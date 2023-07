Classement ATP : Carlos Alcaraz consolide sa place de n°1 mondial ; Christopher Eubanks entre dans le Top 40

L’Espagnol Carlos Alcaraz a conservé la position de n ° 1 mondial dans le dernier classement ATP publié lundi après avoir battu Novak Djokovic pour remporter son premier Wimbledon et son deuxième titre en simple du Grand Chelem.

À seulement 20 ans, Alcaraz a déjà occupé le numéro 1 mondial pendant plus de 12 autres anciens numéros 1 mondiaux, dont Mats Wilander (20 semaines), Daniil Medvedev (16), Andy Roddick (13), Boris Becker (12) et son entraîneur, Juan Carlos Ferrero (8).

Alcaraz mène Djokovic, deuxième, de 880 points au classement ATP, ouvrant la voie à une grande confrontation pour le classement ATP de fin d’année n ° 1.

L’année dernière, Alcaraz est devenu le plus jeune joueur à remporter le titre de n ° 1 de fin d’année. Djokovic détient le record du plus grand nombre de finitions n ° 1 en fin d’année avec sept, réalisant le plus récemment l’exploit en 2021.

Il n’y a pas eu de changement dans le top 10 de cette semaine. Alcaraz et Djokovic sont suivis par le Russe Daniil Medvedev au n°3, le Norvégien Casper Ruud au n°4, le Grec Stefanos Tsitsipas au n°5, le Danois Holger Rune au n°6, le Russe Andrey Rublev au n ° 7, l’Italien Jannik Sinner au n ° 8 et les Américains Taylor Fritz et Frances Tiafoe au n ° 9 et au n ° 10 respectivement.

L’Américain Christopher Eubanks est le joueur de la semaine puisqu’il a atteint la 31e place du classement après avoir atteint son premier quart de finale majeur à Wimbledon. Le joueur de 27 ans a battu Stefanos Tsitsipas et Cameron Norrie avant de tomber contre Daniil Medvedev dans les huit derniers.

Matteo Berrettini, 27 ans, a gagné six places après son quatrième tour à Wimbledon. L’Italien est entré dans les championnats sans victoire au niveau du tour depuis Monte-Carlo en avril, mais a retrouvé une partie de sa meilleure forme sur gazon, battant Lorenzo Sonego, Alex de Minaur et Alexander Zverev.

Le Russe Roman Safiullin, qui a également atteint les huit derniers à Wimbledon, fait un bond de 49 places pour atteindre la 43e place, un sommet en carrière. Le Colombien Daniel Elahi Galan gagne 29 places pour atteindre un nouveau sommet en carrière de n ° 56 après avoir atteint le quatrième tour au All-England Club.

L’Américain Tommy Paul monte d’une place pour devenir un nouveau soignant au 14e rang mondial. L’ancien n ° 2 mondial Alexander Zverev, d’Allemagne, gagne deux places pour revenir dans le top 20 au n ° 19.

Ailleurs, l’ancien n ° 3 mondial, le bulgare Grigor Dimitrov, a bondi de trois places au n ° 21, le canadien Denis Shapovalov est en hausse de six places au n ° 23 et le chilien Nicolas Jarry grimpe de deux places pour un nouveau sommet en carrière au n ° 26.

