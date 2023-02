Classé ! Les 20 transferts les plus chers de tous les temps

Le football a parcouru un long chemin depuis que le tout premier footballeur à être transféré s’est produit en 1893, lorsque l’attaquant écossais Willie Groves a déménagé de West Bromwich Albion à Aston Villa pour 100 £.

Depuis lors, les valorisations des joueurs ont monté en flèche, les transferts de joueurs d’élite nécessitant désormais des sommes exorbitantes qui auraient été inimaginables il y a encore 10 ans.

Sans surprise, seuls deux des 20 transferts les plus chers suivants ont eu lieu il y a plus longtemps qu’en 2016, tandis que les mêmes anciens clubs continuent de surgir encore et encore.

Pour des raisons de gestion, ces chiffres reflètent les frais globaux impliquant des ajouts potentiels dans l’accord, plutôt que seulement les frais initiaux. Ils sont également répertoriés selon leur valeur en livres sterling au moment où le transfert a eu lieu.

Les 20 transferts les plus chers de tous les temps

20. Virgil van Dijk (Southampton à Liverpool, 75 millions de livres sterling, 2018)

(Crédit image : Getty)

Des sourcils ont été levés et des moqueries ont été proférées lorsque Liverpool a fait de Virgil van Dijk le défenseur le plus cher du monde au milieu de la saison 2017/18.

Comme les sceptiques avaient tort. L’arrivée du Néerlandais est désormais largement considérée comme l’un des catalyseurs des triomphes de Liverpool en Ligue des champions et en Premier League, et l’une des plus belles signatures que le club ait faites à l’époque de Jurgen Klopp.

19. Romelu Lukaku (Everton à Manchester United, 75 millions de livres sterling, 2017)

(Crédit image : Getty)

United a propulsé Chelsea à la signature de Lukaku en 2017 après que la forme belge d’Everton en ait fait l’un des attaquants les plus recherchés de la Premier League.

Lukaku a passé deux saisons à Old Trafford, marquant 28 buts, avant de rejoindre l’Inter Milan pour un montant presque identique.

18. Gonzalo Higuain (Napoli à la Juventus, 75,3 millions de livres sterling, 2016)

(Crédit image : Getty)

Higuain n’a jamais été pardonné à Naples pour son passage chez leurs rivaux les plus amers, d’autant plus que le transfert record de Serie A de l’époque est intervenu à la suite de l’international argentin marquant un record de 36 buts en championnat alors que Naples terminait deuxième derrière la Juve.

L’attaquant n’a jamais tout à fait atteint ces sommets à Turin, malgré deux campagnes remplies de buts après son arrivée, et il est parti pour l’Inter Miami en 2020 après des prêts avec l’AC Milan et Chelsea.

17. Harry Maguire (De Leicester à Manchester United, 80 millions de livres sterling, 2019)

(Crédit image : PA)

Le prix de Maguire a souvent été utilisé comme un bâton pour le battre pendant les périodes de mauvaise forme, car l’international anglais était – et reste – le défenseur le plus cher de tous les temps.

L’arrière central a repris le poste de capitaine de United en janvier 2020, mais son attente d’un premier trophée avec les Red Devils se poursuit.

16. Cristiano Ronaldo (Manchester United au Real Madrid, 80 millions de livres sterling, 2009)

(Crédit image : PA)

Le meilleur dosh que le Real Madrid ait jamais dépensé ? Probablement. Le déménagement de Ronaldo nécessitait à l’époque des frais record du monde, mais la partie espagnole en a eu pour son argent – et plus encore.

Ronaldo est parti en 2018 en tant que meilleur buteur de tous les temps du club, quintuple vainqueur du Ballon d’Or et avec quatre titres en Ligue des champions et deux couronnes en Liga à son actif.

15. Antony (Ajax à Manchester United, 85 millions de livres sterling, 2022)

(Crédit image : Getty)

Manchester United a poursuivi Antony pendant des mois avant de finalement le lier à un contrat, l’Ajax jouant au hardball sur le coût de son ailier brésilien. Finalement, les frais se sont élevés à 80,75 millions de livres sterling, avec 4,25 millions de livres sterling disponibles en modules complémentaires.

Il n’a pas encore prouvé sa pleine valeur pour Erik ten Hag et Manchester United actuellement, mais montre des aperçus de sa qualité incontestable chaque semaine. Toujours au début de la vingtaine, Antony a certainement beaucoup de potentiel de croissance.

14. Gareth Bale (Tottenham au Real Madrid, 85,3 millions de livres sterling, 2013)

(Crédit image : PA)

Le déménagement de Bale à Madrid a battu le record du monde des frais de transfert à l’époque, dépassant le transfert de Ronaldo dans la capitale espagnole quatre ans plus tôt.

Bien que la relation du Gallois avec le club se soit détériorée ces dernières saisons, il a marqué d’énormes buts pour les géants de la Liga, y compris * ce * coup de tête lors de la victoire finale de la Ligue des champions contre Liverpool en 2018 – l’une des quatre couronnes européennes qu’il a remportées. avec Madrid.

13. Cristiano Ronaldo (Real Madrid à Juventus, 88 millions de livres sterling, 2018)

(Crédit image : PA)

Encore lui! Le deuxième coup de Ronaldo était son plus cher, et certainement le plus choquant. Le monde du football a eu le souffle coupé lorsque le meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid a soudainement scellé un transfert inattendu à Turin en 2018 pour un montant record du club.

Ronaldo a remporté deux titres de Serie A en trois ans en Italie, avant de revenir à United l’été dernier après qu’une équipe de la Juve en déclin ait gratté de justesse une quatrième place sous Andrea Pirlo.

12. Mykhalo Mudryk (Shakhtar Donetsk à Chelsea, 88,5 millions de livres sterling, 2023)

(Crédit image : Getty Images)

Peut-être le plus grand vol de transfert de l’histoire, Arsenal semblait en pole position pour signer Mudryk dans la fenêtre de janvier 2023. C’est-à-dire jusqu’à ce que Chelsea intervienne et les fasse exploser avec une offre bien améliorée.

Mudryk a initialement coûté 62 millions de livres à Chelsea, avec 26,5 millions de livres supplémentaires ajoutés à son chiffre par le Shakhtar Donetsk grâce à des ajouts et des clauses très réalisables dans son contrat de sept ans et demi.

11. Eden Hazard (Chelsea au Real Madrid, 89 millions de livres sterling, 2019)

(Crédit image : PA)

Le Real a déboursé 89 millions de livres sterling pour éloigner Hazard des mains de Chelsea il y a trois ans, mais l’accord convenu avait un coût total potentiel dépassant 150 millions de livres sterling.

Comment ils ont regretté cette décision. Le Belge n’a pas été en mesure de reproduire sa forme éblouissante des Blues à Madrid et des problèmes de forme physique ont tourmenté son séjour là-bas, le joueur de 31 ans n’ayant inscrit que six buts jusqu’à présent pour les Merengues.

10. Paul Pogba (Juventus à Manchester United, 89 millions de livres sterling, 2016)

(Crédit image : PA)

United a déboursé des frais record du monde pour ramener Pogba de la Juventus à Old Trafford en 2016, quatre ans après avoir quitté Manchester pour seulement 1,5 million de livres sterling.

Les choses n’ont pas tout à fait fonctionné comme Jose Mourinho l’espérait lorsque la signature a été annoncée pour la première fois. Le coach portugais a déclaré que Pogba pourrait être “le cœur du club” pendant une décennie, mais le Français a eu du mal à trouver une forme cohérente et semble maintenant partir à l’expiration de son contrat cet été.

9. Romelu Lukaku (Inter Milan à Chelsea, 97,5 millions de livres sterling, 2021)

(Crédit image : Getty)

Lukaku a rejoint Chelsea moyennant des frais énormes l’été dernier après deux superbes années en Italie avec l’Inter Milan, mais le Belge a eu du mal à respecter le prix jusqu’à présent.

Les frais de 97,5 millions de livres sterling étaient juste en deçà du record de transfert britannique, mais ont fait de l’attaquant le joueur avec la plus grande valeur de transfert totale de tous les temps, car un total de 290 millions de livres sterling a été dépensé pour lui par divers clubs au fil des ans.

8. Jack Grealish (Aston Villa à Manchester City, 100 millions de livres sterling, 2021)

(Crédit image : Getty, Matt McNulty)

Le transfert de 100 millions de livres sterling de Grealish d’Aston Villa à City l’été dernier était un record de transfert britannique, dépassant l’accord de 89 millions de livres sterling qui a amené Paul Pogba à Man United en 2016.

Il est également devenu le joueur anglais le plus cher de tous les temps, éliminant Harry Maguire du haut de la liste deux ans après le déménagement de son coéquipier anglais à Old Trafford.

7. Antoine Griezmann (Atletico Madrid à Barcelone, 107 millions de livres sterling, 2019)

(Crédit image : PA)

Le Barça a rencontré la lourde clause de rachat de Griezmann à l’été 2019 après une longue saga de transfert, mais cela s’est avéré être une erreur coûteuse.

L’attaquant français n’a passé que deux saisons au Camp Nou avant de revenir à Atleti en prêt l’été dernier dans le cadre d’un accord qui comprenait une obligation d’achat pour 40 millions d’euros (environ 34 millions de livres sterling).

6. Enzo Fernandez (Benfica à Chelsea, 107 millions de livres sterling, 2023)

(Crédit image : Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images)

Après une longue saga de transfert dans la fenêtre de janvier 2023, Chelsea a finalement rencontré la clause de libération de 107 millions de livres sterling de Benfica insérée dans le contrat de Fernandez, garantissant qu’il déménagerait à Stamford Bridge six mois seulement après avoir rejoint les géants portugais pour moins de 15 millions de livres sterling.

Il a cependant excellé à la Coupe du monde avec l’Argentine, remportant également le tournoi et le prix du jeune joueur. Alors qu’il coûtait le même prix que Griezmann, Chelsea a en fait payé 1 million d’euros de plus en raison de la variation du taux de change au cours des trois ans et demi qui ont suivi.

5. Joao Felix (Benfica à l’Atletico Madrid, 112,9 M £, 2019)

(Crédit image : PA)

Les dépenses massives d’Atleti sur la perspective portugaise relativement non testée en ont surpris certains en juillet 2019, mais les Espagnols étaient convaincus qu’ils en auraient pour leur argent à long terme.

Le déménagement de Felix ne s’est pas exactement déroulé comme prévu, rejoignant Chelsea en prêt pour la moitié de la saison 2022/23. Il est encore un jeune joueur avec beaucoup de potentiel, il a donc beaucoup de temps pour se développer dans son prix énorme.

4. Ousmane Dembele (Borussia Dortmund à Barcelone, 135,5 millions de livres sterling, 2017)

(Crédit image : PA)

Alors que Barcelone a payé des frais initiaux de 96,8 millions de livres sterling au Borussia Dortmund pour Dembele, l’accord a encore le potentiel d’atteindre un incroyable 135,5 millions de livres sterling.

L’attaquant a gagné son transfert au Camp Nou grâce à son excellente forme en Allemagne, mais il a lutté pour la forme en Espagne jusqu’à ce qu’il connaisse une séquence chaude ces derniers mois sous la direction de Xavi.

3. Philippe Coutinho (Liverpool à Barcelone, 105 millions de livres sterling, 2018)

(Crédit image : PA)

La signature de Coutinho a été un autre moment spectaculaire d’erreur de jugement sur le marché des transferts de Barcelone, qui a finalement contribué aux problèmes financiers paralysants qui ont vu Lionel Messi partir l’été dernier.

L’accord pour le meneur de jeu brésilien, qui a échangé Catalunya contre Aston Villa après quatre années torrides au Barca, a initialement coûté 105 millions de livres sterling, le chiffre atteignant finalement 142 millions de livres sterling grâce à des modules complémentaires.

2. Kylian Mbappe (Monaco au PSG, 163 millions de livres sterling, 2018)

(Crédit image : EA Sports)

Le déménagement de Mbappe de Monaco a été rendu permanent à l’été 2018, lorsque l’attaquant adolescent venait de remporter la Coupe du monde avec la France.

Il a rapidement suivi les traces de la signature stupéfiante de Neymar par le club soutenu par le Qatar, la période de prêt d’un an avant le transfert permanent étant un effort apparent pour se conformer aux règles du fair-play financier.

1. Neymar (Barcelone au PSG, 198 millions de livres sterling, 2017)

(Crédit image : PA)

L’accord à couper le souffle du PSG pour Neymar en 2017 n’était pas seulement le plus grand flex financier que leurs propriétaires qatariens aient jamais fait, mais un moment qui a changé à jamais le marché des transferts.

L’idée qu’un footballeur pourrait valoir 198 millions de livres sterling (222 millions d’euros), à un moment où le record du monde précédent s’élevait à 89 millions de livres sterling, a modifié la façon dont les clubs valorisaient leurs joueurs et a ouvert la voie à cinq autres accords (jusqu’à présent) impliquant neuf -des sommes chiffrées.