Classé ! Les 10 transferts britanniques les plus chers de tous les temps

Enzo Fernandez est devenu le transfert britannique le plus cher de l’histoire du football après avoir rejoint Chelsea depuis Benfica pour 107 millions de livres sterling.

Un bon prix s’accompagne d’une grande responsabilité – mais cela ne signifie pas que cela fonctionne toujours. Certains des transferts les plus chers de l’histoire de la Premier League ont été des flops. Ici, nous avons répertorié les 10 transferts britanniques les plus chers de tous les temps et expliqué comment les choses se sont passées pour l’homme en question.

Juste pour être clair : ce sont les transferts records britanniques, mais ils ne doivent pas nécessairement être des joueurs britanniques ; simplement les frais les plus élevés payés pour un joueur par un club britannique.

10. Nicolas Pépé (Arsenal, 2018) – 72 millions de livres sterling

(Crédit image : Getty)

Arsenal a recruté l’Ivoirien Pepe après une saison exceptionnelle au club français de Lille, au cours de laquelle il a marqué 22 buts en championnat en 28 apparitions.

Il n’a pas encore produit le même genre de forme, cependant, avec seulement 18 arrivées au cours des deux dernières saisons dans le nord de Londres. Il a également eu un certain nombre de problèmes disciplinaires, ce qui a conduit certains fans à exiger qu’il soit vendu à perte.

Pourtant, Pepe a montré sa qualité en éclairs et possède la vitesse, le jeu de jambes et le sang-froid d’un meilleur joueur de Premier League. Quoi qu’il en soit, Arteta l’a envoyé en prêt à Nice au début de la saison 2022/23, et il n’y a apparemment plus de retour pour l’Ivoirien aux Emirats maintenant.

9. Jadon Sancho (Man Utd, 2021) – 73 millions de livres sterling

(Crédit image : Getty)

L’affiche pour déménager à l’étranger afin de faire avancer sa carrière. Beaucoup pensaient que Sancho faisait une énorme erreur lorsqu’il a quitté Manchester City pour le Borussia Dortmund en 2017, mais cela s’est avéré un coup de maître absolu.

Après 50 buts et 64 passes décisives pour les géants de la Bundesliga, Sancho, un habitué de l’Angleterre, a déménagé à Old Trafford dans un accord énorme avec beaucoup d’attentes. Il n’a malheureusement pas été à la hauteur du battage médiatique jusqu’à présent, mais Erik ten Hag travaillera sans aucun doute dur pour aider Sancho à redécouvrir un flair unique et un sourire contagieux à l’équipe de United.

=8. Wesley Fofana (Chelsea) – 75 millions de livres sterling

(Crédit image : Getty)

Élu jeune joueur de la saison de Leicester City pour la campagne 2020/21, sa première dans le football anglais, Fofana a continué d’exceller au King Power Stadium avant que Chelsea ne frappe à l’été 2022.

Toujours au début de la vingtaine, Fofana a montré beaucoup de promesses à Leicester qu’il n’a pas réussi à reproduire à Chelsea jusqu’à présent – au moment de la rédaction de cet article, il n’est apparu que six fois pour les Blues en raison d’une grave blessure au genou, ce qui entrave sa progression dans l’équipe.

=8. Virgile van Dijk (Liverpool, 2017) – 75 millions de livres sterling

(Crédit image : Getty)

L’homme qui a rendu tout cela possible. Les fans de Liverpool savaient que le club envisageait sérieusement de remporter un premier titre de Premier League en plus de 30 ans lorsque la puissance néerlandaise van Dijk a été recrutée à Southampton en 2017.

Grand, fort, élégant, un excellent lecteur du jeu et composé en possession, le défenseur s’était révélé être le meilleur défenseur de la Premier League pour une équipe des Saints moyenne et le reste à Anfield.

Ses performances solides ont aidé le club à remporter la Ligue des champions en 2019, avant un titre de champion en 2020. Il a raté presque toute la saison dernière et l’Euro 2020 après avoir endommagé les ligaments du genou au début de la saison 2020/21, mais s’est complètement rétabli pour aider Liverpool à remporter deux trophées en 2022.

=8. Romelu Lukaku (Manchester United, 2017) – 75 millions de livres sterling

Le tireur d’élite belge Lukaku est devenu le deuxième transfert britannique le plus cher de tous les temps lorsqu’il a échangé Goodison Park contre Old Trafford à l’été 2017.

Jose Mourinho avait demandé un attaquant de classe mondiale pour remplacer Zlatan Ibrahimovic, blessé, et il l’a certainement obtenu. Lukaku s’était révélé être une machine à buts lors de séjours à Everton et West Brom, et il a maintenu son record impressionnant à Old Trafford pendant deux ans. Quarante-deux buts en 96 apparitions ont aidé United à terminer deuxième en 2017/18, mais n’ont pas pu empêcher le limogeage de Mourinho et l’effondrement de la sixième place la saison suivante.

Pas au goût d’Ole Gunnar Solskjaer, Lukaku a été vendu à l’Inter Milan en 2019 et a été le moteur de leur premier Scudetto en plus d’une décennie la saison dernière.

7. Harry Maguire (Manchester United, 2019) – 80 millions de livres sterling

(Crédit image : Getty)

Old Slabhead n’a peut-être pas été béni avec le rythme de Rio Ferdinand ou l’agression de Nemanja Vidic, mais peu de gens diraient qu’il est le meilleur défenseur que Manchester United ait eu depuis que la paire a quitté le club il y a près d’une décennie – c’est-à-dire jusqu’à ce que le arrivées de Lisandro Martinez et Raphaël Varane.

Le sang-froid de Maguire en possession et sa capacité aérienne étaient déjà clairs lors de la campagne de relégation de Hull City en 2016/7, incitant Leicester à le signer pour une bonne affaire de 12 millions de livres sterling l’été suivant. C’est au King Power que Maguire s’est transformé en l’un des meilleurs défenseurs d’Europe, compensant son manque de rythme par des performances puissantes et composées au cœur de la défense.

Bien qu’il soit la cheville ouvrière de son pays et capitaine des Red Devils, l’avenir de Maguire à Manchester United semble incertain alors qu’il lutte pendant des minutes sous Erik ten Hag.

6. Antony (Manchester United, 2022) – 85 millions de livres sterling

(Crédit image : Getty)

Manchester United a poursuivi Antony pendant des mois avant de finalement le lier à un contrat, l’Ajax jouant au hardball sur le coût de son ailier brésilien. Finalement, les frais se sont élevés à 80,75 millions de livres sterling, avec 4,25 millions de livres sterling disponibles en modules complémentaires.

Il n’a pas encore prouvé sa pleine valeur pour Erik ten Hag et Manchester United actuellement, mais montre des aperçus de sa qualité incontestable chaque semaine. Toujours au début de la vingtaine, Antony a certainement beaucoup de potentiel de croissance. Un but lors de ses débuts contre Arsenal aura sans aucun doute aidé.

5. Mykhalo Mudryk (Chelsea, 2023) – 88,5 millions de livres sterling

(Crédit image : Getty Images)

Peut-être le plus grand vol de transfert de l’histoire, Arsenal semblait en pole position pour signer Mudryk dans la fenêtre de janvier 2023. C’est-à-dire jusqu’à ce que Chelsea intervienne et les fasse exploser avec une offre bien améliorée.

Mudryk a initialement coûté 62 millions de livres à Chelsea, avec 26,5 millions de livres supplémentaires ajoutés à son chiffre par le Shakhtar Donetsk grâce à des ajouts et des clauses très réalisables dans son contrat de sept ans et demi.

4. Paul Pogba (Manchester United, 2016) – 89 millions de livres sterling

(Crédit image : Getty)

L’arrivée de Pogba à Old Trafford en 2016 reste sans doute le moment le plus galactique de l’histoire de la Premier League.

Le Français avait tourné le dos à l’académie de United pour rejoindre la Juventus à 19 ans. À Turin, il est rapidement devenu l’un des milieux de terrain box-to-box les plus convoités d’Europe. Son flair, son œil pour une passe et sa bancabilité en ont fait un candidat évident à Old Trafford, et les géants de la Premier League ont pris la décision difficile de racheter leur ancien joueur pour un montant record du monde en 2016.

Cela n’a pas toujours été simple. Pogba s’est heurté à plusieurs reprises à Jose Mourinho, alors que les rumeurs abondaient depuis des années sur sa sortie imminente du club. Enfin, il est parti à l’été 2022, rejoignant à nouveau la Juventus – gratuitement -.

3. Romelu Lukaku (Chelsea, 2021) – 97,5 millions de livres sterling

(Crédit image : Getty)

Lukaku a rejoint Chelsea moyennant des frais énormes à l’été 2021, après deux superbes années en Italie avec l’Inter Milan, mais le Belge a eu du mal à respecter le prix et est finalement revenu à l’Inter avec un prêt d’une saison.

Les grognements de mi-saison n’ont certainement pas aidé sa cause, tandis que des interviews menées dans les médias italiens ont assuré que l’ancien patron de Chelsea, Thomas Tuchel, l’a laissé hors des équipes, voyant Lukaku tomber dans l’ordre hiérarchique.

Les frais de 97,5 millions de livres sterling étaient juste en deçà du record de transfert britannique, mais ont fait de l’attaquant le joueur avec la plus grande valeur de transfert totale de tous les temps, car un total de 290 millions de livres sterling a été dépensé pour lui par divers clubs au fil des ans.

2. Jack Grealish (Manchester City, 2021) – 100 millions de livres sterling

(Crédit image : Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images)

Grealish est arrivé à Manchester après un été au cours duquel il était peut-être le joueur le plus adoré d’Angleterre en route vers la finale de l’Euro 2020, même s’il n’a fait qu’un seul départ pendant le tournoi.

Ayant semblé proche de signer pour ses rivaux Manchester United dans le passé, il n’y aura aucun sens qu’il a rejoint pour l’amour du club – une lettre sincère aux fans de Villa lors de son départ montre où se situent ses affections – mais une détermination à gagner des trophées .

Alors qu’il avait d’abord eu du mal à s’adapter aux méthodes de Pep Guardiola, Grealish a maintenant commencé à jouer de son mieux. Il a également déjà ajouté des médailles à sa collection, et d’autres seront probablement en route.

1. Enzo Fernandez (Chelsea, 2023) – 107 millions de livres sterling

(Crédit image : Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images)

Après une longue saga de transfert dans la fenêtre de janvier 2023, Chelsea a finalement rencontré la clause de libération de 107 millions de livres sterling de Benfica insérée dans le contrat de Fernandez, garantissant qu’il déménagerait à Stamford Bridge six mois seulement après avoir rejoint les géants portugais pour moins de 15 millions de livres sterling de River Plate.

Il a cependant excellé à la Coupe du monde avec l’Argentine, remportant également le tournoi et le prix du jeune joueur. Le milieu de terrain de Chelsea est devenu obsolète ces derniers mois, et Fernandez pourrait être le catalyseur pour remodeler leur fortune.