Classé ! Les 100 meilleures chansons FIFA de tous les temps

Vous ne trouverez pas Flo Rida dans les meilleurs FIFA chansons de tous les temps. Le rappeur américain a été un faux pas rare pour le jeu et la preuve que personne n’est parfait.

Le FIFA les bandes sonores ont pris leur vie d’elles-mêmes – aidant à promouvoir de nouveaux artistes, aidant à partager d’anciennes chansons avec de nouveaux publics et nous offrant de purs bangers entre les matchs.

Passons donc en revue nos 100 favoris au fil des ans – classés en partie selon le caractère percutant de ces morceaux, leur caractère emblématique pour la bande originale, mais aussi leur intégration dans le jeu lui-même. C’est à peu près aussi proche de NME que vous nous trouverez, alors n’hésitez pas à nous dire à quel point nos goûts musicaux sont mauvais. @QuatreQuatreDeux sur Twitter.

Les 100 meilleures chansons FIFA de tous les temps : 100-81

100. Duffy – Miséricorde

FIFA 09 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 09

EA a souvent fait appel à des artistes soul émergents avant qu’ils ne se démarquent. Par le temps Miséricorde a été inclus dans FIFA 09 cependant, Duffy n’était pas exactement un secret – pensez à Dortmund qui achète Bellingham.

Miséricorde est sorti à une époque où Stewart Downing était en plein essor et où le New Labour était en déclin – une période étrange pour la Grande-Bretagne, en effet. C’est triste que Duffy n’ait plus jamais atteint ce niveau d’adoration, mais c’était quand même un morceau.

99. Bastille – Renvoyez-les !

FIFA 17 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 17

En plus d’avoir un nom hilarant pour une chanson sur FIFA, Renvoyez-les ! était l’une des meilleures chansons d’une très bonne année pour FIFA musique. Bastille fait des hymnes obsédants mieux que la plupart et celui-ci, avec son accompagnement de cantiques presque religieux et ses paroles étranges, en a fait un favori instantané parmi les joueurs du jeu vidéo de football le plus vendu au monde.

Vous n’aimez pas ça ? Nous supposons que vous êtes plutôt un PSE genre de personne.

98. Mauvais sons – Salaires

FIFA 18 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 18

Il se pourrait simplement que ce soit notre version particulière de FIFAmais nous avons toujours trouvé que le pop cuivré de Salaires de Bad Sounds était toujours diffusé sur les écrans de la piscine d’Alex Hunter aux États-Unis, à mi-chemin de The Journey. C’est exactement à cela que nous associons cette chanson.

C’est un morceau de pop chic, clairement influencé par la brillante production de Kanye West et qui fait des clins d’œil décalés dans les paroles du film. Graisse. C’était généré par ordinateur, mais Hunter a-t-il vécu dans de belles gaffes au cours de sa carrière.

97. Easy Life – Squelettes

FIFA 22 couverture (Crédit image : EA)

De FIFA 22

Easy Life sonne comme un groupe a inventé pour ces bandes sonores. Des paroles accrocheuses à moitié rappées, des rythmes dansants et juste cette touche de folie qui ressemble à celle des années 2000. C’est un délicat exercice d’équilibre entre avoir l’air d’être détenteur d’un abonnement à West Ham et enregistrer des clips vidéo inspirés de Kylie Minogue, n’est-ce pas ?

96. Infidèle – Pas de racines

FIFA 2005 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 2005

Bien qu’il s’agisse de l’un des groupes de danse les plus influents de l’histoire de la musique, Faithless est surtout connu pour ce riff de synthétiseur dans Insomnie. Toujours, Pas de racines des gifles aussi.

Un bop au tempo plus lent, le morceau signalait les félicitations croissantes résultant de sa présence dans le FIFA série, avec un certain nombre de grands artistes inclus dans la version 2005. Le morceau présente Dido, de Stan et Drapeau blanc notoriété.

95. Les préréglages – Fantômes

FIFA 13 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 13

Oui, cette chanson ressemble étrangement à un chant de marin électronique. Mais cela n’a fait qu’ajouter à son charme. Inclus dans FIFA 13, Des fantômes by the Presets était étrangement populaire à côté de toute la pop raffinée et de l’indie chic. Il ne s’intègre pas vraiment. C’est un choix stéréotypé d’EA dans le sens où il donne l’impression qu’il ne pourrait appartenir à aucun autre endroit.

94. Moby – Bodyrock

FIFA 2001 couverture (Crédit image : EA)

De FIFA 2001

Peut-être que Moby n’a jamais été cool. Eminem l’a insulté Sans moi, affirmant que « personne n’écoute de la techno ». Peut-être Rock corporel n’a jamais été cool non plus avec ses raps absurdes de « to the beat, yo, body rock yo, we rock the party ». Mais en 2001, c’était le summum de la hanche. Comment allez-vous, mes amis ?

93. Les Ting Tings – Mains

FIFA 13 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 13

Les Ting Ting étaient terriblement boiteux en 2012 – allez, ils n’étaient même pas cool en 2007 – et pourtant Mains est leur meilleure chanson d’un mile. Nous attribuerons cela au fait que c’était pendant l’âge d’or de Calvin Harris plus qu’autre chose (il l’a produit).

C’était la grande inclusion pop sur FIFA 12 et c’était bien jugé – une de ces chansons qui étaient dansantes avec une belle mélodie mais qui n’avaient pas été massacrées par les émissions de radio. Tapez dans vos mains si vous venez de dominer Barcelone avec 67% de possession et avez fini par perdre 3-1.

92. Gusenito – Vive la vie

FIFA 2005 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 05

Dans les premiers jours de FIFAc’était un peu comme si EA adoptait l’approche Brighton de l’ère Graham Potter lors de la sélection des morceaux – recherchant partout, des Seychelles à la Guinée-Bissau, les meilleurs nouveaux talents.

Le jam occasionnel en espagnol est agréable sur la bande originale et le peu connu de Gusenito Vive la vie – à ne pas confondre avec le mégahit de Coldplay – fut l’un des premiers groupes marquants de la pop latine. C’est camp et cuivreux mais cette mélodie restera gravée dans votre tête toute la semaine. Regardez la vidéo à vos risques et périls.

91. Tiggs Da Auteur – Courir

FIFA 16 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 16

Ce morceau a été présenté dans le film Le bébé de Bridget Jones mais nous parierions que le FIFA Le sceau d’approbation était une affaire bien plus importante pour Tiggs.

Courir est une chanson pop amusante et rapide qui était populaire et qui a ensuite été retravaillée avec un couplet supplémentaire de Lady Leshur (de la renommée « brossez-vous les dents »). Revenir sur FIFA 16, c’était l’un des morceaux les plus originaux de la playlist. Un peu comme avoir Carl Jenkinson dans votre équipe FUT pour plaisanter.

90. Oui – UN

FIFA 11 couverture (Crédit image : EA Sports)

Depuis FIFA 11

Si nous sommes durs, Yeasayer était le MGMT d’un pauvre. Si nous sommes honnêtes, UN est la plus grande chanson que MGMT n’ait jamais écrite.

Inclus dans FIFA 11le jam pop psychédélique est accrocheur comme l’enfer et a également fait son chemin sur Grand Theft Auto, aussi. La chanson parfaite pour accompagner un vol de voiture ou une signature d’Andres Iniesta pour Ipswich Town.

89. Bakar – Grands rêves

FIFA 19 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 19

FIFA 19 a en fait contribué à propulser l’auteur-compositeur-interprète indépendant basé à Camden, Bakar, vers de plus grandes choses. Quand Gros rêves Présent sur la bande originale, il avait la verve et la crudité d’un choix classique d’EA, et même si Bakar n’était pas – et n’est toujours pas – un nom connu, il a certainement présenté son son à un public plus large.

Pour un artiste si souvent comparé au chanteur du Bloc Party, Kele Okereke, il semblait approprié qu’il soit sélectionné pour un FIFA édition – compte tenu de l’immense popularité de Hélicoptère au milieu des années 2000.

88. Radiohead – Myxomatose

FIFA 2004 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 04

Le sixième album de Radiohead, Salut au voleur, était un virage à gauche par rapport à l’ambiance, au space jazz et à l’électro traumatisée des deux disques précédents. « Myxomatosis » était hanté et nerveux – mais son rythme contagieux et décalé en faisait un excellent choix pour FIFA.

À ce stade, le quintette d’Oxfordshire était peut-être le plus grand groupe invité à participer au match. Dans une interview avec Jonathan Ross, le guitariste Johnny Greenwood a déploré que la musique du groupe ne soit « jamais axée sur le football », mais uniquement sur des documentaires de guerre. EA a au moins corrigé cela.

87. Sad Night Dynamite ft. Moonchild Sanelly – Démon

FIFA 22 couverture (Crédit image : EA)

De FIFA 22

FIFA les chansons, dans l’ensemble, regardent le bon côté de la vie. Ils sont pleins d’entrain, optimistes – pensez à des mélodies pour compléter des films arc-en-ciel plutôt qu’à des mélodies qui évoquent la peur d’affronter Vinnie Jones en tête-à-tête.

Démon ne lui emboîte pas le pas. C’est menaçant, hargneux, presque un remix de Jay-Z et Kanye Pas d’église dans la nature. Cela semble merveilleusement déplacé sur FIFA – et la bande-son n’en est que meilleure.

86. Délavé – Perdez-vous

FIFA 18 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 18

Washed Out est tentaculaire, tintant Aller se faire cuire un œuf une piste qui serpente en quelque sorte entre deux accords. Ce n’est absolument qu’un bruit de fond, mais il y a quelque chose de magnétique et de mystique là-dedans – pensez à la capacité de David Silva à recycler la possession. que sans effort.

L’un des meilleurs exemples de musique dance psychédélique au monde. FIFA la bande-son, bien sûr.

85. Spring King – Qui es-tu

FIFA 17 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 17

Spring King faisait partie de ces groupes qui sont sortis de nulle part, ont été importants pendant environ 18 mois, puis ont apparemment disparu de la surface de la Terre. Un groupe Michu, si vous voulez. Et tout comme une vieille rediffusion de Années de Premier League, cela vous rappellera toujours de bons souvenirs. Super confiture.

84. Le xx – Dangereux

FIFA 18 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 18

Groupe électronica déterminant des années 2010, The xx fait partie de ces groupes qui semblent tout simplement faits sur mesure pour des spots dans des publicités, des films, des bandes originales de jeux, etc. Dangereux – avec ses cuivres distinctifs et sa grosse et mauvaise ligne de basse, c’est plus ou moins la même chose – bien qu’il soit beaucoup moins sombre et introspectif que la plupart des travaux antérieurs du groupe.

Soyons réalistes, si vous aviez le premier album dans le bureau du manager lorsque vous essayiez de signer Paolo Dybala, cela ne donnerait probablement pas le genre de ton que vous recherchez.

83. Peggy Gou – Ça fait oublier (Itgehane)

FIFA 19 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 19

Ça te fait oublier (Itgehane) est une tranche de disco sereine à la fois entraînante et relativement inexploitée dans le grand public.

« Probablement la seule chose qui me calme après avoir encaissé un autre but de coup de pied à vélo en FIFA 19», dit un commentaire YouTube sur la vidéo officielle de cette chanson. Il a 1 700 likes. Peut-être que tout le monde est concerné.

82. Lykke Li – Je vais bien, je suis parti

FIFA 09 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 09

La Suède est surtout connue pour trois choses. Zlatan Ibrahimovic, IKEA et de la bonne musique pop. Des boulettes de viande d’un seul coup.

Je vais bien, je suis parti est devenu un succès mineur pour Lykke Li, en partie grâce à un FIFA fonctionnalité sur le jeu de 2009. En tant que l’une des chansons déterminantes de sa scène à l’époque, c’était un morceau tout à fait approprié à inclure.

81. Royal Blood – Les problèmes arrivent

FIFA 21 couverture (Crédit image : EA Sports)

De FIFA 21

Le sang royal Les problèmes arrivent était la première chanson d’une nouvelle ère pour le groupe – et cela a coïncidé avec l’inclusion du morceau sur FIFA 21. En ce qui concerne les stratégies marketing, c’est plutôt cool.

Cette chanson est un bruit sourd avec les tambours de marque du duo qui se marient bien avec le fausset dans le refrain criant « J’entends des problèmes venir » – la bande originale de nombreux égaliseurs tardifs, pensons-nous.