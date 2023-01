Classement BUS des équipes éliminatoires de la NFL ; avant-première du tour divisionnaire

Matt Provencher Analyste des blessures et de la performance des athlètes

Les affrontements avec les jokers sont terminés et il reste huit équipes alors qu’elles s’affrontent pour une place dans leurs championnats de conférence respectifs. Le week-end dernier, il y a eu beaucoup d’action alors que les Bills de Buffalo ont échappé de peu à un bouleversement contre les Dolphins, les Jaguars ont fait un retour fou après un déficit de 27-0 contre les Chargers, et les Cowboys ont fait exploser Tom Brady et les Buccaneers alors même que le botteur Brett Maher raté quatre points supplémentaires.

Cette semaine ne devrait pas non plus nous laisser tomber car nous voyons trois équipes NFC East toujours à la chasse. Les Giants tenteront d’éliminer les Eagles, tête de série n ° 1 de la NFC, dans un match pour lequel Jalen Hurts serait de retour et en bonne santé. Les Cowboys tentent de tirer parti de leur victoire, mais ont une tâche difficile devant eux alors qu’ils affrontent les 49ers et leur solide défense. Patrick Mahomes est de retour en action cette semaine après que les Chiefs aient eu une semaine de repos pour reposer les joueurs, tandis que les Bills affrontent les Bengals dans ce qui sera certainement le match du week-end alors que les deux équipes se retrouveront après leur match annulé de la semaine 18.

Les équipes les mieux classées le week-end dernier ont également obtenu de meilleurs scores, et l’équipe la plus saine a remporté 4 des 6 matchs.

La santé ne fait que gagner en importance cette semaine dans la ronde divisionnaire à mesure que les enjeux augmentent.

Les Giants affronteront les Eagles de Philadelphie samedi à 20 h 15 HE sur FOX. La santé de Jalen Hurts sera un scénario principal à regarder. Il a été retiré du rapport de blessure cette semaine après avoir raté deux matchs avant de revenir pour sceller la tête de série des Eagles lors de la semaine 18. Dans ce match, l’entraîneur-chef des Giants, Brian Daboll, a choisi de reposer de nombreux partants et a toujours pu se battre contre Crême Philadelphia. Les Giants ont marqué bas dans le classement BUS cette saison alors que leur liste IR s’est accumulée avec des blessures de fin de saison. Ils ont cependant pu encaisser des victoires alors que d’autres membres de l’équipe se sont intensifiés dans le processus. Pendant ce temps, les Eagles ont été l’une des équipes les plus saines de toute la saison et venaient de commencer à chuter tardivement dans le classement, avec des blessures à Hurts et à d’autres comme Avonte Maddox et Lane Johnson.

L’autre confrontation NFC dimanche à 18 h 30 HE sur FOX voit les Cowboys chercher à contrarier les 49ers tête de série n ° 2 et à faire dérailler Brock Purdy et leur attaque de haut vol. Ils devront cependant faire face à une solide défense pour y parvenir. Les 49ers ont été relativement indemnes après leur match contre les Seahawks lors de la ronde des jokers. Dallas fait face aux blessures de Jayron Kearse et Micah Parsons, qui ont tous deux déclaré qu’ils se sentaient bien et qu’ils étaient prêts à partir ce week-end. Les deux équipes ont connu des hauts et des bas dans le classement Banged Up Score cette année, et le week-end dernier est entré dans leurs matchs avec un 68,7 (DAL) et 75,5 (SF) BUS. Deux équipes très proches qui ne manqueront pas de faire le show.

Orthopédiste de renom, le Dr Matt Provencher et son entreprise, ThePredictors.com , fournissent aux fans de football des informations sur les blessures basées sur les données. Dans ce rôle unique en son genre d’analyste des blessures et de la performance des athlètes pour les plateformes numériques de FOX Sports, Provencher fournit d’importantes informations prédictives sur la santé et la récupération des joueurs concernant les performances après une blessure, l’impact de la météo, les conditions sur le terrain et plus encore.

