Classé ! Tous les kits de Premier League cette saison, du pire au meilleur

Tous les kits de Premier League sont sortis. La riche tapisserie des meilleurs fils de 2023/24 est terminée. Vous avez probablement votre préféré. Nous aussi.

Les maillots de football constituent une culture à part entière, capable de susciter des opinions aussi passionnées que celles des joueurs qui les portent. Cette saison n’est pas différente non plus, avec 60 nouvelles versions des clubs actuels de Premier League. Nous avons donc pensé demander à notre estimée équipe – et à un véritable expert en la personne de Phil Delves, responsable du contenu chez Collectif de maillots de football – de noter chaque top sur 10.

Il ne nous reste que la liste définitive de chaque maillot domicile, extérieur et troisième de cette campagne…

Classé ! Tous les kits de Premier League cette saison

60. Newcastle United à l’extérieur

Bruno Guimaraes dans le maillot extérieur de Newcastle United 23/24 (Crédit image : Castore/Newcastle United)

Newcastle United arrive au fond, pour sa tenue à l’extérieur aux saveurs saoudiennes qui combine plusieurs nuances de vert dans des rayures remixées. Les logos noirs n’aident pas vraiment celui-ci à se démarquer.

Incroyablement, un juge du panel a attribué à celui-ci une note de 7, ce qui montre à quel point les autres l’ont noté.

59. Burnley à l’extérieur

Le maillot extérieur de Burnley 2023/24 (Crédit image : Umbro/Burnley)

Où allons-nous commencer? Le jaune et le bordeaux sont un choix courageux pour n’importe quelle chemise, mais les combiner avec un motif à rayures pulvérisé est tout simplement un peu trop ambitieux pour Burnley – les Lancastriens espèrent que ce n’est pas un présage d’une campagne de Kompanyball à indice d’octane élevé et ouvert dans le dos. .

58. Sheffield United troisième

Le troisième kit de Sheffield United 23/24 (Crédit image : Errea/Sheffield United)

Le troisième maillot de Sheffield United est en quelque sorte rayé, comme celui de l’équipe locale, bien qu’il soit particulièrement subtil. Certains diront peut-être que c’est trop subtil, nos électeurs trouvant celui-ci ennuyeux, d’autres ne voyant pas du tout ces rayures. Il tombe dans la zone de relégation.

57. Sheffield United à l’extérieur

Gustavo Hamer dans le maillot extérieur de Sheffield United (Crédit image : Michael Regan/Getty Images)

Encore une fois, nous plissons les yeux pour le motif à rayures ; encore une fois, notre jury a trouvé cela beaucoup trop ennuyeux. Désolé, fans de Blades.

56. Bournemouth troisième

Les joueurs de Bournemouth modèlent le troisième maillot 23/24 (Crédit image : Umbro/Bournemouth)

Bournemouth a commercialisé celui-ci comme « une version moderne du kit classique 1996-98 » – mais honnêtement, nous ne sommes pas sûrs que les coups de peinture soient si modernes. Le modèle moitié-moitié ne s’aligne pas non plus sur le centre, tandis que tout ce qui concerne un sponsor de pari est susceptible d’être un peu réduit. Mal exécuté.

55. Maison Aston Villa

Moussa Diaby pose avec son nouveau maillot Aston Villa (Crédit image : Getty Images)

Courez dans celui-ci pendant 10 minutes et vous découvrirez il est tellement trempé de sueur qu’il colle à ton corps. Ce n’est pas bon signe.

Cependant, dans l’ensemble, il existe d’autres raisons pour lesquelles le sommet d’Aston Villa se situe au 55ème rang de cette liste : le modèle de base est désordonné, le sponsor est laid et même le club lui-même a admis que l’écusson ne fonctionnait pas et sont prêts à l’abandonner après seulement une saison complète. Quelle palabre.

54. Everton troisième

Abdoulaye Doucouré sous le troisième maillot d’Everton 23/24 (Crédit image : Everton)

Hummel a réinventé son modèle classique moitié-moitié pour cette saison, car chacun de ses clubs reçoit un maillot semblable à ce modèle classique du Danemark ’86. Oui!

Bien que le haut de Southampton soit un magnifique retour en arrière, Everton ne s’en est pas aussi bien sorti, obtenant une édition grise bicolore qui semble paresseuse, délavée et comme n’importe quel autre club dans le monde pourrait le porter. L’insigne minimal de la tour n’est pas non plus inspiré.

53. Chelsea troisième

Ben Chilwell de Chelsea dans le troisième kit de Chelsea 23/24 (Crédit image : Ryan Pierse/Getty Images)

Chelsea a porté du vert menthe dans le passé, donc ce n’est pas complètement étranger – mais c’est confortablement le moins excitant de leurs trois hauts cette saison. S’il n’y avait pas le célèbre logo du lion, vous pourriez le confondre avec un maillot d’entraînement.

52. Tottenham Hotspur troisième

James Maddison de Tottenham Hotspur portant le troisième maillot « cappuccino » le 23/24 (Crédit image : Tom West/MI News/NurPhoto via Getty Images)

Ange Postecoglou a déclaré qu’il ne savait pas si le kit « cappuccino » de Tottenham avait été un facteur décisif dans leur terne sortie de Coupe de la Ligue à Fulham – mais on peut dire sans se tromper que cela ne donne à personne aucune sorte de buzz caféiné.

Nous ne pouvons nous empêcher de penser que les efforts de Nike sur les troisièmes maillots cette saison ont simplement consisté à opter pour une couleur étrange plutôt que pour toute caractéristique déterminante : des trois grands clubs avec Nike comme fabricant, les Spurs ont tiré la courte paille avec la palette de leur troisième maillot. .

51. Manchester United à l’extérieur

Alejandro Garnacho dans le troisième maillot de Manchester United du 23/24 (Crédit image : Michael Steele/Getty Images)

C’est peut-être un symptôme du cycle annuel des maillots que Manchester United porte désormais des rayures olive foncé et blanches avec des touches rouges. Nous exploitons ici notre Keano intérieur, mais nous nous souvenons du bon vieux temps des Diables Rouges qui répétaient le noir, le blanc ou le bleu, deux années à la fois. Rien de tout cela, des bêtises vert foncé et rayées. Fais juste ton travail, Adidas. Grrr.