Classé ! Les 30 équipes les plus détestées du football britannique

Mettons une chose au clair : très peu d’équipes de football ratées sont détestées. Les 30 équipes spécifiques que nous avons sélectionnées dans l’histoire du football britannique sont une galerie de voyous assortis. Il y a des propriétaires arrogants, des patrons horribles, des joueurs violents, un football ennuyeux, des méchants panto, de vrais méchants et même Lord Voldemort lui-même.

Pourtant, ce qui relie la majorité (sinon la totalité) d’entre eux, c’est tout simplement le succès. La plupart de ces équipes ont ramassé l’opprobre et les victoires au même rythme. Donc, si votre club – même s’il s’agit d’une équipe que vous aimiez personnellement – figure sur cette liste, ne soyez pas offensé.

C’est en fait un compliment détourné à haïr, car les fans de tous les clubs sportifs détestés dans le monde depuis Real Madrid aux Yankees de New York (certes encore à s’essayer au football – heureusement) vous le dira.

Cela dit, ce n’est pas tout à fait le cas du numéro 30 de notre liste, qui s’est principalement attiré la colère des pauvres fans payant pour les regarder…

30. Leeds 1996/97

(Crédit image : Getty Images)

Suite au limogeage d’Howard Wilkinson après un bombardement à domicile 4-0 par Manchester United en septembre, Leeds est devenu presque caricatural pour sa pure horreur sur les yeux. Aucune équipe de haut niveau n’avait jamais marqué moins que les 28 buts marqués cette saison-là, Brian Deane étant souvent abandonné comme un lampadaire solitaire à l’avant.

La nomination du nouveau patron George Graham, récemment revenu de son interdiction d’un an pour avoir accepté des paiements illicites alors qu’il était avec Arsenalsignifiait que même les fans de Leeds détestaient désormais leur propre équipe.

Adoptant la même approche de machine méchante qu’il avait utilisée à Highbury, Graham s’est assuré que Leeds gardait 20 feuilles blanches stupéfiantes dans la ligue, tout en critiquant Rod Wallace et Lee Sharpe pour leur incohérence. Après avoir échoué à marquer dans pas moins de 21 matches de championnat, cette équipe de Leeds est statistiquement l’équipe de Premier League la plus ennuyeuse et la plus mal aimée de tous les temps.

Chef méchant: Clairement, Graham. Mais aussi, après un premier 18 mois héroïque à Elland Road, l’attaquant Tony Yeboah a perdu du poids (alimenté selon la légende populaire par son amour des puds du Yorkshire). Comment as-tu pu, Tony ? Si une équipe avait désespérément besoin de votre as, c’était celle-ci.

29.Liverpool 2013/14

Liverpool est venu très près de mettre fin à leur longue attente pour un titre de champion en 2013/14, avec une équipe à couper le souffle remplie de personnages qu’il était difficile de réchauffer – du champion du monde de judo Martin Skrtel en défense, l’homme à deux clubs Steven Gerrard en le milieu de terrain et l’agresseur racial mordant Luis Suarez en tête (assez brillamment, il faut le dire).

En fin de compte, c’est le poids de l’histoire qui les a fait entrer – trop de pression sur eux-mêmes. Gerrard n’a pas tenu compte de ses propres conseils de ce tristement célèbre discours “Ce n’est pas un putain de glissement maintenant”, et de la tentative obsédante et obsédante de récupérer après avoir trébuché contre Chelsea colle encore à l’esprit.

Beaucoup ont adoré cette course passionnante de Liverpool, mais il y avait aussi une bonne dose de schadenfreude de la part des fans rivaux lors de la défaite 2-0 contre Chelsea et de la perte d’une avance de 3-0 à Crystal Palace. Bien que cela ait ouvert la porte à Manchester City pour prendre le titre, ce qui est sans doute pire.

Chef méchant: La suffisance de Liverpool semblait incarnée par leur manager Brendan Rodgers, dont la réputation ne s’est jamais vraiment remise de Être Liverpool – qui s’applique Les bureaux traitement “faux documentaire” au David Brent du football.

28. Ecosse, 1978

L’Argentine ’78 reste la seule Coupe du monde dont parlent les Écossais. L’équipe d’Ally MacLeod, composée de Kenny Dalglish, Graeme Souness, Alan Hansen, Archie Gemmill et Joe Jordan, était convaincue de se qualifier dans un groupe comprenant la Hollande, l’Iran et le Pérou.

Même ainsi, la déclaration de MacLeod selon laquelle « Vous pouvez marquer le 25 juin 1978 comme le jour où l’Écosse conquiert le monde » a frappé beaucoup comme un excès de confiance à la limite de l’arrogance. Une défaite 3-1 contre le Pérou a été éclipsée par l’interdiction de l’ailier Willie Johnston pour avoir échoué à un test de dépistage de drogue.

Pire encore, le match nul 1-1 avec l’Iran. MacLeod a imputé cela à la piscine de l’hôtel – il n’y avait pas d’eau dedans, donc ses joueurs ne pouvaient pas se détendre en nageant. L’honneur a été partiellement racheté par une victoire glorieuse, bien que non pertinente, 3-2 sur les Néerlandais.

Chef méchant: Ally MacLeod était dépassé. Contre le Pérou, qui avait égalisé deux minutes avant la pause, sa seule consigne tactique à la mi-temps était de dire au gardien Alan Rough : « Hoof it long ».

27. Cardiff, 2000/01

(Crédit image : Getty Images)

Un sentiment omniprésent d’arrogance dans la capitale a toujours permis aux fans gallois de détester Cardiff. Mais l’arrivée de Sam ‘Crazy Gang’ Hammam en tant que président en 2000 a fait monter la haine d’un cran ou six.

Si Hammam ne promettait pas de faire en sorte que toute la nation galloise soutienne les Bluebirds, il décrivait prétentieusement son nouveau club comme le ‘Barcelone Du pays de Galles’. Il a impressionné les fans de Cardiff en se joignant à leur célébration “Do the Ayatollah” et reste un héros culte pour certains, même s’il a ensuite vendu le club à Peter Ridsdale.

Chef méchant: Sam Hammam qui s’autopublicise et s’autoglorifie. Le président a donné à Cardiff une mauvaise réputation tout seul.

26. West Ham, 1966/67

(Crédit image : Getty Images)

Alf Ramsey n’a pas remporté la Coupe du monde, c’est West Ham United qui l’a fait. Les quatre buts de l’Angleterre en finale ont été marqués par Hammers – Geoff Hurst a réussi son triplé historique et Martin Peters a décroché l’autre – tandis que le skipper Bobby Moore a soulevé le trophée Jules Rimet.

Alors pourquoi les supporters anglais rechignent-ils souvent à remercier le club de l’East End ? Eh bien, cela n’a rien à voir avec le beau trio de gars eux-mêmes. C’est plus que les fans de Hammers ont été si incessants à se moquer de leur Triomphe de la Coupe du monde depuis plus de 50 ans qu’une aversion latente s’est accumulée au fil du temps.

Vous serez donc peut-être ravi de savoir que West Ham n’a pas pu se prélasser dans leur gloire pour longtemps au moment réel. Le premier jour de la saison 1966/67, Chippy Chelsea a battu les Hammers 2-1 à Upton Park, avec un Écossais (l’ailier Charlie Cooke) marquant le vainqueur. Après avoir perdu ses deux matchs suivants, West Ham est tombé dans la zone de relégation, mais a finalement terminé 16e, à sept points de la chute. Après la défaite des Hammers contre Swindon au troisième tour de la FA Cup, des fans en colère ont brisé les vitres du magasin de sport de Moore.

Chef méchant: Ron Greenwood. Comme l’a dit Moore : “Ron a parlé du jeu à un niveau si élevé que certains jours, seuls quelques-uns d’entre nous comprenaient de quoi il parlait.”

25. Comté de Notts 2009/10

Le séjour de Sol Campbell dans le comté de Notts a duré à peu près aussi longtemps – et s’est déroulé aussi bien – que sa brève incursion dans la politique. Le défenseur était l’une des nombreuses acquisitions réalisées après la reprise du club par le mystérieux Munto Finance avant la saison 2009/10 de la Ligue 2. Les riches bailleurs de fonds du Moyen-Orient voulaient réaliser une frénésie de dépenses à la Chelsea / Manchester City pour amener le plus ancien club de la Ligue de football à l’élite.

Sven-Goran Eriksson – jamais du genre à refuser une offre d’emploi lucrative d’un mystérieux étranger dans un hôtel cinq étoiles – a été nommé directeur du football, tandis que le cible meurtrier Lee Hughes est arrivé d’Oldham le même jour (il avait été un joueur de Premier League jusqu’à ce qu’il passe trois ans en prison pour avoir causé la mort par conduite dangereuse).

Campbell a duré un match et Sven sept mois – mais Hughes a inscrit 33 buts alors que les Magpies remportaient la Ligue 2 en une promenade, malgré le chaos en dehors du terrain.

Chef méchant: Russell King (surnommé Lord Voldemort – sérieusement) a été l’architecte de la prise de contrôle, avec Nathan Willett. Cela s’est avéré être un peu plus qu’un tour de passe-passe, car les factures n’ont pas été payées et le club a accumulé des millions de livres de dettes.

24. Chelsea 2008/09

À la fin de cette saison, lorsqu’ils ont récupéré sous Guus Hiddink pour terminer troisième de la Premier League et remporter la FA Cup, les joueurs de Chelsea ont tous contribué à donner à leur entraîneur par intérim un maillot domicile signé, ainsi qu’une Rolex gravée d’un message personnel. . Mais quels mots résument le mieux cette saison ?

“C’est une putain de honte”, en sont quatre qui restent à l’esprit – de la colère de Didier Drogba à la fin de la demi-finale de la Ligue des champions, un match au cours duquel l’arbitre danois Tom Henning Ovrebo a refusé six tirs au but de Chelsea.

Mis à part les sympathiques Hiddink et Big Phil Scolari, il y avait beaucoup de choses dans cette équipe physique, vulgaire et nouveau riche de Chelsea pour retourner l’estomac, du monobrow de Jose Bosingwa à la rage de bascule de Drogba. Il suffit de regarder les défenseurs – Bosingwa, Alex, John Terry et Ashley Cole étaient les partants réguliers, avec l’ignoble Ricardo Carvalho qui attendait sur le banc aux côtés d’un Wayne Bridge de plus en plus abattu.

Chef méchant: Un grand joueur, mais peu de choses sur terre ont bougé aussi vite qu’un Drogba « blessé » se lançant hors de la position fœtale pour haranguer un arbitre.

23.Arsenal, 1994/95

(Crédit image : Getty Images)

Le dénouement d’Arsenal “ennuyeux et ennuyeux” était plus divertissant que tout ce qui s’était passé sous George Graham depuis qu’il avait déjoué Kenny Dalglish pour remporter le titre à Anfield en 1989. Paul Merson a lutté avec ses dépendances pendant des mois, Graham a été limogé pour avoir pris bungs et David Seaman ont été lobés – dans une étrange préquelle de l’Angleterre contre le Brésil en 2002 – depuis la ligne médiane par Nayim lors de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne.

La joie nationale qui a accueilli le triomphe du Real Saragosse a souligné la folie de la campagne chimérique de Graham pour faire ressembler les résultats d’Arsenal à la sortie d’un ordinateur binaire. Les fous tremblent encore au souvenir de cette équipe de 1994/95, parsemée de grands noms tels que Carter, Flatts, Hillier, Lydersen, Marshall, Morrow, Selley et Shaw.

Chef méchant: Tony Adams. Plus du genre pantomime, en vérité, grâce aux chants “ee-or” et à un sort au plaisir de Sa Majesté en 1991.

22. Sheffield United 2006/07

Le gardien des Blades, Paddy Kenny, s’est fait arracher le sourcil lors d’une bagarre à Halifax – et ce n’était toujours pas l’histoire la plus folle à sortir du vestiaire de Sheffield United lors de leur dernière campagne en Premier League, une qui s’est terminée par une relégation controversée sur différence de buts.

Plus tôt cette saison, il a été rapporté que le défenseur Claude Davis avait menacé son coéquipier Ade Akinbiyi avec un rasoir coupe-gorge après un entraînement au sol – quelque chose qui soulève tellement de questions qu’il est impossible de savoir par où commencer.

Superviser la folie était Neil Warnock, l’homme qui ressemble à votre grande tante en train de sucer un citron. Il a fait rage contre ses propres joueurs, contre West Ham pour l’affaire Carlos Tevez et, après avoir démissionné quelques jours après la relégation, contre Alex Ferguson et Rafa Benitez, qu’il a accusés d’avoir joué des côtés affaiblis en fin de saison.

“Ce qui se passe arrive et peut-être que Chelsea remportera la FA Cup et Milan la Ligue des champions”, a déclaré Warnock. Espérons qu’il se soit éteint à la mi-temps.

Chef méchant: Beaucoup au sein du club ont blâmé Warnock – leur manager de sept ans – pour la relégation, y compris le réalisateur Sean Bean, qui serait allé le chercher après le dernier match de la saison et aurait lancé une “tirade grossière” devant le jeune fils de Warnock , a déclaré le directeur. Bean a carrément nié.

21. Ville de Crawley, 2010/11

Après avoir fait des progrès constants avec des 15e, 9e et 7e places dans la Conférence, un bienfaiteur anonyme de Hong Kong a donné un coup de pouce à l’équipe des Red Devils, car ils ont recruté plus de 20 joueurs en six mois.

Les 37 buts de Matt Tubbs ont vu Crawley passer le cinquième rang avec un nombre record de points (105), tandis qu’une course au cinquième tour de la FA Cup et un voyage à Manchester United ont fourni beaucoup de publicité. L’entraîneur Steve Evans n’était pas étranger à la controverse : reconnu coupable de complot en vue d’échapper à l’impôt dans l’ancien club de Boston United, il a été expulsé si souvent de la pirogue en 2007/08 qu’il a été banni pendant 10 matchs.

Avec une modestie typique, Evans a célébré le succès de Crawley en disant que son équipe devrait passer de la Ligue 2 à la première tentative. C’est exactement ce qu’ils ont fait, même si Evans n’était pas là pour les voir décrocher une promotion à Accrington, après avoir accepté de prendre en charge Rotherham un mois plus tôt.

Chef méchant:Richard Brodie. Un méchant panto qui s’est délecté de l’attention des supporters adverses, le déménagement de Brodie de York à Crawley a été revendiqué à 275 000 £, un montant record entre deux clubs hors ligue. Sa tête tardive à Old Trafford a touché la barre.