Classé ! Les 50 adolescents les plus excitants du football mondial

Il y a 30 ans, les adolescents les plus excitants du football mondial étaient obligés de frotter les chaussures de leurs aînés. Ils ont reçu un amour macabre et dur de la part de managers qui voulaient qu’ils connaissent leur place. Personne ne connaissait leurs noms jusqu’à ce qu’ils les fassent sur l’herbe.

Eh bien, ces jours sont révolus – rappelez-vous l’équipe de jeunes d’Angleterre qui a remporté la Coupe du monde et a célébré avec leurs maillots à l’envers, juste alors tu te souviendrais de leurs noms? Les enfants nés dans les semaines où Beyonce et Arctic Monkeys avaient des célibataires numéro un sont devenus célèbres avant même de reconnaître leurs visages. Faire des reproches Manager de football Wonderkids, si vous voulez – le fait est, cependant, que nous ne pouvons tout simplement pas obtenir assez de nouveaux talents. La prochaine grande chose n’est jamais terminée.

Chaque année, nous classons les 50 adolescents les plus excitants du football mondial, non pas par leur talent actuel mais par leur trajectoire potentielle. C’est le demi-siècle qui nous passionne le plus – la collection de starlettes, la promotion de 22 ans, qui pourrait redéfinir la prochaine décennie du beau jeu… pas de pression, bien sûr, les garçons.

50. Ashley Philips

Ashley Phillips, défenseur des Blackburn Rovers, lors du match de championnat entre Sheffield United et Blackburn Rovers (Crédit image : Mick Walker – CameraSport via Getty Images)

Club : Blackburn Rovers

Pays : Angleterre

Âge : 17 ans

D’une manière ou d’une autre, Ewood Park s’est transformé en une bande transporteuse de talents ces dernières années. Liverpool envoie ses stars les plus précoces, tandis que Blackburn semble produire des étoiles solides à un rythme de nœuds. Ashley Phillips à l’arrière central n’est que la dernière.

17 ans mais 6 pieds 4 et assuré sur et hors du ballon, il est difficile de croire que le garçon n’est pas légalement autorisé à boire avant l’été. Ayant récemment signé un nouveau contrat jusqu’en 2025, il faudra payer des frais raisonnables pour l’attirer du Lancashire dans les prochaines années.

49. Charlie Setford

Le gardien Charlie Setford lors du match de la division championne de la cuisine néerlandaise entre l’Ajax U21 et l’ADO Den Haag (Crédit image : ANP via Getty Images)

Club : Ajax

Pays : Angleterre

Âge : 19 ans

Né à Haarlem, en Hollande, mais gardien des équipes de jeunes anglais, Charlie Setford pourrait bien être la prochaine grande chose à garder. Il a joué à tous les niveaux de la célèbre académie de l’Ajax et après avoir affirmé qu’il ressentait la “confiance” de la jeunesse anglaise, il semble probable qu’il soit sur le radar pour un appel senior un jour.

48. Takuhiro Nakai (Pipi)

Takuhiro Nakai s’entraîne avec le duo français Karim Benzema et Ferland Mendy pour le Real Madrid (Crédit image : JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)

Club : Réal Madrid

Pays : Japon

Âge : 19 ans

Lorsque Barcelone a perdu Takefusa Kubo, le Real Madrid est intervenu pour voler la starlette japonaise. À Takuhiro Nakai, ils pourraient avoir une plus grande perspective.

Connue sous le nom de Pipi dans le football espagnol, la starlette semble élevée au régime des compilations d’Andres Iniesta, capable de ” croquette ” pour se sortir des ennuis et se frayer un chemin du milieu de terrain au dernier tiers. Deux pieds et élégant, il mûrit à un moment idéal pour la génération passionnante du Samurai Blue.

47. Arnau Martínez

Taty Castellanos et Arnau Martinez célèbrent lors du match de la Liga entre Elche et Gérone (Crédit image : Aitor Alcalde Colomer/Getty Images)

Club : Gérone

Pays : Espagne

Âge : 19 ans

Il s’est cristallisé en plus d’un arrière droit mais Arnau Martinez pourrait encore devenir un défenseur central à long terme. Ses longs ballons et son rythme de récupération sont à la Kyle Walker – utile, peut-être alors, que Gérone fasse partie du City Football Group.

46. ​​Shola Shoretire

Shola Shoretire fait des gestes lors du match amical de pré-saison entre Manchester United et Rayo Vallecano (Crédit image : Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

Club : Manchester United

Pays : Angleterre

Âge : 18 ans

Ça ne se prononce pas “shaw-tyre”. Ayant quitté l’académie de Manchester City pour le côté rouge de Manchester, Shola Shoretire a déjà des minutes de Premier League à son actif et devrait devenir un jour un attaquant qui changera la donne, grâce à son contrôle étroit et à sa prise de décision en transition. Il pourrait obtenir le feu vert d’Erik ten Hag le plus tôt possible.

45. Matheus Nascimento

Matheus Nascimento de Botafogo (à gauche) est en compétition pour le ballon avec Romulo de Juventude (Crédit image : Alexandre Loureiro/Getty Images)

Club: Botafogo

Pays : Brésil

Âge : 18 ans

Nascimento est un grand nom au Brésil : il suffit de demander à n’importe qui au Brésil quel était le nom complet de Pelé.

L’homonyme Matheus joue de la même manière à l’avant. Il est haut en jambes mais intense sur le ballon, avec une conduite féroce et une grande force pour un adolescent. Il n’est pas l’un des jeunes dont on parle le plus dans son pays natal, mais son jeu d’attaquant polyvalent est très mature pour son jeune âge.

44. Jamie Bynoe-Gittens

Jamie Bynoe-Gittens du Borussia Dortmund célèbre le premier but de son équipe contre Fribourg (Crédit image : Alex Grimm/Getty Images)

Club : Borussia Dortmund

Pays : Angleterre

Âge : 18 ans

Jadon Sancho a marché pour que les autres puissent courir. Jamie Bynoe-Gittens a déjà été dans les académies de Chelsea, Reading et Manchester City et maintenant il a suivi ce chemin désormais commun de Londres à la Bundesliga.

Il terrifie aussi les défenseurs à seulement 18 ans. Léger et capable de danser loin de son marqueur, il n’a pas le genre d’explosivité que Jude Bellingham a peut-être fait exploser au milieu de terrain, mais sa créativité lorsqu’il coupe sur la gauche rappelle Sancho lui-même. . Ce sera fascinant de voir ce qui se passera ensuite pour JBG.

43. Julio Enciso

Julio Enciso de Brighton & Hove Albion est défié par Ezri Konsa d’Aston Villa (Crédit image : Christopher Lee/Getty Images)

Club : Brighton

Pays : Paraguay

Âge : 18 ans

Julio Enciso pourrait bien être la chose la plus brillante du football paraguayen si Miguel Almiron n’avait pas activé son propre mode Dieu cette saison. Le ballon colle aux pieds de la star de Brighton : il est une nuisance dans le dernier tiers et le voir s’épanouir sous Roberto De Zerbi pourrait en effet être très excitant.

42. Marquinhos

Marquinhos d’Arsenal marque des buts à Zurich en Ligue Europa (Crédit image : Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Club : Arsenal

Pays : Brésil

Âge : 19 ans

Il semble fait sur mesure pour le football de Mikel Arteta. Marquinhos a déjà “la pause” dans son jeu pour s’arrêter lorsqu’il affronte des joueurs et semble imperturbable à l’intérieur ou à l’extérieur de son homme. Sao Paulo aurait été dévasté qu’il soit parti pour aussi peu que 3 millions de livres sterling – il est facile de comprendre pourquoi alors qu’il a essentiellement remplacé la signature du record du club Nicolas Pepe pour les sorties en phase de groupes Europa.

41. Rico Lewis

Rico Lewis de Manchester City célèbre le premier but lors du match de Ligue des champions contre Séville (Crédit image : Marc Atkins/Getty Images)

Club : Manchester City

Pays : Angleterre

Âge : 18 ans

Manchester City a une relation étrange avec les arrières latéraux – ce qui est peut-être encore plus étrange, c’est qu’ils semblent avoir produit une régénération de Joao Cancelo dans l’académie. Rico Lewis peut jouer des deux côtés et a déjà marqué en Ligue des champions – il est le plus jeune buteur de tous les temps à un premier départ et pas mal défensivement non plus. Il ira de force en force.