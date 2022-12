Classé ! Les 100 meilleurs kits de football de tous les temps

Classer les meilleurs kits de football de tous les temps allait toujours être une tâche enviable. Par où commencer ?

Dans le monde moderne, il y a trois nouveaux maillots chaque année de nos jours, plus des hauts spéciaux qui sont portés sur des maillots uniques, des maillots internationaux – pour les équipes masculines et féminines, maintenant – sans parler des kits de gardien et des hauts d’avant-match. Nous avons exclu les deux derniers : nous recherchons uniquement à travers l’histoire du football les kits les plus emblématiques portés par les voltigeurs, de n’importe quelle équipe dans n’importe quel pays et à n’importe quel moment.

Notre 100 final peut être débattu, mais c’est un sacré voyage imprégné de nostalgie, de l’époque des courts métrages aux sponsors des manches, avec tout le reste. Attachez-vous et préparez-vous pour un siècle d’articles sans lesquels aucun temple de la renommée ne serait complet.

100. Naples : domicile, 1990/91

Fermez les yeux et vous verrez des images d’un Diego Maradona aux cheveux hirsutes portant ceci sous le soleil scintillant du sud de l’Italie. Ennerre a produit ce chef-d’œuvre et Napoli n’a sans doute pas eu de chemise aussi belle depuis. Une première entrée dans cette liste, aussi, pour le plus grand sponsor de tous les temps.

99. Saint-Etienne : domicile, 1980/81

Ah, les années 1970 : quand le football français était encore innocent, le Paris Saint-Germain était un enfant de club et Saint-Etienne dominait le jeu gaulois. Les Verts ont atteint une finale de Coupe d’Europe cette décennie – ils étaient énormes… mais toujours pas aussi gros que ce sponsor.

98. Real Betis : domicile, 1995-97

Kappa a un riche héritage dans le football espagnol et ce numéro du Betis est synonyme de la superstar brésilienne Denilson et de l’avènement de la Liga diffusée à la télévision britannique. C’est un design presque imbattable.

97. West Ham United : domicile, 1999

Il évoque une image : Paolo Di Canio kung-fu’ing la balle dans le filet contre Wimbledon. Le sponsor est magnifique, le passepoil blanc et le bleu ciel contrastent parfaitement – ​​et les Irons ont même recréé le look avec le maillot domicile 2021/22.

96. Irlande du Nord : extérieur, 1990

Une illusion d’optique d’une chemise, pour un côté le plus souvent associé uniquement à la tenue verte et blanche. L’Irlande du Nord est devenue de plus en plus audacieuse alors que la musique house et la britpop étaient sur le point de prendre le relais : le résultat ? Ce chef-d’œuvre absolu.

95. Marseille : domicile, 1971/72

En ces jours grisants pour le football français, Marseille portait ce qui est essentiellement un haut de baseball – mais ne l’oublions pas, un autre de leurs maillots de la décennie a vu ce design simple avec “MAIS” griffonné en grosses lettres. C’est le français pour “GOAL”, ils ne cherchaient pas à pleuvoir sur le défilé de qui que ce soit.

On pense que c’est aussi la toute première utilisation d’un logo de sponsor et de fabricant. C’est très bien.

94. Wolverhampton Wanderers : domicile, 1993

Les années 1990 : lorsque le football commençait à faire son entrée au box-office et que les imprimés all-over sur les maillots étaient monnaie courante. Celui de Wolves est l’un des plus beaux de la décennie, avec des motifs ressemblant à de la peinture donnant au haut de la maison un look distinctif qu’il n’avait jamais eu auparavant… et rarement depuis.

93. Ecosse : domicile, 1978

“Je ne me suis pas senti aussi bien depuis qu’Archie Gemmill a marqué contre Holland en 1978”, déclare Ewan McGregor dans Trainspotting pendant une scène que tu ne regarderais pas avec tes parents. Non pas que vous regardiez ce film avec eux.

La chemise de cette nuit emblématique était l’une des plus belles d’Umbro, avec des diamants parsemés sur les manches et un col épais qui faisait fureur à l’époque. La nuance de bleu la plus profonde aussi, bien sûr.

92. Athletic Bilbao : extérieur, 2011/12

La course de toute une vie d’El Loco était aussi folle et adorable que vous vous en doutez. L’Athletic Bilbao a porté ce maillot lors de son escapade en finale de la Ligue Europa en 2011 et il est aussi unique que le club lui-même. Nous n’avons jamais vu de sosie, et encore moins d’escroquerie.

91. AC Milan : domicile, 1989/90

Un char sur le devant du maillot de l’AC Milan convenait à une équipe qui a rasé et battu tout le monde devant eux sous Arrigo Sacchi. C’était le maillot de Marco van Basten, Ruud Gullit et Frank Rijkaard, d’une autre victoire en Coupe d’Europe et dans beaucoup d’esprits, c’est le Chemise milanaise.

