 après avoir battu Southern Miss. Liberty a eu besoin de prolongations pour battre FIU, donc les Flames glissent au n°61, mais la voie vers une saison invaincue est encore très ouverte.

L’État du Texas passe au 66e rang après avoir battu l’État de l’Arkansas, et la Louisiane au 67e rang après avoir battu App State. Les deux dirigeants de Sun Belt West joueront juste avant Halloween. L’État de l’Oregon tombe au 70e rang après une défaite contre le Nevada, tandis que Northwestern passe au 72e rang après avoir battu le Maryland 37-10. Le nord du Texas est au 75e rang après être revenu pour battre FAU.

76-100

Le n°77 Buffalo a des victoires contre le nord de l’Illinois et Toledo, mais la défaite 47-3 des Bulls contre UConn il y a deux semaines permet aux Huskies inactifs de se hisser au n°76. L’État de San Jose glisse au n°81 après avoir perdu contre l’État du Colorado.

Les trois équipes Power 4 les moins bien classées ont toutes réalisé de solides performances cette semaine. UCLA menait le Minnesota à la mi-temps et perdait dans les dernières secondes ; L’État du Mississippi est resté à bout de bras avec la Géorgie lors d’une défaite 41-31 ; Purdue a amené l’Illinois en prolongation. Ils progressent tous et se situent désormais juste derrière Florida State, Kansas et Baylor.

Lors du retour le plus fou de la saison, Georgia Southern, n°82, a surmonté un déficit de 23-3 à sept minutes de la fin pour battre Marshall 24-23.

101-134

Nous avons eu beaucoup de confrontations au sein de ce groupe.

Rice a battu l’UTSA dans les dernières secondes, renvoyant Rice au n°117 et l’UTSA au n°118. Le n°120 Louisiana Tech a remporté une victoire de 48-21 contre le n°127 Middle Tennessee, le n°111 San Diego State a battu le n°117. 122 Wyoming, le n°114 de l’État de Jacksonville a battu le n°124 de l’État du Nouveau-Mexique, le n°115 du Nouveau-Mexique a battu le n°123 de l’Air Force et le n°113 de Western Michigan a battu le n°131 d’Akron.

Kent State a joué de près contre Ball State mais reste finalement en bas.

