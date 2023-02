Classement 11 fois où Cristiano Ronaldo a marqué 4 buts dans un match

Après avoir pris le temps de trouver ses marques, Cristiano Ronaldo est maintenant solidement installé dans la Saudi Pro League avec cinq buts lors de ses trois premiers matchs pour le nouveau club Al Nassr.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Après avoir fait match nul lors de ses débuts en championnat contre Ettifaq, Ronaldo a ouvert son compte avec un premier but lors d’un match nul 2-2 avec Al-Fateh la semaine dernière. Le capitaine du Portugal a ensuite occupé le devant de la scène en marquant les quatre buts de la défaite 4-0 d’Al Nassr contre Al Wehda jeudi – un résultat complet qui a ramené son équipe en tête du classement à la différence de buts.

Le premier but de Ronaldo contre Al-Wehda était également suffisant pour voir le vétéran toujours prolifique atteindre le cap des 500 buts en championnat, et à temps plein, il avait porté son total de carrière à 503.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

C’est également la 14e année consécutive que l’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid réalise un tour du chapeau dans un match de club compétitif. Incroyablement, Ronaldo a maintenant marqué plus de tours du chapeau depuis qu’il a eu 30 ans (31) qu’il n’en a fait à l’adolescence et dans la vingtaine combinés (30).

Ronaldo a maintenant marqué quatre buts ou plus en un seul match pour le club et le pays 11 fois, le joueur de 38 ans marquant quatre buts à neuf reprises et en inscrivant deux fois cinq dans un match.

Pour mettre cela en perspective, aucun des contemporains de Ronaldo ne peut égaler son décompte avec Lionel Messi avoir marqué quatre buts (ou plus) dans un même match “seulement” 8 fois. Luis Suarez a marqué quatre buts ou plus à neuf reprises (dont un impressionnant parcours de six buts lors de ses jours à l’Ajax) tandis que des joueurs comme Robert Lewandowski et Neymar (cinq), Zlatan Ibrahimovic (quatre), Harry Kane, Erling Haaland (deux) et Mohamed Salah (un) languissent loin derrière.

Avant sa performance virtuose pour Al Nassr cette semaine, la précédente extravagance de quatre buts de Ronaldo est survenue lorsqu’il a frappé un quadruplé lors de la victoire 5-1 du Portugal en éliminatoires de l’Euro 2020 en Lituanie en septembre 2019. Vous devez revenir à ses jours au Real Madrid pour trouver le dernière fois qu’il a marqué ce que l’on appelle parfois un “poker” en club, contre Gérone en Liga en mars 2018.

Voici un aperçu des 11 buts de Ronaldo à quatre (et cinq) au fil des ans, classés !

11. Real Madrid vs Racing Santander (octobre 2010)





Le tout premier coup franc de la carrière de Ronaldo est venu pour le Real Madrid lors d’une victoire écrasante 6-1 sur le Racing Santander lors de sa deuxième saison au Bernabeu après avoir réalisé son transfert record de 80 millions de livres sterling de Manchester United.

10. Séville vs Real Madrid (mai 2011)





Le deuxième est venu plus tard dans la même campagne alors que le Real a renversé Séville à l’Eastadio Ramon Sanchez Pizjuan, gagnant 6-2 alors que Ronaldo a marqué quatre buts dans la nuit pour porter son total de la saison 2010-11 à 33 buts au total.

9. Real Madrid contre Elche (septembre 2014)

Ronaldo a pesé avec quatre buts dans une victoire 5-1 Cela a en fait commencé avec Madrid qui a pris du retard sur un penalty précoce d’Edu Albacar avant de se tourner vers son principal homme pour résoudre la situation avec deux pénalités, une tête et une finition calme du pied droit pour sceller l’affaire.

8. Al-Wehda contre Al-Nassr (février 2023)

كريستيانو رونالدو 💪

يسجل أول سوبر هاتريك هذا الموسم !! 👏⚽️ pic.twitter.com/948yVzkyrT — دوري روشن السعودي (@SPL) 9 février 2023

Ronaldo a célébré son 38e anniversaire dans un style typique en inscrivant les quatre buts dans une victoire confortable contre Al-Wehda au milieu de la table pour renvoyer sa nouvelle équipe au sommet de la Saudi Pro League.

7. Real Madrid contre Celta Vigo (mars 2016)





Il a fallu moins d’une demi-heure à Ronaldo pour terminer le travail de sa nuit contre le Celta, marquant quatre buts entre la 50e et la 76e minute dans ce qui s’est avéré être une lourde victoire 7-1 pour Los Blancos. Le tourbillon a commencé par un effort spectaculaire à longue portée avant que Ronaldo ne double son score six minutes plus tard avec un coup franc de 20 mètres brillamment exécuté.

6. Portugal vs Andorre (octobre 2016)

Le Portugal a battu Andorre 6-0 lors de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2018 alors que Ronaldo a marqué quatre buts en un seul match (dont deux buts dans les quatre premières minutes) au niveau international pour la toute première fois.

5. Lituanie vs Portugal (septembre 2019)

Ronaldo a porté son total de buts internationaux à 93 avec une affiche de quatre buts lors d’une victoire 5-1 contre la Lituanie sur la route des qualifications pour l’Euro 2020. Alors qu’une nation a techniquement concédé plus de buts à Ronaldo au fil des ans (Luxembourg: neuf buts en sept matchs), ses sept buts contre la Lituanie sont venus en l’espace de seulement deux matchs.

4. Real Madrid contre Malmö (décembre 2015)

Il est peut-être le meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions, mais la seule performance de quatre buts que Ronaldo ait jamais réalisée au niveau élite de la compétition continentale est survenue dans le cadre de la décimation 8-0 de Malmö par le Real en 2015-16, un résultat remarquable qui a égalé le record de la plus grande victoire en phase de groupes de tous les temps.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI FÉV. 10 (toutes les heures ET)

• AZ contre Excelsior (14h)

• Schalke 04 contre Wolfsbourg (14h20)

• Hamilton Academical contre Hearts (14h40)

• Bruges vs. Union St. Gilloise (14h40)

• Birmingham City contre Albion (15h00)

• Cadix vs Gérone (15h00) SAMEDI FÉV. 11 (toutes les heures ET)

• Bayern Munich contre Bochum (9h20)

• Almeria vs Real Betis (10 h)

• Bayern Munich contre Bochum (9h20)

• RB Leipzig contre Union Berlin (12h20)

• PSV vs Groningue (14h00)

• Séville vs Majorque (12h20)

3. Real Madrid contre Gérone (mars 2018)

La sixième des six occasions où Ronaldo a marqué quatre buts ou plus pour le Real Madrid en Liga est survenue vers la fin de son passage chargé de buts dans la capitale espagnole, l’attaquant portugais inscrivant ses 19e, 20e, 21e et 22e buts de la saison. (et son 50e tour du chapeau en carrière) dans une victoire retentissante 6-3 pour Los Blancos.

2. Real Madrid contre Grenade (avril 2015)

La première fois que Ronaldo a amassé cinq buts en un seul match de toute sa carrière est venu pour le Real dans le cadre de un anéantissement 9-1 de Grenade en Liga. L’assaut d’un homme a commencé après 30 minutes et a culminé avec Ronaldo ajoutant son cinquième et le neuvième but du Real à la 90e minute, se levant pour rentrer à la maison un Luka Modric coup franc.

1. Espanyol vs Real Madrid (septembre 2015)

🌟🌟🌟🌟🌟 Asseyez-vous et profitez d’une performance de cinq buts de @Cristiano ce soir dans #LaLigaClassics! ⚽️ Espanyol contre @realmadriden (15/16)

📺 À partir de 20h BST #LaLigaTV pic.twitter.com/Rg3uxwHgHz – LaLigaTV (@LaLigaTV) 3 septembre 2021

L’attaquant avide de buts a ensuite répété l’exploit au début de la saison suivante en marquant cinq buts à domicile et en fournissant une passe décisive dans une humiliation 6-0 de l’Espanyol pour devenir le seul joueur de l’histoire à marquer cinq buts en un seul match de LaLiga deux fois, et le tout en l’espace de quatre mois seulement.