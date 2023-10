Classement de 133 équipes de football universitaire à la mi-saison : Washington en tête d’une foule de prétendants au CFP

Il est rare qu’un jeu de monstres soit à la hauteur du battage médiatique. Cela se produit maintenant deux semaines de suite dans le football universitaire, bouleversant le classement.

La semaine dernière, l’Oklahoma a battu le Texas avec un touché dans les dernières secondes. Cette semaine, Washington a battu l’Oregon avec un quatrième arrêt tardif, un touché et un panier manqué des Ducks à la fin du temps imparti. Jusqu’à présent, nous savions que Washington ressemblait à un leader mondial. Les Huskies n’avaient tout simplement affronté personne de notable. Placés dans l’un des plus gros matchs de l’année, Washington et Michael Penix Jr. ont tenu leurs promesses. Grâce à la victoire 36-33, Washington prend la première place de l’Athletic 133 de cette semaine.

Penix a pris le contrôle de la course au Heisman Trophy grâce à ses performances et à une réserve apparemment infinie de bons receveurs larges. Les Huskies ne sont pas parfaits, mais ils ont bien planifié le match avec une ligne offensive en pleine forme, et la défense a obtenu les arrêts quand elle en avait besoin, gardant l’Oregon à 0-en-3 lors des quatrièmes essais.

Il s’agit d’une victoire parmi les trois premières pour n’importe quelle équipe cette saison, également là-haut avec le Texas battant l’Alabama sur la route et l’Oklahoma battant le Texas sur un site neutre. Cette victoire de l’Oregon, associée au jeu solide par ailleurs (y compris une victoire en Arizona qui semble bien meilleure récemment), place Washington au premier rang pour le moment. Mais nous avons beaucoup plus de confrontations parmi les 10 premiers à venir cette année.

Voici l’Athletic 133 de cette semaine.

1-10

Outre le passage de Washington au n°1, les seuls autres changements ici incluent le Michigan qui dépasse Penn State au n°7 et la Caroline du Nord qui glisse au n°10 après s’être occupée de Miami. Sur le point du Michigan, les Wolverines dépassent les Nittany Lions parce que leur victoire à Rutgers est désormais essentiellement égale à la victoire de Penn State en Virginie occidentale (bien qu’aucune des deux ne soit très notable), et le Michigan a été si dominant par ailleurs. Comme je le dis chaque semaine, le Michigan s’annonce extrêmement bien. Les Wolverines ne jouent tout simplement pas n’importe qui notable jusqu’à Penn State le 11 novembre. S’ils gagnent ce match, ils monteront en flèche près du sommet, tout comme Washington l’a fait. Quant à la comparaison avec la Géorgie, les Bulldogs ont remporté une victoire éclatante dans le top 30 contre le Kentucky. Pendant ce temps, Ohio State et Penn State se rencontreront le week-end prochain.

11-25

Rang Équipe Enregistrer Précédent 11 5-1 9 12 6-1 18 13 6-1 13 14 6-2 14 15 5-1 15 16 5-1 19 17 5-1 20 18 6-1 12 19 5-2 21 20 6-1 23 21 6-0 35 22 6-1 36 23 5-1 33 24 6-0 34 25 4-2 16

L’Oregon sort tout juste du top 10 au 11e rang. Bien que les Ducks aient bien joué et ont presque battu Washington sur la route, ils n’ont pas de victoire notable pour justifier une place dans le top 10 pour le moment, contrairement au Texas. L’État de l’Oregon se situe juste derrière au 12e rang après une victoire 36-24 contre l’UCLA. Louisville a été l’équipe la plus difficile à placer cette semaine. Les Cardinals ont perdu contre Pitt 38-21 mais restent au 13e rang car leur victoire déséquilibrée contre Notre Dame la semaine dernière s’annonce bien meilleure après que les Fighting Irish ont battu l’USC. Je ne peux pas encore justifier que Notre Dame ait perdu deux fois devant Louisville après ce que nous avons juste vu la semaine dernière, ils restent donc en place pour le moment. Il est toujours naturel de changer d’équipe chaque semaine après une victoire ou une défaite, mais les matchs précédents comptent aussi.

Après de nombreuses défaites depuis le bas de ce groupe, une poignée d’équipes du Groupe 5 se glissent dans le top 25, dont Air Force (n°21), Tulane (n°23) et James Madison (n°24). Les Falcons et les Dukes sont invaincus, tandis que Tulane a battu Memphis sur la route. L’Iowa passe également au 22e rang après avoir battu le Wisconsin sur la route pour passer à 6-1. Quoi que vous pensiez de l’offensive et des blessures, les Hawkeyes continuent de gagner.

26-50

Le Kentucky, la Floride et le Tennessee ont également été très difficiles à placer, juste en dehors du top 25. Ils ont tous des records similaires, mais le Kentucky a battu la Floride, qui a battu le Tennessee. Je voulais placer la Floride et le Tennessee dans le top 25 après la défaite du Kentucky contre le Missouri, mais je ne peux pas encore le faire à cause de ce résultat Kentucky-Floride.

L’Arizona fait un autre grand pas vers la 30e place après avoir finalement remporté une victoire décisive, détruisant l’État de Washington 44-6 une semaine après avoir amené l’USC en prolongation et perdu contre Washington par seulement sept avant cela. Le quart-arrière Noah Fifita (342 verges par la passe) a changé la trajectoire des Wildcats. Oklahoma State fait également un grand saut au n ° 36 grâce à une décision du quart-arrière (Alan Bowman) qui a arrangé les choses, avec des victoires consécutives contre Kansas State la semaine dernière et Kansas cette semaine. Les Jayhawks ne sont cependant pas à la traîne des Cowboys, car le quart partant Jalon Daniels n’a pas joué à Stillwater.

Miami (n°39) et Texas A&M (n°40) continuent de dégringoler après des défaites. L’Iowa State a remporté trois de ses quatre derniers matchs depuis sa défaite contre l’Ohio, qui a perdu contre le nord de l’Illinois ce week-end. Et Liberty a finalement affronté un adversaire assez notable, gérant 5-1 Jacksonville State pour se hisser au 38e rang. Troy est également de retour sur la bonne voie avec un blanchissage 19-0 contre Army, sa quatrième victoire consécutive.

51-75

Georgia State passe au 51e rang après une victoire de 41-24 contre Marshall pour atteindre 5-1 cette saison. De nombreuses équipes ont abandonné le top 50 après des défaites, notamment Memphis (n°54), NC State (n°54), Caroline du Sud (n°55), Auburn (n°56) et Texas Tech (n°63). ). Il y a eu plus de baisses de la part de l’Arkansas (n°62), de Syracuse (n°64) et de Cal (n°65) avec des pertes. Texas State, quant à lui, a échappé à l’ULM pour passer à 5-2 au classement général et au n°68, tandis que l’UNLV a battu le Nevada pour arriver à 5-1 et passer au n°69.

L’UTSA semble avoir retrouvé sa forme avec Frank Harris jouant à nouveau, battant l’UAB de manière convaincante pour passer au n°71, et Virginia Tech a remporté deux de ses trois derniers après avoir battu Wake Forest 30-13 pour passer au n°72.

76-100

Houston (n°78) a battu la Virginie occidentale sur un Hail Mary et Colorado State (n°84) a battu Boise State sur un Hail Mary, mais d’autres résultats précédents empêchent les deux équipes d’aller plus haut pour le moment. Michigan State a perdu une avance de 24-6 au quatrième quart contre Rutgers et continue de s’effondrer, maintenant au 88e rang avec l’arrivée du Michigan en ville la semaine prochaine.

L’USF est une équipe très difficile à placer. Depuis qu’ils ont joué contre l’Alabama et remporté les deux matchs suivants, les Bulls ont perdu de manière convaincante contre l’UAB et la FAU au cours des deux dernières semaines et sont tombés au n°93. L’armée continue de lutter, se faisant blanchir par Troy et tombant au n°95. Central Michigan (n°94) est une équipe difficile à jouer, battant le sud de l’Alabama mais perdant contre Buffalo et tenant le coup pour battre Akron 17-10 cette semaine.

101-133

Le n°101 du Nord de l’Illinois a remporté des victoires contre le Boston College et maintenant l’Ohio pour s’accompagner de défaites contre le FCS Southern Illinois et Tulsa. Mais au cours des trois dernières semaines, les Huskies semblent avoir changé la donne. Gardez un œil sur eux. Sam Houston, toujours à la recherche de sa première victoire en tant que programme FBS, a rapidement pris du retard face à l’État du Nouveau-Mexique et dégringole au n°132. Mais le Nevada, avec sa 16e défaite consécutive, celle-ci face à son rival UNLV, reste n°133.

