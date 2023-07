Classé ! Les 100 meilleurs stades du monde

Prêt à visiter un siècle des meilleurs stades du monde ?

Eh bien ici à QuatreQuatreDeux, nous avons passé chaque heure éveillée à nous disputer sur les plus beaux terrains de la Terre – au bureau, dans les pubs, même à côté d’autres fans assis dans des sièges de stade. Ce recueil a vu le jour il y a huit ans, en fait – avant que certains de ces lieux n’existent réellement. Nous avons ensuite proposé 100-5 sur cette liste avant de vous passer le relais : le FFT Twitter les adeptes ont choisi l’ordre des quatre premiers, lorsque nous avons remis le pouvoir.

Nous avons jugé sur cinq critères : historique ; atmosphère; capacité; architecture et environnement; et ce « facteur wow » presque indéfinissable mais viscéralement évident. En bref, à quel point les fans de football voudraient-ils désespérément y aller ?

Nous avons même réuni ce fantastique PDF de la liste complète, aussi – afin que vous aussi puissiez commencer à craquer avec le pèlerinage ultime des amateurs de match.

Vous n’êtes peut-être pas d’accord avec toutes les inclusions ou préférences, mais nous espérons que vous trouverez de quoi vous amuser et vous laisser séduire par ces fonctionnalités. Il est juste de dire que nous avons tous appris quelque chose de nouveau et acquis des destinations potentielles, en attendant l’accord des partenaires et des directeurs de banque.

Ce que nous avons proposé est une liste définitive des endroits où aller sur la planète Terre pour vous perdre pendant 90 minutes (plus le temps supplémentaire et dans certains cas, l’événement de prolongation et une fusillade). Des meilleurs billets de football aux expériences les plus belles, les plus impressionnantes et tout simplement uniques possibles dans le sport… voici les meilleurs stades du monde.

Les 100 meilleurs stades du monde selon FourFourTwo

100. Chemin Kenilworth

Le stade Kenilworth Road de Luton Town vu d’en haut (Crédit image : JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

📍 Luton, Angleterre

🏠 1905

🏟 10 356

Luton Town cherche une nouvelle maison depuis 1955 – mais n’arrive pas à se débarrasser de son amour pour Kenilworth Road.

Plutôt célèbre, l’entrée décidément excentrique du Oak Stand emmène les fans dans les jardins arrière voisins, bien que les loges exécutives le long d’une ligne de touche aient toutes été supprimées après la promotion du club en Premier League. Une concoction dépareillée de terrasses converties, de sièges invisibles et d’un stand désinvolte parallèle à la route derrière elle. Il y a beaucoup de caractère ici – ce sera dommage quand le club déménagera dans une nouvelle maison dans quelques années. – DR

99. Le flotteur

The Float @ Marina Bay, vu d’un point de vue surélevé (Crédit image : Planet One Images/Universal Images Group via Getty Images)

📍 Marina Bay, Singapour

🏠 2007

🏟 27 000

Composé d’une plate-forme en acier plantée dans la Marina Bay de Singapour, The Float était initialement conçu comme une structure temporaire, mais des plans ont depuis commencé à le rendre permanent. Bien qu’il n’ait pas accueilli de matchs de haut niveau, The Float est vraiment unique en son genre, avec 27 000 fans tous assis le long de la côte. Lieu polyvalent en plein air, il accueille régulièrement le défilé de la fête nationale de Singapour, ainsi que d’autres événements sportifs et musicaux.

Heureusement, il y a beaucoup de filets englobant le terrain chaque fois qu’un match est joué, alors ne vous inquiétez pas – les ballons de football ne sont pas constamment projetés dans l’eau environnante.

98. Stade Etihad

Le stade Etihad lors de la remise des trophées de la Premier League après que Manchester City ait battu Huddersfield Town en 2018 (Crédit image : Manchester City FC/Manchester City FC via Getty Images)

📍 Manchester, Angleterre

🏠 2004

🏟 55 000

Il y avait beaucoup à aimer dans cet ancien pilier mancunien, Maine Road, mais vous ne trouverez pas trop de Blues se plaignant de l’Etihad – construit à l’origine pour les Jeux du Commonwealth de 2002 avant d’être rénové pour le football.

Il est agréable à l’œil avec ses entrées/sorties tourbillonnantes de style San Siro et ses mâts et câbles en acier. Il a augmenté la capacité de gain de City en se positionnant, au moins à un moment donné, comme le troisième plus grand terrain de la Premier League : la refonte de la tribune sud a ajouté 7 000 sièges supplémentaires. Plus important encore, il est au cœur d’une immense régénération pour l’ensemble de la région. – NM

97. Stade Henningsvær

Le stade pittoresque de Henningsvaer vu d’en haut en Norvège (Crédit image : Gregorio Nuti)

📍 Lofoten, Norvège

🏠 2000

🏟 500

Sérieusement spectaculaire, le Henningsvaer Stadion a été créé en nivelant la couche rocheuse solide sur laquelle il repose, avec la mer de Norvège à quelques mètres de la ligne de touche. Situé dans le village des îles Lofoten au large des côtes du nord de la Norvège, il n’y aurait sans doute pas de meilleur endroit au monde pour jouer au football.

Bien qu’il n’ait pas de stands et ne puisse accueillir que des équipes amateurs, les vues panoramiques qu’il offre sont spectaculaires. Vous seriez pardonné de ne pas avoir gardé un œil sur le ballon en jouant ici, c’est sûr. – DR

96. Stade Australie

Une vue générale du Stadium Australia lors du match retour du match de qualification pour la Coupe du monde 2006 entre l’Australie et l’Uruguay (Crédit image : Matthew King/Getty Images)

📍 Sydney, Australie

🏠 1996

🏟 82,5000

Construit pour les Jeux olympiques de Sydney en 2000, le Stadium Australia a ouvert ses portes en grande pompe en mars 1999 avec une série d’événements de haut niveau. La ville était inondée de bonne volonté et de fierté dans un stade qui ne comptait pas moins de 110 000 personnes et qui s’est rapidement mis à afficher de nouveaux records mondiaux de foule dans la ligue de rugby et l’union de rugby.

Cette fierté a atteint des niveaux sans précédent lorsque Sydney a accueilli ce qui a été présenté comme « les meilleurs Jeux olympiques de tous les temps » par l’ancien patron du Comité international olympique, Juan Antonio Samaranch. -JD

95. Stade international King Fahd

Vue générale à l’intérieur du stade international King Fahd avant un match entre l’AC Milan et l’Internazionale en 2023 (Crédit image : Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

📍 Riyad, Arabie Saoudite

🏠 68 752

🏟 1982

Construit en 1987 pour un coût paresseux de 510 millions de dollars américains (330 millions de livres sterling), le King Fahd présente l’une des structures de toit les plus emblématiques du football mondial – une surface de 47 000 mètres carrés, soutenue par 24 énormes pylônes qui ressemblent à une tente bédouine et est idéal pour garder la chaleur du désert à distance. Deux ans après sa construction, le stade a accueilli la finale des Championnats du monde juniors de la FIFA et en 2014, il a accueilli le match retour de la Ligue des champions d’Asie, où l’équipe australienne Western Sydney Wanderers a remporté le titre dans un match sauvage avec des allégations de coups de tête et crachats. De manière tout aussi spectaculaire, il organisera probablement une finale de Coupe du monde plus tôt que tard, non ? –SM

94. Crinière Garrincha

Le Mane Garrincha lors du match de quart de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la Belgique en 2014 (Crédit image : Mike Hewitt – FIFA/FIFA via Getty Images)

📍 Brasília, Brésil

🏠 1974

🏟 72 788

Nommé d’après l’ancien grand brésilien Garrincha, le stade s’appelait à l’origine Estádio Governador Hélio Prates da Silveira lors de sa construction, du nom du gouverneur Hélio Prates da Silveira. Lorsque Garrincha est décédé en 1983, à seulement 49 ans, les autorités l’ont renommé en son honneur.

Depuis lors, il a subi une reconstruction complète, l’élément le plus caractéristique du stade étant les 288 piliers qui forment l’extérieur et soutiennent le toit circulaire. Rénové au coût de 900 millions de dollars, c’est le troisième stade de football le plus cher au monde, accueillant sept matchs de la Coupe du monde 2014 et plusieurs matchs de football olympiques 2016 également. – DR

93. La tanière

Le stade Den avant le match de championnat entre Millwall et Middlesbrough en mars 2022 (Crédit image : Andrew Kearns – CameraSport via Getty Images)

📍 Millwall, Angleterre

🏠 1993

🏟 20 146

Le plus ancien des « nouveaux » stades toutes places construits à la suite du rapport Taylor – et aussi le plus proche du centre de Londres – le Den a poursuivi le tristement célèbre Millwall Roar synonyme de son prédécesseur. Il y a une bonne ambiance pour les grands matchs… en particulier lorsque West Ham ou Leeds sont en ville.

Contrairement à d’autres nouveaux terrains, cependant, aucun des quatre coins du terrain n’est rempli, ce qui renforce encore l’atmosphère inégalée tout au long des 90 minutes. The Den a également doublé comme terrain d’attache pour l’équipe fictive de Sky One Harchester United en Ciel un frapper, Équipe de rêve. – DR

92. Stade du Cap

Le match de quart de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Allemagne en 2010, depuis le Cape Town Stadium (Crédit image : Clive Rose/Getty Images)

📍 Le Cap, Afrique du Sud

🏠 2007

🏟 57 367

Anciennement connu sous le nom de Green Point Stadium, l’impressionnant terrain de football du Cap était l’un des sites créés spécifiquement pour la Coupe du monde de 2010. En effet, il a accueilli huit matches de qualité variable au cours du tournoi, de la victoire palpitante des Pays-Bas 3-2 en demi-finale contre l’Uruguay en passant par le martèlement 7-0 du Portugal contre la Corée du Nord jusqu’à l’impasse terne 0-0 de l’Angleterre contre l’Algérie.

La nouvelle arène offre désormais à l’une des plus grandes villes du monde un superbe lieu pour des événements sportifs et musicaux de haut niveau, non loin du célèbre secteur riverain V&A et clairement visible depuis Table Mountain, qui offre une toile de fond époustouflante. Le problème est que, comme beaucoup de stades phares, il doit s’amortir par la suite; le conseil local a tenté de tenter l’équipe de rugby de la province de l’Ouest en tant que locataires phares, mais après quatre ans de pourparlers, l’accord a échoué. – GM

91. Arène Red Bull

Les New York Red Bulls affrontent les Santos en 2010 au Red Bull Arena à Harrison, New Jersey (Crédit image : Mike Stobe/Getty Images pour New York Red Bulls)

📍 Harrison, États-Unis

🏠 2010

🏟 25 000

La MLS a vraiment commencé à rouler une fois que les équipes ont ouvert des stades spécifiques au football plutôt que de secouer des terrains de baseball ou de gril mal ajustés. Les Red Bulls ont été l’un des premiers à innover, en 2006, bien qu’ils aient dû attendre encore quatre ans pour emménager officiellement dans leur stade de 200 millions de dollars à Harrison, New Jersey.

Ne pas être au cœur de New York n’a pas empêché le club d’attirer les fans au stade et avec l’arrivée du New York City FC, le Hudson River Derby est un spectacle brillant à voir. – KH