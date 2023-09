Classé ! Les 100 meilleurs footballeurs de tous les temps

Parmi les 100 meilleurs joueurs de football de tous les temps, de moins en moins galopent encore à plein régime sous les feux du football européen. En fait, deux de nos 10 meilleurs ont quitté le continent au cours des 12 derniers mois.

Avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s’envolant vers le coucher du soleil des climats plus chauds, il est facile d’avoir les yeux embués sur le bon vieux temps ; de la façon dont nous ne reverrons plus jamais une autre paire comme celle-là. Mais lorsqu’ils finiront par mettre un terme à cette journée, leur absence ne laissera aucun vide : c’est juste le fait de tourner une page. Le football est cyclique : rien n’est nouveau et en un siècle et demi de beau jeu, nous avons vu à peu près tout ce qui était possible. La montée des dynasties, la chute des dieux, l’inattendu et les scénarios que nous avons tous vu venir.

Il s’agit du recueil complet des personnages qui ont joué les héros et les méchants tout au long du parcours. Chaque homme qui détenait le statut de GOAT aux yeux de tous les spectateurs : le siècle définitif des plus grands footballeurs à avoir jamais foulé le gazon. Vous n’êtes pas d’accord ? Bien sûr que non !

100. Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi de Roumanie lors de la Coupe du monde 1990 (Crédit image : Ray McManus/Sportsfile via Getty Images)

Avec l’une des trajectoires de carrière les plus étranges parmi les grands des temps modernes, Hagi a passé la majeure partie d’une décennie en tant que milieu offensif incroyablement prolifique dans l’élite roumaine, avant deux années aléatoires au Real Madrid et plus tard un sort similaire à Barcelone. .

Entre son passage chez les deux géants espagnols, il a passé deux années réconfortantes en Italie, où il faisait partie du contingent de la « Petite Roumanie » de Mircea Lucescu à Brescia. Il a enduré la relégation lors de sa première saison mais est resté fidèle au club malgré de meilleures offres et les a renvoyés en Serie A.

Agé de 30 ans et censé être sur le point de prendre sa retraite, il a rejoint Galatasaray, où il a passé une demi-décennie ridiculement fructueuse à consolider son statut de légende vivante et à récolter 10 autres médailles.

Point culminant de la carrière : USA 94, lorsque la Roumanie atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde (éliminant au passage l’Argentine), inspirée par Hagi et son pied gauche magique.

99. Mario Kempes

Mario Kempes en action pour l’Argentine à la Coupe du Monde 1986 (Crédit image : BONGARTS)

Seuls quatre Argentins ont été sacrés meilleurs buteurs de la Liga, et Kempes en fait partie. Il était redouté en tant qu’attaquant robuste et efficace pour Valence, marquant à volonté, notamment en 1976/77 et 1977/78. Kempes a également mené le club à un triomphe en Coupe des vainqueurs de coupe européenne en 1980.

Cependant, il est surtout connu pour ses finitions explosives lors de la Coupe du monde 1978 à domicile. Il a inscrit six buts et a été meilleur buteur du tournoi.

Point culminant de la carrière : Que diriez-vous de marquer deux buts lors d’une finale de Coupe du Monde pour un moment fort ? Kempes a marqué deux fois contre les Pays-Bas, dont le but vainqueur en prolongation.

98. Kaka

Kaka de l’AC Milan en action en Serie A contre la Fiorentina en 2009 (Crédit image : Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Kaka est le seul joueur au monde que je paierais pour regarder. Certaines des choses que je l’ai vu faire sur le terrain m’étonnent. Frank Lampard

Bébé de la dernière équipe brésilienne vainqueur de la Coupe du monde sans être entré sur le terrain, Ricardo Izecson dos Santos Leite a grandi dans l’ombre des superstars de la samba avant de les imiter sur son propre chemin. Il a remporté le Ballon d’Or final avant que le duopole Messi-Ronaldo ne domine le football et a ébloui par sa vision incroyable et ses talents de dribble typiquement sud-américains.

Les fans milanais l’adoraient. Il n’y avait rien que Kaka ne pouvait faire avec le ballon aux pieds, alors qu’il se frayait un chemin à travers les défenses et menait ce grand club vers les sommets. Les blessures ont ravagé son passage au Real Madrid, mais la mystique de cet homme est claire : il est tout simplement l’un des footballeurs les plus talentueux de l’ère moderne, avec des moments emblématiques tout au long de sa carrière.

Point culminant de la carrière : Une démonstration marquante contre Manchester United en demi-finale de la Ligue des champions, sous les yeux du monde entier. Déchirer à lui seul l’une des plus grandes équipes anglaises de tous les temps était aussi choquant que captivant.

97. Georges Weah

George Weah alors qu’il jouait pour le PSG (Crédit image : Getty)

Jusqu’à présent, le seul lauréat du Ballon d’Or en Afrique, George Weah, est désormais président du Libéria. Il est toujours mené depuis le front.

Le roi George était une tornade de footballeur et l’un des footballeurs les plus excitants à avoir jamais joué à ce jeu. Il pouvait affronter de nombreux défenseurs et les dépasser à un rythme électrique, tandis que sa finition, ses capacités techniques et sa créativité étaient toutes superbes. Il a illuminé Monaco, le Paris Saint-Germain et l’AC Milan, remportant des titres et applaudissant de nombreuses fois pour devenir l’un des footballeurs africains les plus influents et les plus appréciés de tous les temps.

Point culminant de la carrière : Un fabuleux but en solo contre Vérone dans lequel Weah avait à peine l’air de transpirer tout en gambadant dans toute la ligne de défense adverse. Cela représentait sa classe, ses fanfaronnades et ses capacités individuelles effrayantes : savez-vous à quel point c’était difficile à faire dans l’Italie des années 1990 ?

96. Javier Zanetti

Javier Zanetti fait la fête pour l’Inter Milan (Crédit image : Getty)

S’il n’est pas le meilleur arrière droit que le monde ait connu, il est peut-être resté un joueur de classe mondiale plus longtemps que tout autre individu figurant sur cette liste.

Pendant 19 années à l’Inter, qui ont suivi ses débuts en club argentin et ont eu lieu au milieu de certaines des années les plus volatiles de l’équipe milanaise, il a réalisé un record de club de 858 apparitions et remporté 16 trophées avant de prendre sa retraite à 40 ans. lui, un arrière latéral aussi remarquable, était complété par une capacité technique qui lui permettait également d’exceller plus tard au milieu de terrain.

Point culminant de la carrière : Capitaine de l’Inter jusqu’au triple en 2010, qui a mis fin à 45 ans d’attente pour retrouver la Coupe d’Europe.

95. Djalma Santos

Djalma Santos (à gauche), Zito (au centre) et Pele (à droite) à leur hôtel de Selsdon Park en formation pour un match contre l’Angleterre. (Crédit image : John Pratt/Keystone/Getty Images))

Nommé par son ancien équipier et compatriote Pelé dans sa liste des 125 plus grands footballeurs, le double champion du monde a été le premier Brésilien à cumuler 100 sélections internationales. Il n’a débuté qu’un seul match lors de la Coupe du monde 1958, mais a tout de même été choisi comme le meilleur arrière latéral du tournoi. Cela devait donc être une démonstration.

Avec l’arrière gauche Nilton Santos, Djalma Santos s’est rarement retenue, inaugurant la tradition brésilienne d’attaque des défenseurs et fournissant un modèle pour l’avenir du poste.

Point culminant de la carrière : Lors de la finale de la Coupe du monde 1962 contre la Tchécoslovaquie, Santos a inscrit le dernier but marqué par Vava pour le Brésil.

94. Luis Figo

Luis Figo lors de l’Euro 2004 pour le Portugal (Crédit image : Getty)

L’un des joueurs les plus idolâtrés et méprisés de l’histoire – même par le même groupe de fans à différents moments de sa chronologie.

Luis Figo était l’archétype de ce que devrait être un Galactico, il ne devrait donc pas être surprenant que le Real Madrid ait remué le ciel, la terre et les lois de la nature pour l’acquérir. Habile, délicat et gracieux, tout en étant capable d’imprévisibilité – comme l’Angleterre l’a découvert grâce à son étourdissement à longue distance à l’Euro 2000 – Figo était un joueur brillant et cohérent. Ses 106 passes décisives sont les deuxièmes de l’histoire de la Liga, derrière Lionel Messi.

Point culminant de la carrière : A remporté la Ligue des champions 2002 aux côtés de ses coéquipiers vedettes contre le Bayern Munich. Voir : payer beaucoup d’argent pour les joueurs de vos rivaux, ça marche.

93. Sándor Kocsis

Sandor Kocsis (à gauche) célèbre alors que le ballon passe devant le gardien uruguayen Gaston Roque Maspoli lors de la Coupe du monde 1954 (Crédit image : PERSONNEL/AFP via Getty Images)

Sans doute le plus beau ballon de la tête de tous les temps, Kocsis a marqué à un rythme incroyable. Il a trouvé le chemin des filets 75 fois en 68 matchs pour son équipe nationale, remportant le tournoi olympique en 1952, et a marqué en moyenne plus d’un but par match au cours de ses sept saisons à Honved, remportant trois titres de champion de la ligue.

Kocsis a déménagé à Barcelone en 1958 et a remporté la Liga lors de ses deux premières saisons en Catalogne, bien que son séjour là-bas ait été malheureusement interrompu par des blessures.

Point culminant de la carrière : Kocsis a été le meilleur buteur avec 11 buts lors de la Coupe du monde 1954, où une majestueuse équipe hongroise aurait dû remporter le trophée, mais a perdu contre l’Allemagne de l’Ouest en finale.

92. Peter Schmeichel

Peter Schmeichel en action pour le Danemark à l’Euro 92 (Crédit image : PA)

De tous les gardiens contre lesquels j’ai joué, Peter était de loin le meilleur. Vous ne pouvez pas être un grand en étant simplement un bon stoppeur, vous devez tout avoir – et il l’a fait. Michael Owen

Avant que de nouvelles tactiques n’obligent les gardiens de but à se précipiter vers la ligne médiane et à se comporter comme des ersatz de meneurs de jeu, Schmeichel était le roi des gardiens, le prototype du gardien de but d’élite. Tout ce qui a contribué à empêcher un but qu’il avait en abondance : la taille, la présence, l’agressivité et la capacité inflexible à mettre ses quatre arrières en forme.

Mais surtout, il était si difficile de le dépasser. Sa méthode « étoile de mer » est devenue célèbre et a été responsable d’innombrables chances à bout portant qui sont restées inexplicablement non converties. En plus d’être énorme, ses réflexes étaient incroyablement rapides – et pas seulement une fois le tir tiré, mais aussi avant : il étouffait le ballon aux pieds d’un attaquant avant même que celui-ci ne se rende compte qu’il avait fini au but.

Point culminant de la carrière : Il a accumulé des médailles en tant que pilier de la première grande équipe d’Alex Ferguson à Manchester United, mais aucune n’aura eu autant d’importance ou n’aura été aussi spectaculairement improbable que sa victoire au Championnat d’Europe avec une équipe danoise rassemblée à la hâte en 1992.

91. Giacinto Facchetti

Pelé (à gauche), serre la main de l’Italien Giacinto Facchetti avant le match final de la Coupe du monde 1970 entre l’Italie et le Brésil. (Crédit image : Alessandro Sabattini/Getty Images)

Lors de la finale de la Coupe du monde 1970, le Brésil a vu l’avenir. Il jouait au poste d’arrière gauche de l’équipe adverse, qui O Canarinho étaient occupés à battre 4-1 à ce moment-là.

L’Italien Giacinto Facchetti a inventé l’arrière latéral moderne. Transformé par l’entraîneur de l’Inter Helenio Herrera d’avant-centre en arrière gauche droitier, Facchetti a fourni la poussée offensive en profondeur dans un système de catenaccio axé sur la défense qui a dominé le football italien à partir du milieu des années 1960 pendant trois décennies.

« Ceux qui m’ont copié m’ont mal copié », a déclaré plus tard Herrera à propos de son équipe de l’Inter. « J’avais Picchi comme balayeur, oui, mais j’avais aussi Facchetti, le premier arrière latéral à marquer autant de buts qu’un attaquant. »

Au cours d’une carrière de 18 saisons comprenant 629 Nerazzurri apparitions et 75 buts, Facchetti a remporté quatre titres de Serie A, deux Coupes d’Europe, deux Coupes intercontinentales et l’Euro 68 avec l’Italie. Oubliez Carlos Alberto, Roberto Carlos ou tout autre boucanier brésilien : c’est là que l’arrière latéral comme arme a commencé.

Point culminant de la carrière : Faire partie de la première équipe italienne à défendre la Coupe d’Europe en 1965.