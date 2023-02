Classé ! Les 50 meilleures équipes de football de tous les temps

Décider des meilleures équipes de l’histoire n’est jamais facile, mais QuatreQuatreDeux prospère en prenant les décisions difficiles.

Ainsi, chaque membre du personnel armé de ses favoris personnels, FFT réunis dans une pièce sombre un soir pour affiner les choses. Les délibérations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit.

Entre les querelles, les injures et les tiraillements, une chose est devenue évidente – cette liste devait être plus que de simples prises de trophées froides et nues. Le football est aussi une question d’intangibles : à quel point une équipe est cool ; quel effet ont-ils sur les générations futures; leur aura.

Vous ne trouverez pas trop de merveilles d’une saison dans cette liste, mais il y a de la place pour quelques-unes.

50. Leicester (2015/16)

Vous ne trouverez pas beaucoup de merveilles d’une saison dans cette liste, mais l’ampleur du triomphe au titre de Leicester était telle qu’il est difficile de les exclure.

Claudio Ranieri a produit une équipe presque parfaite qui a atteint l’immortalité dans sans doute la ligue la plus forte du monde. Sinon, comment auraient-ils pu réussir à renverser l’illustre élite anglaise à peine 12 mois après avoir à peine survécu à la chute?

Leicester avait ses stars exceptionnelles – Jamie Vardy avait une main directe sur 36 buts, Riyad Mahrez 29, tandis que N’Golo Kanté s’est révélé une révélation au milieu de terrain. Mais leur véritable force était le lien collectif qui les a aidés à obtenir de gros résultats lorsque la pression était la plus intense.

49. Saint-Étienne 1973-77

Vous supposeriez probablement que la plus grande équipe de Saint-Etienne serait celle que Michel Platini dirigeait au début des années 80, avant de diriger l’Europe avec la Juventus. Vous auriez tort.

Soutenu par l’imposant gardien yougoslave Ivan Curkovic, le monstre argentin Osvaldo Piazza à l’arrière central et avec l’inspiration offensive de Jean-Michel Larque, Herve Revelli et le futur patron des Spurs Jacques Santini, Les Verts a dominé le football français pendant une décennie à partir de 1966, remportant sept titres de Ligue 1, cinq Coupes de France et atteignant la finale de la Coupe d’Europe 1976.

48.Chelsea 2004-06

Jose Mourinho a mélangé le meilleur de l’équipe de Claudio Ranieri (John Terry, Frank Lampard, Damien Duff et Claude Makelele) avec ceux déjà entrants pour sa première campagne (Petr Cech et Arjen Robben), faisant venir Didier Drogba et Ricardo Carvalho avec les pétrodollars de Roman Abramovich pour ajouter un avantage plus physique, vif et dévastateur à une équipe déjà talentueuse.

Les Blues ont remporté des titres successifs en 2005 et 2006 (le premier de 12 points et seulement 15 buts encaissés) avec une marque de football sous pression qui leur a valu le respect à contrecœur des fans non-Chelsea.

47. Wolverhampton Wanderers 1953-60

Vêtue de vieil or classique, l’équipe intransigeante et directe de Stan Cullis s’est frayé un chemin vers trois titres de champion en neuf ans à partir de 1953, ratant un triplé des titres de première division et le doublé FA Cup-League d’un point seulement en 1959/60. .

En mettant fortement l’accent sur la forme physique et la force, la méthode des Wolves consistant à pomper de longues balles hors de la défense pour que leurs attaquants puissent les chasser a peut-être été rejetée comme une tactique de « coup de pied et de précipitation », mais au cours de leurs neuf années de succès, ils ont pillé 878 buts et dépassé le siècle. marque en quatre saisons consécutives de première division.

46. ​​Hambourg 1977-83

Hambourg a toujours été à la périphérie de l’élite du football allemand jusqu’à ce que deux travailleurs infatigables se réunissent juste après que le club ait remporté son premier trophée européen lors de la Coupe des vainqueurs de coupe 1977.

La star de Liverpool, Kevin Keegan, vainqueur de la Coupe d’Europe, et l’entraîneur Branko Zebec se sont tous deux entraînés férocement, ce dernier à tel point que ses joueurs étaient en révolte ouverte après avoir perdu la finale de la Coupe d’Europe 1980 face à Nottingham Forest de Brian Clough.

Bien que ce soit la consommation d’alcool du manager croate qui ait marqué sa chute, le désir inébranlable de l’équipe de courir plus loin et plus vite que l’opposition a apporté trois titres de Bundesliga en quatre saisons, plus la Coupe d’Europe 1983 contre la Juventus.

45.Marseille 1988-93

Le propriétaire de l’OM, ​​Bernard Tapie, a décidé d’organiser le premier triomphe de la France en Coupe d’Europe – et si cela signifiait corruption, matchs truqués et dopage, tant pis.

En vérité, Marseille a été assez bon pour conquérir l’Europe sans tâtonnements. Ils ont perdu la finale de 1991 face à l’étoile rouge de Belgrade aux tirs au but mais, deux ans plus tard, ils ont surclassé et dominé les champions en titre de Milan pour remporter le trophée.

En défense, le balayeur Basile Boli et le défenseur central Marcel Desailly ont protégé Fabien Barthez. Le milieu de terrain comprenait Didier Deschamps, Abedi Pelé et Chris Waddle, tandis que l’attaque – qui comprenait le vainqueur allemand de la Coupe du monde Rudi Voller, le redoutable attaquant français Jean-Pierre Papin et le puissant international croate Alen Boksic – n’était pas trop mal non plus.

44.Arsenal 2003/04

Le manager Arsene Wenger a été moqué quand, en 2002, il avait suggéré qu’il était possible pour son équipe de traverser la campagne de championnat sans défaite. Mais en 2003/04, après avoir survécu à deux premières frayeurs contre Portsmouth et Manchester United, Arsenal a imité les “Invincibles” de Preston et a remporté la ligue sans défaite.

Au cœur de l’équipe se trouvaient Thierry Henry, Robert Pires et Patrick Vieira – “les trois mousquetaires” qui ont fourni l’habileté, la ruse et la force physique pour diriger Arsenal vers un troisième titre en sept saisons. Le football pyrotechnique rapide et incisif qu’ils ont joué était à couper le souffle, et à Henry et Dennis Bergkamp, ​​Arsenal possédait deux des plus grands attaquants de leur histoire.

43.Tottenham 1960-62

Avec les attaquants Bobby Smith et Les Allen marquant des buts pour le plaisir, l’attaquant intérieur prodigieusement doué John White démantelant les défenses de l’opposition avec ses courses à l’aveugle et le milieu de terrain ancré par le rock Dave Mackay, Tottenham a remporté le titre par huit points (en les jours de deux pour une victoire) en 1960/61, puis a battu Leicester en finale de la FA Cup.

Certains ont dit que les Spurs seraient des merveilles d’une saison, et le manager Bill Nicholson craignait qu’ils n’aient raison. Il a donc ajouté la machine à buts Jimmy Greaves, conservé la FA Cup et atteint la demi-finale de la Coupe d’Europe – où ils ont été en partie refusés par un arbitrage suspect.

42. Steaua Bucarest 1984-89

La vérité est une denrée rare quand il s’agit de la Roumanie de l’ancien dictateur Nicolae Ceausescu. Pourtant, malgré toutes les accusations de favoritisme dictatorial qui ont pesé sur le Steaua Bucarest à la fin des années 80, les Militarii ont disputé 104 matchs nationaux sans défaite de juin 1986 à septembre 1989.

Le Steaua était comme un Harlem Globetrotters roumain, mené par Victor Piturca et le talent artistique gracieux de Miodrag Belodedici. Lorsqu’ils ont signé Gheorghe Hagi juste pour la Super Coupe d’Europe 1986, Ceausescu a refusé d’autoriser le Maradona des Carpates à revenir au Sportul Studentesc.

Ils ont également disputé deux finales de Coupe d’Europe, battant Barcelone aux tirs au but en 1986 avant de s’incliner 4-0 contre Milan deux ans plus tard.

41. Leeds 1968-75

Dans le vestiaire d’Elland Road, le manager Don Revie a cloué une pancarte au mur qui disait: “Continuez à vous battre”. Son équipe de Leeds, combinant un pragmatisme impitoyable avec un scintillement de compétence, a fait précisément cela alors que le football entrait dans l’ère technicolor.

Après avoir remporté leur premier trophée très important en 1968 (la Coupe de la Ligue), Leeds a remporté deux titres de champion, deux Coupes des Foires et la FA Cup en 1972. Johnny Giles, Billy Bremner, Norman Hunter et Jack Charlton ont valu à l’équipe son étiquette “méchante machine”, tandis que le tir spectaculaire de Peter Lorimer, le jeu d’aile habile d’Eddie Gray et les exploits de buteur d’Allan “Sniffer” Clarke ont donné aux Blancs leur avantage en attaque.