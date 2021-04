S’exprimant après la victoire totale de 3-3 aux buts à l’extérieur, le Brésilien a déclaré que c’était « destin » qui l’a mis devant le milieu de terrain après le coup de sifflet à plein temps.

« La célébration n’essayait pas de provoquer Kimmich, mais j’ai vu Leo [Paredes] et je voulais célébrer avec lui, « expliqua-t-il à L’Equipe.

« Le destin voulait que nous le fassions devant Kimmich, qui avait dit que son équipe était la meilleure et qu’ils allaient se qualifier pour les demi-finales. »

« Mais vous pouvez avoir la possession du ballon, » Neymar continua.

« Vous pouvez flirter avec une fille toute la nuit, puis voir quelqu’un d’autre la ramener à la maison après seulement cinq minutes. »

Cependant, certains fans n’ont pas adhéré au déni du joueur le plus cher du monde et ont exprimé leur colère contre lui sur les réseaux sociaux.

« Tous les mensonges, il regarde directement Kimmich, » dit un.

« Classe Zéro. Mauvais perdant. Terrible gagnant, » fit remarquer un autre.

Neymar en fête devant Kimmich 👀 pic.twitter.com/tJQKW6u4GR – ESPN FC (@ESPNFC) 13 avril 2021

« Une autre raison de détester le style et l’attitude générale de Neymar, » a commencé une critique plus élaborée.

« J’aurais aimé que le gars agisse mieux, alors je ne l’aimerais pas moins! De plus, il n’a jamais rien fait pour le monde du football! »

« Neymar est un mauvais perdant et un homme-enfant et c’est tout, » cela a été dit ailleurs.

« Il ne deviendra jamais l’un des plus grands. »

Il est dommage qu’une telle controverse enlève l’éclat de ce qui était l’une des performances les plus fortes du joueur de 29 ans sur le continent depuis son départ de Santos en Europe en 2013.

Facilement capable de marquer un coup du chapeau s’il avait mis ses chances de côté, Neymar a apparemment plaisanté à l’entraîneur Mauricio Pochettino en disant qu’il sauvegardait ses frappes réussies pour les quatre derniers.

« Je lui dois un but, quel que soit le bon match que j’ai joué, » il a dit.

Étant donné que son contrat expire en 2022, l’avenir de Ney est également sur toutes les lèvres, et naturellement l’espoir du Ballon d’Or a également été sondé à ce sujet.

«Je ne pense plus que ce soit même un sujet. Je me sens évidemment très à l’aise, [and] à la maison au PSG, » il a insisté auprès de TNT Sports dans son pays natal.