Classé ! Les 18 meilleurs footballeurs devenus politiciens

Après être apparu sur scène avec le leader travailliste Keir Starmer le mois dernier, Gary Neville a été pressenti pour un avenir en politique.

L’ancien Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) L’homme l’a exclu dans l’immédiat, mais il ne serait pas le premier ex-footballeur à entrer dans la fonction publique. Voici 17 anciens joueurs devenus politiciens.

18. Sol Campbell

Sol Campbell s’est tourné vers la politique après le football (Crédit image : Getty)

Ex-Tottenham (s’ouvre dans un nouvel onglet)Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) et le défenseur central de Portsmouth Campbell a vu ses jours de jeu avec Newcastle (s’ouvre dans un nouvel onglet) en 2011, et s’est d’abord intéressé à la politique britannique après sa retraite.

S’étant précédemment aligné sur les politiques du Parti conservateur, l’ancien international anglais a révélé en 2014 qu’il envisageait de se présenter aux élections, en partie dans le but d’aider à obtenir le “vote noir” pour les conservateurs.

L’année suivante, Campbell s’est présenté dans la course à l’investiture conservatrice à la mairie de Londres, mais il n’a finalement pas réussi à figurer sur la liste restreinte.

17. Albert Gudmundsson

Albert Gudmundsson a été l’une des premières stars du football islandais (Crédit image : Getty)

Gudmundsson a été le premier de ses compatriotes islandais à devenir joueur professionnel, passant sa carrière avec les Rangers, Arsenal, Nancy, Milan (s’ouvre dans un nouvel onglet)RC Paris et Nice, ainsi que Valur et FH à domicile.

L’ancien attaquant est entré dans l’arène politique en 1970, rejoignant le Parti de l’indépendance et devenant conseiller municipal de Reykjavik. Il est ensuite élu député quatre ans plus tard, avant d’être nommé ministre des Finances en 1983 et ministre de l’Industrie en 1985.

16. Andreï Arshavine

Andrey Arshavin a déjà essayé d’équilibrer le football et la politique (Crédit image : Getty)

L’ancien attaquant du Zenit et d’Arsenal, Arshavin, a réussi à décrocher un poste politique en Russie. Un peu familier pour les fans des Gunners, il a raté.

L’ancien capitaine russe s’est également présenté pour Russie unie de Vladimir Poutine lors des élections du conseil régional de 2007, mais s’est retiré avant tout vote afin de se concentrer sur le football. Il a raccroché les crampons en 2018 mais n’est pas revenu en politique depuis.

15. Roman Pavlyuchenko

Roman Pavlyuchenko a remporté une élection alors qu’il jouait encore (Crédit image : Getty)

Peu de gens pouvaient jongler avec les exigences d’être un attaquant de Premier League et un politicien, mais Pavlyuchenko a essayé. En 2007, un an avant de rejoindre Tottenham, le tireur d’élite russe a obtenu un siège dans sa ville natale de Stavropol pour le parti de Poutine.

Un commentateur de football russe a affirmé que la seule raison pour laquelle Pavlyuchenko s’était lancé en politique était que “les crises financières internationales avaient affecté son salaire”. Il a cependant réussi plus de votes que de buts.

14. Marc Wilmots

Marc Wilmots a passé quatre ans comme sénateur en Belgique (Crédit image : Getty)

Entre devenir le meilleur buteur belge lors des Coupes du monde et diriger l’équipe nationale, Wilmots a eu un passage infructueux dans la politique belge. Après avoir raccroché les crampons en 2003, l’ex-gréviste est élu au Sénat comme représentant du parti libéral francophone Mouvement réformateur (MR).

Mais le Taureau de Dongeleberg, comme on l’appelle apparemment dans son pays natal, a démissionné en 2005. Quatre ans plus tard, il est devenu entraîneur adjoint de la Belgique, puis a pris la tête de l’équipe de 2012 à 2016. Il a ensuite entraîné les équipes nationales de Côte d’Ivoire et d’Iran.

13. Zico

Zico a tenté de devenir président de la FIFA en 2015 (Crédit image : Getty)

L’un des plus grands footballeurs brésiliens de tous les temps qui a fait partie du légendaire Séléçao qui a honoré la Coupe du monde de 1982, Zico est devenu ministre des Sports du pays en 1990.

L’ancien homme de Flamengo a proposé un certain nombre de réformes pour améliorer le football brésilien, mais a été frustré lorsqu’un vote parlementaire a été continuellement retardé et a dûment libéré le poste un peu plus d’un an plus tard.

Après divers passages à la direction, notamment au Japon, en Irak et à Fenerbahce, Zico a annoncé son intention de se présenter à la présidence de la FIFA en 2015. Il n’a cependant pas réussi à obtenir le soutien de cinq associations nationales de football et a donc été contraint de se retirer de la course.

12. Lilian Thuram

Lilian Thuram a un jour débattu de Nicolas Sarkozy à la télévision (Crédit image : Getty)

Thuram a gagné à peu près tout ce dans quoi il a été impliqué – même un débat avec le futur président français. En 2005, le leader UMP de l’époque, Nicolas Sarkozy, a affronté Thuram dans un débat télévisé national où il a qualifié les enfants des ghettos français de “racailles”. L’ancien arrière droit a répondu à l’ailier droit d’une manière typique et sans fioritures: “Je ne suis pas une racaille.”

Deux ans plus tard, le nouveau président Sarkozy a offert au vainqueur de la Coupe du monde un poste de ministre de la Diversité. Thuram a refusé.

11. Grzegorz Lato

Grzegorz Lato s’est lancé en politique après avoir raccroché les crampons (Crédit image : Getty)

Le vainqueur du Soulier d’or de la Coupe du monde 1974 compte un siècle de sélections en Pologne et a inscrit 45 buts pour l’équipe nationale.

Il est également entré dans le chaudron politique en 2001 en tant que sénateur du Parti de l’Alliance de la gauche démocratique, avant d’assumer le rôle de président de la FA polonaise. À ce poste, il a limogé l’entraîneur néerlandais Leo Beenhaker en direct à la télévision après l’échec de la Pologne à se qualifier pour la Coupe du monde 2010 via une défaite 3-0 contre la Slovénie. Aie.

10. Jozsef Bozsik

Jozsef Bozsik faisait partie de la grande équipe hongroise des années 1950 (Crédit image : Getty)

Sur la photo cinquième à partir de la droite dans l’image ci-dessus, Bozsik faisait partie de l’emblématique “Golden Team” hongroise qui a été terriblement proche de remporter la Coupe du monde 1954 en Suisse.

Pilier du Budapest Honved tout au long de sa carrière en club, le milieu de terrain a été élu membre de l’Assemblée nationale de Hongrie alors qu’il était encore footballeur en 1953, à seulement 27 ans.

Il est ensuite devenu manager de l’équipe nationale de Hongrie, nommé en 1974 et chargé de guider l’équipe vers la Coupe du monde quatre ans plus tard. Cependant, sa mauvaise santé l’a forcé à démissionner presque immédiatement et il est décédé d’une insuffisance cardiaque en 1978.

9. Pelé

Pelé a déjà été ministre extraordinaire des sports du Brésil (Crédit image : Getty)

Considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé a connu une carrière diversifiée depuis sa retraite du jeu en 1977. En plus d’occuper des postes d’ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO et d’ambassadeur des Nations Unies pour l’écologie et l’environnement, l’ancien attaquant a passé du temps en tant que ministre extraordinaire des sports du Brésil.

Il avait même une loi portant son nom – la “loi Pelé” – alors qu’il cherchait à réduire la corruption dans le football brésilien, mais il a quitté son poste en 2001 après avoir été lui-même accusé d’être impliqué dans un scandale de corruption.

8. Hakan Sukur

Hakan Sukur a affronté le président turc Recep Tayyip Erdogan (Crédit image : Getty)

Le brillamment surnommé Bull of the Bosphorus est le meilleur buteur de tous les temps en Turquie, alors qu’il est également considéré comme une légende à Galatasaray, pour qui il a trouvé le filet 295 fois en trois périodes.

L’ancien attaquant s’est tourné vers la politique après sa retraite, remportant un siège au parlement turc en 2011 en tant que membre du Parti de la justice et du développement au pouvoir.

Il a démissionné du parti deux ans et demi plus tard, mais est resté député en tant qu’indépendant.

Sukur a ensuite fait à nouveau la une des journaux en 2016, lorsqu’un mandat d’arrêt a été émis contre lui après avoir été accusé d’avoir “fait partie d’un groupe terroriste armé” quelques mois après une autre accusation d’avoir insulté le président Recep Tayyip Erdogan sur Twitter. Il vit actuellement en exil aux États-Unis.

7. Oleg Blokhine

Oleg Blokhin représentait deux partis en même temps (Crédit image : Getty)

Confondant le vieil adage, Blokhin est un touche-à-tout et un maître d’un ou deux. Le meilleur buteur du Dynamo Kiev et de l’Union soviétique est devenu le premier entraîneur à qualifier l’Ukraine pour un tournoi majeur lorsque le Jaune-Bleu s’est qualifié pour la Coupe du monde 2006, et il a même trouvé le temps d’être élu au parlement du pays.

Le sexagénaire a été élu avec le parti Hromada en 1998 alors qu’il était membre du Parti communiste d’Ukraine en même temps. Et ils disent que les hommes ne peuvent pas faire plusieurs tâches.

6. Titi Camara

Titi Camara était autrefois ministre des Sports de la Guinée (Crédit image : Getty)

Ancien Lens, Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) et West Ham (s’ouvre dans un nouvel onglet) L’attaquant Camara a passé la plupart de ses jours de jeu en Angleterre et en France, avant de retourner dans sa Guinée natale après avoir pris sa retraite du football au milieu des années 2000.

Après de brefs passages en tant que directeur technique national et entraîneur-chef de l’équipe nationale en 2009, Camara a été nommé ministre des Sports de la Guinée après l’élection du président Alpha Condé. Il a duré jusqu’en 2012.

5. Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko est un autre Ukrainien qui s’est essayé à la politique (Crédit image : Getty)

Le légendaire attaquant du Dynamo Kyiv et de Milan a marqué des buts pour le plaisir tout au long de sa carrière de joueur, malgré un passage infructueux à Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) entre 2006 et 2009.

Shevchenko s’était déjà essayé à la politique alors qu’il était encore footballeur, soutenant le Parti social-démocrate d’Ukraine à la fin des années 1990, puis approuvant le candidat présidentiel Viktor Ianoukovitch en 2004.

Ce n’est donc pas une surprise lorsque l’ancien avant-centre a jeté son chapeau sur le ring en 2012, rejoignant immédiatement l’Ukraine – Attaquant ! parti après sa retraite en 2012. Shevchenko n’a cependant pas réussi à remporter un siège au parlement et est ensuite retourné au football pour diriger l’équipe nationale.

4. Kakha Kaladzé

Kakha Kaladze est actuellement maire de Tbilissi (Crédit image : Getty)

L’un des plus grands joueurs géorgiens de tous les temps, l’ancien défenseur milanais a raccroché les crampons en mai 2012, mais sa carrière politique a commencé quelques mois auparavant : en février de la même année, Kaladze a rejoint le parti Georgian Dream – Democratic Georgia puis est devenu un député en octobre.

Deux semaines seulement après son élection, le double vainqueur de la Ligue des champions a été nommé vice-Premier ministre et ministre de l’Énergie, une décision que beaucoup ont critiquée en raison des intérêts commerciaux de Kaladze dans le secteur. Il est actuellement maire de Tbilissi, poste qu’il occupe depuis cinq ans.

3. Gianni Rivera

Gianni Rivera a passé du temps en tant que membre du Parlement européen (Crédit image : Getty)

Seuls Paolo Maldini, Franco Baresi et Alessandro Costacurta ont fait plus d’apparitions pour Milan que Rivera, qui a tiré sur le célèbre Rossoneri chemise à 658 reprises entre 1960 et 1979.

Il est d’abord devenu vice-président du club après avoir mis fin à sa carrière de joueur, mais en 1986, l’ancien milieu de terrain s’est tourné vers la politique. Rivera est devenu député du parti Démocratie chrétienne l’année suivante et a ensuite été sous-secrétaire à la Défense, avant de devenir député européen (membre du Parlement européen) en 2005.

2. Romario

Romario est maintenant un politicien de longue date au Brésil (Crédit image : Getty)

L’un des plus grands attaquants de tous les temps et une véritable légende brésilienne, Romario est allé plus loin que la plupart lorsqu’il s’agit d’échanger une carrière dans le football contre une carrière en politique.

Sous la bannière du Parti socialiste brésilien, l’ancien leader du PSV, de Barcelone et de Flamengo a été élu à la Chambre des députés, la chambre basse du Congrès, en 2010, et a utilisé sa position pour faire pression contre l’organisation de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Peu de temps après ce tournoi, Romario a été élu au sénat brésilien, recevant plus de voix que tout autre candidat qui s’est jamais présenté à une représentation à Rio de Janeiro. Il est toujours en poste aujourd’hui, mais représente le Parti libéral depuis 2021.

1.George Weah

(Crédit image : Getty)

En 2005, peu de temps après la fin de la deuxième guerre civile libérienne, le vainqueur du Ballon D’or 1995, Weah, a annoncé son intention de se présenter à la présidence du Libéria. Mais aussi populaire qu’il fût dans son pays natal, l’opposition l’a cité comme un politicien inexpérimenté sans éducation et l’a qualifié de “bébé dans les bois”.

Weah a perdu contre Ellen Johnson Sirleaf, éduquée à Harvard, mais en 2014, il a battu son fils Robert au Sénat du Congrès pour le changement démocratique.

Ce n’était pas la fin. Weah a eu une autre tentative à la présidence en 2017 – et cette fois, il a réussi. L’ancien prêteur de Chelsea a remporté 61,54% des voix pour vaincre Joseph Boakai lors d’un second tour.