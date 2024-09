Classement de 134 équipes de football universitaire après la semaine 4 : Tennessee dans le top 3 ; BYU et Navy s’envolent

Note de l’éditeur : L’Athletic 134 est un classement hebdomadaire de toutes les équipes de football universitaire FBS.

Une grande partie des discussions avant le voyage du Tennessee à Oklahoma concernait le retour de l’entraîneur des Volunteers, Josh Heupel, dans son alma mater. Heupel avait raison quand, à travers des yeux larmoyants, il a dit à ses joueurs La victoire 25-15 de samedi contre les Sooners était une question d’avenir. Pour l’instant, l’avenir du Tennessee ressemble à celui d’un prétendant à la SEC.

Après une victoire à l’extérieur qui n’était pas aussi serrée que le score final, le Tennessee monte à la 3e place dans l’édition de cette semaine de The Athletic 134.

En quatre matchs, les Vols ont montré qu’ils pouvaient gagner de différentes manières, et cela devrait être de bon augure pour la compétition SEC. La victoire de samedi a été moche, et ce n’est pas une mauvaise chose. Il y a deux ans, l’équipe du Tennessee qui a terminé n°6 au classement des College Football Playoffs pouvait marquer 40 ou 50 points contre presque tout le monde, mais elle se classait 31e en yards par course en attaque et 48e en yards par jeu concédé en défense. Cette équipe du Tennessee peut courir avec le ballon et jouer une meilleure défense.

Oui, l’attaque de l’Oklahoma a connu des difficultés, mais le Tennessee a joué un match dans lequel il savait qu’il pouvait conserver son avance, courir avec le ballon et jouer en défense pour faire tourner le chrono, et c’est ce qui s’est passé. Les Vols ont passé le ballon 21 fois et l’ont couru 49 fois (sans compter les sacks) tout en ratant deux plaquages ​​offensifs. Les Sooners ont obtenu une moyenne de 1,1 yard par course et ont perdu le ballon trois fois.

Le Tennessee joue un jeu complet en ce moment, et après l’une des meilleures victoires du week-end, les Vols montent au classement.

Nous avons atteint le point où la plupart des équipes ont parcouru un tiers de leur saison. Les résultats en face à face ne pèsent pas aussi lourd pour les équipes qui ne sont pas du même niveau (au revoir, Northern Illinois), mais certains résultats déséquilibrés ce week-end ont donné lieu à quelques derniers grands sauts.

Voici l’édition de la semaine 5 de The Athletic 134.

1-10

Rang Équipe Enregistrer Précédent 1 4-0 1 2 3-0 2 3 4-0 5 4 3-0 3 5 4-0 4 6 4-0 6 7 3-0 7 8 3-0 8 9 4-0 11 10 3-0 10

Outre la montée du Tennessee, le seul changement ici est que le Missouri sort du top 10 et que l’Utah monte à la 9e place après la victoire 22-19 des Utes à Oklahoma State, qui était 22-3 à un moment donné au cours du quatrième quart-temps. Je ne pense pas que le plafond de cette équipe de l’Utah soit élevé sans le quarterback Cam Rising, mais la défense est aussi méchante qu’elle l’a toujours été, et les Utes sont les favoris du Big 12.

Le déplacement de la Géorgie en Alabama ce samedi va bouleverser le classement de la semaine prochaine.

Pour saluer l’Ohio State, mon numéro 1 de pré-saison est maintenant tombé au numéro 4 simplement à cause du calendrier. Les trois équipes au-dessus des Buckeyes ont joué contre des adversaires bien meilleurs. Les matchs contre l’Iowa et l’Oregon en ouverture du mois d’octobre seront la première chance pour Ohio State de commencer à remonter.

11-25

Je ne peux pas dire si le Missouri n’est pas aussi bon que prévu ou s’il joue trop avec sa nourriture. Battre Vanderbilt en prolongation après avoir joué contre Boston College de manière inattendue n’était pas une performance représentative d’une équipe du top 10. Les Tigers mettent ma patience à l’épreuve et continueront de baisser de niveau avec ce genre de jeu, même si leur calendrier est très favorable pour une équipe de la SEC.

Michigan remonte à la 11e place après une remontée victorieuse contre l’USC à domicile. Comme Utah, je ne pense pas que le plafond des Wolverines soit élevé – l’attaque n’a pas avancé une fois que l’USC s’est ajustée – mais ils sont également meilleurs dans les tranchées que presque tous ceux contre qui ils vont jouer. BYU fait un grand bond en avant jusqu’à la 16e place après une victoire 38-9 contre Kansas State, une ancienne équipe du top 15. La marge finale n’était pas indicative des chiffres de la feuille de match en faveur de K-State, mais la défense de BYU semble solide, et sa victoire précédente à SMU semble meilleure après les résultats de samedi.

L’Illinois grimpe à la 18e place après une victoire à Nebraska. Les Illini saisissent les passes décisives et jouent efficacement en attaque. Cette équipe joue très dur et pourrait être un autre classique de Bret Bielema. Louisville a enfin joué contre quelqu’un d’important, grimpant à la 23e place après une victoire 31-19 contre Georgia Tech. L’Indiana entre également dans le top 25 à la 24e place, non pas parce que les Hoosiers ont démoli Charlotte, mais parce qu’ils ont démoli tout le monde jusqu’à présent. Le prochain match contre Maryland nous dira si c’est vrai.

Bienvenue dans le top 25, Washington State. Les Cougars ont un bilan de 4-0 après avoir stoppé une tentative de deux points pour battre San Jose State en prolongation, et leur victoire précédente contre Texas Tech semble meilleure cette semaine. Ils ne peuvent atteindre le CFP qu’en tant qu’équipe générale cette année et l’année prochaine, ce qui signifie qu’ils devront être classés dans le top 10.

26-50

Si l’Oklahoma n’était pas « Oklahoma », les Sooners ne seraient pas classés dans le top 25. Ils n’ont pas été bons de toute la saison en dehors de leur première victoire contre Temple, et ils chutent à la 26e place ici, confrontés à des questions majeures en attaque avec le retrait du quarterback Jackson Arnold. L’Iowa n’est toujours pas capable de passer le ballon, mais sa nouvelle attaque ouvre des voies pour le running back explosif Kaleb Johnson. Les Hawkeyes glissent à la 28e place après avoir battu le Minnesota. Texas Tech grimpe à la 35e place après avoir battu Arizona State, jusque-là invaincu. Il est possible qu’aucune de ces équipes ne soit aussi bonne que son classement, mais pour l’instant, elles resteront à cette place.

La victoire 66-42 de SMU contre TCU permet aux Mustangs de remonter à la 36ème place ; leur défaite précédente contre BYU ne semble pas aussi grave après ce que BYU a fait à Kansas State. Navy fait le plus grand bond de la semaine, de la 105ème à la 37ème place, après avoir battu Memphis. Les Midshipmen (3-0) ont marqué leur plus grand nombre de points en trois matchs depuis 1918 et pourraient finir par être l’une des meilleures équipes de l’AAC. Northern Illinois chute à la 38ème place après avoir gaspillé une avance de 11 points et perdu contre Buffalo en prolongation.

La victoire 24-14 de l’Arkansas contre Auburn propulse les Razorbacks à la 41e place, tandis que la défaite de Cal contre Florida State fait chuter les Golden Bears à la 42e place. James Madison n’avait pas bien joué cette année, mais une victoire époustouflante 70-50 en Caroline du Nord propulse les Dukes à la 44e place.

51-75

La Caroline du Nord jouait bien avant samedi, mais cette défaite contre JMU fait chuter les Tar Heels à la 55e place. Virginia Tech chute à la 58e place après une défaite en fin de match contre Rutgers. Le plus gros problème est que deux défaites contre Rutgers et Vanderbilt laissent désormais Virginia Tech sans beaucoup de chances de victoires notables. NC State chute également à la 59e place après une défaite 59-35 contre Clemson, la deuxième défaite de la saison des Wolfpack face à une équipe du Top 25 de l’AP.

Toledo est un autre chouchou du Groupe 5 qui chute, cette fois après une défaite dramatique à Western Kentucky. TCU chute à la 69ème place après avoir perdu contre SMU, tandis que Stanford grimpe à la 70ème place après avoir battu Syracuse sur un field goal de dernière seconde. La victoire face à face de TCU contre Stanford explique leur positionnement relatif. Wisconsin est tombé à la 71ème place sans jouer, mais c’est simplement parce que d’autres équipes (comme Stanford) ont obtenu de bonnes victoires pendant que Wisconsin était inactif. Army est à 3-0 et semble assez solide jusqu’à présent. Les académies militaires sont de retour en pleine ascension, peut-être ? Cincinnati est à 3-1 et à la 73ème place après une victoire 34-0 contre Houston, et les Bearcats pourraient être en pleine forme. Si ce n’était pas pour ce quatrième quart-temps raté contre Pitt…

Le Kansas est tombé à la 74e place après une autre défaite par un seul point, cette fois contre la Virginie-Occidentale, et Florida State est monté à la 75e place après avoir battu Cal, devenant ainsi la dernière équipe Power 4 à obtenir une victoire.

76-100

L’équipe de San Jose State, classée 77e, a perdu contre Washington State, mais les Spartans semblent plutôt bien placés sous la direction de Ken Niumatalolo, entraîneur de première année. Virginia devance Coastal Carolina à la 79e place après avoir battu les Chanticleers. South Florida chute à la 78e place après une défaite 50-15 contre Miami. Le calendrier hors conférence des Bulls a été difficile.

Bowling Green monte à la 86ème place après une défaite d’un point contre Texas A&M, qui survient après une défaite d’un point contre Penn State. Cela ressemble à une équipe qui pourrait faire beaucoup de dégâts dans la MAC. Même chose pour Buffalo, qui est 3-1 et 87ème après avoir battu Northern Illinois. Sam Houston est 3-1 et s’est hissé à la 91ème place après avoir fait le ménage contre New Mexico State et pourrait faire du bruit dans la Conference USA.

South Alabama est l’équipe la plus difficile à classer cette semaine. Les Jaguars ont perdu contre Ohio et North Texas mais ont battu Appalachian State 48-14 à l’extérieur. Ils étaient privés du quarterback Gio Lopez contre Ohio, alors peut-être qu’ils ont juste compris les choses après un début de saison 0-2 ? Ou peut-être qu’App State est en grande difficulté pour le reste de l’année. C’est une équipe de South Alabama que nous devons voir plus souvent pour avoir une meilleure lecture.

Mississippi State est l’équipe la moins bien classée du Power 4, à la 98e place, et le quarterback Blake Shapen est absent pour le reste de la saison après avoir subi une blessure à l’épaule lors de la défaite 45-28 contre la Floride. Et les prochaines équipes au programme sont le Texas et la Géorgie. Je suis vraiment désolé, Bulldogs.

101-134

Un grand merci à Troy (108e) et Temple (125e) pour leurs premières victoires de la saison. Je pensais que Temple pourrait être candidat à un 0-12, mais les Owls ont battu Utah State 45-29. UConn est-elle sur le point de franchir une étape ? Les Huskies ont joué de près contre Duke la semaine dernière et ont battu FAU 48-14 samedi, remontant à la 113e place.

Pendant ce temps, FIU a perdu contre FCS Monmouth au Pitbull Stadium et tombe à la 115ème place. Tulsa a battu Louisiana Tech en prolongation pour monter à la 118ème place. Le Wyoming dégringole rapidement, descendant à la 130ème place après une défaite 44-17 contre North Texas. Les Cowboys, une équipe de bowling pérenne sous la direction de Craig Bohl, ont perdu trois fois contre des équipes FBS et une fois contre FBS Idaho lors de la première saison de Jay Sawvel.

Kent State reste en bas du classement après avoir été dépassé 718-67 en termes de yards gagnés contre Penn State. C’est le plus grand écart que je me souvienne avoir vu, de mémoire.

