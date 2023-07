Classé ! Les 20 pires maillots de Premier League JAMAIS

On dirait qu’il y a eu un changement dans la conception des maillots de football récemment. Les conceptions deviennent plus risquées, plus remarquables et très uniques.

Les modèles sont plus rares avec de nouveaux enfants sur le bloc comme Castore s’efforçant de créer de nouveaux designs pour chaque club dans leur portefeuille en constante expansion.

Il y a aussi la montée massive des « nods de tête rétro » avec des éléments de kits d’antan qui apparaissent dans presque tous les designs.

C’est comme s’il n’y avait pas de terrain d’entente, les kits sont soit des triomphes, soit des désastres. Avec des fans de football qui n’ont jamais peur de dire ce qu’ils pensent.

Pour cet article cependant, nous choisissons de nous concentrer sur les échecs. Voici les 20 pires maillots de Premier League JAMAIS !

20. Manchester United, 1992-94 (troisième)



Les fans de United ont utilisé le vert et l’or avec beaucoup d’effet ces dernières années dans le cadre de leurs protestations contre la propriété du club, mais en 1992, le club lui-même a adopté les couleurs avec joie pour célébrer le design centenaire de Newton Heath.

Bien qu’emblématique – et cela a également conduit à une superbe affiche simulée dans laquelle toute l’équipe avait des moustaches victoriennes photoshoppées – la chemise était, hélas, assez méchante, et sert principalement à vous rappeler pourquoi ils sont passés au rouge.

19. Arsenal, 2018/19 (domicile)

(Crédit image : PA)

Les trois maillots d’Arsenal lors de la seule saison complète d’Unai Emery étaient nuls, mais le maillot domicile – le plus facile à obtenir – était particulièrement désagréable. En bloc et fait d’un matériau d’apparence bon marché, Puma a ajouté des anneaux roses autour des manches et un étrange motif à chevrons sur le devant pour… aucune raison particulière. Cela ressemblait à un « A », seulement pour les maillots extérieur et troisième d’avoir un « M » et un « W », respectivement. Adidas a publié des efforts nettement meilleurs.

18. Norwich, 2004/05 (extérieur)



Alors qu’ils n’allaient jamais surpasser The Bird Poo Kit (sur le chemin de vos yeux très bientôt) en termes de pure hideur, les fabricants excentriques Xara ont bien fait avec cette curiosité asymétrique. Bien que, certes, le badge Lotus au milieu semble plutôt correct.

17. Chelsea, 2007/08 (extérieur)



Si Manchester United ne pouvait pas se voir dans leurs maillots gris notoires, alors il n’y avait pas de tels problèmes pour les hommes de Jose Mourinho (et à partir de septembre, Avram Grant) cette saison. Avec des néons visibles depuis l’espace, le seul problème ici était de savoir qui était un joueur et qui était un fan, un steward ou une sucette errante.

16. Newcastle, 2014/15 (domicile)



Nous ne sommes pas Pierre Cardin, mais n’importe quel maillot domicile de Newcastle est sûrement facile à obtenir : il suffit de taper un badge sur les rayures noires et blanches sacrées, et vous avez presque terminé.

Cette folie, hélas, est polluée par une tache de poitrine noire inutilement vaste, et avilie par la présence du révoltant porc de prêt sur salaire Wonga en tant que sponsor. Un à oublier.

15. Tottenham, 2009/10 (domicile)



Les kits Spurs ont tendance à être assez solides – le vieux Lilywhite et le noir sont un couple esthétique fort – mais les flancs jaunes inutiles et les coups de poitrine ont fait caca la fête de cette chemise, tandis que MANSION DOT COM CASINO & POKER était aussi un peu bouché. Décevant.

14. Everton, 2010/11 (extérieur)



Il n’y a pas de mal à mettre un joli peu de rose sur un maillot de football – la Juventus l’a fait avec style et Palerme fait vibrer l’ombre électrique semaine après semaine. Mais la tentative des Toffees était un saumon pourri, faisant de Diniyar Bilyaletdinov, Phil Jagielka & Co. des chaussettes dépareillées des années 1980.

13. Manchester City, 1994/95 (extérieur)



Umbro a produit de superbes hauts pour City à cette époque, et cette tentative à rayures rouges et blanches aurait pu rejoindre le panthéon de l’acceptabilité (bien que de nombreux supporters se soient naturellement opposés à l’ancienne couleur).

Alors pourquoi l’équipe de conception a-t-elle ajouté les étranges flancs gris des aisselles aux épaules ? Cela donnait l’apparence d’un vêtement qui avait été rapiécé par la mère de Peter Beagrie après avoir subi une forte usure. Pas étonnant qu’ils terminent 17e.

12. Manchester United, 2020/21 (troisième)

(Crédit image : PA)

Un gâchis monochrome destiné aux jeunes d’aujourd’hui, le « kit zèbre » de Manchester United, heureusement, n’était pas associé au short assorti qui a fui la pré-saison. Ajoutez des fioritures rouges ici et là et le logo Chevvy toujours désolé et vous avez la recette du désastre. Terrible.

11. Manchester United, 1992/93 (extérieur)



Un kit dans lequel même le bateau de rêve fumant Eric Cantona avait l’air d’une bite, la superbe crête du club et les rayures noires particulières étaient une preuve supplémentaire que ce n’est pas parce que vous pouvez soudainement concevoir de telles choses que vous devriez le faire.

10. Coventry, 1992-94 (domicile)

Qu’en est-il du début des années 1990 et des chemises tachées ? Chaque concepteur de kit avec un nouveau Apple Macintosh fantaisiste a soudainement commencé à se déchaîner pour les éclaboussures et les taches, résultant en cette monstruosité que le critique d’art Brian Sewell aurait probablement appelé le travail d’un exhibitionniste ignorant, inarticulé, sans talent, grossier et égoïste, avait il n’a pas été trop occupé à s’en prendre à Tracy Emin.

9. Middlesbrough, 1996/97 (extérieur)

Les Boro des années 90 se sont bien amusés pour plusieurs raisons : le Riverside, Fabrizio Ravanelli, Juninho, la promotion, la relégation, la re-promotion et les finales de coupe. Ils arboraient également de très belles chemises rouges pendant la période – mais cet effort errea était un faux pas, du gros BORO griffonné sur le bras à la curieuse croix faite des rideaux en décomposition de votre grand-mère.

8. Blackburn, 1996/97 (extérieur)



Oh Lordy. Alors que les kits pour la maison de Blackburn ont presque toujours été des modèles d’euphémisme de bon goût, cet effort à l’extérieur était vraiment bouleversant. Son collage de crête de club noir saupoudré, sur un côté et le long d’une manche, donnait l’impression que Colin Hendry et ses amis avaient succombé à une sorte de maladie tropicale jaunissante.

7. Aston Villa, 1993-95 (extérieur)



Il y a toujours un manque de dignité dans un maillot sponsorisé par un fabricant de yaourt : la fermentation bactérienne du lait peut être délicieuse, mais elle manque de la gravité d’acier que la plupart des équipes espèrent que leur maillot sacré pourrait exsuder. Les rayures vertes, noires et rouges ajoutent une couche supplémentaire de frivolité de coin de fruits non délicieux.

6. Norwich, 1992-94 (domicile)



Malheureusement surnommé le «kit de caca d’oiseau», le design ressemblait à une toile que même le maniaque de la giclée Jackson Pollock aurait pu rejeter pour être trop éclaboussant. Dommage, alors, que cette révulsion ait été portée pendant peut-être la plus belle période de Norwich sur le terrain, alors qu’ils ont terminé troisième puis ont détruit le Bayern Munich en Europe.

Peut-être y a-t-il une sorte de corrélation, et ils devraient ramener un spectacle d’horreur similaire? A l’abattoir !

5. Liverpool, 2013/14 (extérieur)



Les hommes de Brendan Rodgers ont connu une saison fracassante en 2013/14 – ce qui a été une chance, car ils avaient l’air d’un bon tas de prunes lors de leurs voyages. La moitié supérieure de celle-ci était raisonnable, avec suffisamment de lignes rouges sur blanc standard, mais que se passait-il dans la moitié inférieure ? Était-ce une télévision défectueuse ? Un virus attaquant Ceefax ? L’épave fumante d’un Sinclair C5 ? Moronique et déroutant.

4. Liverpool, 2013/14 (troisième)



Étonnamment, le maillot extérieur blanc de Liverpool de ce terme – assez confortablement l’un des pires maillots de l’ère de la Premier League – n’était même pas le pire maillot extérieur que le club avait ce terme.

Une enquête interne de fond en comble menant à plusieurs licenciements a sûrement dû être entreprise chez Warrior après que cette conception complètement dérangée ait pu devenir réalité, laissant Luis Suarez ressembler à un bouffon médiéval capricieux. Énorme honte à toutes les personnes impliquées.

3. Chelsea, 1994-96 (extérieur)

Même Ruud Gullit n’a pas pu réussir le méli-mélo bâclé de gris, de bleus et d’oranges. Encouragé par le logo des fabricants de bière américains désagréables Coors, le résultat global a été la Joconde des kits de football à la corde.

2. Forêt de Nottingham, 1995-97 (extérieur)

Le déchaînement de crayons d’un tout-petit, une tarte tombée, le genou d’un vieil homme, un canal cholédoque défectueux, une camionnette de magicien accidentée entraînant plusieurs décès – tout cela vient à l’esprit en regardant cette vilenie, un projet de conception de sixième année lapidé qui aurait dû être étranglé naissance. Extraordinaire.

1. Manchester United, 1995/96 (extérieur)

Erreur de référence : alors que la monétisation incessante de tout en Premier League a commencé, les ventes de chemises sont soudainement devenues une source de revenus mondiale vitale, et ce chiffre gris sur gris a été spécialement conçu pour aller bien avec les jeans.

Le problème? Les joueurs ont affirmé qu’ils ne pouvaient pas se voir lors d’un match au Dell, étaient menés 3-0 à la mi-temps, ont effectué un changement de tenue de style Mariah Carey, et cela n’a jamais été revu.