Les meilleurs joueurs des années 2000 ont changé le football à jamais. Les fêtes d’après-entraînement appartenaient au passé, les ligues inondées d’argent signifiaient que les équipes du Galactico étaient constituées à la hâte et qu’une nouvelle ère de tacticiens évinçait lentement la formation 4-4-2.

L’augmentation des budgets marketing a permis à des sociétés comme Nike et Pepsi de créer des publicités emblématiques impliquant les castings des plus grands joueurs de la planète. Qu’il s’agisse d’Eric Cantona organisant un tournoi à 5 dans le ventre d’un cargo ou de David Beckham se promenant dans un saloon du Far West, le public a été diverti par les grands longtemps après le coup de sifflet final.

Avec la naissance de YouTube et de Twitter, le découpage et le partage de compilations de dribbles, de passes et de volées tonitruantes sont devenus la norme, tandis que des expressions comme « Tiki-Taka » et « Garez le bus » sont entrées dans notre langage courant quotidien. Ici, QuatreQuatreDeux compte à rebours les plus grands joueurs de l’époque, depuis les défenseurs du jongleur de balle de Joga Bonito jusqu’aux porteurs d’eau et assassins du banc des pénalités.

NB Nous n’avons pris en compte que les performances des années 2000 de chaque joueur.

Classé ! Les 50 meilleurs joueurs des années 2000

50. Petr Cech

Petr Cech en action pour Chelsea (Crédit image : Getty)

En Colombie-Britannique, les gardiens de but étaient des franc-tireurs fous : des cinglés de l’équipe qu’on ne voudrait pas rencontrer par une nuit noire. BC, bien sûr, étant « Avant Cech ».

Petr Cech a non seulement établi le record du plus petit nombre de buts encaissés lors de sa première saison en Premier League, mais il a également établi la norme pour une nouvelle race de gardien plus calme. Il a été tout simplement imbattable pendant si longtemps à Chelsea, devenant une légende du club dès ses premières années à l’ouest de Londres.

49. Juan Roman Riquelme

Juan Riquelme en action pour Boca Juniors (Crédit image : Shaun Botterill / Allsport)

Glorieux retour en arrière, Riquelme était comme d’habitude un n°10 – ou enganche dans le langage argentin – comme vous le verrez toujours. Si vous vouliez que votre meneur de jeu fasse pression depuis l’avant, ce n’était pas votre homme. Mais la vision, l’invention et la qualité technique exceptionnelle de Riquelme en ont fait une montre fascinante.

Il a commencé la décennie en laissant filer le Real Madrid en Coupe Intercontinentale, alors que Boca Juniors s’imposait 2-1 à Tokyo. Il a ensuite joué pour Villarreal, avant de terminer la décennie à La Bombonera de Boca, sa maison spirituelle.

Henrik Larsson en action pour le Celtic (Crédit image : Getty Images)

La machine à buts suédoise Larsson a explosé dans les années 2000 avec 173 buts en 206 apparitions pour le Celtic – un ratio de buts qui ne sera peut-être plus jamais revu au-dessus du mur d’Hadrien.

Après avoir dominé l’Écosse, Larsson a prouvé qu’il pouvait également le faire dans la cour des grands, aidant Barcelone à remporter deux titres de champion et une Ligue des champions avant de propulser Manchester United vers le titre de Premier League en 2007. Un buteur aux capacités sans effort.

47. Edwin van der Sar

Edwin van der Sar en action pour Manchester United (Crédit image : Getty)

La carrière de Van der Sar semblait toucher à sa fin dans la première moitié des années 2000. Une deuxième saison décevante à la Juventus l’a incité à être transféré à Fulham, où il a passé quatre ans à évoluer au milieu du tableau.

Un transfert à Manchester United en 2005 a offert au Néerlandais une étape plus adaptée à son talent. Gardien complet dont la distribution avec ses pieds le distinguait de ses pairs, Van der Sar faisait partie intégrante de la dernière grande équipe de United d’Alex Ferguson.

46. ​​Javier Zanetti

Javier Zanetti en action pour l’Inter Milan (Crédit image : Getty)

Le Tracteur Il a disputé plus de 450 matchs avec l’Inter entre le Millenium et le Nouvel An 2009, et le fils adoptif de Milan n’a jamais donné moins de huit sur 10, que ce soit à l’arrière droit ou à la base du milieu de terrain.

Intelligent, fort, rapide et leader naturel, la simple présence de Zanetti sur le terrain a soulevé son entourage. Décrit par Ryan Giggs comme « le joueur complet », Zanetti était un dieu pour Nerazzurri Ventilateurs.

45. Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon en action pour l’Italie (Crédit image : Getty)

Buffon a joué quatre décennies en tant que footballeur professionnel, mais nous avons vu le meilleur de lui dans les années 2000. Figure imposante entre les bâtons, il alliait agilité et réflexes aiguisés à une aura qui rayonnait bien au-delà de son banc de pénalité.

La Juventus a fait de lui le gardien le plus cher de tous les temps en 2001, mais Buffon valait chaque lire. Il a joué un rôle majeur lorsque l’Italie a remporté la Coupe du monde cinq ans plus tard, gardant un record de cinq cages inviolées en Allemagne.

44. Xabi Alonso

Xabi Alonso en action pour Liverpool (Crédit image : Getty)

Vous vous souvenez du but que Xabi Alonso a marqué depuis sa moitié de terrain ? Le premier, c’est le classique contre Luton en Coupe. L’une des choses les plus frappantes est l’absence totale de surprise de Steven Gerrard. Peut-être qu’il est tout simplement assez inexpressif – ou peut-être est-ce une reconnaissance du fait que son partenaire de milieu de terrain était l’un des passeurs les plus doués de la décennie, avec une compréhension divine de l’espace et du positionnement. Nous aimons ce dernier.

43. Cafu

Cafu en action pour l’AC Milan (Crédit image : Christian/Corbis via Getty Images)

Cafu, 32 ans, a brandi le trophée de la Coupe du monde en tant que capitaine du Brésil en 2002, après avoir disputé chaque minute de chaque match au Japon et en Corée du Sud. Son énergie et son dynamisme sur le flanc droit ont assuré le succès de la formation d’ailier brésilien.

Cafu a encore eu le temps d’atteindre deux finales de Ligue des Champions avec l’AC Milan, remportant la deuxième en 2007. Même à cette époque, son endurance était intacte, son intelligence tactique et son leadership se distinguaient également.

42. Michel Ballack

Michael Ballack en action pour l’Allemagne (Crédit image : Getty)

Un début de décennie difficile a vu le talisman du Bayer Leverkusen perdre la course au titre de Bundesliga, le DFB-Pokal et la finale de la Ligue des champions en l’espace de trois matchs en mai 2002. Il a perdu la finale de la Coupe du monde deux mois plus tard, juste pour un effet supplémentaire.

Heureusement, les choses s’amélioraient. Au Bayern Munich et à Chelsea, la précision des passes, la force, l’endurance et le tir tonitruant du milieu de terrain ont été la clé de quatre titres de champion et six coupes nationales. Le milieu de terrain box-to-box par excellence.

41. Roberto Carlos

Roberto Carlos en action pour le Brésil (Crédit image : Getty)

Roberto Carlos appartient au panthéon des grands latéraux brésiliens de tous les temps. Rares sont ceux qui ont commencé la décennie aussi bien que lui : entre 2000 et 2002, l’arrière gauche aux cuisses tonitruantes a remporté deux Ligues des champions et la Coupe du monde.

Ses poussées sur l’aile et ses tirs puissants à distance ont été une partie importante de l’ère galactique du Real Madrid. Les honneurs se sont taris à mesure que la décennie avançait, mais l’héritage de Roberto Carlos était assuré depuis longtemps.