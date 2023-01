Classé, les East Pointers sont en tête des nominations aux East Coast Music Awards avec six chacun

Le rappeur de la Nouvelle-Écosse Classified et le trio pop-folk de l’Île-du-Prince-Édouard The East Pointers sont en tête des nominations pour les 35e East Coast Music Awards, avec six chacun.

Retrospected de Classified est nominé pour l’album de l’année, et lui et The East Pointers sont nominés pour l’artiste de l’année et la vidéo de l’année.

Les cinq nominations de l’auteur-compositeur-interprète country de Terre-Neuve-et-Labrador Jason Benoit incluent l’album de l’année — pour Time Traveller : Side A — l’artiste de l’année et l’artiste autochtone de l’année.

L’auteur-compositeur-interprète David Myles, le duo musical Madison Violet, le musicien Andrew Waite et l’auteur-compositeur-interprète Lisa LeBlanc ont chacun quatre nominations.

Les artistes musicaux de la Nouvelle-Écosse – à l’extérieur du Cap-Breton – ont remporté le plus de nominations, avec 86, suivis des artistes de Terre-Neuve-et-Labrador avec 58, du Nouveau-Brunswick avec 40, de l’Île-du-Prince-Édouard avec 29 et du Cap-Breton avec 20.

L’édition 2023 du festival est prévue du 3 au 7 mai à Halifax.

En plus de Benoit, les nominés pour l’artiste autochtone de l’année sont Deantha Edmunds, Gearl, Morgan Toney et Silver Wolf Band.

Aquakultre, Jah’Mila, Maggie Andrew, Owen O’Sound Lee et Zamani Folade ont remporté les nominations pour l’artiste afro-canadien de l’année, tandis que Caroline Savoie, Laurie LeBlanc, Les Hotesses d’Hilaire, Lisa LeBlanc, Plywood Joe et P’tit Belliveau concourra pour l’enregistrement francophone de l’année.

Les nominés pour la chanson de l’année incluent Adam Baldwin pour “Lighthouse in Little Lorraine”, Andrew Waite pour “Ain’t Goin’ Out Like That” et Braden Lam pour “Silence feat. Château des loups.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 janvier 2023.