Classement AnTuTu de mai : le S888 domine le segment phare, le S780 impressionne dans le milieu de gamme

AnTuTu est récemment passé à la version 9 de son benchmark, qui propose des tests GPU supplémentaires (y compris des tests Vulkan), les tests CPU ont été repensés, la mémoire, le stockage et les tests UX ont également été modifiés.

Les scores ne sont pas directement comparables entre les références V8 et V9. Cela dit, le classement n’a pas beaucoup changé – le Top 10 de la section phare est complètement dominé par le Snapdragon 888.

Le Black Shark 4 Pro conserve la position de leader, même si à peine son score moyen a baissé – AnTuTu prend la moyenne d’au moins 1 000 appareils pour éliminer les valeurs aberrantes. De plus, si un modèle a différentes configurations de RAM/stockage, seul le modèle le mieux spécifié est pris en compte car il obtient un score plus élevé dans les tests de mémoire. En fait, son score de mémoire impressionnant est la raison pour laquelle le Black Shark est en tête.

Un autre téléphone de jeu, le Red Magic 6 Pro, s’est hissé à la deuxième place grâce à ses solides performances CPU et GPU – ce ventilateur de refroidissement intégré a permis de maintenir les fréquences plus élevées que les autres téléphones. Le Red Magic a battu l’Oppo Find X3 Pro, qui est tombé à la quatrième place. Il a également été battu par le OnePlus 9 Pro, qui occupe désormais la troisième place. Soit dit en passant, l’équipe AnTuTu rapporte que le OnePlus ne supporte pas aussi bien la chaleur.

Produits phares Android les plus performants pour mai 2021 sur la base des scores AnTuTu

Les téléphones de jeu sont très présents dans ce tableau, notamment l’iQOO 7 en n°6, l’Asus ROG Phone 5 en n°8 et le realme GT en n°9. Les téléphones axés sur l’appareil photo ont également très bien fonctionné – l’Oppo Find X3 Pro, le vivo X60 Pro+ en #5 et Xiaomi Mi 11 Ultra en #10. Le OnePlus 9 est à la traîne par rapport à son frère Pro et se situe au 6e rang.

Le Lenovo Legion 2 Pro (un autre téléphone de jeu basé sur S888) et le vanille Mi 11 sont tombés hors du tableau (ils étaient 5 et 10 en avril). Le ROG Phone 5 entre dans le Top 10 ce mois-ci, le realme GT a été rétabli après des inquiétudes quant à la façon dont il gérait les benchmarks.

Ensuite, les milieu de gamme. Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G, le premier téléphone équipé du nouveau chipset Snapdragon 780, a occupé la première place au cours de son premier mois dans les charts. Cette puce de 5 nm avec des cœurs Cortex-A78 a vraiment ouvert un écart à la concurrence.

La deuxième place est détenue par l’ancien leader, le Redmi 10X 5G et son chipset Dimensity 820 (7 nm, cœurs A76). En troisième position, nous trouvons l’iQOO Z3 avec un Snapdragon 768G, montrant que le design relativement ancien est encore assez vivant et est une meilleure option que le nouveau Snapdragon 750G. En dessous se trouve un mélange de téléphones Kirin 985 et 820.



Milieu de gamme Android les plus performants pour mai 2021 sur la base des scores AnTuTu

Le S780G ressemble à un chipset de milieu de gamme très prometteur, mais le premier téléphone alimenté par Dimensity 900 sera disponible plus tard ce mois-ci (l’Oppo Reno6 5G) et pourrait lui en donner pour son argent.

Quant au segment phare, les téléphones de jeu ont définitivement une place sur le marché pour ceux qui recherchent des performances ultimes. Mais les acheteurs doivent garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas uniquement du chipset – le refroidissement et les puces mémoire de bonne qualité peuvent faire beaucoup de chemin.

La source (en chinois) | Passant par