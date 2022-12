Classé ! Les pires badges de club du football

Qu’est-ce qui fait un bon écusson de club ? C’est une question intéressante, mais ce n’est pas celle à laquelle nous allons répondre ici. Au lieu de cela, nous avons parcouru le monde pour sélectionner les pires exemples d’emblèmes, du fade au barmy, en passant par le “Qu’est-ce qui se passe ici ? !”

Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à être horrifié par les 19 monstruosités suivantes…

19.Chelsea

Chelsea, sommes-nous censés avoir peur de ce lion ? (Crédit image : Chelsea)

Contrairement à la bête rugissante qui a dominé l’écusson des Blues de 1986 à 2005, cette incarnation du lion de Chelsea n’est pas très intimidante.

Plusieurs changements ont été apportés à la refonte d’un ancien logo, il n’y a donc aucune excuse pour une créature prétendument féroce qui a simplement l’air vexée qu’un attaquant de l’opposition ait vaincu le piège du hors-jeu. Ou peut-être que c’est exactement ce que Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) prévu tout du long.

Alternativement, le roi de la jungle peut avoir été distrait en train de faire quelque chose d’important. Votre supposition est aussi bonne que la nôtre.

18. Bénévent

La sorcière de Benevento a beaucoup de travail à faire (Crédit image : Bénévent)

Benevento de Fabio Cannavaro a du mal à troubler les places de promotion en Serie B en ce moment, n’ayant marqué que six buts lors de ses huit premiers matches. Mais peut-être que la vraie raison de leurs difficultés est simplement le karma qui fait son travail après avoir vu le badge du club.

Étant brutalement honnête, cette sorcière n’est tout simplement pas à la hauteur du travail. L’a-t-il même fait décoller? Et qu’est-ce que c’est que les chaussures de clown ?

17. Shérif Tiraspol

Le shérif est allé un peu trop loin dans les étoiles (Crédit image : shérif)

Vainqueurs en série du championnat de Moldavie et dérangeurs réguliers de la Ligue Europa, Sheriff a été fondé par une société appelée Sheriff, joue au Sheriff Stadium et a un badge de shérif comme… eh bien, badge. Il est clair que quelqu’un est un grand fan de John Wayne.

Pourtant, mettre une étoile au-dessus d’une étoile, qui comporte un ballon de football composé d’étoiles, pourrait être exagéré. On comprend, les gars.

16. Guerriers

Le logo des Warriors ne correspond pas vraiment à leur nom (Crédit image : Guerriers)

Les guerriers étaient appelés Singapore Armed Forces FC jusqu’en 2013. Ils n’ont jamais été surnommés les Rhinos. Mais lorsque la S.League a rejeté le guerrier des Warriors et a insisté sur le fait que toutes les mascottes devaient être des animaux, le club a plutôt opté pour un rhinocéros.

Ce qui est bien beau, jusqu’à ce que vous découvriez que personne ne peut en dessiner un. Cette tentative est tellement nulle qu’elle en est presque bonne – « presque » étant le mot clé de cette phrase. Nous ne savons pas non plus pourquoi ils ne pouvaient pas le faire rentrer dans les limites du badge.

15. Rayo Vallecano

Rayo Vallecano rend hommage à la chute de la livre sterling (Crédit image : Rayo Vallecano)

Tandis que FFT aime l’équipe madrilène fantastiquement de gauche, nous pensons que c’est aussi une étape en utilisant le blason du club pour plonger dans le capitalisme en affichant un krach boursier.

L’offre de Rayo ressemble à trois badges réunis en un, comme si un concours était organisé, mais les organisateurs ne pouvaient pas choisir un gagnant, ils ont donc simplement décidé de combiner les choix de trois gagnants distincts en un seul. Exit les flics !

14. West Ham United

On a compris West Ham, tu viens de Londres (Crédit image : West Ham United)

Avoir «TIW» ornant les marteaux croisés est une belle touche, faisant référence aux précurseurs du club Thames Iron Works. Cependant, la tentative de commercialiser le club à l’échelle mondiale lors de son déménagement à Stratford – et le retrait de Boleyn Castle de l’insigne – est si cynique, si flagrante, qu’il semble que LONDRES devrait être suivi du mot (HONNÊTE).

C’est aussi juste un peu ennuyeux. Certes, certains clubs sont coupables d’essayer d’en inclure trop sur leur toile, mais il est difficile d’échapper au sentiment que la crête des Hammers est à moitié terminée.

13. Viitorul Constanta

Espérons que les joueurs de Vitorul frappent mieux le ballon que ce type (Crédit image : Vitorul)

Il est complètement foutu ça, n’est-ce pas ? Peut-être que la partie roumaine essaie d’attirer les opposants dans un faux sentiment de sécurité, mais ce n’est certainement pas une crête pour semer la peur dans le cœur de l’opposition.

En effet, notre ami a l’air bien trop fragile pour le tumulte de la Liga I. Nous ne disons pas qu’il ne peut pas faire face aux exigences physiques de l’élite roumaine, mais même Mesut Ozil aimerait ses chances de faire tomber ce gars. le ballon.

12. Alloa Athlétique

La guêpe d’Alloa a frappé le gymnase… et peut-être plus (Crédit image : Alloa Athletic)

Quoi. Un badge. Alloa se porte bien dans le troisième niveau écossais au moment de la rédaction, ce que nous imputons à la quantité remarquable de stéroïdes qu’ils ont injectés dans leur mascotte. Prétendument.

Nous sommes également intéressés par les bandeaux qu’il porte. Depuis quand les guêpes suent-elles ? Quelque chose d’étrange se passe ici…

11.Manchester City

Qu’est-ce qu’un bateau jaune a à voir avec Manchester City ? (Crédit image : Manchester City)

En décembre 2015, à la suite d’un mécontentement prolongé parmi certaines sections de la base de fans, Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) a supprimé l’aigle géant qui ornait leur crête depuis 1997. Le nouveau design devait être dévoilé le lendemain de Noël, seulement pour que l’Office de la propriété intellectuelle gâche la surprise en le mettant sur son site Web avant Noël.

En tout cas, c’était au revoir à l’aigle, aux trois étoiles, à la devise latine ‘Superbia in Proelia’ et au moins latin ‘FC’, chacun ayant désormais accepté que Manchester City soit un club de football. Et les fans de City se sont réjouis, car l’écusson est revenu à ses humbles origines en tant qu’insigne de club sur Pro Evolution Soccer.

10. Limon FC

La mascotte de la tornade de Limon tient en équilibre une couronne sur sa tête tout en jouant au football (Crédit image : Limon)

Le Costa Rica est en fait assez bon au football, donc sa Primera Division mérite de meilleurs emblèmes de club que celui-ci. Au moins, la tornade humanoïde voit le côté amusant… ou elle suce un Limon. Nous ne pouvons pas le dire.

De plus, nous sommes plus préoccupés par la raison pour laquelle son bras gauche est tellement plus costaud que son droit – et, pour en venir à cela, pourquoi une tornade a des bras. Après tout, il est toujours capable de frapper un ballon de football en utilisant, comme Neil Ruddock, la puissance du vent. Et comment sa couronne reste-t-elle en place ?

9. Gênes

Le griffon de Gênes semble effrayé par quelque chose hors écran (Crédit image : Gênes)

L’expression du visage en dit long. Le pauvre vieux griffon de Gênes a l’air perplexe face à toute cette attention ; soit ça, soit il vient de se faire prendre le bec dans la boîte à biscuits.

Le plus ancien club actuellement actif d’Italie, Gênes a été fondé par l’Anglais James Richardson Spensley en 1897, ce qui explique la croix de Saint-Georges au sommet de la crête. Non pas que le griffon l’ait remarqué.

8. Université du Chili

Les diplômés de l’Universidad de Chile ne pourraient-ils pas proposer quelque chose de mieux ? (Crédit image : Université du Chili)

Le chuncho, ou chouette pygmée australe, est censé représenter la sagesse, la connaissance et l’harmonie spirituelle, mais rien de tout cela n’est évident dans le dessin de La U. Ce qui est censé être un hibou ressemble plus à un crâne perché sur l’uniforme d’un sportif américain.

Au fil du temps, l’expression du hibou/crâne/chose s’est adoucie, passant de la colère à la perplexité, ce qui est le chemin que nous devons tous emprunter finalement. Nous avons hâte de voir à quoi cela ressemblera dans 50 ans.

7, 6. Hambourg, Nuremberg

La Bundesliga : billets pas chers, mauvais badges (Crédit image : Hambourg)

Faites des efforts sanglants, Allemagne, pour l’amour de Dieu. C’est comme si la Bundesliga réalisait la veille du début de sa première saison qu’il n’y avait aucun moyen d’identifier ses membres et que chaque club devait créer un logo du jour au lendemain. Les matchs entre Hambourg et Nuremberg ressemblent à un affrontement entre chaînes de supermarchés rivales.

Ils ne sont pas seuls non plus – le Werder Brême et Wolfsburg sont coupables de la même chose. La Bundesliga abrite peut-être un football rapide et offensif et une culture de fans florissante, mais elle doit vraiment résoudre son problème de logo.

5. Wycombe Wanderers

Pourquoi Wycombe a-t-il même un cygne sur son badge en premier lieu ? (Crédit image : Wycombe Wanderers)

« Gérald, qu’est-ce que tu as fait pour nourrir la mascotte ? »

Nous ne sommes pas trop sûrs de l’or non plus. Le cygne porte-t-il de jolis nouveaux bijoux ou a-t-il été enchaîné autour du cou pour l’empêcher de s’échapper et de s’envoler à la recherche d’une vie meilleure ? Le pauvre doit être jaloux de son frère à Swansea, qui jouit d’une existence tout à fait plus détendue.

4. AS Marsa

Vite, quelqu’un appelle la RSPCA pour le pauvre chameau de Marsa (Crédit image : Marsa)

La tenue tunisienne porte un insigne tout droit sorti d’un livre religieux pour enfants. Et, comme le dicte la sagesse des magasins de charité, il est plus facile pour un chameau de passer par le chas d’une aiguille que dans une bande de football.

La créature elle-même semble le savoir, regardant son kit sinistre comme pour dire: “Est-ce que ma bosse a l’air grosse là-dedans?” C’est le cadet de ses soucis : sa patte avant droite est deux fois plus longue que la gauche et a au moins trois rotules.

Non, non, ce n’est pas bien du tout. Quelqu’un dans le nord de l’Afrique est en train de modifier génétiquement l’ADN d’un chameau.

3. RB Leipzig

RB Leipzig : c’est quoi ce Red Bull dont vous parlez ? (Crédit image : RB Leipzig)

Le RB Leipzig, universellement détesté, est financé par Red Bull, fabricant de boissons énergisantes et saint patron des étudiants conducteurs de camions. Vous l’avez peut-être remarqué grâce au blason historique de leur club. Soit dit en passant, leur nom est «RasenBallsport Leipzig», ce qui signifie Lawn Ball Sports Leipzig, ce qui est bien sûr parfaitement naturel et porte par coïncidence les mêmes initiales que Red Bull.

Mais les règles du football allemand interdisent la publicité sur leur badge. Ainsi, à la place, les non-Red Bull Leipzig ont deux taureaux rouges chargeant dans un orbe doré, dans une image qui ne rappelle absolument pas le logo de Red Bull. Aurait pu nous tromper.

2. Catane

La crête de Catane semble avoir pris deux minutes à assembler (Crédit image : Catane)

Il est grossier de critiquer une échelle incorrecte dans l’insigne d’un club, compte tenu de sa nature artistique. Même ainsi, cette crête de Catane est tout simplement bizarre.

Pourquoi cette boule de cuir est-elle si ridiculement grande ? Le bouclier bleu et rouge, arborant le nom du club, ne devrait-il pas être la principale caractéristique de l’écusson ? Pourquoi cet éléphant essaie-t-il de se cacher derrière ledit bouclier ? Si Babar fait quelque chose de méchant, les fans de football ont le droit de le savoir.

1. Burton Albion

Burton Albion montre les dangers de l’alcool au travail (Crédit image : Burton Albion)

La plupart des clubs cherchent à peaufiner leur image lorsqu’ils atteignent de nouveaux sommets. Pas Burton. Les Brewers sont plus haut dans l’échelle qu’ils ne l’ont jamais été auparavant, mais ils refusent de laisser tomber leur équipe de pub d’une crête.

Regardez-le. Contemplez cette monstruosité exquise. L’image que Burton Albion a choisie pour se représenter au monde est un chubber aux proportions étranges qui ne parvient pas à faire des gardiens dans ses chaussures de danse. C’est peut-être un avertissement sur les dangers pour les brasseurs de se défoncer sur leur propre approvisionnement.