Classement de 133 équipes de football universitaire après la semaine 2 : Texas, Miami et d’autres marques de retour à la mode

Deux semaines complètes de football universitaire et les grandes marques sont de retour, les amis. Le Texas est de retour. L’État de Floride est de retour. Le U est de retour.

OK, il est beaucoup trop tôt pour faire ces affirmations, mais la victoire 34-24 du Texas contre l’Alabama samedi est la nouvelle victoire la plus impressionnante de la saison, et les Longhorns sont passés au deuxième rang dans l’édition de cette semaine de The Athletic 133. par conséquent.

Les Longhorns ont dominé dans les tranchées, ont gardé leur quart-arrière droit et ont réussi des passes profondes pour assurer une victoire de deux points contre le programme le plus dominant de cette génération. Nous sommes entrés dans cette saison en disant que ce devait être l’année où le Texas remportait le Big 12. Ils avaient l’air trop bons sur les lignes, avec trop de talent aux postes de compétence, pour ne pas répondre aux attentes cette année. L’équipe que nous avons vue samedi soir a finalement été à la hauteur de ce battage médiatique.

Steve Sarkisian a identifié les difficultés du Texas dans les tranchées et les a immédiatement rectifiées lors du recrutement à son arrivée. Le Texas a déjà recruté de nombreux joueurs cinq étoiles. Il n’a pas réussi à les développer. Cela semble avoir finalement changé.

Le véritable test de « Texas is Back » sera le jeu du Big 12, en s’assurant qu’ils ne suivent pas une grosse victoire avec une défaite contre le Wyoming ou Baylor dans les deux prochaines semaines. Mais d’ici là, les Longhorns peuvent profiter d’une victoire qui pourrait changer le programme de cette génération.

Un rappel : ces classements peuvent fluctuer énormément en début de saison. Les équipes peuvent chuter après une victoire ou remonter après une défaite. Tout dépend du petit CV de chacun. Si votre équipe n’a affronté personne de remarquable, elle ne bougera pas beaucoup. Une fois que tout le monde aura affronté un adversaire fort, les choses se stabiliseront.

Voici l’édition de cette semaine de The Athletic 133 :

1-10

L’État de Floride chute au troisième rang après la victoire du Texas parce que les Longhorns ont gagné sur la route, tandis que FSU a battu LSU sur un site neutre à Orlando. Fans de Notre-Dame, je sais que vous étiez en colère contre moi, mais je suis un homme de parole. J’ai dit que vous ne progresseriez pas tant que vous n’auriez pas affronté un adversaire décent, alors vous êtes allé sur la route et avez fouetté NC State 45-24 dans une tempête. En conséquence, les Irlandais se hissent au 7e rang.

Penn State tombe au 10e rang, mais c’est uniquement à cause des impressionnantes victoires sur route du Texas et de Notre Dame et de la victoire de l’Utah à Baylor, faisant des Utes l’une des deux équipes avec deux victoires en Power 5 jusqu’à présent.

11-25

L’autre équipe avec deux victoires P5 ? Le Colorado, qui a battu le Nebraska 36-14 et s’est hissé au 14e rang. Le Tennessee, l’Oregon, la Caroline du Nord et Duke sont dans le même bateau que Penn State. Ils viennent de se faire dépasser par des équipes qui ont de meilleures victoires. La victoire de l’Oregon à Texas Tech perd un peu de son éclat parce que les Red Raiders ont perdu contre le Wyoming la semaine précédente, mais elle pourrait s’améliorer à mesure que la saison avance.

Les nouveaux membres du top 25 incluent l’État de Washington (battit le Wisconsin 31-22), l’UCLA (battit l’État de San Diego 35-10) et Miami (battit le Texas A&M 48-33).

26-50

L’État du Mississippi a battu l’Arizona en prolongation, l’Iowa a gagné par un touché à l’Iowa State et l’UCF a gagné à Boise State sur un panier de dernière seconde pour se rapprocher du sommet de ce groupe. Le Kansas a facilement affronté l’Illinois dans une victoire de 34-23. Alors que Tulane a perdu 37-20 contre Ole Miss, le match a été serré jusqu’à la toute fin et la Green Wave était privée du quart-arrière vedette Michael Pratt. Ils restent la première équipe du Groupe 5.

L’Arkansas, le Maryland et le Kentucky reculent après des victoires largement laides contre des adversaires bien inférieurs du Groupe des 5 ou du FCS. La victoire 27-21 de Cincinnati à Pitt permet aux Bearcats de se hisser dans le top 50. Une semaine après avoir battu Purdue, Fresno State a eu besoin de deux prolongations pour battre Eastern Washington. Texas Tech a une fiche de 0-2, mais les deux défaites contre le Wyoming et l’Oregon se sont soldées par le jeu final, les Red Raiders restent donc dans le top 50.

51-75

La victoire de Rice en double prolongation contre Houston a également eu un impact sur l’UTSA. Les Roadrunners obtiennent ce qui pourrait être l’une des plus grosses baisses après une victoire que ce classement ait connue, et je ne blâme pas les fans d’être en colère, mais la défaite contre Houston les entraîne vers le bas, et l’UTSA et le quart-arrière Frank Harris n’ont pas encore regardé. au point lors d’une victoire 20-13 contre Texas State. Compte tenu des résultats face-à-face avec des équipes similaires et d’une taille d’échantillon limitée, il ne semblait pas juste de laisser Houston bien en dessous de l’UTSA après ce qui venait de se passer au cours de la semaine 1, ni pour Rice de se hisser dans le top 50 pour l’instant. Mais au fil de l’année, cela va changer. Une fois que vous commencez à jouer contre de vraies équipes, le classement des attentes de pré-saison disparaît.

L’État des Appalaches ne baisse pas après avoir amené l’UNC en prolongation. Les pertes de Pitt, de l’Illinois, de l’Iowa State et de Boise State les voient chuter au bas de ce groupe. L’Ohio, avec un Kurtis Rourke en assez bonne santé, a battu Florida Atlantic sur la route et pourrait avoir une fiche de 3-0 si Rourke ne s’était pas blessé lors d’une défaite contre l’État de San Diego.

76-100

Pas beaucoup de mouvement dans ce groupe. Georgia Southern a une fiche de 2-0 après avoir battu l’UAB. Le Nebraska a chuté un peu après la défaite déséquilibrée contre le Colorado. Idem avec Vanderbilt pour la défaite contre Wake Forest. Georgia State bondit après une victoire dominante 35-14 contre UConn, et l’ULM a une fiche de 2-0 après avoir battu le FCS Lamar.

101-133

Northwestern n’est plus l’équipe Power 5 la moins bien classée, pas après que les Wildcats ont battu l’UTEP 38-7 et que le Boston College a suivi une défaite contre le nord de l’Illinois avec une victoire serrée de 31-28 contre le FCS Holy Cross. NIU, quant à lui, a perdu contre le FCS Southern Illinois. Le nord du Texas continue de chuter après une défaite 46-39 contre une équipe de la CRF qui a marqué 14 points contre le FCS Maine la semaine précédente. La victoire 38-31 d’Old Dominion contre la Louisiane voit les Monarchs dépasser les Ragin’ Cajuns.

Buffalo a perdu contre une équipe du FCS pour la deuxième année consécutive, cette fois contre Fordham, pour tomber à 0-2 et faire glisser les Bulls vers le bas du classement pour le moment. Le Nevada a également perdu contre une équipe du FCS pour la deuxième année consécutive, cette fois par un score de 33-6 aux mains de l’Idaho. Seul l’Arkansas State, avec trois points marqués en deux matchs, se situe plus bas.

