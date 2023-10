Le Ballon d’Or ne veut rien dire. Il s’agit avant tout d’un concours de popularité : les électeurs ont différentes raisons de choisir leurs favoris et personne ne s’accordera à l’unanimité sur un vainqueur absolu.

Cela dit, il y a eu des vols évidents au fil des années en ce qui concerne ce gong – et nous ne faisons pas seulement référence au fait que Pelé et Maradona n’ont jamais été éligibles en tant que non-Européens. Le BDO a une longue liste de gagnants et tous n’ont pas été particulièrement équitables.

Voici donc le top 10 des victoires les plus controversées de tous les temps et les arguments pour déterminer qui aurait dû monter sur scène pour prononcer un discours de remerciement enthousiaste. Avec combien êtes-vous d’accord ?

10. 2006 : Gianluigi Buffon aurait dû conquérir Fabio Cannavaro

Gianluigi Buffon était en superbe forme en 2006 (Crédit image : Getty)

L’année 2006 a été difficile pour le Ballon d’Or. Le joueur le plus captivant de la Coupe du Monde a planté sa tête dans la poitrine d’un adversaire sur la plus grande scène de toutes et a descendu le tunnel de l’Olympiastadion ce soir-là, en disgrâce, pour ne plus jamais jouer au football.

Le cauchemar de la Juventus à Calciopoli, quant à lui, a limité le nombre de stars susceptibles de remporter le BDO face à l’équipe italienne triomphante – mais quelque peu ennuyeuse –, car la scène nationale était entachée malgré la gloire internationale. Fabio Cannavaro a mené la défense moyenne et a quitté le navire pour le Real Madrid, faisant de lui le candidat principal : mais Gigi Buffon était sans doute beaucoup plus influente pour les Azzurri et a également remporté un titre avec la Juve au visage rouge.

La différence? Le gardien est resté avec la Vieille Dame tout au long de sa relégation, ce qui a rendu difficile pour les électeurs de choisir un joueur de deuxième rang comme le meilleur du monde. Le niveau auquel Buffon a joué cette année-là soulève cependant la question : un gardien de but a-t-il déjà réalisé des performances plus complètes pour le club et le pays à l’ère moderne ?

9. 1960 : Ferenc Puskas aurait dû convaincre Luis Suarez

Il n’a jamais non plus remporté de prix Puskas (Crédit image : PA)

Parce que certaines choses ne changent jamais, Barcelone a remporté le titre d’Espagne en 1959/60, tandis que son rival acharné, le Real Madrid, a remporté la Coupe d’Europe. Le talisman du Barça, Luis Suarez, a reçu le Ballon d’Or 1960 à la fin de cette saison pour ses performances – mais Los Blancos avaient de bien meilleurs arguments en faveur du gong.

Non seulement Ferenc Puskas a marqué 47 buts en 36 matches lors de la saison 59/60, mais il a également marqué quatre buts (c’est insensé) en finale de la Coupe d’Europe, alors que le Real Madrid battait l’Eintracht Francfort sur la plus grande scène de toutes. Barcelone n’a également remporté le titre qu’en face-à-face en 1960 : Puskas a terminé deuxième du championnat et deuxième du Ballon d’Or en votant contre son rival de la Liga.

8. 2001 : Oliver Kahn ou Raul auraient dû convaincre Michael Owen

Oliver Kahn en finale de la Coupe du monde 2002 (Crédit image : Bongarts/Getty Images)

Gardons cela équilibré – au moins autant que possible. Le Ballon d’Or 2001 de Michael Owen est l’une des récompenses les plus ridiculisées de l’histoire du football pour plusieurs raisons : le jeune attaquant anglais ne jouait même pas en Ligue des Champions cette saison-là, n’a pas remporté de titre de champion et seulement a marqué 16 buts en championnat toute la campagne.

De même, il n’y avait pas beaucoup de concurrence pour le Ballon d’Or. Si vous votiez uniquement en fonction de vos réalisations, Owen a réalisé un parcours unique avec Liverpool et a été leur meilleur joueur. Cela justifie quelque peu son titre – mais là où vient la controverse, c’est que certains disent qu’il n’a jamais eu la capacité d’être couronné meilleur joueur de la planète.

Raul et Oliver Kahn y avaient tous deux droit. Le premier a remporté la Liga, le second la Ligue des Champions ; tous deux ont eu une influence dans leur camp, mais n’ont pas été des cas remarquables pour le prix. Selon votre colère contre le fait qu’Owen ait reçu le gong, l’un ou l’autre aurait été un bon choix.

7. 1956 : Alfredo Di Stefano aurait dû convaincre Stanley Matthews

Alfredo di Stefano n’a jamais remporté de Ballon d’Or (Crédit image : PA)

Suggérant que Sir Stanley Matthews – héros général anglais, premier héros du Ballon d’Or et seul footballeur à avoir jamais été fait chevalier avant raccrocher ses bottes – ne mérite pas sa gloire est aussi antipatriotique que de frapper un bouledogue et de pisser dans une théière. Et encore…

La saison 1955/56 de Blackpool fut bonne – mais pas spectaculaire. Matthews était alors au-dessus de son apogée et le prix était un John Wayne-in-Le vrai courage-un cadeau de style pour honorer la magnifique carrière qu’il avait déjà eue plutôt que l’éblouissante année civile derrière lui. Alfredo Di Stefano, quant à lui, était à son apogée, menant le Real Madrid à l’une des nombreuses Coupes d’Europe.

ADS gagner le premier BDO aurait également été significatif. Il s’agissait d’une récompense qui serait à jamais liée au succès en Coupe d’Europe, bien sûr – mais au début, les non-Européens n’étaient pas éligibles. Di Stefano est devenu citoyen espagnol naturalisé en octobre de la même année – et aurait été un pont entre l’époque ancienne et la modernité.

6. 2018 : Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah ou Antoine Griezmann auraient dû conquérir Luka Modric

Antoine Griezmann a connu une année 2018 remarquable (Crédit image : ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images)

Il semble plutôt cruel de dire qu’après des années de domination fatigante Messi/Ronaldo, donner finalement le prix à quelqu’un d’autre était une erreur. Il n’y en aurait jamais d’autre comme eux – et le donner à Luka Modric, quelqu’un de complètement différent, était rafraîchissant. Mais aussi… faux.

Cristiano Ronaldo a marqué 44 buts en autant de matches en route vers un troisième titre consécutif en Ligue des champions dans lequel il était la superstar indiscutable de l’équipe – quelle que soit l’influence de Modric dans cette équipe. Entre-temps, Mohamed Salah a peut-être perdu la finale cette saison-là, mais il a entraîné une équipe peu appréciée de Liverpool vers la pièce maîtresse et a marqué un nombre sans précédent (à l’époque, en tout cas) de 32 buts en Premier League en seulement 36 matchs.

Tous deux ont crié, tout comme Antoine Griezmann, pivot de la deuxième équipe française vainqueur de la Coupe du monde et cœur des vainqueurs de l’Atletico Madrid en Ligue Europa, qui, avec le recul, sont sans doute les vainqueurs les plus forts de la compétition de tous les temps. Modric a fait une belle saison, certes… mais est-ce entré dans l’histoire ?

5. 2019 : Virgil van Dijk aurait dû conquérir Lionel Messi

Virgil van Dijk a été le meilleur défenseur du monde pendant un petit moment (Crédit image : Getty)

Il n’y a jamais eu de meilleure opportunité pour un défenseur central de remporter le Ballon d’Or. Depuis Fabio Cannavaro, aucun défenseur n’était au sommet du monde – et Virgil van Dijk était évidemment le meilleur défenseur central du monde à ce moment-là.

Un titre en Ligue des champions était clairement son exploit (s’il avait remporté la finale inaugurale de la Ligue des Nations cette année-là, cela aurait peut-être aussi aidé), tandis que Liverpool se dirigeait vers 2019/20 comme un train de marchandises. S’il s’agit d’un prix décerné au footballeur le plus remarquable de la planète, il n’y avait tout simplement aucun autre joueur à son niveau de domination. Hélas, les électeurs en ont décidé autrement.

2019 a été une belle année pour Messi, remportant un nouveau titre de champion au Barça. Mais une sortie de la Ligue des champions aux mains de la Roma « sortant de ses ruines » ne convenait guère à un destinataire du BDO. Messi avait sûrement déjà assez de Ballons d’Or dans son cabinet !?

4. 2013 : Franck Ribéry aurait dû séduire Cristiano Ronaldo

Franck Ribéry a été oublié en 2013 (Crédit image : Getty)

2013 a été tout simplement l’année du Bayern Munich. Et personne était Le Bayern Munich en 2013 comme Franck Ribéry.

Les Bavarois ont réussi un triplé sous la direction de Jupp Heynckes, remportant un titre européen à Wembley aux dépens de leur rival acharné, le Borussia Dortmund – mais ce n’était qu’une fraction de ce qu’ils ont réalisé, avec pas moins de 30 records battus dans le football allemand. Ribéry a joué un rôle central dans ce succès : bien sûr, il a peut-être marqué beaucoup moins que Ronaldo ou Messi, mais il a en fait enregistré plus de passes décisives.

Mais à présent, nous étions fermement dans l’ère de la statistique : l’axe GOAT des deux grands avait changé la donne avec des chiffres que d’autres ne pouvaient pas égaler – et peut-être que Ribéry en a été victime. Mais dans cette campagne majestueuse, son influence ne pouvait pas se mesurer uniquement sur la page.

3. 2010 : Wesley Sneijder aurait dû convaincre Lionel Messi

L’année 2010 de Wesley Sneijder reste dans les mémoires aujourd’hui : est-ce celle de Messi ? (Crédit image : Getty)

Aujourd’hui encore, le 2010 de Wesley Sneijder reste légendaire. Sans la jambe tendue d’Iker Casillas lors de la finale de la Coupe du monde, le meneur de jeu aurait peut-être remporté quatre trophées.

Sneijder était le joyau, le génie et l’affiche de l’équipe de l’Inter Milan, triple vainqueur de José Mourinho – en supposant bien sûr que José n’était pas l’affiche lui-même – mais même si une défaite en finale de Coupe du Monde n’avait pas d’importance quand il s’agissait de Luka Modric remportant le prix 2018, cela comptait contre le Néerlandais. Le podium cette année-là appartenait à La Masia, avec Xavi, Andres Iniesta et Lionel Messi fiers, couronnés les trois meilleurs joueurs de la planète.

Oui, Leo a eu 12 mois incroyables statistiquement. Mais Sneijder a dû se sentir un peu lésé en regardant ce trio… surtout quand il avait remporté une Ligue des Champions aux dépens des trois et que Messi ne l’avait pas battu en finale de la Coupe du Monde. Cela dérange encore certains fans.

2. 2003/2004 : Thierry Henry aurait dû vaincre Pavel Nedved/Andriy Shevchenko

Thierry Henry était une force de la nature au début des années 2000 (Crédit image : Getty Images)

Thierry Henry a perdu la finale de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde en 2006 : s’il avait remporté les deux, il aurait absolument donné son titre légitime de Ballon d’Or de cette année-là. Mais franchement, le fait qu’il n’en ait jamais gagné plus tôt est l’un des plus grands crimes du football des années 2000.

En 2003 et 2004, Henry a montré les deux nuances de son psychisme ; en 2002/03, il a enregistré 20 passes décisives en Premier League, toujours invaincues, toutes en jeu ouvert, tandis que la campagne suivante, il a inscrit 30 buts au cours d’un mandat d’Invincible Arsenal. Pourtant, dans les deux cas, le BDO a été remis à des superstars de Serie A, certes excellentes, respectivement Pavel Nedved et Andriy Shevchenko.

Les deux joueurs ont été soyeux et brillants lors des campagnes gagnantes du Scudetto, mais aucun n’a goûté à la gloire de la Ligue des champions. C’est simplement une question d’opinion quant à savoir si vous pensiez qu’ils étaient meilleurs individuellement qu’Henry…

1. 2020/2021 : Robert Lewandowski aurait dû recevoir ses fleurs

Robert Lewandowski était imparable pour le Bayern pendant le confinement (Crédit image : Getty)

2021 n’a pas été exactement une année vintage pour Lionel Messi : une seule Copa Del Rey à montrer pour sa dernière saison à Barcelone avant un transfert en larmes au PSG, où il a connu des difficultés lors de sa première saison. Bien sûr, une Copa America entre les deux – son premier trophée international – a fait de lui un candidat pour le prix (bien qu’Angel Di Maria fasse sans doute partie intégrante de cette victoire).

Robert Lewandowski a le droit de se sentir un peu négligé, étant donné qu’il a marqué 41 buts en Bundesliga cette saison-là lors d’une autre superbe campagne du Bayern, battant le record de longue date de Gerd Muller, que beaucoup pensaient ne jamais être éclipsé. Mais en réalité, même maintenant, le véritable grief du braconnier polonais ne concerne pas du tout Messi ni les électeurs qui l’ont nié. C’est à France Football d’avoir retiré le prix alors qu’il était manifestement le sien et seulement le sien.

Bien sûr, il aurait dû gagner en 2021 contre Messi. Mais que le BDO soit complètement annulé en 2020 alors qu’il était de loin la force la plus dominante et carrément inévitable de la planète, menant le Bayern à six trophées ? C’était scandaleux. Heureusement QuatreQuatreDeux a organisé son propre prix pour le meilleur joueur du monde . Nous t’avons reconnu, Rob.

