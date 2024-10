Classement de 134 équipes de football universitaire après la semaine 6 : le chaos frappe la SEC et le débat commence

Note de l’éditeur : L’Athletic 134 est un classement hebdomadaire de toutes les équipes de football universitaire FBS.

Chaque saison de football universitaire contient une semaine du chaos qui jette ces classements en l’air. Cette année a été la plus importante que nous ayons eue depuis longtemps.

Quatre équipes du top 10 ont perdu samedi, dont trois face à des adversaires non classés. Vanderbilt a battu l’Alabama pour la première fois en 40 ans, une semaine après avoir dit que les Tide étaient Thanos (oups). Le Tennessee a perdu contre l’Arkansas. Le Missouri a été battu par Texas A&M 41-10 et le Michigan a perdu contre Washington lors d’un match revanche pour le titre national.

C’est également à ce moment-là que nous avons l’impossible conversation sur la SEC : la ligue est-elle bonne parce qu’elle se bat contre elle-même, ou cette parité potentielle est-elle en fait un signe de faiblesse ? En fin de compte, malgré des défaites majeures, l’Alabama et le Tennessee restent dans le top 10 de l’Athletic 134 de cette semaine.

L’Alabama ne passe que du n°1 au n°3, et la raison est simple : The Tide a battu la Géorgie il y a à peine une semaine. Oui, la deuxième mi-temps de ce match a été mauvaise, mais la première mi-temps a été bonne. L’Alabama a très certainement une tendance à la baisse au cours de ses six derniers trimestres, mais je ne peux tout simplement pas mettre l’Alabama derrière la Géorgie en ce moment alors que je les ai au même niveau et que l’Alabama a battu la Géorgie. De plus, la victoire éclatante de la Géorgie contre Clemson s’améliore chaque semaine. La chute du Tennessee du n°4 au n°9 dépend d’une victoire à Oklahoma et de performances autrement dominantes. Mais les Vols sont sur un terrain fragile.

Le carnage de samedi pourrait avoir un effet de retombée important sur la SEC au cours de la seconde moitié de la saison. Tout le monde dans la ligue, à l’exception du Texas, subit une défaite, et presque toutes ces équipes doivent encore s’affronter. Nous allons voir beaucoup d’équipes SEC à deux ou trois défaites autour de cette bulle CFP, et je m’attends à ce que ce soit une conversation civile et calme. C’est aussi à ce moment-là que les gens réaliseront que la bataille pour le classement sera aussi importante que la bataille pour entrer sur le terrain.

Mais si vous pensez que je suis trop favorable à la SEC, tirez. La réalité est que nous n’aurons peut-être pas d’équipes dominantes cette année parce que le portail de transfert a créé plus de profondeur à tous les niveaux et que les conférences de pouvoir élargies vont créer davantage de pertes pour les meilleures équipes. Lorsque cela se produit, l’accent pourrait être mis sur celui que vous avez battu plutôt que sur celui qui vous a battu.

Voici l’Athletic 134 de cette semaine.

1-10

Rang Équipe Enregistrer Précédent 1 5-0 2 2 5-0 5 3 4-1 1 4 3-1 3 5 5-0 6 6 5-0 7 7 6-0 8 8 5-0 12 9 4-1 4 10 4-1 13

Le Texas glisse au premier rang après la défaite de l’Alabama, mais les Longhorns n’auront pas la tâche facile avec l’Oklahoma et la Géorgie au cours des deux prochaines semaines. L’Alabama et la Géorgie devancent l’Oregon, Penn State et Miami parce qu’ils ont chacun obtenu une meilleure victoire et parce que l’Oregon a été sur le point de perdre à plusieurs reprises. Ohio State a finalement affronté ce que je pense être une équipe de qualité de l’Iowa et s’est retiré pour une victoire de 35-7. Cependant, nous avons Ohio State-Oregon cette semaine, alors préparez-vous pour un autre remaniement au sommet.

Miami s’est ressaisi pour une victoire à Cal et s’est hissé au n°7. BYU glisse au n°8 après une semaine d’inactivité en raison de ce qui s’est passé ailleurs, y compris la montée continue de SMU, qui aide BYU en raison de la victoire 18-15 des Cougars. à SMU. Clemson est également déjà remonté dans le top 10. Les Tigres continuent de rouler.

11-25

Rang Équipe Enregistrer Précédent 11 5-0 14 12 4-1 16 13 4-1 18 14 6-0 19 15 5-1 29 16 5-1 20 17 5-1 25 18 4-1 24 19 4-1 9 20 4-1 15 21 4-1 17 22 4-1 21 23 5-0 31 24 4-1 26 25 4-2 10

Le plus grand vainqueur de la victoire de Texas A&M contre le Missouri aurait pu être Notre Dame n°13. Cette victoire de la semaine 1 à College Station semble meilleure chaque semaine et contribuera à compenser la défaite de la semaine prochaine contre le nord de l’Illinois. Pendant ce temps, l’Indiana est actuellement l’une des deux équipes à 6-0, et les Hoosiers sont vraiment dans le tableau du Big Ten et du CFP. SMU est au 17e rang après avoir battu Louisville sur la route et est discrètement très présent dans la photo du titre ACC.

Boise State passe au 18e rang, devant l’Utah en raison de leurs résultats respectifs contre l’Utah State. LSU glisse au 20e rang lors d’une semaine de congé parce que sa défaite de la semaine 1 contre l’USC semble pire maintenant, mais les Tigres ont un calendrier brutal à venir.

La Marine entre dans le top 25 au 23e rang après une victoire de 34-7 contre l’Air Force pour poursuivre un début impressionnant. L’Illinois revient également dans le top 25 alors qu’il est inactif, et la défaite du Michigan contre Washington ramène les Wolverines au 25e rang.

26-50

Le Nebraska n°26 progresse après avoir battu Rutgers, tandis que la victoire de Pitt contre la Caroline du Nord place les Panthers juste en dehors du top 25. La victoire de Texas Tech en Arizona fait passer les Red Raiders au n°29 et fait également progresser l’État de Washington grâce aux Cougars. gagner contre Texas Tech.

Vanderbilt, comme tout le monde au sein de la SEC, est très difficile à classer. Les Commodores n°31 ont remporté des victoires contre l’Alabama et Virginia Tech, avec une défaite en prolongation contre le Missouri, mais ils ont également perdu contre Georgia State. Dis-moi quoi faire avec ça. Idem avec le n°34 de l’Arkansas, qui a battu le Tennessee mais a perdu contre une équipe de l’Oklahoma State qui glisse depuis. L’Iowa occupe une place devant l’USC au 32e rang en raison de ses résultats contre le Minnesota.

Syracuse passe au n°35 après une victoire en prolongation à l’UNLV, ramenant les Rebels au n°36. Washington passe au n°43 après sa victoire contre le Michigan, mais les défaites contre Rutgers et l’État de Washington empêchent les Huskies de grimper davantage. Virginia passe au 48e rang après avoir battu le Boston College.

51-75

Oklahoma State continue de chuter au 52e rang après une défaite 38-14 contre la Virginie occidentale. La Floride fait un bond au n°53 après avoir géré l’UCF. L’armée a une fiche de 5-0 et est en hausse après avoir manipulé Tulsa 49-7. La différence entre les classements de la Marine et de l’Armée se résume à la victoire impressionnante de la Marine contre Memphis.

L’un des plus gros progrès vient de l’ULM, qui est 4-1 et passe au n°58 du n°101 après avoir battu le brûlant James Madison 21-19. Le Minnesota passe au 67e rang après avoir battu l’USC, mais les Gophers restent pour l’instant derrière la Caroline du Nord en raison de leur résultat face-à-face.

La Louisiane glisse au 75e rang en raison de la victoire de Wake Forest contre NC State, une semaine après que les Ragin’ Cajuns aient battu Wake.

76-100

NC State continue de glisser, jusqu’au n°78 après une défaite contre Wake Forest. Houston passe au 79e rang après avoir battu TCU à Fort Worth.

Le n°85 Georgia State est une autre équipe difficile à placer. Les Panthers ont battu Vanderbilt mais ont perdu contre Georgia Southern et ont eu besoin d’un retour au quatrième quart pour battre Chattanooga. Finalement, ils sont restés sur place. UConn glisse d’une place au n°87 après avoir eu besoin d’un arrêt sur la ligne de but pour battre Temple.

L’État de l’Arkansas passe au 93e rang après avoir battu le sud de l’Alabama. La victoire de Marshall contre App State fait passer le Thundering Herd au 96e rang. Et Charlotte ? Les 49ers ont soudainement une fiche de 3-3 après une superbe victoire de 55-24 contre la Caroline de l’Est et se classent au 97e rang.

101-134

Purdue est la nouvelle équipe Power 4 la moins bien classée après une défaite de 52-6 contre le Wisconsin, tombant au 103e rang avec une fiche de 1-4. Les Chaudronniers ont été dominés 184-44 contre les adversaires de FBS.

L’UAB tombe au 126e rang après une défaite 70-21 contre Tulane. Ça ne va pas bien à Birmingham.

Les cinq derniers restent les mêmes, mais notez sur votre calendrier que l’UTEP et Kennesaw State joueront le 9 novembre.

