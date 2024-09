Classement de 134 équipes de football universitaire après la semaine 5 : l’Alabama est inévitable

Note de l’éditeur : L’Athletic 134 est un classement hebdomadaire de toutes les équipes de football universitaire FBS.

Lorsque Nick Saban a pris sa retraite, beaucoup se demandaient si l’Alabama prendrait du recul. Il le fallait, non ? Le plus grand entraîneur de l’histoire du sport a disparu. L’époque de la dynastie de l’Alabama était sûrement enfin terminée. La Géorgie était devenue le nouvel Alabama.

Mais comme Thanos, Bama est peut-être inévitable. Après une victoire 41-34 contre la Géorgie, les Tide sont revenus à la première place du classement Athletic 134.

C’est la première fois que l’Alabama figure au sommet de ce classement depuis la pré-saison 2022. Cette année-là, la Géorgie a pris le relais une semaine après avoir plâtré l’Oregon, et les Tide ne sont pas revenus au premier rang depuis lors.

Mais il s’avère que lorsque vous laissez l’entraîneur-chef Kalen DeBoer préparer des trucs pour les talents de niveau élite, il peut faire beaucoup de choses. Jalen Milroe ressemble au meilleur quarterback du pays. Après les turbulences du match de l’année, je ne sais pas exactement ce que je pense des deux équipes. L’Alabama avait une avance de 28-0 et a également perdu une avance de 28-0. La Géorgie a surmonté ce déficit sur la route. Mais en fin de compte, c’est la meilleure victoire de la saison pour n’importe quelle équipe, donc l’Alabama passe du n°7 au n°1.

La Géorgie tombe à la troisième place, et pas uniquement à cause de ce résultat. L’éruption de Clemson de la semaine 1 s’améliore chaque semaine. Le calendrier des Bulldogs ne devient cependant pas plus facile, avec un voyage au n ° 2 du Texas dans quelques semaines.

Voici la dernière édition de The Athletic 134.

1-10

Je sais que la SEC occupe les quatre premières places ici. Je ne m’attends pas à ce que ce soit le cas d’ici la fin de la saison. Mais jusqu’à présent, l’Alabama a battu la Géorgie, le Texas a battu le Michigan, la Géorgie a battu Clemson et le Tennessee a battu NC State et l’Oklahoma. C’est donc comme ça en ce moment. Les grands matchs de l’Ohio State approchent et les Buckeyes progresseront s’ils gagnent.

Miami glisse au n°8 après avoir eu besoin d’un Je vous salue Marie renversé pour battre Virginia Tech, et Penn State a battu une équipe classée de l’Illinois pour passer au n°7. Je ne pense pas que le plafond soit très haut pour le Michigan après avoir tenu bon. battre le Minnesota, mais la victoire des Wolverines contre l’USC la semaine dernière signifie qu’ils vont rester ici jusqu’à ce que quelque chose change.

11-25

Rang Équipe Enregistrer Précédent 11 3-1 13 12 5-0 16 13 3-1 17 14 4-0 14 15 3-1 15 16 4-1 21 17 4-1 9 18 4-1 22 19 5-0 24 20 4-1 5 21 4-1 26 22 4-1 19 23 4-0 27 24 3-1 30 25 4-1 36

BYU passe au 12e rang après avoir battu Baylor, mais sa victoire précédente contre SMU continue de s’améliorer après que les Mustangs soient passés à 4-1 avec une défaite 42-16 contre Florida State. (La victoire du K-State du week-end dernier semble également meilleure). Clemson est au 13e rang et continue depuis la semaine 1 après une victoire 40-14 contre Stanford.

L’Utah passe du n°9 au n°17 ​​après une défaite de 23-10 contre l’Arizona. Il est vraiment difficile de placer les Utes car nous ne savons pas quand (ou si) le quart-arrière blessé Cam Rising reviendra. Notre Dame se hisse au 18e rang après avoir battu Louisville. La défaite contre le nord de l’Illinois continue de paraître pire, mais les victoires contre Louisville et Texas A&M aident. L’Indiana continue de rouler, jusqu’au 19e rang après une victoire de 42-28 contre le Maryland.

Ole Miss passe du n°5 au n°20 après une défaite 20-17 contre le Kentucky. Les Rebels n’ont tout simplement pas de bonnes victoires pour compenser la défaite et plaider en faveur d’un classement plus élevé. Ils ont battu Furman, Middle Tennessee, Wake Forest et Georgia Southern. L’Oklahoma est de retour dans le top 25 après une victoire de retour à Auburn. L’UNLV, invaincu, est de retour après avoir battu Fresno State 59-14, et Boise State entre dans le top 25 après avoir battu l’État de Washington 45-24.

26-50

La victoire de Texas A&M contre l’Arkansas place les Aggies au 29e rang. La victoire 41-18 de la Navy à l’UAB fait grimper les Midshipmen au 31e rang. Rutgers passe au 32e rang après avoir battu Washington vendredi soir, et l’Arizona est au 32e rang. .33 après la victoire contre l’Utah. C’est la défaite 31-7 de l’Arizona contre Kansas State il y a quelques semaines qui empêche les Wildcats d’être plus élevés pour le moment.

Oklahoma State passe du n°20 au n°37 après une défaite 42-20 contre K-State. Les Cowboys ont une fiche de 0-2 dans le Big 12 et ont eu besoin d’un retour tardif pour battre l’Arkansas. La victoire du Kentucky contre Ole Miss place les Wildcats au 39e rang, mais la défaite éclatante de la deuxième semaine contre la Caroline du Sud maintient les Wildcats derrière les Gamecocks pour le moment.

Le Colorado passe du n°67 au n°44 après une victoire de 48-21 à l’UCF, de loin la performance la plus impressionnante de l’ère Deion Sanders.

51-75

Le n ° 55 NIU a maintenant une fiche de 0-2 depuis sa défaite contre Notre Dame, mais les Huskies sont restés proches lors d’une défaite 24-17 contre NC State, qui passe au n ° 54. Virginia Tech gagne en fait deux places au n ° 56 après sa défaite annulée de Je vous salue Marie contre Miami, compte tenu de la nature de cette arrivée. Army a une fiche de 4-0 et se classe au 62e rang après sa troisième victoire consécutive contre une équipe des Owls (FAU, Rice, Temple).

Sam Houston passe du n°91 au n°68 après une victoire de 40-39 contre Texas State pour passer à 4-1. Depuis un début de 0-8 en tant que programme FBS l’année dernière, les Bearkats ont une fiche de 7-2 lors de leurs neuf derniers matchs.

76-100

Le Kansas tombe au 80e rang après être tombé à 1-4. Les Jayhawks sont entrés dans le week-end avec trois défaites consécutives sur un score, mais leur dernier revers a été une défaite de 38-27 contre TCU. L’État de Floride retombe au 81e rang après une défaite éclatante à SMU.

La Louisiane passe au n°84 après avoir battu Wake Forest, qui tombe au n°88. UConn fait un grand bond jusqu’au n°86 après une victoire dominante 47-3 contre Buffalo. Les Huskies ont définitivement une tendance à la hausse au cours des trois dernières semaines. Georgia State sort du top 50 au 85e rang après avoir perdu contre Georgia Southern, atténuant la valeur de la victoire contre Vanderbilt. L’USF pourrait être battue après un calendrier difficile hors conférence, tombant au 87e rang après une défaite 45-10 contre Tulane.

La Caroline de l’Est a battu l’UTSA 30-20 pour passer au n°92. Purdue et Mississippi State sont restés proches du Nebraska et du Texas, respectivement, en première mi-temps, mais ils restent les équipes Power 4 les moins bien classées aux n°98 et non. 99. Purdue a congédié le coordinateur offensif Graham Harrell dimanche.

101-134

L’ULM est au 101e rang, désormais 3-1 après avoir battu Troy. C’est déjà une amélioration par rapport à la fiche de 2-10 de la saison dernière pour l’entraîneur de première année Bryant Vincent. Bowling Green a bien concouru avec Penn State et Texas A&M, mais tombe au 105e rang après avoir perdu contre Old Dominion, auparavant sans victoire. Le Wyoming a également remporté sa première victoire de la saison, contre l’Air Force, pour passer au n°119, tandis que l’Air Force tombe au n°120, suivie par la Navy.

L’État de San Diego tombe au 112e rang après une défaite à la dernière seconde contre Central Michigan. Charlotte a battu Rice dans une finition sauvage pour passer à 2-3 et se hisser au 124e rang.

Il ne reste plus que trois équipes sans victoire, et elles constituent les trois dernières. Ils ont également chacun perdu contre les programmes FCS, après que Kennesaw State ait perdu 24-13 contre UT Martin. Kent State reste au 134e rang. Les Golden Flashes ont joué contre l’Est du Michigan de près dans le score de la surface, mais quatre revirements ont conduit à une défaite de 52-33.

