Classé ! Les 100 meilleurs joueurs du monde, 2022

Pensez aux meilleurs joueurs du monde en 2022. Fermez les yeux et prenez celui-ci au sérieux. Vous voyez quelqu’un de spécial ?

Nous avons pris en compte quelques éléments lors de l’élaboration de notre propre classement définitif de chacun des meilleurs footballeurs sur Terre en ce moment. Bien sûr, principalement, le talent. La capacité pure est la devise la plus précieuse de notre liste, bien que nous ayons laissé une certaine marge de manœuvre, en raison de blessures ou d’une mauvaise forme collective d’un club.

Il y a des joueurs ici qui ont fait partie de la liste en raison de leur éclat historique – ce sont toujours de bons joueurs et nous voulons être aussi justes que possible, ici.

Ensuite, il y a l’influence et l’importance. Les joueurs vers le haut de cette liste sont triés non seulement en fonction de leur impact sur les jeux, mais aussi de leur impact. Et dans l’ensemble, voici à quoi ressemble la liste…

N’oubliez pas que si vous n’êtes pas d’accord avec la liste, faites-le nous savoir à @fourfourtwo (s’ouvre dans un nouvel onglet) et dis-nous pourquoi. Sommes-nous biaisés contre votre équipe ? Avons-nous commis une erreur flagrante en omettant votre favori ? Et n’avons-nous pas suffisamment inclus une certaine position ?

Passons en revue ceux-ci, alors.

100. Jan Oblak

(Crédit image : Getty)

L’Atletico Madrid n’est plus ce qu’il était, mais la position de Jan Oblak comme l’un des meilleurs gardiens de but du monde est intacte. Le gantier slovène n’a que 29 ans et pourrait bien prendre sa retraite comme l’un des meilleurs de sa génération : il est déjà l’un des footballeurs les plus vénérés de son club et de son pays de tous les temps.

99. Granit Xhaka

(Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Le rachat de Granit Xhaka est bien discuté mais l’excellente saison du milieu de terrain d’Arsenal n’a fait que mettre en évidence des qualités que nous avons toujours su qu’il avait. Le leadership impérieux, le tir de fusée (surnommé le Xhakaboom) et le pied gauche incisif ont fait de lui l’un des meilleurs de la Premier League cette saison – et la renaissance a été exquise pour les Gooners.

98. Frenkie de Jong

(Crédit image : Getty)

Vous ne courtisez pas les meilleurs du monde sans raison. Frenkie de Jong a fait irruption sur la scène pour son génie technique et sa capacité à danser à travers ses adversaires – et il l’a toujours en abondance, malgré la chute de Barcelone en disgrâce pendant son séjour là-bas. Le Néerlandais est un beau joueur à regarder à son meilleur et pourrait encore être l’un des meilleurs au monde dans les années à venir.

97. Kai Havertz

(Crédit image : Getty)

Les fans de Chelsea l’adoreront pour toujours ce but mais Kai Havertz a encore beaucoup plus à donner. Qu’il s’agisse d’un attaquant, d’un milieu de terrain offensif ou d’un ailier, nous ne le savons toujours pas encore – et pourtant, son contrôle rapproché combiné à sa silhouette imposante le rendent difficile à défendre quand il est dans sa splendeur. Il n’ira que de force en force.

96. Marc Reus

(Crédit image : Alex Grimm/Getty Images)

Aujourd’hui âgé de 33 ans, Marco Reus a refusé le monde pour se retrouver avec Dortmund, vieillissant au BVB d’une manière que peu de stars font. en évitant les garçons plus grands, il s’est taillé une carrière comme l’un des attaquants les plus intelligents et les plus envoûtants de son temps – et il est toujours mortel, excellent à regarder et aimé des fans. Et pas seulement ceux en jaune et noir.

95. Fabinho

(Crédit image : James Williamson – AMA/Getty Images)

À Monaco, il faisait partie d’une paire au milieu de terrain – remplaçant parfois l’arrière droit en cas de besoin. À Liverpool, il a évolué pour devenir l’un des meilleurs milieux défensifs solitaires de la dernière décennie. Fabinho est toujours le ciment de la plupart des grandes performances de Liverpool.

94. James Maddison

(Crédit image : Michael Regan – FIFA/FIFA via Getty Images)

Rares sont ceux qui méritent plus leur convocation à la Coupe du monde. James Maddison est entré en mode divin pour Leicester City cette saison, devenant la machine de sortie qui a propulsé les Foxes sur le tableau et traversant les défenseurs de la Premier League comme des cônes à l’entraînement. Il a été exceptionnel toute la saison et l’un des meilleurs meneurs de jeu au monde.

93. João Félix

(Crédit image : Gualter Fatia/Getty Images)

Joao Felix est si phénoménalement talentueux – et pourtant l’Atletico Madrid ne joue pas exactement sur ses points forts. Le Portugais peut sembler bas sur cette liste pour un joueur qui a coûté plus de 100 millions de livres sterling, mais à 23 ans, Felix a toujours le monde à ses pieds et attend toujours la saison explosive de Vinicius Junior l’année dernière.

92. Darwin Nunez

(Crédit image : Jan Kruger / Getty Images)

Lentement mais sûrement, Darwin Nunez s’impose à Liverpool comme l’un des attaquants les plus contradictoires que la ligue ait à offrir. Il est si incroyablement puissant que c’est comme s’il ne pouvait pas tout à fait le maîtriser parfois; c’est un tyran à plat qui peut détruire des équipes plus petites et pourtant, même les défenseurs chevronnés ne peuvent parfois pas gérer ses mouvements. Il ne fera que grandir au fur et à mesure qu’il se familiarisera avec le football anglais.

91. Théo Hernandez

(Crédit image : Marco Luzzani/Getty Images)

De nombreuses stars du Real Madrid ont coulé sans laisser de trace après avoir été recrachées en Italie – pourtant Theo Hernandez est tranquillement devenu l’un des meilleurs arrières gauches de la planète à l’AC Milan. Le Français est accompli dans les deux sens et un acteur majeur dans la victoire de Milan au Scudetto la saison dernière – et toujours à seulement 25 ans, avec de la place pour se développer davantage.